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"Говорят, танки не буксуют и не застряют, бл#дь", - бронетанковое подразделение армии РФ застряло в грязи близ Ростова. ВИДЕО

Танковое подразделение армии РФ, в которое входит около десяти единиц бронетехники, увязло в грязи близ Ростова. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с российской бронетехникой, которую военные пытаются вытащить из грязи с помощью экскаватора, опубликована в соцсетях.

Автор опубликовал видео 10 февраля и не отмечает, где произошел этот инцидент. Однако пользователи соцсетей уверяют, что это произошло вблизи Ростова.

Говорят, танки не буксуют и не застряют, бл#дь, - бронетанковое подразделение армии РФ застряло в грязи близ Ростова 01

Также читайте: Россия продолжает наращивать войска в Крыму, в Беларуси и на западе РФ: новые спутниковые снимки

Автор: 

армия РФ (19188) россия (95497) танк (2253)


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Топ комментарии
+80
Матір-земля не терпить цих паскудників. Хай провалюються геть!
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11.02.2022 10:53
+67
То шоб вы все, в навозе утонули, москали, **..чи.
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11.02.2022 10:54
+56
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11.02.2022 11:02
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Страница 2 из 2
Я отут, недалеко від р. Прип'ять, тут майже те ж саме, так що із сторони лукашенкі буде ідентична картинка.
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11.02.2022 15:23 Ответить
Сивоха предложил направить технику с Краматорска, чтобы помочь ...и чтобы кремлёвский Фюрер не сильно разозлился
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11.02.2022 11:09 Ответить
Та будь ласка: ''Джавеліни та NLAW.
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11.02.2022 11:56 Ответить
выездные крематории
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11.02.2022 17:27 Ответить
Урюкские танки даже своих ка#кашек боятся ))
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11.02.2022 11:09 Ответить
Дело не танках. Дело не в стране и погодных условиях. Дело исключительно и только в мастерстве и опыте мехвода и процессах принятия решений.
Мастерство и опыт мехвода определяется двумя факторами:
1. Общим уровнем интеллекта
2. Количеством и качеством учебных выездов
3.С процессами всё проще:
- Товарищ командир, тут машина не пройдет - застрянем. Надо объезжать.
- У меня приказ: двигаться по этой дороге. Поэтому - вперёд.

"Что там у кацапов" - меня волнует мало. В ВСУ всё отлично с этими показателями? И с 1-м, и со 2-м, и с 3-м?
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11.02.2022 11:09 Ответить
ну, такое...
https://www.youtube.com/watch?v=Raj30mTtL0o
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11.02.2022 11:20 Ответить
Какое "такое"? Как это видео отвечает на поднятые мной вопросы?
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11.02.2022 11:31 Ответить
как раз дело в срузких танках Т-72, у них большие широкие катки которые горнут грязт по гусенице и застряют вся ходовая, а в Т-64 маленькие узких катки которые разрезают грязь на гусенице и выдавливают в сторону

Т-64 проежает по грязи где даже человек не пролезет
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11.02.2022 16:17 Ответить
Теории ваши спорные. Но спорить нет желания.
У меня, за 2 года службы в танковом подразделении, именно та практика, которую я описал выше.
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11.02.2022 16:39 Ответить
я тоже 2 года с учений и стрельб не вылазил с полигонов Широкого Лана и Тарутино
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11.02.2022 18:16 Ответить
Я служил во времена позднего СССР еще в советской армии: Вождение - раз/мес, Стрельбы - раз/мес. Боевые учения - раз/кврт. Тогда даже понятий таких не было, как экономия соляры или боезапаса.
Смею предположить, что видел я поболе танков в движении в различных условиях, чем вы на Широком Лане или Тарутино.
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11.02.2022 19:16 Ответить
Дело не в мастерстве механика водителя, БМП по грязи тоже не пройдут. Железяка скорее поплывёт, чем поедет.
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14.02.2022 05:03 Ответить
Що там у кацапів - як бачиш, танки застрягли у багнюці.
Відео про українські т 64 у багні хтось бачив ?
Це відповідь на питання ЩО ТАМ У КАЦАПІВ - ТАМ ГАЙКА.
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11.02.2022 19:44 Ответить
"Видео" нет, потому, что нечего снимать. Нет никаких учений на тяжёлых грунтах, на пересечённой местности, в сложных погодных условиях, с пересечением водных преград и пр.
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12.02.2022 09:12 Ответить
Може годі муйню писати ?

https://ua.krymr.com/a/news-navchannia-tanky-kherson/31691239.html Українські військові провели танкові навчання поблизу Криму (+відео)
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12.02.2022 19:45 Ответить
Ты, если не шаришь, то лучше у старших спроси.
1. Это не учения, а покатушки, т.к. не прозвучало НЕ ЕДИНОГО выстрела.
2. Внимательно прочитай моё сообщение и сравни с видео. Езда по ровной подмерзшей земле не научит мехводов никогда и не чему.
3. И даже такие убогие покатушки проводятся раз в пятилетку, со специально приглашенным Наевым и репортёрами.
Всё это - вынужденная парадная показуха, а не системные учения!
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12.02.2022 20:07 Ответить
Написано "Військові навчання", значить навчання, а те що тобі не подобається,
то твої звиняй інтимні проблеми.
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12.02.2022 20:13 Ответить
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11.02.2022 11:10 Ответить
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11.02.2022 18:37 Ответить
Прэлестно..... прэлестно... ну просто ВЭЛИКОЛЕПНО!! На этом фото и видео прекрастно ФСЬО!!
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11.02.2022 11:13 Ответить
То не багно. То вони всралися.... і прилипли.... А це ще тільки Ростов. Далі буде веселіше. ЗСУ, тероборона і всі небайдужі патріоти зачекалися. Джавелліни нервують
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11.02.2022 11:14 Ответить
Точку У їм в поміч
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11.02.2022 11:15 Ответить
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11.02.2022 11:15 Ответить
Хунта підтримує ! 😏
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11.02.2022 12:57 Ответить
..так испокон веков Воронеж и Ростов - украинские, и только последние пару сотен лет (когда началось "московское время") они украдены и осуждены в узкий мир..
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11.02.2022 13:27 Ответить
Воронеж 400 лет под масквой.
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11.02.2022 14:00 Ответить
Как служивый офицер, выдам вам тайну почему танки застряли !
От командира поступила команда:
- Ехай тудой, а я пойду в штаб и узнаю кудой надо
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11.02.2022 11:22 Ответить
Просто рашистские танки оказались тяжелее грязи...
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11.02.2022 12:59 Ответить
На учениях в 1975 начразведки полка отправлял меня (комразведвзвода) к пастуху "узнать дорогу у местного населения". Хотя я (пиджак) имел наглость запустить в "своей" машине ТНА и уверенно
показывал на карте наше местонахождение, указывая на местности ориентиры, в том числе и геодезический знак...
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11.02.2022 13:45 Ответить
а ну Луну не ты высаживался?
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11.02.2022 18:58 Ответить
Дивився б й дивився!!! Це не квартальний відосік, це шедевр, з закидами на "Оскара"!
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11.02.2022 11:23 Ответить
А наши новые и отремонтированные дороги выдержат московский танк, ведь за два года много центральных дорог сделала нынешняя власть?
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11.02.2022 11:28 Ответить
От тільки по боках цих доріг (неочікувано навіть для "Блазня") можуть з"явиться "джавеліни"!
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11.02.2022 13:09 Ответить
На Берлін!
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11.02.2022 11:31 Ответить
Вспахать все поля, и потом как втире перехлопаит ******* кацапских
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11.02.2022 11:36 Ответить
Долина пересыхающей речки..у нас таких много...
И еще один подарок это виноградник...проволока наматывается на гусянку и на трал если танк с противоминным тралом...
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11.02.2022 11:37 Ответить
Кацапы, песню зпе-вай:
- Меня засосала опасная трясина...
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11.02.2022 11:46 Ответить
ростов це Україна
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11.02.2022 11:47 Ответить
Хоч би вони всі там позастрягли. Хоча, вони з багна не вилазили і нажаль,схоже,що не збираються.
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11.02.2022 11:55 Ответить
бурятов везут на шашлык! чуть-чуть не доехали))
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11.02.2022 11:59 Ответить
Эх раз, ещё раз, ещё много раз.....И ещё они красиво оседают, когда пытаются преодолеть речки в брод. И если при этом танк ещё заглох, то это вообще туши свет, его оттуда вытащить почти не возможно.
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11.02.2022 12:08 Ответить
чудова ціль для ПТРК
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11.02.2022 12:08 Ответить
Красиво стоять.
Як у тирі.
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11.02.2022 12:12 Ответить
накрыть бы одним залпом
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11.02.2022 12:14 Ответить
схоже, що російський генерал - пан Болото на нашому боці : ) може саме тому Пуйло сцить напасти. бо його техніка буде отак от стояти і в наших полях являючи чудову нерухому ціль для всіляких стугон з джевелінами
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11.02.2022 12:26 Ответить
Занурення московитів в рідну стихію, світлий момент єднання грязів і витязів.
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11.02.2022 12:28 Ответить
А я то гадал для кого Зелень стахановскими темпами дороги строит!?
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11.02.2022 12:29 Ответить
От тільки він не очікував що НАТО "нафарширує" ЗСУ протитанковими "плюшками"!
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11.02.2022 13:11 Ответить
Зате він патріотично крав у Путна більше половини.
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11.02.2022 13:15 Ответить
земля лаптєногім скловатою..
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11.02.2022 12:41 Ответить
Вот вам и теплая зима. Вот вам и мода Н21. Ее никто не отменял. Она как работала так и работает. Это те же оранжевые закаты, которыми вы так сдуру восхищаетесь....
И...и..только придурок может планировать наступление ....теплой зимой.
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11.02.2022 12:51 Ответить
Родстар, ти якось знайди ту істину,яка посредині.Гітлер не взяв Москву,тому що зима була холодна. Танки не змогли завестися. Це факт,чи брехня?А якщо б була тепла,то б застряг і був ,з твоїх слів,придурком?
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11.02.2022 16:02 Ответить
Чудові мішені для корсарів стугн чи джавелінів
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11.02.2022 12:57 Ответить
Ехали в шахты ордло, дабы их там "добыли" "шахтеры" из бурятии...
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11.02.2022 13:25 Ответить
Именно это я имею в виду, когда думаю, что не будет никакого нападения.
Оно возможно только летом. Если сейчас, то это будет просто расстрел неподвижных мишеней.
а к лету у нас будет больше оружия, включая ПВО.
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11.02.2022 13:27 Ответить
В багнюці танки грохоталі, хотіли миттю Київ взять! Але бандерівська багнюка кацапів нах послала, б-ть!
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11.02.2022 13:33 Ответить
И молодая не узнает, какой танкисту был конец
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11.02.2022 18:16 Ответить
Ну який в раша-танкіста може бути кінець?! Обгорілий, звичайно.
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11.02.2022 18:21 Ответить
від влучання ЕНЕЛо-трембіти екіпаж танку не обгоряє, а випаровується
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11.02.2022 19:37 Ответить
Ойц! Ну нехай буде кінець, що випаровувався! Також кросівоє! Головне, шо дарагая нє узнає...
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12.02.2022 15:08 Ответить
Слушай, а чего у тебя флаг российский?
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12.02.2022 02:08 Ответить
Та так, під настрій...
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12.02.2022 15:10 Ответить
Ще хочу засвоїти північно-корейський флажок. Але в мене нє получаєцця. А ці модери не хочуть допомогти!
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12.02.2022 16:21 Ответить
Живешь близко к границе ордила или рф?
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13.02.2022 00:03 Ответить
операция ватен криг пасибл провалена опять
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11.02.2022 13:45 Ответить
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11.02.2022 13:45 Ответить
Да, жаль не в Украине... А то бы ВСУ получили 10 новехоньких танков! и, может быть, с экипажами... вот прям не исключаю...
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11.02.2022 13:45 Ответить
А экипажи зачем?
Не люблю я жареных бурятов, мне больше русскоязычные младенцы нравятся
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11.02.2022 14:07 Ответить
этот экипаж расстрелять на месте, на х он нам?
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11.02.2022 16:56 Ответить
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11.02.2022 13:46 Ответить
Переорать землю кругом україни . Матушка земля їх завжди прийме.
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11.02.2022 13:49 Ответить
Их проще закопать, чем откопать
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11.02.2022 13:50 Ответить
Вижу лаптеногие танки не только с шахт, и из болота добывают.
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11.02.2022 14:02 Ответить
Цікаво, що буржуйський екскаватор спокійно доїхав і працює там, де застряг кацапський танк.
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11.02.2022 14:06 Ответить
Оце ті, що за декілька днів дійдуть до Києва?
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11.02.2022 14:22 Ответить
Якщо вірити бульбофюреру,то Київ завоюють за 3-4 дні.А тепер всьо пропало.Вже весна на порозі,а танки Шойгу по мокрому не їдуть. І це вусатий таракан,ще не здогадується по Джевеліни...
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11.02.2022 16:07 Ответить
Потім їх колись відкопають ополченці Кубанської народної республіки.
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11.02.2022 15:01 Ответить
до Києва до їде тільки екскаватор
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11.02.2022 15:28 Ответить
👍
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11.02.2022 17:11 Ответить
Нічьо, нам їхній екскаватор в хазайстві прігодіцца...
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11.02.2022 18:25 Ответить
А як же ж до Львову за 2 дні?..
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11.02.2022 15:29 Ответить
отто Кариус в книге "Тигры в грязи" описал подобный спор с самим "танковым графом" Определяя направление атаки Тигров, он определил лесную дорогу, на возражения Кариуса, что местность не разведана, отмахнулся. Кариус проехал на автомобиле по дороге, и пояснил, что нужно будет походу укрепить переходы через размывы почвы и движение танков в колонне исключить, За каждым танком шел грузовик с пиловочником. И результат - полная неожиданность, результат был достигнут один из плацдармов на р.Нарве в феврале 1944 года пал практически без потерь.
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11.02.2022 15:36 Ответить
Ещё такой маленький бандеровско-украинский дождик, на пару суток и дорогая не узнает какой танкиста был конец.
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11.02.2022 16:37 Ответить
До иванов и петек дошло, что перспектива оказаться условным мехводом консервы т80 или т72 в момент попадания "Джавелина" так себе перспектива. Башня в одну сторону, корпус в другую, гусеницы на деревьях. Не хотят ваньки по кускам возвращаться в свои мухосрански и зажопински. Вот паршивцы и саботируют.
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11.02.2022 17:06 Ответить
Спалити всіх на місці.
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11.02.2022 17:31 Ответить
Хорошие мишени
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11.02.2022 17:59 Ответить
Після цього випадку , шойга видав наказ ,про те що - віднині , кожен танковий батальйон роіської армії , буде доукомплектований , і матиме в штаті - крім самих танків , ще й парочку екскаваторів , і 3-4 бульдозери . .
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11.02.2022 19:23 Ответить
Земля-мати з радістю прийме у своє лоно будь-якого кацапа.
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11.02.2022 19:34 Ответить
НАРОДЖЕНІ У БАГНІ В БАГНО І ПОВЕРТАЮТЬСЯ
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11.02.2022 19:46 Ответить
Это осенью в октябре после дождей 2021, марш бросок, кстати я лично считаю очень полезно и по буксовать !! Чтоб понять как и где можно ехать !! Лично убедился на лексусе
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11.02.2022 20:51 Ответить
Пора Лаврушу запрягать!!!
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11.02.2022 20:51 Ответить
Дай вам,Боже,дощику....хоча б на недільку.
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11.02.2022 20:57 Ответить
Когда первые 100 козломордых танка будут сожжены, остальные перестанут ехать. Резко начнут клинить движки, замыкать проводка, забиваться ТНВД. У мехводов начнется эпидемия КОВИДа . Анального.
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11.02.2022 22:21 Ответить
Кацапи почали привикати до землі.... правельно.
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12.02.2022 03:21 Ответить
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12.02.2022 08:57 Ответить
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