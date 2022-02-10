В Днепре грузовик задел автовышку с электриками: два человека вылетели из монтажной корзины. ВИДЕО камер наблюдения
В Днепре водитель грузовика не заметил и задел край автовышки, на которой в этот момент работали электрики.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "ВартовіЕспресо" в телеграмме.
На кадрах видно, как от удара коммунальщиков выбросило из монтажной корзины и они разлетелись в разные стороны. Один из электриков упал на землю и потерял сознание, а второй, благодаря страховке, болтался в воздухе.
Прохожие говорят, что возле автовышки не было никаких предупредительных знаков.
Событие произошло на жилом массиве Победа в Днепре. Грузовик задел автовышку, на которой в это время работали двое работников КП "Горсвет".
Как сообщает ТСН, упавший на землю 38-летний мужчина жив, однако в тяжелом состоянии в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Его коллега - старший на два года - отделался ушибом и сильным испугом.
Руководитель частной компании, выполнявшей замену светильников по заказу горсвета, уже заявил, что пояс у более пострадавшего рабочего был, но не выдержал стремительного толчка. Сам пострадавший не в состоянии давать объяснения сейчас. Он до сих пор без сознания.
"Черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, многочисленные переломы костей лицевого скелета, перелом костей предплечья, запястья, надколенника, костей обеих стоп", — говорят в больнице.
Полиция опросила 32-летнего водителя грузовика, зацепившего автовышку. Копы говорят, он за рулем был трезв. Вероятно, не учел габариты кузова, потому что именно им, а не кабиной, врезался в вышку. Полиция говорит, что все нужные предупредительные знаки о работах коммунальщиков на дороге были.
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бо життя та здоровья у Японії коштує дорого
Страшніше американських гірок.
- Вы - прораб на стройке. На ваших глазах с лесов падает и разбивается насмерть рабочий. Ваши первые действия?
Студенты:
- Вызвать скорую!
- Вызвать милицию!
- Сообщить родственникам! и т.п.
Профессор:
- Наденьте на труп каску и страховочный пояс, иначе милиция приедет за вами.
P. S. Один написав маячню й 22 неосвічених лайк поставили.... не виборці вовкі янєлоха часом?
і вообше - то тей столб з елекріками наїхав на ванжівку!
Читати іноді треба не тільки відосіки дивитись.
ну є ж якісь знаки перепони, можна стати не на дорозі.
Скоріше за все усе це порушено, бо на підприємствах до цього відносяться формально, а значить хтось (окрім водія за ДТП) буде відповідати за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою
Или ... потому что полиции на дорогах нет и они не работают? Проезжающий патруль полиции обязан был остановиться и оштрафовать за отсутствие конусов. Но патруль полиции не проезжал, т.к. "кадров нет, машин нет, бензина нет" и т.п. И работяги на вышке прекрасно это знали и просто забили на конусы.
-И водитель с габаритами на "ты", и электрики должны были выставить знаки аварийных работ. Но по моему, тут обошлось лёгкими травмами. Хотя один электрик заземлился неплохо, но судя по "напряжению" окружающих, его сопротивление оказалось сильнее.
40-летний мужчина получил легкие травмы - ушиб передней брюшной стенки. Это тот мужчина, который повис на страховочном ремне. После обследования его отпустили домой еще 9 февраля.
Второму пострадавшему 38 лет, его страховочный ремень не выдержал. Он упал с высоты примерно 10 метров и получил тяжкие травмы: черепно-мозговую травму, ушиб мозга 2-й степени, многочисленные переломы. Мужчине провели необходимые операции, его состояние остается тяжелым, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
2. САМОМУ здати екзамен водіння й теорію.
3. Починати з 3.5т авто, потім 7.5 і т.п.
У мене знайомий їздив !!!рік!!! На бензовозі без дозволу "ADR" з досвідом 'С' категорії 1 рік!!! У Британії за такі витівки компанія втратила б ліцензію й "зміна" власника не допомогла би.
Ви усе чудово розумієте не клейте з себе дурня...
Хоча він винен, бо він й його рашиссто-нацисти навмисно заважають сусіднім країнам розвиватися й "поху#зм" цей від кацапів з Нашвабріно їде.
Второй тоже возможно и вправду был пристегнут. Но судя по тому, как этот повис, на каком расстоянии от люльки, пояс у него с "парашютом". Так вот у второго он возможно и впрямь оторвался.
Если не в курсе, то "парашют", это сложенная гармошкой в чехол лента, которая прострочена так, чтобы она последовательно рвала эти стежки, удлинялась с замедлением и смягчила рывок от торможения. Просто если резко повиснуть на жестком тросе или цепи, то могут и ребра хрустнуть или позвоночник.
Провина ОБОЮДНА.
Відсутність знаку не надає права водіям таранити усе підряд.