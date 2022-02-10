РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6152 посетителя онлайн
Новости Видео Силовики
22 229 60

Сорвана спецоперация российских спецслужб, заказавших украинских "титушек" для провокаций в РФ, - СБУ. ВИДЕО

СБУ разоблачила граждан Украины, которые по заданию российских спецслужб должны были совершить провокации против населения РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, спецслужбы РФ тщательно разрабатывали план провокаций и диверсий, направленных против собственного населения. И в этом намеревались обвинить Украину. Они завербовали троих жителей Киевской области, выходцев из криминальных кругов. Для выезда в Россию их должны были обеспечить поддельными документами.

Завербованные получили задание сформировать две группы по пять человек в каждой. Выезд первой был запланирован в ближайшие дни. Злоумышленникам разработали пошаговую инструкцию действий, а всю подробную информацию они должны были получить уже на месте, в РФ. За участие в провокациях обещали по $4 тыс. каждому.

Читайте также: "Офис президента раздает приказы о покупке титушек и посылает их сюда": Порошенко о потасовках под его домом в Козине. ВИДЕО

Отмечается, что кураторы заверили "титушек", что после того, как задание будет выполнено, их отправят домой. Однако, по имеющимся данным, провокаторов планировали показательно ликвидировать при задержании.

Сотрудники СБУ предотвратили этот сценарий. Организаторы и их сообщники одновременно были задержаны в Киеве и области.

Задержанные лица являются тренерами в спортивных клубах контактных единоборств. Они не раз привлекались пророссийскими силами для проведения провокаций и заказных протестных акций в разных регионах Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нагнетали панику и "минировали" объекты: Во Львове обнаружили две ботофермы, курировавшиеся из РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В частности, установлено, что злоумышленники организовали в октябре-декабре 2021 акты вандализма над памятником С. Бандере в Тернополе, над Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе.

Кроме того, один из задержанных создал так называемое "силовое крыло", в состав которого вошли члены спортивных обществ и представители криминальной среды. Группа получила задание поучаствовать в проплаченных массовых беспорядках в центре столицы в конце января 2022 года и спровоцировать драки. Однако тогда стражи порядка сработали на опережение и не допустили реализации такого плана.

По результатам санкционированных обысков было изъято огнестрельное оружие с патронами, копии загранпаспортов лиц, которых должны были отправить в РФ для совершения провокаций.

Возбуждено уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

правоохранительные органы (2970) СБУ (19889) силовики (2798) титушки (507)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+37
СБУ-черговий респект...
показать весь комментарий
10.02.2022 17:58
+26
Велика России, но титушня в ней закончилась. Это ж надо...
показать весь комментарий
10.02.2022 18:06
+19
СБУ - респект
показать весь комментарий
10.02.2022 18:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СБУ-черговий респект...
показать весь комментарий
10.02.2022 17:58 Ответить
Да нет это лейтенант Баканов победил мировое зло!!
показать весь комментарий
10.02.2022 18:03 Ответить
Могут,если захотят)
показать весь комментарий
10.02.2022 18:30 Ответить
организовать Гляйнвиц....
показать весь комментарий
10.02.2022 18:33 Ответить
Не кажіть "гоп" допоки не перескочите. А може це просто людям кинули кістку щоб показати бурхливу діяльність?
показать весь комментарий
10.02.2022 18:34 Ответить
За що попередні?
показать весь комментарий
10.02.2022 18:34 Ответить
Продовження замаху на Шефіря. Жаль автівку, її так безжально розстріляли в гаражі. Натомість весь світ дізнався про замах із високої трибуні ООН
показать весь комментарий
10.02.2022 18:04 Ответить
Платники податків компенсують йому три замість однієї авто.
показать весь комментарий
10.02.2022 20:43 Ответить
Велика России, но титушня в ней закончилась. Это ж надо...
показать весь комментарий
10.02.2022 18:06 Ответить
Там на зонах можно найти кучу с украинскими фамилиями, пообещать свободу, выпустить, сделать провокацию, а потом спокойно ликвидировать их при попытке к бегству....
показать весь комментарий
10.02.2022 18:12 Ответить
Які зони, лднр, там і агітувати не треба.
показать весь комментарий
10.02.2022 18:37 Ответить
Херню морозите, ребятки. Рыла то их покзывать придется? придется. И если чепиги/мишки были пробиты по БД то и этих ваших кацапов пробьют и будет конфуз. поэтому нужны реальные по документам жители Украины.
показать весь комментарий
10.02.2022 20:31 Ответить
https://www.interfax.ru/russia/ В РОССИИ https://www.interfax.ru/news/2022/01/11 11:56, 11 января 2022

В РФ задержали сторонника украинских радикалов, готовившего теракты

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании последователя украинской радикальной группы "М.К.У.", готовившего теракты на объектах транспортной инфраструктуры и пропагандировавшего идеологию массовых убийств.

"В результате скоординированной работы задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Краснова (Егор Краснов - гражданин Украины, лидер "М.К.У" - ИФ) пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество "М.К.У." новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры", - сообщает во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
https://www.interfax.ru/russia/ В РОССИИ 17 декабря 2021https://www.interfax.ru/russia/809964?utm_source=interlink&utm_medium=814729 Под Ростовом задержан сторонник украинских радикалов, готовивший нападение на журналистаЧитать подробнее

В спецслужбе отметили, что задержанный дает признательные показания, а его преступная деятельность подтверждается перепиской в телеграме с Красновым, а также осмотром изъятых у него предметов и документов, в том числе инструкций по изготовлению самодельных взрывных устройств.

ФСБ распространила видео с частью допроса задержанного. "Егор Краснов (лидер М.К.У) хотел провести серию крупных терактов (...) на территории России. Целью этих терактов было устрашение населения, чтобы "М.К.У." все боялись", - сказал задержанный на видео ФСБ.

Он пояснил, что занимался в частности модерацией телеграмм-каналов движения. "Мы привлекали в том числе и несовершеннолетних", - сказал задержанный.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.1 (участие в экстремистском сообществе) и части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК России. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

В отношении Краснова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), добавили в ЦОС. Ранее Краснов был объявлен в РФ в международный розыск по делу об убийстве.

В ФСБ не раскрыли личность задержанного, а также другие подробности спецоперации.

В декабре спецслужба отчиталась о https://www.interfax.ru/russia/808967?utm_source=interlink&utm_medium=814729 задержании более ста последователей "М.К.У." в ряде регионов РФ. В ФСБ сообщали, что сторонникам Краснова "посредством мессенджеров и социальных сетей доводились указания о совершении террористических актов и массовых убийств".

"М.К.У." также известное, как "Маньяки. Культ убийств" - радикальное сообщество неонацистского толка, созданное Красновым.
показать весь комментарий
10.02.2022 20:44 Ответить
Їм же ж треба було показати, що це Українці нападають на Росію, роблять там теракти...

Колись будинки підривали, тепер ось це!

Нажаль, в нас досі є люди... зі знаженою соціальною відповідальністю, тобто яким "КакаяРазница"!
показать весь комментарий
10.02.2022 19:25 Ответить
https://www.interfax.ru/russia/ В РОССИИ https://www.interfax.ru/news/2021/04/29 09:58, 29 апреля 2021

В РФ задержали 16 сторонников украинских радикалов, готовивших подрывы зданий
показать весь комментарий
10.02.2022 20:45 Ответить
СБУ - респект
показать весь комментарий
10.02.2022 18:06 Ответить
навіть якщо ні, то такі історії можна і вигадувати, а то до більшості не доходить хто із ХУ
показать весь комментарий
10.02.2022 18:09 Ответить
Треба пвти їм на зустріч і вмконати те що їи обіцяли,показово стратити цей мотлох в Україні,щоб решта задумалась в кого є
чим.
показать весь комментарий
10.02.2022 18:13 Ответить
Непогано щоб ще суд призначив їм "велику винагороду"якої би вистачило до кінця життя без права участі в обмінному фонді.
показать весь комментарий
10.02.2022 18:13 Ответить
Хренова імітація бурхливої діяльності. Хоча 73% ідіотів схавають!
показать весь комментарий
10.02.2022 18:22 Ответить
Ваша правда...Корисні ідіоти все сприймають на УРА!....
показать весь комментарий
10.02.2022 18:45 Ответить
Х#йло и тут засветилось...
показать весь комментарий
10.02.2022 18:23 Ответить
Сподіваюсь в групі фігурують прізвища Єрмах, Арахламідія та решта Оманських приспішників
показать весь комментарий
10.02.2022 18:29 Ответить
В этой серии они якобы за Украину, но все ж знают каие они падлы. В следуюшей серии всё увидим.
показать весь комментарий
10.02.2022 19:47 Ответить
нет, такие хамилии не подходят - лучше Порошенко и Грося. Ну а если Яйцепук и Турчинофф то вообще ништяк
показать весь комментарий
10.02.2022 20:33 Ответить
Ти спершу ім'я своє без помилок навчися писати . Хоча і так зрозуміло, що звешся ти Мудак Дибільний
показать весь комментарий
11.02.2022 05:11 Ответить
Не понимаю а зачем ты написало мне фамилию и имя своего папаши? Мне твоя родня без интересу.
показать весь комментарий
11.02.2022 11:52 Ответить
Кому ти здалося? До тебе уваги, як до лайна при дорозі.
показать весь комментарий
11.02.2022 12:15 Ответить
и снова ты про свою родню. Еще раз повидомляю - воно мени не цикаво!
показать весь комментарий
11.02.2022 12:27 Ответить
Туреччину за один день взяли в НАТО.
Чого наша потвора не їде до Байдена з проханням прийняти нас в альянс ?
Нам би не відмовили.
показать весь комментарий
10.02.2022 18:30 Ответить
Надо было создавать альянс с США, но Беня и Зеля сразу обгадились и Маркарова сдала на попятный.
показать весь комментарий
10.02.2022 19:49 Ответить
Нам би не відмовили, а українська мафія їм навіщо?
показать весь комментарий
10.02.2022 20:26 Ответить
ваша потвора была занята безвизом а могла бы и на НАТО силы потратить.
по друге - нужна згода всех членов альянса, тебе дура надо бы знать такое.
показать весь комментарий
10.02.2022 20:35 Ответить
я вас удивлю, Ксения, но США - это далеко не все НАТО.
надо ж быть такой набитой дурой...
показать весь комментарий
10.02.2022 20:46 Ответить
Петушки Кивы?
показать весь комментарий
10.02.2022 18:35 Ответить


сраная паРаша-рассея гадит без передыху ...
показать весь комментарий
10.02.2022 18:44 Ответить
Це гібридна війна, а не понос.
показать весь комментарий
10.02.2022 20:29 Ответить
Гляйвіце-2. Але нацисти ми, дивіться, не переплутайте.
показать весь комментарий
10.02.2022 18:45 Ответить
В данному випадку можна навіть допомогти "колегам " з фсб - ліквідувати на місці , без виїзду .
показать весь комментарий
10.02.2022 18:46 Ответить
Розігнати всраню мітлою усілякі псевдо спортивні клуби й організації типу "Оплот" ! Не навчило ще що це розсадники бандитизму-тероризму і рашофашизму! "Тренери" -бл"ть -уголовщики -беспредельщики! Чому вони навчають своїх підопічних?
показать весь комментарий
10.02.2022 18:48 Ответить
Криміналізовані люмпенізовані покидьки!
показать весь комментарий
10.02.2022 18:52 Ответить
ну вот.. тут так умело разоблачили... а был ли труха срулем...?))) (прямо мистика какая-то)
показать весь комментарий
10.02.2022 18:56 Ответить
Навіщо цей квартальний цирк?
В Макшанії повно манкуртів з України. Виловили, з паспортами доставили на "місце злочину",
підірвали в Белгороді пару будинків, розстріляли "нападаючих". Все.
показать весь комментарий
10.02.2022 19:03 Ответить
Чергове підтвердження того що я вже казав про гопотню: це ідеальне поживне середовище для його використання ворожими спецслужбами на шкоду Україні. Якщо широкомасштабне вторгнення таки відбудеться, найперше що треба буде зробити нашим відповідним службам - ліквідувати усіх ватажків української гопоти(сматрящих, "в законє" і тому подібну гидоту),та їх найближчих поплічників. Ця кримінальна мерзота за великим рахунком є породженням рюзьгєміра, має витоки ще із совєцького гулагу та повністю відтворює кримінальну ієрархію кацападлії в Україні.
показать весь комментарий
10.02.2022 19:56 Ответить
Молодец порошенко. Вот патриот. Даже из опозиции борется с кацапи и нейтрализует их.
показать весь комментарий
10.02.2022 19:58 Ответить
А чому СБУ не помічає нар. депа ківу в нього теж тітушки це відвертий завербований ворог ,як і деякі інші з опзж.
показать весь комментарий
10.02.2022 20:00 Ответить
Cтранный какой то завербованный враг за которого заступаются и оправдывают националисты типа Корчинского
показать весь комментарий
11.02.2022 03:13 Ответить
Если они рассчитывали после этого остаться в живых, то они полные дыбилы!
показать весь комментарий
10.02.2022 20:03 Ответить
особи є тренерами у спортивних клубах контактних єдиноборств
==
Не поняв, а шо, есть бесконтактные единоборства? Какие?
показать весь комментарий
10.02.2022 20:14 Ответить
Кёрлинг
показать весь комментарий
10.02.2022 20:30 Ответить
не бреши, единоборства
это состязание с целью физического ущерба телу противника.
показать весь комментарий
10.02.2022 20:34 Ответить
Отсутствие чувства юмора и избыток хамства - очень опасные симптомы))
показать весь комментарий
11.02.2022 06:39 Ответить
я вам помочь не смогу, с опасными симптомами обратитесь к специалисту.
показать весь комментарий
11.02.2022 09:54 Ответить
Две группы по 5 человек? А СБУ недавно обещало 5 тысяч
показать весь комментарий
10.02.2022 20:43 Ответить
Наверное это какой-то отдельный вид приматов "ХОМУС - В ГОЛОВЕ ГАВНОВУС"...
показать весь комментарий
10.02.2022 21:11 Ответить
наши спортсмены ватные, потому что тренера - прорашистские титуханы
показать весь комментарий
10.02.2022 22:24 Ответить
Киевщина... Неужели снова родина титушка- Белая Церковь отличилась?
показать весь комментарий
10.02.2022 22:31 Ответить
НАДО ЧТОБЫ ИХ НА ЗОНЕ В ЖОПУ ТРХАЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ !!! А В КОНЦЕ СРОКА ДЕЛАЛИ ИМ САМОУБИЙСТВО !)
показать весь комментарий
11.02.2022 08:06 Ответить
 
 