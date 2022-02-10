Арахамия предложил разрешить распивать алкоголь во время телетрансляций: "Давайте изменим закон". ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предложил изменить законодательство, запрещающее употреблять алкоголь во время телевизионных трансляций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, предложение Арахамии прозвучало во время эфира на одном из телеканалов.

"Нам просто рекламодатели запрещают, закон о рекламе, распивать алкоголь... Ну, нельзя пока... Мы над этим работаем", - именно на эти слова ведущего Арахамия отреагировал фразой: "Ну, давайте мы поменяем закон...".

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