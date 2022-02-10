Сорвана спецоперация российских спецслужб, заказавших украинских "титушек" для провокаций в РФ, - СБУ. ВИДЕО
СБУ разоблачила граждан Украины, которые по заданию российских спецслужб должны были совершить провокации против населения РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным, спецслужбы РФ тщательно разрабатывали план провокаций и диверсий, направленных против собственного населения. И в этом намеревались обвинить Украину. Они завербовали троих жителей Киевской области, выходцев из криминальных кругов. Для выезда в Россию их должны были обеспечить поддельными документами.
Завербованные получили задание сформировать две группы по пять человек в каждой. Выезд первой был запланирован в ближайшие дни. Злоумышленникам разработали пошаговую инструкцию действий, а всю подробную информацию они должны были получить уже на месте, в РФ. За участие в провокациях обещали по $4 тыс. каждому.
Отмечается, что кураторы заверили "титушек", что после того, как задание будет выполнено, их отправят домой. Однако, по имеющимся данным, провокаторов планировали показательно ликвидировать при задержании.
Сотрудники СБУ предотвратили этот сценарий. Организаторы и их сообщники одновременно были задержаны в Киеве и области.
Задержанные лица являются тренерами в спортивных клубах контактных единоборств. Они не раз привлекались пророссийскими силами для проведения провокаций и заказных протестных акций в разных регионах Украины.
В частности, установлено, что злоумышленники организовали в октябре-декабре 2021 акты вандализма над памятником С. Бандере в Тернополе, над Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе.
Кроме того, один из задержанных создал так называемое "силовое крыло", в состав которого вошли члены спортивных обществ и представители криминальной среды. Группа получила задание поучаствовать в проплаченных массовых беспорядках в центре столицы в конце января 2022 года и спровоцировать драки. Однако тогда стражи порядка сработали на опережение и не допустили реализации такого плана.
По результатам санкционированных обысков было изъято огнестрельное оружие с патронами, копии загранпаспортов лиц, которых должны были отправить в РФ для совершения провокаций.
Возбуждено уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
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В РФ задержали сторонника украинских радикалов, готовившего теракты
Москва. 11 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании последователя украинской радикальной группы "М.К.У.", готовившего теракты на объектах транспортной инфраструктуры и пропагандировавшего идеологию массовых убийств.
"В результате скоординированной работы задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Краснова (Егор Краснов - гражданин Украины, лидер "М.К.У" - ИФ) пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество "М.К.У." новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры", - сообщает во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
https://www.interfax.ru/russia/ В РОССИИ 17 декабря 2021https://www.interfax.ru/russia/809964?utm_source=interlink&utm_medium=814729 Под Ростовом задержан сторонник украинских радикалов, готовивший нападение на журналистаЧитать подробнее
В спецслужбе отметили, что задержанный дает признательные показания, а его преступная деятельность подтверждается перепиской в телеграме с Красновым, а также осмотром изъятых у него предметов и документов, в том числе инструкций по изготовлению самодельных взрывных устройств.
ФСБ распространила видео с частью допроса задержанного. "Егор Краснов (лидер М.К.У) хотел провести серию крупных терактов (...) на территории России. Целью этих терактов было устрашение населения, чтобы "М.К.У." все боялись", - сказал задержанный на видео ФСБ.
Он пояснил, что занимался в частности модерацией телеграмм-каналов движения. "Мы привлекали в том числе и несовершеннолетних", - сказал задержанный.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.1 (участие в экстремистском сообществе) и части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК России. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
В отношении Краснова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), добавили в ЦОС. Ранее Краснов был объявлен в РФ в международный розыск по делу об убийстве.
В ФСБ не раскрыли личность задержанного, а также другие подробности спецоперации.
В декабре спецслужба отчиталась о https://www.interfax.ru/russia/808967?utm_source=interlink&utm_medium=814729 задержании более ста последователей "М.К.У." в ряде регионов РФ. В ФСБ сообщали, что сторонникам Краснова "посредством мессенджеров и социальных сетей доводились указания о совершении террористических актов и массовых убийств".
"М.К.У." также известное, как "Маньяки. Культ убийств" - радикальное сообщество неонацистского толка, созданное Красновым.
Колись будинки підривали, тепер ось це!
Нажаль, в нас досі є люди... зі знаженою соціальною відповідальністю, тобто яким "КакаяРазница"!
В РФ задержали 16 сторонников украинских радикалов, готовивших подрывы зданий
чим.
Чого наша потвора не їде до Байдена з проханням прийняти нас в альянс ?
Нам би не відмовили.
по друге - нужна згода всех членов альянса, тебе дура надо бы знать такое.
надо ж быть такой набитой дурой...
сраная паРаша-рассея гадит без передыху ...
В Макшанії повно манкуртів з України. Виловили, з паспортами доставили на "місце злочину",
підірвали в Белгороді пару будинків, розстріляли "нападаючих". Все.
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Не поняв, а шо, есть бесконтактные единоборства? Какие?
это состязание с целью физического ущерба телу противника.