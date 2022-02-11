Не стоит рычать на Путина. Иногда больше действует сила покоя, решительности в защите, – экс-президент Польши Коморовский. ВИДЕО

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский считает, что удержать президента РФ Владимира Путина от дальнейшей эскалации агрессии против Украины возможно не "рычанием" в его сторону, а "силой спокойствия и решительности в защите".

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение политик высказал в эфире ток-шоу "Гордон".

"Сегодня проблема – как удержать Путина от дальнейшей агрессии. Надо четко сказать, что Украина сегодня хочет защититься от дальнейшей агрессии. Кажется, возвращение Крыма военным путем не планируется. Но западный мир должен поддерживать Украину", – отметил Коморовский.

Важным компонентом поддержки Украины Западом Коморовский также считает отказ принимать "как уж решенный вопрос, что Россия силой заняла Крым и Донбасс".

"Стоит ли рычать на Путина? Иногда больше действует сила покоя, решимости в защите. Причем такая решительность, которую оценит Путин. Он, правда, не учитывает мнение своей страны, но имеет историческую память, он помнит Афганистан, когда там погрязла Россия, поэтому он не будет настолько хотеть рисковать, то есть не стоит рычать на Путина, но нужно последовательно мобилизовать общественное мнение и в Украине, и в западном мире, вместо того чтобы рычать, возможно, стоит поставить его (мнение, - ред.) перед Советом Безопасности ООН?" – подытожил экс-президент Польши.

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Напомним, ранее другой бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что в случае нападения президента РФ Владимира Путина на Украину следует немедленно ответить ему, атаковав Москву.