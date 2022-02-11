Интервью "Без цензуры": Тарас Чмут о том, как Россия может забрать у Украины Черное море и убить экономику. ВИДЕО

В гостях проекта "Трое без цензуры" – Тарас Чмут, военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМСУ, основатель "Украинского милитарного центра" и глава фонда "Вернись живым". С ним говорим о неочевидных угрозах от России с моря.

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева поговорили с Тарасом Чмутом о том, как Россия может перекрыть Украине судоходство, отжать Черное море и тем самым убить экономику.

С 13 по 19 февраля Россия планировала закрыть большую часть акватории Азовского моря и всю северо-западную часть Черного моря, в том числе торговые пути в украинские порты – вроде бы для проведения "учений". При этом не будет "окон" на проход торгового флота, как это обычно делается. Параллельно с этим в Черное море заводится шесть больших десантных кораблей, вдобавок к семи уже имеющимся на Черноморском флоте, и перебрасываются десантные катера.