Окопная война: "Тысячи ровенчан воевали за эти годы, пусть теперь попробуют россияне "прийти" к нам. Это будет последнее, что они увидят" – волонтер Александр Онищук. ВИДЕО

Город Ривне находится недалеко от Беларуси, где скоро пройдут совместные с Россией учения. Что говорят жители Ривного о возможной угрозе с севера? Кто будет воевать в случае возможного нападения российских оккупантов?

Об этом и не только смотрите в нашей рубрике "Окопная война".

Александр Онищук – житель города Ривне пытается ежемесячно помогать украинским воинам на фронте. Многие знакомые Александра безразличны к его инициативе, однако мужчину это не останавливает. Снайперы, разведчики, артиллеристы и бойцы других украинских подразделений постоянно получают от Саши и его близких друзей помощь, рассказал журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Александр отметил, что, как и тысячи его побратимов, готов встретить врага в случае вражеского вторжения на Ривненщину с территории Беларуси.

"Когда началась война на востоке Украины, тысячи тамошних жителей бежали в западные регионы нашей страны. Нам некуда отступать, поэтому оккупанты, если они сюда придут, получат бой", - заключает Александр.

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