В Днепре грузовик задел автовышку с электриками: два человека вылетели из монтажной корзины. ВИДЕО камер наблюдения

В Днепре водитель грузовика не заметил и задел край автовышки, на которой в этот момент работали электрики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "ВартовіЕспресо" в телеграмме.

На кадрах видно, как от удара коммунальщиков выбросило из монтажной корзины и они разлетелись в разные стороны. Один из электриков упал на землю и потерял сознание, а второй, благодаря страховке, болтался в воздухе.

Прохожие говорят, что возле автовышки не было никаких предупредительных знаков.

Событие произошло на жилом массиве Победа в Днепре. Грузовик задел автовышку, на которой в это время работали двое работников КП "Горсвет".

Также читайте: При демонтаже здания бывшего общежития в Одессе упала стена: один работник погиб, еще двое пострадали, - ГСЧС. ФОТО

Как сообщает ТСН, упавший на землю 38-летний мужчина жив, однако в тяжелом состоянии в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Его коллега - старший на два года - отделался ушибом и сильным испугом.

Руководитель частной компании, выполнявшей замену светильников по заказу горсвета, уже заявил, что пояс у более пострадавшего рабочего был, но не выдержал стремительного толчка. Сам пострадавший не в состоянии давать объяснения сейчас. Он до сих пор без сознания.

"Черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, многочисленные переломы костей лицевого скелета, перелом костей предплечья, запястья, надколенника, костей обеих стоп", — говорят в больнице.

Полиция опросила 32-летнего водителя грузовика, зацепившего автовышку. Копы говорят, он за рулем был трезв. Вероятно, не учел габариты кузова, потому что именно им, а не кабиной, врезался в вышку. Полиция говорит, что все нужные предупредительные знаки о работах коммунальщиков на дороге были.