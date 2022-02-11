Киевский форум безопасности: Как быть с Минскими договоренностями? ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Киевский форум безопасности проводит дискуссию "Как быть с "Минскими договоренностями"? Угроза со стороны России: оценки, прогнозы, наши действия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Участники дискуссии обсудят ситуацию вокруг Украины, осуществят анализ международных дипломатических усилий для сдерживания новой волны агрессии России, а также рассмотрение путей мирного урегулирования, которые будут отвечать национальным интересам нашего государства и делу восстановления его территориальной целостности.
К участию в событии приглашены лидеры парламентских фракций, внепарламентские силы, известные специалисты по проблемам безопасности и общественные активисты.
Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не слід себе обманювати, від повернення ОРДЛО чи навіть Криму нічого не зміниться. Україна зможе повноцінно розвиватися виключно після знищення РФ.
Это Уйло чешется, бо ему подгорает, но не нам же!
Минские дают нам прекрасный повод водить козломордых за нос, тянуть время, которое работает на Украину и ничего не делать, пока он не выведет войска, не обеспечит контроль границ и только потом выборы, которых явно не будет по очевидным причинам, что рашисты не пойдут на это... Потому Уйло и нервничает, рыпается и дергается. Он проигрывает, и с каждым годом эта Новоотсоссия только тянет из него силы и средства.
Странный вопрос.
Со стороны ЛДНР их посписали Захарченко и Плотницкий.
Простите, а кто такие были эти Захарченко и Плотницкий?
Это были террористы, самозванцы, более того, на настоящий момент оба эти персонажа покойные.
О Зурабове, подписавшем Минские от РФ, вообще много лет ничего не слышно (он жив, зайка?)
Кучма, подписавший от Украины, куда-то потерялся.
Еще подписал Посол Хайди Тальявини" (Гугл), вот с ней и разговаривайте, не спокойными же Плотницким и Захарченко разговоры в астрале вести. А если на момент разговоров Плотва и Захарченко будут заняты, их же черти в котле варят?