Не стоит рычать на Путина. Иногда больше действует сила покоя, решительности в защите, – экс-президент Польши Коморовский. ВИДЕО
Бывший президент Польши Бронислав Коморовский считает, что удержать президента РФ Владимира Путина от дальнейшей эскалации агрессии против Украины возможно не "рычанием" в его сторону, а "силой спокойствия и решительности в защите".
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение политик высказал в эфире ток-шоу "Гордон".
"Сегодня проблема – как удержать Путина от дальнейшей агрессии. Надо четко сказать, что Украина сегодня хочет защититься от дальнейшей агрессии. Кажется, возвращение Крыма военным путем не планируется. Но западный мир должен поддерживать Украину", – отметил Коморовский.
Важным компонентом поддержки Украины Западом Коморовский также считает отказ принимать "как уж решенный вопрос, что Россия силой заняла Крым и Донбасс".
"Стоит ли рычать на Путина? Иногда больше действует сила покоя, решимости в защите. Причем такая решительность, которую оценит Путин. Он, правда, не учитывает мнение своей страны, но имеет историческую память, он помнит Афганистан, когда там погрязла Россия, поэтому он не будет настолько хотеть рисковать, то есть не стоит рычать на Путина, но нужно последовательно мобилизовать общественное мнение и в Украине, и в западном мире, вместо того чтобы рычать, возможно, стоит поставить его (мнение, - ред.) перед Советом Безопасности ООН?" – подытожил экс-президент Польши.
Напомним, ранее другой бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что в случае нападения президента РФ Владимира Путина на Украину следует немедленно ответить ему, атаковав Москву.
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Я не думав, що серед таких високоповажних поляків можуть бути такі "Loleky"... Коморовський мабуть теж у ґебні має псевдо...
https://defence-line.org/2022/02/posleslovie-k-vizitu-liz-trass-v-moskvu-chast-2/ Послесловие к визиту Лиз Трасс в Москву (Часть 2)
Собственно говоря, эти люди-кошельки отбирались по принципу максимального удаления от политических процессов и боже упаси, от государственных структур. И вот когда кремлевцы уверовали в свою неуязвимость, оказалось, что Запад не стал что-то там выдумывать, а просто объявил о том, что игра в покер уже не актуальна, и что они уже начали грать с Путиным в «очко», причем - в его собственное. То есть, они пошли вслед за его деньгами и плевать, на ком они висят номинально.
Кроме того, за скобками санкций оставались отрасли экономики, торпедирование которых санкциями может обрушить экономику до тех кондиций, когда на расее не просто забудут о том, что недавно они давили тракторами гусей, хамон, пармезан, яблоки и помидоры, но встанут в очередь за ножками буша или за китайскими брикетами, на которых по русски будет написано «еда». Но теперь это разделение тоже снято.
Как видно из приведенного выше текста, в Британии этот документ уже вступил в силу и главной его отличительной чертой является то, что сняты любые ограничения по санкциям и теперь можно «бомбить» все, что покажется подозрительным или дурно пахнущим. А ведь при Путине теперь все смердит так, что хоть топор вешай. И дальше они описывают эту кроличью норку таким образом:
«Если в прошлом под санкции могли попасть физические и юридические лица, напрямую вовлеченные в дестабилизацию Украины, то теперь это определение расширяется. Меры возможны в отношении тех, кто финансирует и предоставляет ресурсы для такой дестабилизации, ведет бизнес с Донбассом и работает в Крыму, получив собственность «в нарушение законодательства Украины». Это следует из документа, размещенного в базе правовых актов Соединенного королевства. Кроме того, под санкции может попасть любое лицо, получающее выгоду от российского правительства или оказывающее ему поддержку. Под определение «правительство РФ» попадают президент, администрация президента и агентства, которые подчиняются главе государства, председатель правительства РФ и его заместители, российские министерства, любые государственные органы и агентства, включая правоохранительные органы, и ЦБ РФ».
И еще одна незаметная, но крайне важная деталь. Когда Лиз Трасс поясняла Коню масштаб ямы, куда будут закапывать гибрид медведя и двуглавого петуха, она ему наверняка сказала о том, что прямо сейчас ты (Конь) должен поклясться на крови, что вы отводите войска от границ Украины. Если ты этого не делаешь, я звоню в Лондон и там снимают все санкционные ограничения, которые действовали до этого момента. А после этого сами санкции уже будут стоять, как говорят моряки «на товсь», то есть нажимаем кнопку и дискотека начинается. Лошадь, брызгая пеной и громыхая копытами, стала упираться, поскольку знает, что «Новичок» у Путина еще не кончился, а как теперь легко догадаться, Боширов и Петров уже в Англию не поедут, зато - могут заскочить на огонек именно к нему и за такой базар протереть ему пенсне зловредной жидкостью. А Лиз предупредила, что ей - плевать на то, что он ей тут рассказывает, поскольку нужно либо «йес тудей» или нет, а ее дело маленькое - позвонить домой и все. И вот она позвонила и сказала, что помесь ишака и пони ускакал, так и не сказав «да», что надо считать как «нет». Ну а дальше, пошла пьеса Шекспира «Туши свет». По крайней мере, так это выглядит в Россми.
«Закон о санкциях, которые будут введены в случае агрессии России против Украины, был принят спустя несколько часов после того, как в Москве завершились переговоры главы МИД Британии Лиз Трасс с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым».
Так что переговоров не случилось, поскольку говорила Трасс, а конское ржание ее вообще никак не трогало. Ей надо было услышать да или нет и на том - все. И вот так за все 22 года правления Путина Запад с ним еще не разговаривал. Ему не просто напомнили о том, что его место под шконкой, но даже указали, под какой именной. И в общем, никаких других разговоров с этой гопотой быть не должно в принципе, со всеми вытекающими последствиями. Даже если что-то себе заберет Китай, уже не важно.
https://defence-line.org/2022/02/posleslovie-k-vizitu-liz-trass-v-moskvu-chast-1/ Послесловие к визиту Лиз Трасс в Москву (Часть 1)
С самого начала Лавров начал петь свою колыбельную о том, что ни на кого они нападать не собираются, на что Трасс резонно заметила, что если не собираются, значит собрали своих бурятов и вывели от границ Украины. Тут Лавров сорвался на визг и стал орать о том, что на своей территории они могут двигать войска куда хотят и когда хотят и тогда пошел залп уже от Трасс. Выглядело это примерно так.
-«Конь, слушай здесь. Мне вообще плевать на то, что ты тут блеешь и плевать на то, что вы там собираетесь делать. Если здоровья хватит - делайте, мы уже готовы. Но себе - заруби на носу. Ваш плешивый гаденыш в этот раз доигрался и теперь будет отвечать. Если вы хотите отвечать вместе с ним, да ради бога. Но вся ваша шобла должна понимать, если вы нас пугаете вторжением в Украину, то мы вас даже отговаривать не собираемся, а просто говорим: дайте повод, уроды. То, что мы хотим с вами сделать, должно иметь формальный повод и вот сейчас вы его можете дать. Так что давай, вали к своему царю и скажи, что я посылаю тебя, именно тебя и никого другого, а в твоем лице и твоего хозяина. А теперь - нюхни коксу и стучи копытами к своему импотенту-недомерку!»
Возможно, некоторые слова были пропущены, поскольку это к нам дошло из третьих рук, но общий смысл - тот же самый. И то, что дело обстояло именно так, подтверждает скомканная пресс-конференция после переговоров. В присутствии Трасс, Лавров сказал журналистам о том, что это были переговоры глухого с немым. Причем глухой он назвал оппонентку и расшифровал, что она вообще не услышала ни слова из того, что он сказал. То есть, себе он отвел роль пассивоного пи…онера. А кроме того, он смылся с прессухи, когда Трасс еще общалась с журналистами. То есть, поле боя осталось за Трасс. Желающие могут почитать следующую ниже ветку, там все очень сочно описано.
Liz Truss is meeting Russian foreign minister right now. She promises 'toughest sanctions' if Russia invades Ukraine but the sanctions package still isn't ready. I doorstepped her this AM as she visited a Russian university. Unclear exactly what this visit will achieve
- Emma Burrows (@EJ_Burrows) https://twitter.com/EJ_Burrows/status/1491707451179208707?ref_src=twsrc%5Etfw February 10, 2022
Ну а мы просто заметим, что такая риторика не берется на ровном месте. И Путин, и Лавров, и Захарова визжат, что с ними начали разговаривать языком ультиматумов и не учитывают их интересов. Но тут они врут. Их интересы еще учитывают, потому что не начали мочить прямо сегодня. Но все к этому идет. Просто заметим, что Флайтрадар показывал необычную активность американской авиации вблизи берегов Британии на протяжении последних двух недель. Причем это не просто авиация, а ударные F-15, которые базируются на авиабазе RAF Lakenheath, на юго-востоке Британии, а теперь стало известно о том, что эти самолеты переброшены на авиабазу Ласк.
По крайней мере, об этом заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак. Он не сказал, сколько именно самолетов перебазировались в Польшу, но стало известно о том, что еще часть таких же самолетов перебазируется в Литву, а это уже - очень серьезный шаг. Американские военные, оставшиеся инкогнито, пояснили, что это - стандартный шаг, поскольку на восток перебрасываются крупные силы американской армии, а она всегда должна иметь адекватное прикрытие с воздуха.
И в эти самые минуты, когда мы заканчиваем этот текст, в аэропорт Жешув прибыл очередной борт военно-транспортной авиации США. Так что игрушки кончились и Лиз Трасс просто была уполномочена это объявить московской гопоте.
"сила покоя, решительности в защите "