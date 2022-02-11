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Окопная война: "Тысячи ровенчан воевали за эти годы, пусть теперь попробуют россияне "прийти" к нам. Это будет последнее, что они увидят" – волонтер Александр Онищук. ВИДЕО

Город Ривне находится недалеко от Беларуси, где скоро пройдут совместные с Россией учения. Что говорят жители Ривного о возможной угрозе с севера? Кто будет воевать в случае возможного нападения российских оккупантов?

Об этом и не только смотрите в нашей рубрике "Окопная война".

Александр Онищук – житель города Ривне пытается ежемесячно помогать украинским воинам на фронте. Многие знакомые Александра безразличны к его инициативе, однако мужчину это не останавливает. Снайперы, разведчики, артиллеристы и бойцы других украинских подразделений постоянно получают от Саши и его близких друзей помощь, рассказал журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Александр отметил, что, как и тысячи его побратимов, готов встретить врага в случае вражеского вторжения на Ривненщину с территории Беларуси.

"Когда началась война на востоке Украины, тысячи тамошних жителей бежали в западные регионы нашей страны. Нам некуда отступать, поэтому оккупанты, если они сюда придут, получат бой", - заключает Александр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может вторгнуться в Украину в любой момент, даже во время Олимпиады-2022, - Блинкен

Смотрите нашу рубрику и вы узнаете тех смельчаков, которые всегда на защите Украины.

Автор: 

Ровно (529) волонтеры (2633) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+10
не по теме но интересно. хор Александрова ждет пополнения. Госпитализированный с коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский перестал узнавать окружающих.
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11.02.2022 12:51
+10
козломордая биомасса 70 % кацапни твоей и не снилось как живет западная Украина какие дома и какие хазяйва на западной...удел немытой русни в епенях это выливать отходы через окно.
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11.02.2022 13:21
+7
В Україні, історично, генетично, ментально, достатньо громадян, які не думають, що робити чи не робити, захищатись чи не захищатись, а просто дають без попередження в рило.
Під час війни - це позитив.
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11.02.2022 13:31
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Правила форума Совет форумчан
К сожалению, это просто СЛОВА и ЭМОЦИИ, когда по настоящему "жаренным запахнет" большинство не станет на защиту, для этого нужна большая мотивация (быть ГРАЖАНИНОМ, а не РАБОМ или ПОДДАННЫМ) и четкая предварительная подготовка (кто, что, где и когда должен делать, это алгоритмы и протоколы + логистика, поставки оружия и боеприпасов)!
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11.02.2022 12:51 Ответить
Мотивація у цих чоловіків буде. Просто ця війна, якщо почнеться, буде не такою, як в 2014р. Тоді не застосовувалася авіація та не завдавалися ракетні удари. Зараз все це може бути застосовано. Я не знаю що збирається протиставити Україна, окрім мотивованих воїнів...
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11.02.2022 13:01 Ответить
Одно из самых мощных ПВО в Европе ?
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11.02.2022 13:06 Ответить
Можливо. Якщо не буде знищено на самому початку нової фази війни.
В Сакартвело (в 2008р) було знищено 4 (за иншими джерелами 8) кацапських літаки.
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11.02.2022 13:12 Ответить
Ну надавати ціфри, це нехай Резников робить, а ми з вами за це можемо під статтю потрапити. Але перерахуємо те, що є.

ППО України мають якусь кількість С-300, С-200, С-125, Буки та ТОРи. До речи, під час війни у Грузії, Буком був знищен, у перше в світі, реактивний стратегичний бомбардувальник РФ. До речі, поки у грузин не закінчились ракети, яки передала Україна, то кацапськи летуни масово відмовлялися садитися у літаки, тому вилітали командири полків, але і їх збивали. А ось куплені ракети у Ізраіля не влучили в жоден кацапський літак, но це про якість ізраільскої зброй, яка нам нах не впала.

Крім того є ППО Сухопутних військ, тіх Шілки, а у підрозділах старі ПЗРК Стрела-2М та більш нові Ігла. Афганськи душмани, навіть не маючи ППО збили 333 гвінтокрила та 282 бойових літака радяньскої армії. Майже не грамотні душмани.

А є ще й винищувачи...

А зараз ще й Стінгери почали підходити...

Ні, авіація Пулера понесе дуже велики втрати. Якщо що і має реальну загрозу, та це щось на кшалт Іскандерів, а їх використання - це сто відсоткові санкції.

До речи, з приводу санкцій. У Кацапії провели стрес аналіз їх дій на економику РФ і кацапи були дуже смурні, бо в них тоді одна надія, на КНР. Алеж тоді РФ за хвилину стає з міжнародного Ігрока, як зараз, на васала Пекіна!!!
А крім того, США та ВБ вже попередили Пекін, що підримка РФ під час санкцій, це введення санкцій проти самої КНР, зі всіма наслідками.

Так що у підсумку є можливість лише Ядерної війни, а це залишить Землю населенню Південої половини Земного шару, так як на Північній загинуть майже усі.
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11.02.2022 15:18 Ответить
если начнется полномасштабная война, прежде всего хана будет нам. Кацапы тут только пепел оставят
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11.02.2022 16:31 Ответить
Ну по-перше, у разі масованої ракетно-ядерної атаки по Україні, повірте мені на слово, нихто у США, Франції та ВБ не буде довго розмірковувати, скільки і куди. Річь у тому, що у цьому разі дуже обмежений час прийняття рішень, тому відповідні ракетно-ядерні вдари будуть нанесени без роздумів. Коли питання меньш 10 хвилин, то ракети з території європи РФ відразу отримає у відповідь, а програми у ракети заведені заздалогіть

США також не будуть чекати нанесення ракетно-ядерного вдару по їх території, а спробує нанести ракетно-ядерного вдару по РФ, щоб спробувати знищити кацапськи ракети та авіабази ще до нападу на США.ь.

Ви пам'ятаєте аварію на ЧАЕС? Так там на Київ та Житомир вітер майже не ніс радіації, зате ніс на беларусь та на місто Мацква, тому навить якщо ядерний вдар буде нанесен лише по Україні, то у РФ до Уральскіх гір не можно буде виращувати будь яки продукти років так з тридцать. Це по друге.

Тому Північну півкулю на декілька років накриє так звана Ядерна зима і ті, що загинуть першими, як ми з вами, будуть меньш мучитися ))))
Ну а років за п'ятьдесят, сюди почнут пересілятися чорношкіри та латіноси с Південої Амеріки, бо місце від людини буде вільне.)))
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11.02.2022 17:07 Ответить
тому відповідні ракетно-ядерні вдари будуть нанесени без роздумів??

о каких ядерных ударах вы говорите? кацапы идиоты, но не столько чтобы использовать ЯО.

и кем будут нанесены?
если кацапы атакуют нас (не ЯО), то никто за нас не впишется.
Вы читали что сказал Байден?? им не нужна 3я мировая из-за Украины.
Не несите чушь.

Если нас сотрут с лица земли, все выразят обеспокоенность, ну санкций введут может посерьезней чем было. На этом -- все
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11.02.2022 17:14 Ответить
А знищити нас у піпел можливо лише ядерою зброєю.

Можуть обстріляти зі своєї території ракетами з звічайними БГ? Можуть. Але без Південь маша у РФ дуже велики проблеми з ракетами, котри майже не літають. У таких умовах дуже неефективно використовувати ракети під звичайні боеголовки.

Так от чушь написали ви, а я кадровий офіцер, як раз стратегічного рівня підготовки, який з лейтенантів оперував такими поняттями, як Театр бойових дій, котре більш, ніж, наприклад Другий Український фронт часів Другої мирової...

Розкриемо ваш посил. Нанести вдар НЕ ЯДЕРНОЮ зброєю, щоб у відповідь не отримати втрат, яки колись отримав цар Пір, наразі Путлер не в змозі, немає в нього таких сил, бо зараз вже дійсно не 2014-й рік, да і тоді не зміг. Бо який Київ за 72 години, коли маленький ДАП протримався майже в оточені 244 доби!!!!

Ну зруйнують декылька вугыльних ТЕС, ну зруйнують греблі Днепровського каскаду, алеж це не допоможе захопити Україну. За тиждень підключимося до единої енергосистеми ЕС і електрика буде, буде у вигляді безоплатної допомоги.

А у цій час РФ відключать від всього, що можуть. У РФ вже провели навчання у промисловості і отримали висновок - повна дупа, надія лише на Пекін. А це ПОВНА залежність від Пекину, це США будуть з Сі розмовляти, а Путлера нихто і нікуди. Воно Путлеру треба?
Путлер загрався. Загрався з погрозами. Зараз йому хошь що треба діяти. Так що зараз він може тільки визнати незалежність ДНР та ЛНР і відразу підписати з ними союзний договір. Але це руйнує мінський блудняк вже ним. Це заморожена ситуація.

Тоді ЛДНР можуть активитувати бойові дії? Можуть. Але зараз не Порошенко і снайперськи комплекси Україна отримає. Продовжить отримувати ручні протибункерні комплекси від США, почнется більш масове виробництво артилерійських радарів.
Ми не будемо йти звільняти частину Донбасу або Крим, но у відповідь ворог буде отримумати так, що це швидко відібьє бажання ви*обуватися.
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11.02.2022 17:34 Ответить
дай Бог шоб ви були праві
але маленький ДАП протримався майже в оточені 244 доби!!!! без допомоги авіації і ракет кацапами. Інакше вони б його знищили за 1 годину.
там хворі на голову люди, мета яких- зтерти нас с лиця землі.
Зброї у них більш ніж у нас. І людей також.
І їм по фіг, що буде далі. Голове - знищення України. А далі - якось пропєтляют.
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11.02.2022 17:42 Ответить
В нас, на наше щастя, є і винищувачи и ППО, тому кацапам у нашому небі буде значно гірше, ніж у Грузіїї. До речи, у Грузії їх ППО було значно трудніше, бо гори заважают радіолокації, а літаки ворога мали можливість літати між горами, вне зони ППО Грузії.
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11.02.2022 22:17 Ответить
https://hromadske.radio/news/2022/02/11/rozvidka-ssha-rozpovila-pro-9-marshrutiv-viys-kovykh-rf-u-razi-vtorhnennia-v-ukrainu-nbc-news
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11.02.2022 22:38 Ответить
Я же намекнув про себе, а тому все це добре розумів і до того.

48 годин до Київа, це треба підкупити пів ЗСУ )))))))))))

Наступ з півострова, це для путлеровців взагалі самогубство. Ця групировка може сісти на 12 великих десантних судна, що зараз у Чорному морі на навчаннях. Але висадка, та ще і в зимовий час, та ще і у Чорному морі...
А ви не чули, що там іноді з Кавказских гір зріваеться настільки потужний вітер, що фрегат дав повний хід не може йому чинити опір і були випадки викідання на камні. Тому Кремль і так чиплявся за Севастополь.

На нашому узбіріжжі можно робити висадку десанту не де заманеться. На Азовському багато морских мін. І Піони з Геоцінтами дуже влучно можуть попадати у кораблі, яки йдуть максимум 60 км_годину, та без укриття, без оврагів та висоток, як у полі...

До Приднестров'я там Дністр, багато ліманів...

Як сьогодні сказа Піонтковський - верогідність не більш 5%.
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12.02.2022 00:15 Ответить
Чем мощных? Мы ни одной ракеты земля-воздух не сделали со времен совка. А есть и кому делать и кем делать. Просто наше руководство решило что это не нужно
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11.02.2022 16:57 Ответить
Да это проблема, но скажу больше, что для 95-98% населения звука взрыва от обычной гранаты будет достаточно, чтоб "наложить в полные штаны" (впасть жуткую истерику или в оцепенение животного страха)!
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11.02.2022 13:08 Ответить
До цього швидко звикають. Принаймні більшість чоловіків.
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11.02.2022 13:14 Ответить
Одно дело, если не выполнишь приказ и струсишь, то тебя может ждать трибунал (и расстрел), а другое СОЗНАТЕЛЬНО идти и рисковать своей жизнью (преододевая страх, который несомнено должен быть у всех живых сушеств - это природный инстинкт)!
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11.02.2022 13:21 Ответить
В Україні, історично, генетично, ментально, достатньо громадян, які не думають, що робити чи не робити, захищатись чи не захищатись, а просто дають без попередження в рило.
Під час війни - це позитив.
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11.02.2022 13:31 Ответить
дать в рыло искандеру??
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11.02.2022 16:31 Ответить
Так так добробати і робили у 2014-му. Ну клали у штани під час першого обстрілу. Ну швидко навчилися давати у першому бою новачкам памперси для дорослих... Але людина така істота, що може жити навіть біля м'ясокомбината, з його смердючими запахами - звикає.

До речи, кацапськи танкисти будуть срати ще більш, коли їм накажуть їхати у бік лінії оборони ЗСУ, де на 5,5 км їх будуть зустричати замасковані Стугни, з розрахунком з 2-х бійців, та віднесенним місцем пускової, на 2,5 км Корсари та Джавелини, а на 600 метрах НЛОУ. Ви бачили відео, як від пострила НЛОУ башта кацапського танку відлітає у одну сторону, 12-ти ціліндровий двігун у іншу сторону, траки відразу на декілька частин, яки зручно потім тягати металоломом на заводи Ахметова. А Джавелину пох осі Ці "доміки", що кацапенСС зробили на свої танчики.
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11.02.2022 15:27 Ответить
І українці, так вже історично сталося, просто найкращі воїни у Європі.
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11.02.2022 15:28 Ответить
Ви ті леси бачили?

А може чули, що під час ДМВ у Рівне була ставка Гауляйтера України, але на Рівенщині гитлеровці контролювали тільки Рімне та ще чотири населенних пункта?

А не чули, що гітлеровци тоді залишили місто Рівне без бою? Бо не хотіли попасти у оточення через дії українських партизан. До речи, Рівенська область до 1939-го року не входила до СРСР. Тому прогулянка кацапен СС по Рівенщині, буде не більш легкою, чим по Житомирщині, де під час ДМВ базувалась майже половина партизанських з'єднань.

На Поліссі кацапенСС можуть продвигатися виключно дорогами, бо тут болота. А дороги завжди проходять серединою села. А любе сіло, це вже готовий пункт оборони та засідки, а зимою ще й затишне місце, де можно зігритися.

Я до чого про партизан. Бо зараз на Поліссі ЗСУ не буде використовувати великих підрозділів. Набагато єфективніше будуть засідки малими групами, але з широким використанням Корсарів, джавелинів та НЛОУ, а ще з США можут швидко підігнати для утілізації десь з десяток тищ ТОУ-2, яки у Сірії і зараз гарно нищать кацапськи танки.
Так що бомбові та ракетні вдари по великим лісовим масивам нічого, крім міжнародних санкцій РФ не дадуть.
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11.02.2022 15:04 Ответить
не по теме но интересно. хор Александрова ждет пополнения. Госпитализированный с коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский перестал узнавать окружающих.
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11.02.2022 12:51 Ответить
Дай Бог йому почати ходити, але тільки під себе.
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11.02.2022 13:13 Ответить
Владимир Жириновский перестал узнавать окружающих.
Хорошо бы,но в ЛДПР это отрицают.Время покажет,правда или нет.
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11.02.2022 14:52 Ответить
Кого в реанимации нужно узнавать? аппарат вентиляции?
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11.02.2022 15:00 Ответить
ИВЛ могли отменить в любой момент.Если вообще правда,что он под ИВЛ.
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11.02.2022 15:14 Ответить
моторылы говорят, что кабздон популярным запевалой у александровцев
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11.02.2022 15:35 Ответить
Бити кацарилого ворога на нашій території і денно і ночно, в полон ординських орків не брати.
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11.02.2022 12:57 Ответить
Система обороны Украины понятна. ( ровенчане будут защищать Ровно) Каждый населенный пункт и село будут защищать ее непосредственные жители. Как это было свойственно для Украины в 1918-1921 годах прошлого века., в гражданскую войну ( ну как известно мы все помним из истории чем это закончилось) Но это как вариант обороны возможен ( и то с плачевным результатом) только в условиях партизанской войны , а уж не в отражении массированного наступления противника.
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11.02.2022 12:58 Ответить
Один Республиканский стадион (100 тысяч в старое время) не в состоянии захватить даже Киев.
Так что не нужно тут сказки рассказывать про массированные наступления по всей Украине. Обстреливать издалека они могут. Но для захвата и контроля нужны действительно войска с 3х кратным перевесом. А их нет.
Да могут начать наступление со всех сторон. И на Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса. Как пойдет. Точнее как мы им позволим это сделать. И пол Украины по Днепру возможно будет под оккупацией. Это возможно, но кратковременно. Мужики в городах выйдут и размажут всю эту наволочь, как будто ее и не было после этого. Удерживать наши города они не смогут.
Либо основной удар на коридор в Крым, что вероятней всего. Поэтому всю помощь нужно сосредоточить на отражение этого коридора. Киев спокойно выстоит без нее.
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11.02.2022 13:39 Ответить
Огромное преимущество в воздухе и ракетном вооружении позволит противнику нанести, совершенно безболезненные для них, удары по военной и критической инфраструктуре Украины. Это как первый этап. Развернуть боевые действия на линии ОРДЛО сковав наши силы. Потом воздушный и морской ( массовый) десант в наши тылы и на побережье, деморализация армии к сопротивлению, и удар танковыми клиньями, разрезая нашу территорию и оборонительные возможности на сегменты, обходя крупные города что бы не завязнуть в городских боях. и блокируя их от поставок, в том числе и продовольствия. Вынудить страну к капитуляции. Смене правительства и власти в целом под диктовку Кремля. Полная оккупация и удержание ее российскими силами вряд ли реально возможна. Да оно и не нужно. Пример ОРДЛО из 34 тысяч "двух корпусов" 2-3 тыс кадровых военных РФ, остальные местные коллаборанты. Расчет что и в остальной Украине где то так же можно будет контролировать ситуацию при помощи местных "аборигенов", не забывайте что за ОПЗЖ + НАШи + п. Шария готовы проголосовать порядка до 25% населения ( этого вполне достаточно что бы создать видимость "новой украинской власти")
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11.02.2022 13:53 Ответить
.
Огромное преимущество... Это хорошо работает по ушам бабушек на скамеечке, а в цифрах это сколько? Нет ни слова ни про наши ПВО, ни про точки У, которые отлично справились в 2014 году!
Нет вообще про действия ВСУ, которые якобы уже скованы и просто сидят и наблюдают как их захватывают и окружают... Сказочник и фантазер. Да ради Бога, думай и мечтай так и дальше.
Да, первый удар всегда за нападением. А вот далее будет совсем не так, как планирует нападавший. Учи историю. Всегда, все гениальные планы идут наперекосяк.
У Украины хороший шанс именно сейчас трахнуть наРФию так, что Финляндия ей покажется легкой прогулкой.
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11.02.2022 14:10 Ответить
Ваши бы слова да в Богу в уши. Странно тогда почему мы не смогли справиться с очень ограниченным противником ( ну пускай не у "неожиданного" Иловайска, но в Дебальцево то.. что мешало, и идти на позорные капитуляционные соглашения в Минске.... " трахать именно сейчас" хорошо сидя за компом... как говорится "шапками закидаем", а потом на "развалинах кремля" продиктуем свои условия. Да вы батенька не сказочник и фантазер.. вы фантаст... ( вы вот почему то не упомянули, а готова Украина к примеру нанести удар возмездия по территории РФ, точнее по Москве в первые же дни полномасштабной войны ( как это было сделано в августе 1941 г , когда советская авиация неожиданно для немцев отбомбилась по самому Берлину) Что до "учи историю" то уж это впору делать вам, ну посмотрите как немцы двигались к Москве , Волге, Кавказу ( там расстояния позволяли отступать и отступать), или война в Ираке ( более свежий пример, там армия Ирака была ох как хорошо оснащена, но перевес есть перевес) Ну да ладно как говорится . Дай Бог что бы этого не произошло ( хотя если вы из Ужгорода или скажем из за Збруча к примеру, то вас это в меньшей степени волнует, просто из за географической удаленности от театра боевых действий.)
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11.02.2022 14:34 Ответить
Родом я из славного города Запорожье, сейчас живу в Киеве. Спокойно готовлюсь встретить врага и поливаю машинным маслом цветочки.
Родню из наРФии послал на 3 буквы еще в 2014 и нисколько не жалею.
А по поводу почему не смогли в 2014, то в принципе почти смогли, пока регулярные войска наРФии в не вступили в бои за Новоотсоссию с августа 2014.
Но ничего. Украина была 1000 лет назад, будет и более. А вот с наРФией, этой тюрьмой народов, я вовсе не уверен. Вы даже 300 летие России не отмечали в ноябре 2021 года, видимо деньги закончились, а может у вашего фюрера с историей совсем плохо.
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11.02.2022 14:58 Ответить
Я даже не знаю что там они не отмечали со своим фюрером.. я еще за их датами должен следить.. Ну это так, для информации. Если мерить все в исторических масштабах столетий и даже тысячелетий то оно конечно да...Глобально... Понятно и ордынкое иго было то всего 300 лет и то не везде однако... А как же сейчас , конкретно в данный момент, или скажем в перспективе детей и внуков...на этой земле от Дона до Сана...от Полесья до Черного моря. ( о Крыме я вообще даже не говорю)
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11.02.2022 15:59 Ответить
Ну раз не знаешь, что 2 октября по старому( а 2 ноября по новому) 1721 Московское государство, всю свою историю платившее дань татарам, решило назваться Российской империей и стать Россией, то считай, что уже знаешь.
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11.02.2022 16:40 Ответить
Генштаб ВСУ не был задействован в планировании операции Иловайск, и вооруженные силы изначально не принимали в этом участие. Более того, брать Иловайск не было никакого смысла.

Информацию о том, что поход на Иловайск не был тщательно спланированной операцией Вооруженных сил Украины, подтвердил и командир батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко с позывным «Филин». Во время Иловайских событий был начальником штаба батальона «Донбасс».
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11.02.2022 15:45 Ответить
Да про Иловайск и разговора нет. Ну все таки вели бои " спиной" к границе с РФ.. и как говорится " не ожидали падлянки". Вот как раз по этому поводу нечего и говорить, это больше к стратегам и руководству, не просчитали.... А вот как быть с Дебальцево. Тогда уже все было ясно и понятно и совершенно не неожиданно. Что вот по этому поводу ( и опять таки будем откровенны не такие уж критические силы использовала РФ в этой операции.. а результат к сожалению плачевный..)
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11.02.2022 15:51 Ответить
А Дебальцево - это целиком заслуга Муженко.
Саур Могила, ДАП, Дебальцево... Схема одна. Приезжает Муженко, отстраняет прежнее руководство и берет командование на себя. С этого момента начинаем отсчет в 2 недели и объект считай потерян.
Вполне заслуженное генеральское звание получил Муженко, как по мне.
Впрочем, как и Шевцов, что отвечал за охрану наших складов боеприпасов.
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11.02.2022 16:24 Ответить
Иловайск - не Дебальцево, это факт. Дебальцево должно было остаться в Украине по Минску. Перестали стрелять, когда решался Минск, вот и дожали украинскую армию.. Московским фашистам нельзя верить.
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11.02.2022 17:07 Ответить
Удар танковыми рф-свиньями
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11.02.2022 15:49 Ответить
Вот как раз в Ровно,да и вообще в Западную они и не придут. Им нужен Юго- восток.
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11.02.2022 13:02 Ответить
Вот тут как раз их и ждут - профсоюзные путевки выдавать
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11.02.2022 13:09 Ответить
козломордая биомасса 70 % кацапни твоей и не снилось как живет западная Украина какие дома и какие хазяйва на западной...удел немытой русни в епенях это выливать отходы через окно.
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11.02.2022 13:21 Ответить
Ник у тебя неожиданно честный, Дурко.
В гробу я видел твою https://www.youtube.com/watch?v=CPYnCCtbUVk Россию с ее дорогами и дураками, которых не счесть.
А насчет нищей территории, то ты определись нужна она вам, или нет, а то лезете, как на мед, ордынцы. Но это ваши траблы с логикой, которой вы всегда гордились.
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11.02.2022 13:49 Ответить
Я НЕ ПОБЕГУ.
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11.02.2022 13:23 Ответить
Респект хлопцям!
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11.02.2022 15:47 Ответить
Якщо Білорусь попре через володіння Бурштинової Мафіозної Республіки- тоді так, там їх і закопають, на місці колишніх лісів де зараз Місячний ланшафт
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11.02.2022 16:26 Ответить
У Рівненській і Житомирській обл. найбільше "диких" лісів і боліт. Сюди лізти кацапам зараз зі своїм ломом - самогубство. Їм буде прлітати з усіх сторін. Зброя стоїть, бронік лежить. Чекааємо ...
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11.02.2022 16:38 Ответить
 
 