Сорвана спецоперация российских спецслужб, заказавших украинских "титушек" для провокаций в РФ, - СБУ. ВИДЕО

СБУ разоблачила граждан Украины, которые по заданию российских спецслужб должны были совершить провокации против населения РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, спецслужбы РФ тщательно разрабатывали план провокаций и диверсий, направленных против собственного населения. И в этом намеревались обвинить Украину. Они завербовали троих жителей Киевской области, выходцев из криминальных кругов. Для выезда в Россию их должны были обеспечить поддельными документами.

Завербованные получили задание сформировать две группы по пять человек в каждой. Выезд первой был запланирован в ближайшие дни. Злоумышленникам разработали пошаговую инструкцию действий, а всю подробную информацию они должны были получить уже на месте, в РФ. За участие в провокациях обещали по $4 тыс. каждому.

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Отмечается, что кураторы заверили "титушек", что после того, как задание будет выполнено, их отправят домой. Однако, по имеющимся данным, провокаторов планировали показательно ликвидировать при задержании.

Сотрудники СБУ предотвратили этот сценарий. Организаторы и их сообщники одновременно были задержаны в Киеве и области.

Задержанные лица являются тренерами в спортивных клубах контактных единоборств. Они не раз привлекались пророссийскими силами для проведения провокаций и заказных протестных акций в разных регионах Украины.

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В частности, установлено, что злоумышленники организовали в октябре-декабре 2021 акты вандализма над памятником С. Бандере в Тернополе, над Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе.

Кроме того, один из задержанных создал так называемое "силовое крыло", в состав которого вошли члены спортивных обществ и представители криминальной среды. Группа получила задание поучаствовать в проплаченных массовых беспорядках в центре столицы в конце января 2022 года и спровоцировать драки. Однако тогда стражи порядка сработали на опережение и не допустили реализации такого плана.

По результатам санкционированных обысков было изъято огнестрельное оружие с патронами, копии загранпаспортов лиц, которых должны были отправить в РФ для совершения провокаций.

Возбуждено уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.