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Киевский форум безопасности: Как быть с Минскими договоренностями? ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский форум безопасности проводит дискуссию "Как быть с "Минскими договоренностями"? Угроза со стороны России: оценки, прогнозы, наши действия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники дискуссии обсудят ситуацию вокруг Украины, осуществят анализ международных дипломатических усилий для сдерживания новой волны агрессии России, а также рассмотрение путей мирного урегулирования, которые будут отвечать национальным интересам нашего государства и делу восстановления его территориальной целостности.

К участию в событии приглашены лидеры парламентских фракций, внепарламентские силы, известные специалисты по проблемам безопасности и общественные активисты.

Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обращение участников круглого стола "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства": Смертельная угроза со стороны России требует нашей коллективной мобилизации и единства

Автор: 

Яценюк Арсений (8006) минские соглашения (3229) Киевский форум по безопасности (139)


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Пропоную включити в повістку дня "Як бути з будапештським меморандумом, де Росія гарантувала безпеку України?"
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11.02.2022 13:52 Ответить
Пропоную, що б Безпековий форум звільнив Дєрьмака з посади, яку Кремлівський агент незаконно займає.
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11.02.2022 14:00 Ответить
Що тут думати? Взять все и поделить!
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11.02.2022 13:52 Ответить
А якщо серйозно, підняти на належний рівень нашу армію і послати усіх на.р із цими угодами. Або тягти час звинувачуючи Росію у небажанні їх виконувати. Вони ж мають власне бачення на порядок виконання? Ну так і ми маємо, прямо протилежне бачення.
Не слід себе обманювати, від повернення ОРДЛО чи навіть Криму нічого не зміниться. Україна зможе повноцінно розвиватися виключно після знищення РФ.
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11.02.2022 13:55 Ответить
Да никак. Оставьте их в покое и не трогайте, как Будапештский меморандум, который как раз нужно оживлять, после предательства Франции и Германии.
Это Уйло чешется, бо ему подгорает, но не нам же!
Минские дают нам прекрасный повод водить козломордых за нос, тянуть время, которое работает на Украину и ничего не делать, пока он не выведет войска, не обеспечит контроль границ и только потом выборы, которых явно не будет по очевидным причинам, что рашисты не пойдут на это... Потому Уйло и нервничает, рыпается и дергается. Он проигрывает, и с каждым годом эта Новоотсоссия только тянет из него силы и средства.
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11.02.2022 13:56 Ответить
И все время с разной интенсивностью обещать что скоро приступим к выполнению. А через время уточнять детали и опять обещать. И естественно время не терять, а укрепляться.
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11.02.2022 14:16 Ответить
задовбали. на кацапстан ВЖЕ накладено санкції за невиконання мінську. кацапи НІЧОГО з того часу не зробили, щоб зрушити мінськ з мертвої точки. чого ми маємо про щось думати взагалі? пункт перший не виконаний? до побачення, козак. кацапи не збираються нічого виводити, це очевидно навіть кожному зєлєбобіку повинно бути вже. тягнемо лямку, отримуємо ще більше підтримки заходу, зміцнюємо армію.
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11.02.2022 13:59 Ответить
"Как быть с "Минскими договоренностями" Источник:

Странный вопрос.
Со стороны ЛДНР их посписали Захарченко и Плотницкий.
Простите, а кто такие были эти Захарченко и Плотницкий?
Это были террористы, самозванцы, более того, на настоящий момент оба эти персонажа покойные.

О Зурабове, подписавшем Минские от РФ, вообще много лет ничего не слышно (он жив, зайка?)
Кучма, подписавший от Украины, куда-то потерялся.
Еще подписал Посол Хайди Тальявини" (Гугл), вот с ней и разговаривайте, не спокойными же Плотницким и Захарченко разговоры в астрале вести. А если на момент разговоров Плотва и Захарченко будут заняты, их же черти в котле варят?
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11.02.2022 15:23 Ответить
на этом форуме не было ни одного зеленого. оно им не интересно
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11.02.2022 18:21 Ответить
 
 