Киевский форум безопасности: Как быть с Минскими договоренностями? ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский форум безопасности проводит дискуссию "Как быть с "Минскими договоренностями"? Угроза со стороны России: оценки, прогнозы, наши действия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники дискуссии обсудят ситуацию вокруг Украины, осуществят анализ международных дипломатических усилий для сдерживания новой волны агрессии России, а также рассмотрение путей мирного урегулирования, которые будут отвечать национальным интересам нашего государства и делу восстановления его территориальной целостности.

К участию в событии приглашены лидеры парламентских фракций, внепарламентские силы, известные специалисты по проблемам безопасности и общественные активисты.

Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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