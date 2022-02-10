Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом из-за отказа вести прямые переговоры с "ЛДНР". ВИДЕО

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба превзошел искусство Йозефа Геббельса по поводу пропаганды, заявляя, что Киев не будет вести прямой диалог с "ЛДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Министр иностранных дел Кулеба прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в минских договоренностях не предусмотрен. Это, понимаете, уж точно школа Геббельса или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что произносить ложь, отвергать то, что одобрено Советом безопасности (ООН) и написано черным по белому, и в то же время совсем не беспокоиться по поводу того, что Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон его удержит, это, конечно, положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности", – сказал Лавров.

Напомним, ранее Лавров назвал "разговором немого с глухим" обсуждение с британской коллегой Элизабет Трасс украинской проблематики.

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