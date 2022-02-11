Интервью "Без цензуры": Тарас Чмут о том, как Россия может забрать у Украины Черное море и убить экономику. ВИДЕО
В гостях проекта "Трое без цензуры" – Тарас Чмут, военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМСУ, основатель "Украинского милитарного центра" и глава фонда "Вернись живым". С ним говорим о неочевидных угрозах от России с моря.
Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева поговорили с Тарасом Чмутом о том, как Россия может перекрыть Украине судоходство, отжать Черное море и тем самым убить экономику.
С 13 по 19 февраля Россия планировала закрыть большую часть акватории Азовского моря и всю северо-западную часть Черного моря, в том числе торговые пути в украинские порты – вроде бы для проведения "учений". При этом не будет "окон" на проход торгового флота, как это обычно делается. Параллельно с этим в Черное море заводится шесть больших десантных кораблей, вдобавок к семи уже имеющимся на Черноморском флоте, и перебрасываются десантные катера.
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Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в в конце второго квартала 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн. Я уже молчу про "велике крадівництво" на дорогах.
Проста 122 мм Д-30 дістане за 22 км
Проста 152-мм Д-20 дістане за 24 км
152-мм гаубиця «Мста-Б» 29 км
САУ 152-мм 2С19 «Мста-С» 25 км
САУ 152-мм 2С5 «Гіацинт» 30 км (якщо є АРСи то і 33-35 км?)
САУ 203-мм «Піон» 35 км (АРС до 50 км?)
122 мм БМ-21 «Град» 20 км (хоча може й 40 км)
220 мм БМ-27 «Ураган» 35 км
300 мм БМ-30 «Смерч» 70 км (а то й усі 90 км)
650 мм 9К79-1 «Точка-У» 120 км, вага БЧ 482 кг . (380 мм снаряди "Тірпіца" 495 кг: сомпадєніє - нє думаю )
Я тут навмисне перерахував наш старий, як комусь може здатися, "мотлох".
І тепер питання - чи є шанс у кацапів бодай наблизитися до точки висадку десанту?
Але і зараз ми зможемо дати відсіч кацапам в разі чого. Бо летітиме не 1 снаряд, а тисячі. І цього вистачить, щоб потопити все, що спробує підійти до наших берегів. Виживших москалів доб'ємо уже на березі тією ж артою. Крім того я не згадував, що є ще зовсім примітивні, але не менш страшні штуки, як морські міни, торпеди.
Якби зебіли не розкрали мільярди на великому крадівництві, а ввели багато дивізіонів "Нептунів" і "Вільх", то б навіть питання про теоретичну висадку кацапів не стояло.
Вы сделали привязку на дальность стрельбы максимальную, которая указана в ТТХ.
В реальности, артиллерия, НИКОГДА не стреляет на максимум. Всегда делается расчёт на 2/3 дальности, аа половинуто и н
Стрельба на максимальную дальность заставляет применять первый заряд (это максимальное количество пороха) или усиленный. Применение такого заряда, в разы уменьшает живучесть стволов.
Кроме этого, на максимальных дальностях, рассеивание снарядов приобретает ужасающие характеристики. Никаких запасов не хватит не то что на уничтожение, а даже на подавление цели.
Одначе мені незрозуміло, які дистанції вогню Вас влаштують для знищення десанту?
Щоб не вникати в статутні "скільки батарей (дивізіонів) такого то такого і яка кількість БЗ потрібна для знищення цілі на такій то дистанції на такій то площі" давайте погодитесь на тому, що на дистанції 10 км буде надійно накрито ВСЕ.
Якщо ж і 10 км не влаштує, скажу, що брат навіть рапірою "діставав" кацапів майже на цій дистанції. Хоч вона для цього може і не призначена, "снайперка проти танків" і інша фігня не конає.
До речі, він там не попадав з одного пострілу. Ну їхня півбатареї могла укласти більше сотні ОФів за один підхід, того вистачало, щоб кілька снарядів вдало попали і кацапи надовго затихали. Да, да, брат один із винуватців, що тепер снарядів до рапір малувато, ну то таке...
Больше ничего.
Существуют рубежи разворачивания десантных средств.
Ну так что ещё Вам объяснять?
Чем ближе противник, тем больше плотность огня.
А про большие дальности, Вам популярно расписали выше.
Читайте внимательно.
Ну Вы дальше, хоть понимаете что это такое?
И Ваша фраза, "не вражаються нічим", выглядит, как-то странно)))
Якби Ви спробували, як то воно, коли прилітає пакет граду з прєдєльной дістанциі, то не говорили б про можливість висадки кацапів. Там плотность огня вродє і нє...
Єдиний можливий позитивний для кацапів сценарій - це зрада, коли їм просто дадуть висадитись, не використовуючи арту і РЗСО. Байки і мультіки кацапів, де вони своїми кааасмічєскімі вайскамі знищать всю нашу арту перед десантуванням, можете залишити собі.
Какие тут "понты"?
Оппоненту, спокойно объяснили про стандартные дальности стрельбы.
Ну что бы не удивляться, а почему не стреляли аж на 30-35 км.
Я знаю как, это, когда прилетает.
"І знову ж таки, з практичної точки зору, Україна і НАТО потребують здатності погрожувати Севастополю. Змусити командира ВМС в Чорному морі відчувати себе некомфортно на своїй нелегальній базі. Отже, удари, підводні міни - речі, які загрожують їхньому порту. Аби сказати Кремлю: "Якщо ви робити це, ми зруйнуємо саму причину, через яку ви хотіли отримати Крим". Це по-перше.
Продовжувати покращувати протикорабельні ракети, по типу вашої системи "Нептун". Я сподіваюся, Сполучені Штати роблять все, що можуть для того аби допомогти посилити ці спроможності в захисті берегової лінії. І тоді я б хотів, щоби росіяни були дуже-дуже стривожені тим, що Україна має спроможності зруйнувати цей нелегальний міст в Керченській протоці. Я думаю, що це був би доволі символічний удар. Якщо що, мені подобаються мости. Просто не цей". Джерело:
Річ навіть не в тому,що це зєлібоба. Він же тупий !
https://youtu.be/6S6UuH9OnDg
https://youtu.be/NaI0QuvgKJA
https://lenta.ru/news/2021/02/23/iskander/