Арахамия предложил разрешить распивать алкоголь во время телетрансляций: "Давайте изменим закон". ВИДЕО
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предложил изменить законодательство, запрещающее употреблять алкоголь во время телевизионных трансляций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, предложение Арахамии прозвучало во время эфира на одном из телеканалов.
"Нам просто рекламодатели запрещают, закон о рекламе, распивать алкоголь... Ну, нельзя пока... Мы над этим работаем", - именно на эти слова ведущего Арахамия отреагировал фразой: "Ну, давайте мы поменяем закон...".
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+74 Alex Walewski #469029
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+45 Злой Карлик
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+42 Andriy
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КРАЩЕ ДОЗВОЛИТИ ВІШАТИ Слуг Народа ПО ВСІХ СТОВПАХ КИЇВА
ДОКИ ВОНИ СВОЇМ НАРКОУГАРОМ НЕ ЗРОБИЛИ ЩЕ ГІРШЕ НІЖ Є
Или точно обдолбаный.... и уже который раз.. "АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА"
Хіба не бачили як Арахамія "чай" соком запивав?..
и второе, эта гнида с помощью ручных обизьянок еденолично принимает решение что голосовать. а если по пьяному делу он что-то наголосует
Сидя перед телевизором?