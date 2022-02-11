"Говорят, танки не буксуют и не застряют, бл#дь", - бронетанковое подразделение армии РФ застряло в грязи близ Ростова. ВИДЕО
Танковое подразделение армии РФ, в которое входит около десяти единиц бронетехники, увязло в грязи близ Ростова. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с российской бронетехникой, которую военные пытаются вытащить из грязи с помощью экскаватора, опубликована в соцсетях.
Автор опубликовал видео 10 февраля и не отмечает, где произошел этот инцидент. Однако пользователи соцсетей уверяют, что это произошло вблизи Ростова.
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+80 Андрей Сафhjyjd
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Мастерство и опыт мехвода определяется двумя факторами:
1. Общим уровнем интеллекта
2. Количеством и качеством учебных выездов
3.С процессами всё проще:
- Товарищ командир, тут машина не пройдет - застрянем. Надо объезжать.
- У меня приказ: двигаться по этой дороге. Поэтому - вперёд.
"Что там у кацапов" - меня волнует мало. В ВСУ всё отлично с этими показателями? И с 1-м, и со 2-м, и с 3-м?
https://www.youtube.com/watch?v=Raj30mTtL0o
Т-64 проежает по грязи где даже человек не пролезет
У меня, за 2 года службы в танковом подразделении, именно та практика, которую я описал выше.
Смею предположить, что видел я поболе танков в движении в различных условиях, чем вы на Широком Лане или Тарутино.
Відео про українські т 64 у багні хтось бачив ?
Це відповідь на питання ЩО ТАМ У КАЦАПІВ - ТАМ ГАЙКА.
https://ua.krymr.com/a/news-navchannia-tanky-kherson/31691239.html Українські військові провели танкові навчання поблизу Криму (+відео)
1. Это не учения, а покатушки, т.к. не прозвучало НЕ ЕДИНОГО выстрела.
2. Внимательно прочитай моё сообщение и сравни с видео. Езда по ровной подмерзшей земле не научит мехводов никогда и не чему.
3. И даже такие убогие покатушки проводятся раз в пятилетку, со специально приглашенным Наевым и репортёрами.
Всё это - вынужденная парадная показуха, а не системные учения!
то твої звиняй інтимні проблеми.
От командира поступила команда:
- Ехай тудой, а я пойду в штаб и узнаю кудой надо
показывал на карте наше местонахождение, указывая на местности ориентиры, в том числе и геодезический знак...
И еще один подарок это виноградник...проволока наматывается на гусянку и на трал если танк с противоминным тралом...
- Меня засосала опасная трясина...
Як у тирі.
И...и..только придурок может планировать наступление ....теплой зимой.
Оно возможно только летом. Если сейчас, то это будет просто расстрел неподвижных мишеней.
а к лету у нас будет больше оружия, включая ПВО.
Не люблю я жареных бурятов, мне больше русскоязычные младенцы нравятся