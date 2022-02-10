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Новости Видео ДТП
25 096 97

В Днепре грузовик задел автовышку с электриками: два человека вылетели из монтажной корзины. ВИДЕО камер наблюдения

В Днепре водитель грузовика не заметил и задел край автовышки, на которой в этот момент работали электрики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "ВартовіЕспресо" в телеграмме.

На кадрах видно, как от удара коммунальщиков выбросило из монтажной корзины и они разлетелись в разные стороны. Один из электриков упал на землю и потерял сознание, а второй, благодаря страховке, болтался в воздухе.

Прохожие говорят, что возле автовышки не было никаких предупредительных знаков.

Событие произошло на жилом массиве Победа в Днепре. Грузовик задел автовышку, на которой в это время работали двое работников КП "Горсвет".

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Как сообщает ТСН, упавший на землю 38-летний мужчина жив, однако в тяжелом состоянии в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Его коллега - старший на два года - отделался ушибом и сильным испугом.

Руководитель частной компании, выполнявшей замену светильников по заказу горсвета, уже заявил, что пояс у более пострадавшего рабочего был, но не выдержал стремительного толчка. Сам пострадавший не в состоянии давать объяснения сейчас. Он до сих пор без сознания.

"Черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, многочисленные переломы костей лицевого скелета, перелом костей предплечья, запястья, надколенника, костей обеих стоп", — говорят в больнице.

Полиция опросила 32-летнего водителя грузовика, зацепившего автовышку. Копы говорят, он за рулем был трезв. Вероятно, не учел габариты кузова, потому что именно им, а не кабиной, врезался в вышку. Полиция говорит, что все нужные предупредительные знаки о работах коммунальщиков на дороге были.

Автор: 

Днепр (4466) ДТП (7700) несчастный_случай (314)


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Топ комментарии
+32
вот что значит - пристегиваться!)
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10.02.2022 15:22 Ответить
+26
Електрики винні, бо не відгородили небезпечну ділянку дороги!
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10.02.2022 15:23 Ответить
+24
Я відео продивився - ніяких огороджувальних знаків не помітив
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10.02.2022 15:37 Ответить
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вот что значит - пристегиваться!)
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10.02.2022 15:22 Ответить
Ещё неизвестно, кому из них повезло больше.
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10.02.2022 15:29 Ответить
А якщо повіністю прочитати статтю?
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10.02.2022 15:34 Ответить
в Японії бачив коли в подібних випадках ремонтних робіт виставляються спеціальні робітники із червоними прапорцями

бо життя та здоровья у Японії коштує дорого
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10.02.2022 15:41 Ответить
Не торопись. Ещё не вечер.
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10.02.2022 15:42 Ответить
наочний приклад як дотримання техніки безпеки рятує життя
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11.02.2022 08:39 Ответить
Оце атракцион в мужиків ....
Страшніше американських гірок.
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10.02.2022 15:22 Ответить
Електрики винні, бо не відгородили небезпечну ділянку дороги!
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10.02.2022 15:23 Ответить
"Поліція каже, усі потрібні попереджувальні знаки про роботи комунальників на дорозі були."(с)
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10.02.2022 15:31 Ответить
Перехожі кажуть, що біля автовежі не було жодних попереджувальних знаків. Джерело:
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10.02.2022 15:37 Ответить
1000%. Потому как видно что перед грузовиком ехали легковые машины
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10.02.2022 15:51 Ответить
Я відео продивився - ніяких огороджувальних знаків не помітив
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10.02.2022 15:37 Ответить
я просто привел цитату - см. статью выше. похоже, "приватна фiрма" уже занесла полiцiянтам.
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10.02.2022 15:41 Ответить
То же самое. Уж как смотрел, ни одного столбика или знака не увидел. Полиция скажет то, что полиции скажут сказать.
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10.02.2022 15:47 Ответить
Идет в институте лекция по ОБЖ. Профессор аудитории:

- Вы - прораб на стройке. На ваших глазах с лесов падает и разбивается насмерть рабочий. Ваши первые действия?

Студенты:

- Вызвать скорую!

- Вызвать милицию!

- Сообщить родственникам! и т.п.

Профессор:

- Наденьте на труп каску и страховочный пояс, иначе милиция приедет за вами.
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10.02.2022 16:02 Ответить
Ниже фото, они почти под машиной.
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10.02.2022 19:57 Ответить
Хай собі запхнуть їх у сраку! Ці конуси повинні буть виставлені на метр мінімум за межами радіусу оберту стріли!
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10.02.2022 20:25 Ответить
Так и я об этом же) Выступающая часть вышки находилась выше уровня глаз, а под определенных углом этот узкий выступ вообще водителю могло быть не видно.
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10.02.2022 20:48 Ответить
А от якби конуси стояли там де треба а не "для блєзіру" то водій їх точно побачив-би Так що вина лежить чисто на екіпажеві крана а не на водієві фургону
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10.02.2022 20:53 Ответить
Конусів, огорожі, знаку ''Обережно! Ремонтні роботи!'' хтось бачить? Я - ні.
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10.02.2022 15:38 Ответить
Якщо знаки були, то водій мав їхать просто по фішках і по знаках щоб зачепить вишку
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10.02.2022 15:40 Ответить
это цитата из статьи "цензора". см. последнюю строчку.
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10.02.2022 15:43 Ответить
Даже на видео видно шо там нет ничего предупреждающего,и оператор автовышки был х з где а не возле рычагов.
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10.02.2022 16:08 Ответить
дивно, як на мене вони навпіл ряд той мали перекрити конусами де вантажівка проїхала
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10.02.2022 20:44 Ответить
Ну що ж,після таких заяв поліції Монастирському залишається тільки звільнити нач.поліції і в Дніпі...І я впевнений,що від удару страхувальний трос не міг обірватися.Він спочатку витягуєтся з тримача,для помякшення удару.Нещасний випадок готують для відмазок пиватнної компанії.Цікаво,хто її власник?
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11.02.2022 07:26 Ответить
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10.02.2022 16:00 Ответить
Пірамідки стоять !
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10.02.2022 16:51 Ответить
ха-ха-ха.. под кузов бы ещё поставили
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10.02.2022 16:52 Ответить
Відсутність знаку не надає водіям таранити усе підряд.
P. S. Один написав маячню й 22 неосвічених лайк поставили.... не виборці вовкі янєлоха часом?
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11.02.2022 01:51 Ответить
та да - не сліпий водій в наш час, це рідкість....
і вообше - то тей столб з елекріками наїхав на ванжівку!
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11.02.2022 02:51 Ответить
Я видел как вместо люльки использовали ковш трактора, залазили туда и проводили работы
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10.02.2022 15:24 Ответить
А я часто бывал за рулем такого трактора) С людьми в ковше. Да и сам в ковше бывал)
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10.02.2022 19:56 Ответить
а второй встал и пошел?
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10.02.2022 15:27 Ответить
нет, он упал, и где то на асфальт ,за козырьком не видно - потом рабочие к нему нагнулись..
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10.02.2022 15:37 Ответить
Наверно не он а охранник магазина после того как к нему под дверь прилетел подарок...Упавший без сознания...А висячий чудом не сламал позвоночник...наверное штаны стирает ...
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10.02.2022 15:39 Ответить
Та да. Встал, матюкнулся, отряхнулся и пошел.
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10.02.2022 16:04 Ответить
Ні. У важкому стані у лікарні.
Читати іноді треба не тільки відосіки дивитись.
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11.02.2022 01:53 Ответить
Знаков и конусы про дорожные работы конечно забыли поставить?
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10.02.2022 15:29 Ответить
"Поліція каже, усі потрібні попереджувальні знаки про роботи комунальників на дорозі були."(с)
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10.02.2022 15:38 Ответить
А ты веришь палюции? Перед грузовиком с будкой проехало несколько легковых машин. Они перепрыгнули конусы?
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10.02.2022 15:48 Ответить
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10.02.2022 17:16 Ответить
Мастеру п...ц
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10.02.2022 15:29 Ответить
100% нарушение ОТ.
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10.02.2022 15:31 Ответить
итересно понаблюдать - хрен, шо возле автовышки стоял - спрятался за ту же вышку, пока рабочий болтался на верёвке, беспокоился о себе любимом, шоб тело на голову не упало!
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10.02.2022 15:32 Ответить
Конусів не видно.
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10.02.2022 15:33 Ответить
"Поліція каже, усі потрібні попереджувальні знаки про роботи комунальників на дорозі були."(с)
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10.02.2022 15:39 Ответить
Треба уточнити - на якій саме дорозі.
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10.02.2022 15:40 Ответить
Где? На дорозі, возле полицейского околотка?
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10.02.2022 15:49 Ответить
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10.02.2022 15:56 Ответить
ну так формально були конуси обмеження руху,правда під машиною)
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10.02.2022 16:40 Ответить
Ну слава богу - а то я подумал, что фура прямо под бампер заехала
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10.02.2022 16:53 Ответить
От до чого призводить недбалість на роботі...жесть
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10.02.2022 15:34 Ответить
хто б що не казав а комунальники ведуть себе наче безсмертні.
ну є ж якісь знаки перепони, можна стати не на дорозі.
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10.02.2022 15:35 Ответить
сами себе злобные буратины. ни одного предупреждающего знака, никакого ограждения.
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10.02.2022 15:36 Ответить
Ну про ни одного ты погорячился. На самом кране висит знак "объезд припятствия слева" и "ремонтные работы", но все требования по организации рабочего места не выполнены.
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10.02.2022 16:05 Ответить
************* и некомпетентность уничтожат нашу страну
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10.02.2022 15:43 Ответить
Не нехтуйте страховочным поясом! Пристёгивайтесь!
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10.02.2022 15:50 Ответить
один пояс выдержал, второй - оборвался
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10.02.2022 15:56 Ответить
Ни у первого ни у второго актов испытаний разумеется не было...
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10.02.2022 15:59 Ответить
тут удивительно что вообще... хоть у одного точно пояс был !
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10.02.2022 16:02 Ответить
С когтямі но нє птіца лєтіт і матєріцца-електрик зірвався зі стовпа...
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10.02.2022 15:50 Ответить
Короче, электрики сегодня прошли один из этапов подготовки космонавтов - электроцентрифуга на открытом воздуху
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10.02.2022 15:56 Ответить
Нехай керівництво приватної компанії не триндить, що працівник був пристебнутий страхувальним поясом. На відео чітко видно, що він випав із люльки тому що був непристебнутий. А на рахунок ремінь порвався від "стремительного толчка" - брехня. Згідно правил з охорони праці, пояси повинні перевірятись на міцність і мати бірки з датою перевірки. Хіба, що їх ніхто не перевіряв.
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10.02.2022 15:57 Ответить
ну так вони ж не просто так брешуть. Це висотні роботи, має бути відповідальний, інструктажі, повірені ремені безпеки, відповідне огородження і т.д.
Скоріше за все усе це порушено, бо на підприємствах до цього відносяться формально, а значить хтось (окрім водія за ДТП) буде відповідати за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою
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10.02.2022 16:23 Ответить
Это всё потому, что мало камер автоматической фиксации скорости!

Или ... потому что полиции на дорогах нет и они не работают? Проезжающий патруль полиции обязан был остановиться и оштрафовать за отсутствие конусов. Но патруль полиции не проезжал, т.к. "кадров нет, машин нет, бензина нет" и т.п. И работяги на вышке прекрасно это знали и просто забили на конусы.
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10.02.2022 16:00 Ответить
Держу в руках я мегомметр, до земли остался метр...
-И водитель с габаритами на "ты", и электрики должны были выставить знаки аварийных работ. Но по моему, тут обошлось лёгкими травмами. Хотя один электрик заземлился неплохо, но судя по "напряжению" окружающих, его сопротивление оказалось сильнее.
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10.02.2022 16:02 Ответить
Вимоги Техніки бепеки писані кров'ю . Але всім пох..
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10.02.2022 16:02 Ответить
Ділянка мала бути огороджена конусами, а перед ним мали бути знаки. Ніхрена там нема! В цивілізованому світі ще й маячок попередження ставлять, щоб блимало. По-суті, постраждали через власну безвідповідальність і тупість. Та зроби так, як має бути, тобі ж безпечніше. А ніхрена, а якось буде. От і вийшло, якось...
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10.02.2022 16:02 Ответить
///
40-летний мужчина получил легкие травмы - ушиб передней брюшной стенки. Это тот мужчина, который повис на страховочном ремне. После обследования его отпустили домой еще 9 февраля.
Второму пострадавшему 38 лет, его страховочный ремень не выдержал. Он упал с высоты примерно 10 метров и получил тяжкие травмы: черепно-мозговую травму, ушиб мозга 2-й степени, многочисленные переломы. Мужчине провели необходимые операции, его состояние остается тяжелым, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
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10.02.2022 16:03 Ответить
Він тепер навіть спати в ночі буде тільки у страховочному ремні...
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10.02.2022 16:19 Ответить
Це відео потрібно на інструктажах показувати. Я якби не побачив, то й не повірив, що так може довкола люльки мотиляти чоловіком...
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10.02.2022 16:45 Ответить
так, як вiн ще не довбанувся головою! каска хоч якась була?
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10.02.2022 17:49 Ответить
Цей на МАNі спочатку дзеркало собі відбив. Але це його не зупинило. А може розлютило? 🚋
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10.02.2022 16:46 Ответить
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10.02.2022 16:47 Ответить
а ты попробуй на МАNі быстро остановиться..
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10.02.2022 16:55 Ответить
Посвідчення водія продаються, водіїв без досвіду на вантажівках повно.
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11.02.2022 01:47 Ответить
А как получить опыт не ездя на грузовике? Перед этим на жигулях потренироваться?
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11.02.2022 09:27 Ответить
1. Відвідувати УСІ курси з водіння.
2. САМОМУ здати екзамен водіння й теорію.
3. Починати з 3.5т авто, потім 7.5 і т.п.
У мене знайомий їздив !!!рік!!! На бензовозі без дозволу "ADR" з досвідом 'С' категорії 1 рік!!! У Британії за такі витівки компанія втратила б ліцензію й "зміна" власника не допомогла би.
Ви усе чудово розумієте не клейте з себе дурня...
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11.02.2022 12:43 Ответить
Решили ограничится знаками непосредственно на автовышке,а они там есть ,см видео,конусы западло было расставлять
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10.02.2022 16:47 Ответить
Конусы есть, но они стоят под кузовом. Даже лапы выходят за пределы этих ограждений, а стрела вышки при повороте выступила на проезжую часть. Вывод простой. Мы ничего не умеем. Путин виноват? НАТО поможет?
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10.02.2022 17:01 Ответить
Вывод простой - конусы или не конусы, вышли лапы и стрела на проезжую часть или не вышли, но водила грузовика или сидел в смартфоне, или два дня назад права купил на грузовик и про габариты - не слышал.
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10.02.2022 17:58 Ответить
Те що путин-***** то безперечно але тут навіщо ви ***** приплутали?
Хоча він винен, бо він й його рашиссто-нацисти навмисно заважають сусіднім країнам розвиватися й "поху#зм" цей від кацапів з Нашвабріно їде.
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11.02.2022 12:46 Ответить
То что не было знаков буйков о работах это одно.. Но это не говорит тупому водиле сбивай все что стоит не так... Два мудака водилы от которых пострадали люди....
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10.02.2022 17:26 Ответить
нужно не только выставить предупридительные знаки - но еще правильно их выставить, если ты конусы прям возле борта вышки поставил, то водители могут не расчитать габариты, при повороте той самой вышки - так и вышло. Один эллектрик - хоть не совсем дауном был и пристегнулся!
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10.02.2022 17:58 Ответить
Один эллектрик - хоть не совсем дауном был и пристегнулся!

Второй тоже возможно и вправду был пристегнут. Но судя по тому, как этот повис, на каком расстоянии от люльки, пояс у него с "парашютом". Так вот у второго он возможно и впрямь оторвался.
Если не в курсе, то "парашют", это сложенная гармошкой в чехол лента, которая прострочена так, чтобы она последовательно рвала эти стежки, удлинялась с замедлением и смягчила рывок от торможения. Просто если резко повиснуть на жестком тросе или цепи, то могут и ребра хрустнуть или позвоночник.
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10.02.2022 18:13 Ответить
чюловек существо из мяса а авто рихтовать треба за счет порошенки)
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10.02.2022 19:01 Ответить
отрокцион пана теребоньки..плюс талоны на молоко и закон ома для участков цепей..
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10.02.2022 19:00 Ответить
очевидно же что виноваты электрики. Конусы должны ограждать площадь не только автокрана, но и потенциально возможный радиус вылета стрелы. Водила МАНа чаще всего смотрит себе под нос, чтобы никакой ******* на мелкой легковушке не притаился в мертвой зоне, обьекты на обочине он наблюдает периферическим зрением и быстро среагировать на торчащий на метр противовес крана на уровне кабины может быть сложно
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10.02.2022 19:27 Ответить
Відсутність знаків не надає права іньшим водіям таранити усе підряд.
Провина ОБОЮДНА.
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11.02.2022 01:54 Ответить
Правила ТБ написаны кровью ...
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10.02.2022 23:15 Ответить
Провина обоюдна. Але так як постраждав електрик то водій вантажівки має відповідати на рівні з тим хто мав виставляти обмежувальні знаки.
Відсутність знаку не надає права водіям таранити усе підряд.
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11.02.2022 01:49 Ответить
 
 