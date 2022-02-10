Спасатели сняли женщину с кондиционера на 3 этаже жилого дома под Одессой, - ГСЧС. ВИДЕО

В Черноморске Одесской области спасли женщину, сидевшую на кондиционере многоэтажки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в фейсбук.

Сообщается, что 9 февраля в 19:08 в Службу спасения поступило сообщение от дежурного полиции о том, что в городе Черноморск по улице 1 Мая на кондиционере на третьем этаже пятиэтажного жилого дома находится женщина и необходимая помощь спасателей, чтобы ее снять.

Прибывшие по вызову специалисты ГСЧС с помощью автолестницы сняли женщину с кондиционера и передали работникам полиции и медикам.

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Как пишут СМИ, по словам очевидцев, молодая женщина залезла на кондиционер и принялась громко кричать о том, как ее "все достало". Местные жители испугались и вызвали полицейских, люди предполагают, что она была под влиянием наркотических или психотропных веществ.

Что именно стало причиной произошедшего пока не известно.