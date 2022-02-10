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Арахамия предложил разрешить распивать алкоголь во время телетрансляций: "Давайте изменим закон". ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предложил изменить законодательство, запрещающее употреблять алкоголь во время телевизионных трансляций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, предложение Арахамии прозвучало во время эфира на одном из телеканалов.

"Нам просто рекламодатели запрещают, закон о рекламе, распивать алкоголь... Ну, нельзя пока... Мы над этим работаем", - именно на эти слова ведущего Арахамия отреагировал фразой: "Ну, давайте мы поменяем закон...".

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Автор: 

алкоголь (1665) ТВ (1858) Арахамия Давид (989)


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Топ комментарии
+74
а еще - колоться и нюхать.....
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10.02.2022 17:38
+45
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10.02.2022 18:16
+42
давайте і анал табу в раді дозволимо....гуляємо на всю!
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10.02.2022 17:38
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Страница 2 из 2
А ещё нужно разрешить Арахамии сортировать голым на столе героин в прямом эфире.
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10.02.2022 18:42 Ответить
А хвост куда он будет прятать?
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10.02.2022 19:54 Ответить
😅👍
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11.02.2022 10:30 Ответить
Жертва 95кв
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10.02.2022 18:46 Ответить
Населення остаточно деградувало , якщо дає красти навіть таким дебілам , як абрахамії . Міліардами красти !
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10.02.2022 18:47 Ответить
Кодга простому коту нечего делать - он известно что... Когда нечего делать Давиду "Срущему коту" Арахамии - он придумывает всякие глупости!
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10.02.2022 18:47 Ответить
Ще не остаточно! Можно, наприклад, дозволити пити алкоголь за кермом! Все одно пьють, "какая разница?".
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11.02.2022 09:30 Ответить
Конечно, употреблять алкоголь, кокаини и одновременно с удовольствием сосать у народа кровь - это нормально для "Слуг Урода", таких, как Ара.
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10.02.2022 19:08 Ответить
А КОКС ... шо, вже не вставляє !?
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10.02.2022 19:08 Ответить
Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давід Арахамія запропонував змінити законодавство, що забороняє вживати алкоголь під час телевізійних трансляцій. Джерело:
КРАЩЕ ДОЗВОЛИТИ ВІШАТИ Слуг Народа ПО ВСІХ СТОВПАХ КИЇВА
ДОКИ ВОНИ СВОЇМ НАРКОУГАРОМ НЕ ЗРОБИЛИ ЩЕ ГІРШЕ НІЖ Є
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10.02.2022 19:08 Ответить
А я думаю, где сегодняшний ежедневный зашквар..?
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10.02.2022 19:09 Ответить
Эту хламидию, как и его хозяина зеублюдка или рано посеяли, или поздно скосили
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10.02.2022 19:14 Ответить
Он жертва пьяной акушерки
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10.02.2022 19:44 Ответить
Арахамия, а друзья твои случайно не из Южной Осетии??
Или точно обдолбаный.... и уже который раз.. "АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА"
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10.02.2022 19:18 Ответить
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10.02.2022 19:22 Ответить
и эти люди требовали у пороха сдать тест на алкоголь
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10.02.2022 19:26 Ответить
так, щоб підмінити аналізи своїми ж
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10.02.2022 19:57 Ответить
Депутани хочуть бухать прям в залі ВР
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10.02.2022 19:30 Ответить
чому хочуть -- прям вже це роблять, але трішки шифруються...
Хіба не бачили як Арахамія "чай" соком запивав?..
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10.02.2022 19:57 Ответить
Оце я розумію, законодавець з великої літери! З літери Х - Хламідія
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10.02.2022 19:51 Ответить
И бросаться дерьмом в соперников и их корреспондентов, показывать голые жопы в обьектив, плеваться в обьективы камер!
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10.02.2022 19:59 Ответить
а та мосейчук, я так бачу дійсно наївна? або то вона просто в ефірі намагалась "виховати" Арахамію за зайве слівце... Видно вона у коломойши медіаботоферма по відмазуванню бубочки і самого "карабаса-барабаса"...
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10.02.2022 20:02 Ответить
Быдлутаты которых ЗЕбилы полностью заслужили..
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10.02.2022 20:02 Ответить
Майн Гот!!!
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10.02.2022 20:03 Ответить
Сказочный долбо@б!
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10.02.2022 20:18 Ответить
а давай тебе Арахамія в дурку запроторимо ???
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10.02.2022 20:45 Ответить
я сначала подумал гундосик говорит... в каком еманариуме их выращивают...

и второе, эта гнида с помощью ручных обизьянок еденолично принимает решение что голосовать. а если по пьяному делу он что-то наголосует
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10.02.2022 21:10 Ответить
Якого милого той дИпутат на українському каналі дає інтерв'ю мовою фашистського агресора? Країни поплутало, чмо.
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10.02.2022 21:17 Ответить
походу он алкоголь и распивал, а чо? (с) А ЧО лять...
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10.02.2022 21:17 Ответить
Закон Кивы-Арахимии. Две руки за рулем.В одной руке бухло ,а в другой то что доктор комаровский приписал ***** на рыбалке.
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10.02.2022 21:35 Ответить
Тебе заняться нечем чувак? Мля где вас берут недоделанных…???
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10.02.2022 22:10 Ответить
Присутність в парламенті європейської країни депутатів такого штибу, як арахамія та більшість з зеленої фракції-знущання над парламентом та парламентаризмом в Україні взагалі
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10.02.2022 22:53 Ответить
А шо, кокс уже не берет?
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10.02.2022 23:08 Ответить
Упоротый чертила !
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11.02.2022 01:18 Ответить
ПРАВИЛЬНО И СТРЕЛЯТЬ !!!
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11.02.2022 08:40 Ответить
короче дна зашквару нет
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11.02.2022 08:49 Ответить
А поспівчувати? Зрозумійте-ж Арахіс --- особа медійна, багато часу проводить на етерах, в студіях. Але ж все це витрачене врем'я він міг би любесенько бухати ! Як,власне і звик. До того ж він і без алкі несе стійку пургу. Уявляю ,що він видасть датий. Я б послухав із задоволенням.
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11.02.2022 09:25 Ответить
" употреблять алкоголь во время телевизионных трансляций." - это про ЧТО?
Сидя перед телевизором?
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11.02.2022 09:46 Ответить
не ну 100 лет назад кокаином головную боль снимали и в аптеках свободно продавали, это следующее заявление
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11.02.2022 09:55 Ответить
Що, труби горять?
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11.02.2022 10:29 Ответить
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