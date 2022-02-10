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Спасатели сняли женщину с кондиционера на 3 этаже жилого дома под Одессой, - ГСЧС. ВИДЕО

В Черноморске Одесской области спасли женщину, сидевшую на кондиционере многоэтажки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в фейсбук.

Сообщается, что 9 февраля в 19:08 в Службу спасения поступило сообщение от дежурного полиции о том, что в городе Черноморск по улице 1 Мая на кондиционере на третьем этаже пятиэтажного жилого дома находится женщина и необходимая помощь спасателей, чтобы ее снять.

Прибывшие по вызову специалисты ГСЧС с помощью автолестницы сняли женщину с кондиционера и передали работникам полиции и медикам.

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Как пишут СМИ, по словам очевидцев, молодая женщина залезла на кондиционер и принялась громко кричать о том, как ее "все достало". Местные жители испугались и вызвали полицейских, люди предполагают, что она была под влиянием наркотических или психотропных веществ.

Что именно стало причиной произошедшего пока не известно.

Автор: 

Одесская область (3701) ГСЧС (5052)


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Топ комментарии
+23
як і воно
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10.02.2022 11:59 Ответить
+16
респект инсталяторам,- хорошо кондер прикрутили.
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10.02.2022 11:36 Ответить
+8
наркотическое? та нет, это обычное явление сидеть на кондиционерах
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10.02.2022 11:28 Ответить
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наркотическое? та нет, это обычное явление сидеть на кондиционерах
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10.02.2022 11:28 Ответить
Не треба і наркотики, всіх дістало зелене чмо.
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10.02.2022 11:35 Ответить
респект инсталяторам,- хорошо кондер прикрутили.
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10.02.2022 11:36 Ответить
Як вона туди попала?
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10.02.2022 11:52 Ответить
як і воно
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10.02.2022 11:59 Ответить
Ваші картинки більш менш зрозумілі, а от вона з якого вікна туди залізла? Ваші версії?
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10.02.2022 12:00 Ответить
Та які там версії - мабуть жінка раніше прийшла з роботи - паливо...
а цю зайву гарячу чорноморку прийшлося у вікно викидати
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10.02.2022 13:31 Ответить
Голая китаянка перепутала висящий на 11-м этаже кондиционер с танцполом (3 фото)

20 мая 2014
3 856
1
Категория: http://nevsedoma.com.ua/index.php?do=cat&category=prikoly Приколы


Прохожие в Китае стали свидетелями шокирующей сцены - постоялица дорого отеля, раздевшись догола, вылезла из окна 11 этажа на кондиционер, чтобы потанцевать.

Женщина в Китае шокировала прохожих, выбравшись голой из окна 11-го этажа шикарного отеля на юге Китая. Полиция и пожарные собрались у места происшествия, полагая, что женщина собирается покончить с собой, бросившись на землю. Но огромная толпа, собравшаяся у отеля, стала свидетелем того, как обнаженная постоялица исполнила зажигательный танец на внешнем блоке климатического оборудования.
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10.02.2022 14:24 Ответить
МЧС туда её, чтобы потом её оттуда
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10.02.2022 14:17 Ответить
Чья то жена неожиданно вернулась из командировки.
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10.02.2022 13:22 Ответить
Сидела у телефона. Намазалась кремом. Позвонил Азазелло. Она в окно, а метлу забыла.
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10.02.2022 14:17 Ответить
Спитайте в неї, за кого вона голосувала... Здаеться, багато хто здогадаеться
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10.02.2022 14:22 Ответить
Раз кричить, що все достало, то точно за Петра
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10.02.2022 15:21 Ответить
Тю, а за кого ж ще?!
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10.02.2022 15:33 Ответить
Это то, что всё чаще и больше граждан не справляются со сложившейся на Украине "невыносимой лёгкостью бытия"©️. Дальше будет ещё чаще и ещё больше...
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10.02.2022 14:36 Ответить
для норм джеки чана это не высота а так пару сальтов по стерне и в дамках
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10.02.2022 15:58 Ответить
Загалом дуже цікаво. Я коли тут https://www.bnclimate.com/product-category/konditsioneri/konditsioneri-kanalnogo-tipu/ купляв кондиціонер, так вивчив усі правила безпеки, особливо з тим як правильно експлуатувати. Але я точно знаю, що на нього залазити не треба)))
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20.07.2022 17:01 Ответить
 
 