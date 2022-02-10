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Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом из-за отказа вести прямые переговоры с "ЛДНР". ВИДЕО

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба превзошел искусство Йозефа Геббельса по поводу пропаганды, заявляя, что Киев не будет вести прямой диалог с "ЛДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Министр иностранных дел Кулеба прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в минских договоренностях не предусмотрен. Это, понимаете, уж точно школа Геббельса или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что произносить ложь, отвергать то, что одобрено Советом безопасности (ООН) и написано черным по белому, и в то же время совсем не беспокоиться по поводу того, что Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон его удержит, это, конечно, положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности", – сказал Лавров.

Напомним, ранее Лавров назвал "разговором немого с глухим" обсуждение с британской коллегой Элизабет Трасс украинской проблематики.

Читайте: Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с РФ, то пусть приезжает в Москву или Сочи, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергей (2330) россия (96472) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+50
КУЛЕБА ПАТРИОТ, А ТЫ ЧУЧЕЛО ТУПОЕ...НЕХОЧУ ДАЖЕ ОБГОВАРИВАТЬ ТЕБЯ ..
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10.02.2022 14:09 Ответить
+49
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10.02.2022 14:12 Ответить
+45
х#йло постоянно в своих выступлениях цитирует "Mein Kampf". а про геббельса оно сказало:"талантливый человек"(с)
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10.02.2022 14:16 Ответить
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Страница 2 из 2
Мінські угоди взагалі не конкретизовані. Тому їх і підписали, розуміючи кожна з сторін по своєму.
Але очевидно, що "представники" тих територій повинеі мати хоть якийсь мандат від ордло.
Саме це і неможливо! Знайти "представників", які влаштують всі сторони🤷‍♂️
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10.02.2022 17:29 Ответить
Переговорщики, которые полностью устраивают противоположную сторону - это только те, которые готовы сразу же подписать капитуляцию. Так в любых переговорах по любым вопросам. В жизни же всегда наоборот. Думаешь, унылая лошадь устраивает западных министров, когда они проводят с ним переговоры, или наоборот? Вряд-ли. Только никуда не денешься. Или договариваться с тем, кто есть, или переговоров не будет, воюем дальше.
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11.02.2022 11:42 Ответить
Что, старая грустная лошадь, возмущаешься по Фрейду? Геббельсовщина только рабссейская фишка?
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10.02.2022 14:21 Ответить
Пока Жирик клеит ласты в больнице, Лавруха отрывается на всю голову......
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10.02.2022 14:22 Ответить

Лідер ЛДПР Жириновський перебуває у тяжкому стані через COVID-19 - російські ЗМІ

А перед Новим роком , цей виродок кричав , що пора бомбити Украіну , але не сталося , як гадалося
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10.02.2022 14:22 Ответить
Скоро на него накинут деревянный макинтош, Украина начнёт бомбить кремль, но жирик , к сожалению, этого уже не услышит.
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10.02.2022 14:38 Ответить
Лаврову видніше! От тільки його самого ніхто не буде порівнювать з Ріббентропом - той був набагато розумніший!!!
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10.02.2022 14:27 Ответить
Ріббентроп був ніщо у порівнянні з Деканозовим Володимиром Гергієвичем. Це той, що облаштував сілець Ріббентропу й Гітлеру з підписанням Пакту.
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10.02.2022 15:09 Ответить
Ну і "хто кому" і "що саме" "облаштував"? Проворонив плани Гітлера по нападу на СРСР? Бо був зайнятий пошуками "заговорщиков против Сталина"? Точно як зараз - замість підготовки до оборони України Кулеба язиком чеше а СБУ компромат на Порошенка шукає!
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10.02.2022 15:31 Ответить
А Лавруша - свійська тваринка, на Ріппентропа не тягне. Ця тварина і на оранці без користі, тільки на сиров'ялену ковбасу
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10.02.2022 14:29 Ответить
ковбаса буде тухлятиною віддавати сильно. от добрива були б ще непогані
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10.02.2022 22:24 Ответить
Що взять із лишньохромосомного, в якого вроджений когнітивний дисонанс:
Лавров еще раз заявил, что ситуация на Донбассе - это "внутриукраинская проблема, и ее обсуждать в Москве не будут" Источник:
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10.02.2022 14:31 Ответить
Москаль якщо не збреше, то вкраде.
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10.02.2022 20:53 Ответить
Ну, коняча морда погано знає історію. Олександр Сергійович Щербаков. Гебельс відверто і щиро заздрив цій людині і вчився у нього. А хто такий цей Щербаков, хай ця морда сама поцікавиться.
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10.02.2022 14:31 Ответить
зесрань,никакой ваш кулеба не патриот и не "геббельс "-просто лошадь получила звиздюлей от англичанки(которая патриот) и ,ожидаемо,сорвалась на зекрысах)
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10.02.2022 14:31 Ответить
хто "хороший", сумна коняка?!!!))
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10.02.2022 14:52 Ответить
Это сарказм. Не забивай голову, в общем
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10.02.2022 14:54 Ответить
Ему солому жевать а он в дипломатию лезет..
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10.02.2022 14:33 Ответить
Здорово, оце і підходить цьому коню.
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10.02.2022 18:35 Ответить
Да пошел ты на х...й конь епучий!
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10.02.2022 14:34 Ответить
Рейган был прав, с этими больными должны психиатры разговаривать.

Кто хочет, пусть с этими придурками дальше разговаривает.
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10.02.2022 14:37 Ответить
Якщо в 2014-му Україна на дипломатичній карті світу завдяки овощу була об'єктом; в 2016-му стала суб'єктом; але в 2022-му завдяки Зе повернулася до статусу об'єкта. Тепер Україною і її інституціями в дипломатичних колах знову помикають, як https://tabloid.pravda.com.ua/scandal/57d64b02f1cff/ порноактрисою з німецького кіно для дорослих: "Вона готова прийняти в будь-якій кількості, з будь-якого боку"
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10.02.2022 14:38 Ответить
В соевой реальности наверное так и есть, а вот реальной реальности, при барыге Украина была объектом международной дипломатии, а при Зеленском стала субъектом.
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11.02.2022 04:16 Ответить
Маньку Захарову теж попердолило.
Наступили бензоколонці на щурячий хвіст.

https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU

У МЗС росії звинуватили США у спробі "окупувати енергетичний ринок ЄС".

Про це заявила офіційний представник МЗС рф марія захарова, повідомляє ТАРС
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10.02.2022 14:38 Ответить
отэто работа ! - хрень всякую нести, на белое черное говорить и наоборот! фашисты будущего будут называть себя анти-фашистами... ©️
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10.02.2022 14:44 Ответить
Тонкий намёк:

https://ibigdan.livejournal.com/27972710.html Обов'язково прийде час платити за рахунками

Ірак завершив виплату 52,4 мільярда доларів репарацій за окупацію Кувейту о 1990-1991 роках, повідомляє нам ООН.
"Уряд Іраку виконав свої міжнародні зобов'язання щодо відшкодування всім заявникам, яким Комісія присудила компенсацію за збитки завдані в результаті незаконного вторгнення Іраку в Кувейт", - йдеться в повідомленні.

Таке саме чекає й на московітів.

Всім гарного дня! Все буде - Україна!

https://www.facebook.com/100004111636825/posts/2236411673172532/ Роман Ковальов
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10.02.2022 14:45 Ответить
Хто такий Геббельс, уже мало хто пам'ятає. Краще б порівнював брехунів із собою. На сьогодні найвідоміший брехун - сам Лавров.
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10.02.2022 14:45 Ответить
Лавров і Рібентроп і Геббельс.
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11.02.2022 10:30 Ответить
https://zakusilov.livejournal.com/3486205.html Путину ОТВЕТИЛИ на его НАГЛОСТЬ | Россия требует невозможного
"Нравится, не нравится... терпи моя красавица". Корявая шутка Владимира Путина, возмутила многих. Правда некоторые украинские политики на это уже ответили другой шуткой. Вернее предсказанием.

По сообщениям некоторых СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон, привез в Украину некий план, который устраивает россию, но никак не устроит Украину.
видео -- https://youtu.be/iZ20Kieo2_A Нравится - не нравится, а россия развалится
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10.02.2022 14:49 Ответить
https://zakusilov.livejournal.com/3485567.html США розглядають можливість видворити російського посла



Держдепартамент США загрожує видворити із країни російського фашиста - посла Анатолія Антонова. Причиною є явне ігнорування вимог американської дипмісії в РФ з безпеки.

Американська влада вимагає, щоб МЗС https://ukrmir.info/?s=%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 фашистської росії забезпечило видачу віз охоронцям посла США в Москві Джона Саллівана, на що російська сторона відповідає відмовою, посилаючись на введені президентом обмеження для дипмісій «недружніх країн».

Загроза видворити Антонова, озвучена минулого року, залишається чинною, повідомив сам посол у середу.

"Це означає, що американці не виключають можливість вибору такого шляху розвитку, який передбачає зниження рівня дипломатичної присутності в Москві та Вашингтоні", - цитують його ЗМІ.
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10.02.2022 14:51 Ответить
какой перепуганный руцке наци!))...видать что то знает!))
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10.02.2022 20:10 Ответить
он посто в говень не хочет возвращаться. Я б тоже испугался(
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10.02.2022 21:11 Ответить
О чем верещит ета старая лошадь? О каких гражданах луганска и даунецка оно говорит? О тех с росийскими паспортами? Где в минских договоренностях написано что Украина обязана говорить с гражданами РФ захвативших ОРДЛО?
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10.02.2022 14:54 Ответить
москалі, давайте спочатку виконайте найперший пункт мінського договорняка...
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10.02.2022 14:56 Ответить
Там мінські угоди підписали один труп і один засуджений на довічне. Які вони мають силу?
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10.02.2022 15:02 Ответить
ніякої, от ті хто підписував нехай і виконують, а для України та папіра з якимись каракулями нічого не варта
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10.02.2022 17:51 Ответить
ЛаВруша продолжает ЛаВрать - нет в Минске-2 ничего о диалоге с ЛДНР.
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11.02.2022 06:37 Ответить
Нащадок і учень Геббельса когось порівнює з Геббельсом. Цікавий клінічний випадок.
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10.02.2022 15:01 Ответить
А скільки ти, коняко, мінстром працюєш разом зі своїм хjuрером? А скільки Кулеба? То де тоді немає демократії і хто після цього Гебельс?
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10.02.2022 15:02 Ответить
А шо такое ЛДНР ?Потёмкинские избушки на курьих ножках.В которых живут Петрушки, надетые на руки мордовских кукольных кураторов.И зачем Кулебе с ними разговаривать?!Кто они такие,щоб Министр с ними общался?С ними может общаться только ВСУ и ГПУ
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10.02.2022 15:07 Ответить
Скажена путінська собака ,ти із соім фюрером переплюнули гебельса в брехні і цинізмі вам немає рівних, рашизм це найогидніше що є .
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10.02.2022 15:11 Ответить
Це вже вершина дипломатії від ДБЛ БЛД.
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10.02.2022 15:18 Ответить
почалася істєріка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! то Путін, тепер Лавров)))) а Швец каже вони вже просять на розміщувати озброєння в Прибалтиці та недавати зброю Україні, Слава Україні!!!!!!!!!!!!!!!
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10.02.2022 15:23 Ответить
Кулєба - просто довпойоп, який погодився плясати під зрадницьку дудку бєніної макаки.
А брехливий гебельс - це обкурений ішак лавров, під керівництвом фюрера #уйла...
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10.02.2022 15:24 Ответить
Україна повністю домінує в інформпросторі і має всесвітню підтримку. Це у московії викликає неприкритий жах від безсилля, а тому реакція зводиться до використання на офіційному рівні специфічної совкової термінології гопника.
Це вже великий успіх нашої країни.
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10.02.2022 15:30 Ответить
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10.02.2022 15:38 Ответить
Они даже не понимают, как жалко теперь выглядят. Их ни кто не слышит и не верит в и бредятину. Бореля Лавров когда-то «опустил» а англичане сегодня не вступая с ними в полемику, рассказали кто они на самом деле и где их место 😁
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10.02.2022 15:44 Ответить
Это уже просто обзывалка.Не вижу параллелей с Геббельсом.Если делал,как Геббельс - молодец,защитник русских.Если не делал,как Геббельс - значит его превзошёл и нацист?
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10.02.2022 15:47 Ответить
А сам то ты гнида себя не зочешь сравнить с Геббельсом??
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10.02.2022 15:51 Ответить
этот ******* не помнит что подписали УКРАИНА И рф в 1997 году . а там про признание границ . ..вечную.. дружбу и сладкую жвачку --- и где теперь крым и даунбас . поспешил с выводами партайгеноссе ***** . подставляет фюрера северного рейха --- пора на пенсию . про меморандум из будапешта и говорить не стоит . он у ***** в кремлевском сортире давно висит
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10.02.2022 16:14 Ответить
Так жирик в тяжелом состоянии кони двигает. Унылой лошади приготовиться! Кокс килограммами всасывает в ноздри!
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10.02.2022 16:18 Ответить
Твої б слова, та до бога.
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10.02.2022 18:59 Ответить
Облезлая армянская лошадь, даже при желании Кулебы, с кем в этих бандах "говорить"? Там за 8 лет хоть кого-то избирали? Хоть одни выборы были, хотя бы пародия на выборы типа кацапских или бульбонских? А какой смысл тратить время на 100% путинских шестерок?
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10.02.2022 16:46 Ответить
Я конечно могу ошибаться, но кажется что в Украине игнорируют постоянные обвинения Украины в фашизме. Нацистский режим и всё такое. Елси в цивилизованном мире один человек назовёт другого как-то вот так, и для этого не будет оснований, то это лёгкий случай в суде по делу о дефамации. Почему Украина не подаёт в международные суды иски после каждого такого вот высера? Даже если иски не все будут быстро сассмотрены и не везде будет победа, пусть кацапьё знает что для них потенциально ни одно кривое слово не пройдёт даром.
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10.02.2022 16:56 Ответить
Во первых, они там все со справками. Ну в смысле, как сказал Немцов.
Во вторых, они не признают международные суды официально уже несколько лет.
Вот ты будешь судиться с каждым дурачком из дурки, если он скажет на тебя фашист? Весь мир и так знает, кто настоящий фашист в 21 веке. Этого только не видят такие, как Шредер, Шарий, Сирятко... купленные консервы Уйла.
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11.02.2022 00:12 Ответить
а шо этот ихний геббельс тоже-таки не вёл переговоры с лугандоном? тогда всё логично
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10.02.2022 17:09 Ответить
почему это сравнивают с лошадью. лошадь красивая. вот же оно без грима:
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10.02.2022 17:13 Ответить
вот и я говорю никакая это не лошадь а пожилой шимпанзе
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10.02.2022 20:41 Ответить
именно Лавров пользуется одним из правил Геббельса: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят и тем быстрее она распространяется
вот он о нем и вспомнил, спалился
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10.02.2022 17:27 Ответить
По Фрейду....
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10.02.2022 23:58 Ответить
а паника у х.йла растет
скоро снова распятые мальчики и снегири пойдут в ход
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10.02.2022 17:30 Ответить
Кто бы говорил о геббельсовщине только не старая кобыла.
Во всем мире давно поняли откуда веет фашизмом и кто, круглосуточно вещает самую грязную, циничную пропаганду. Подтверждением этому является закрытие, во многих странах парашнсктх лживых каналов, которые креме розжигания ненависти и вмешательством в жинь других стран, ничем больше не занимаются.
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10.02.2022 18:10 Ответить
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10.02.2022 18:29 Ответить
Ну это ты красивого примата нашел из планеты обезьян. Пропорциональный, с широкой грудью и крепкими плечами. У Лаврова нет гармонии, непропорционально крупная лицевая часть, тяжелая нижняя челюсть, увеличенная лошадиная голова. но у лошади голову поддерживает мощная красивая шея, у Лаврова этого нет. Поэтому-то и производит он отталкивающее впечатление...
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10.02.2022 21:18 Ответить
от тепер цікаво "де Українські ВС нанесуть "удар" по москалям, у Криму чи Білорусії" Там не шкода от тільки натура погана для фотовставки. Ростов , Белгород і Курськ шкода там свої.
Напевно знову Воронеж.
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10.02.2022 18:41 Ответить
Раша - іди в Парашу
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10.02.2022 19:02 Ответить
Переговоры с донецкими урками означают их легализацию и признание. далее наступит снятие животворящих санкций с орды. Это недопустимо!!!
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10.02.2022 19:23 Ответить
Этого никогда и не произойдет! Нравиться этим красавицам или нет но впереди еще выплата репараций .бегства с ОРДЛО и Крыма .так что денег нет но вы держитесь и терпите и всего вам хренового .мокшанские красавицы!
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10.02.2022 20:20 Ответить
Ну що взяти з хворої людини, крім аналізів. І то будуть хренові....
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10.02.2022 19:27 Ответить
лошадь в очередной раз что-то заржала? Извините не хотел обидеть животное
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10.02.2022 19:49 Ответить
Нравиться не нравиться терпи моя кацапская красавица
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10.02.2022 20:15 Ответить
Как говорится - "чья-бы ЛОШАДЬ мычала"...
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10.02.2022 21:05 Ответить
Кулеба может собой гордиться)) достал кацапов)))
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10.02.2022 21:13 Ответить
о каком "прямом диалоге" чешет нам восьмой год этот конь педальный?

все эти гниды кремлёвские прекрасно понимают если бы вот так Украина захватила
часть Белгородской и Ростовской областей с помощью сепаратистов, как и паРаша восемь лет назад, то этих горе -захватчиков, мгновенно объявили бы террористами, а не то чтобы дали дожить до какого то референдума или подписания каких то "минских " договорняков...
смешали бы их с дерьмом за три дня и давно забыли
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10.02.2022 21:38 Ответить
якщо кулеба гебельс то зеленський гытлер))
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10.02.2022 22:32 Ответить
дурнувате жонглювання фактами та словами.
московіти намагаються залякати і примусити Україну (та і Захід в цілому) піти на поступки за їхніми москалячими умовами. інакше - війна.
не можна поступатись ні на йоту, інакше - втрата незалежності і держави.
Захід, поступившись кремлю, на деякий час відтермінує відкритий конфлікт з рф, але зрештою рано чи пізно він таки станеться, і тоді все буде ще складніше. ну, хіба би москалі змінилися))
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10.02.2022 22:34 Ответить
Лавров порівняв Кулебу із Геббельсом ©
Лавров разом з ****** - талановиті учні Геббельса.
*****, 9.07.2014: "https://youtu.be/mdtSxHdwX6A Геббельс бьіл талантливьім человеком! "
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10.02.2022 23:10 Ответить
Одна з численних фотожаб, які з'явилися ще у 2014 році як реакція на слова *****:

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10.02.2022 23:21 Ответить
Та взагалі піх#й що брехливі та мерзотні кацапи кажуть.
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10.02.2022 23:14 Ответить
Цікава новина:
Жириновский захворів і не взнає рідних, знайомих та лікарів, хоча щеплення проти короновірусу робив аж 8(!) разів. Медики не дають ніяких прогнозів.
Видно "бог шельму мєтіт "
https://ura.news/news/1052532365
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10.02.2022 23:53 Ответить
Додатково: https://teleprogramma.pro/news/3288872-zabolevshiy-vladimir-jirinovskiy-perestal-uznavat-u3601/
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11.02.2022 00:02 Ответить
Други, присоединяйтесь к битве с запоребриковым быдлом забордюръя. Драться с врагом нужно на его территории, а не в здешнем домашнем уюте. Враг здесь в коментах: https://www.youtube.com/watch?v=ADelQFP7juY
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11.02.2022 06:35 Ответить
цинічна ****** мразь!!!!!!!
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11.02.2022 11:30 Ответить
Довоевались отсталые ( годков так на 70 )убогие убийцы всего живого на земле! Для начала кремлевской мафии -придите в чувство, хватит терроризировать весь мир и убивать людей. Займитесь экономикай,спасайте своих людей,отремонтируйте им зубы (гнилая пасть ужасает)....хватит засорять мировой океан пластиком (а то скоро не придется жить, вообще. Мать Земля не справляется с деятельностью человечества)...А они,****,все взрывают эту Землю,все создают прецеденты....а потом "спасают"....вредители Земли нашей!
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13.02.2022 07:55 Ответить
Ну, в виртуозности вранья РФ вне конкуренции.
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18.02.2022 14:11 Ответить
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