"Говорят, танки не буксуют и не застряют, бл#дь", - бронетанковое подразделение армии РФ застряло в грязи близ Ростова. ВИДЕО

Танковое подразделение армии РФ, в которое входит около десяти единиц бронетехники, увязло в грязи близ Ростова. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с российской бронетехникой, которую военные пытаются вытащить из грязи с помощью экскаватора, опубликована в соцсетях.

Автор опубликовал видео 10 февраля и не отмечает, где произошел этот инцидент. Однако пользователи соцсетей уверяют, что это произошло вблизи Ростова.

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