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Призыв Байдена к гражданам США покинуть Украину не говорит о радикальном изменении ситуации, - Кулеба. ВИДЕО

Призыв Байдена к гражданам США покинуть Украину не говорит о радикальном изменении ситуации.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию Соединенных Штатов, которые уже делали такие заявления, они начали с эвакуации членов семей и сотрудников посольства. Поэтому это заявление не свидетельствует о каком-либо радикальном изменении ситуации", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину.

Посольство США в Киеве также призвало американцев немедленно покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения.

Также читайте: Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину: "Все может быстро перевернуться с ног на голову"

Автор: 

Байден Джо (2789) США (26620) эвакуация (2071) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
Звичано.Все прямо зашібісь!!!
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11.02.2022 14:20
+7
Їх партнери Лавров і Патрушев дав чесслово , що нападать не будуть. А аналіз розвідки США - то таке.
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11.02.2022 14:22
+4
ты главное своих спиногрызов не забудь вовремя вывезти, кулеба
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11.02.2022 14:21
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Звичано.Все прямо зашібісь!!!
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11.02.2022 14:20 Ответить
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11.02.2022 17:37 Ответить
ты главное своих спиногрызов не забудь вовремя вывезти, кулеба
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11.02.2022 14:21 Ответить
Їх партнери Лавров і Патрушев дав чесслово , що нападать не будуть. А аналіз розвідки США - то таке.
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11.02.2022 14:22 Ответить
Більше того, вони готові заприсягтися, що й не нападали. Сумний кінь нещодавно вже повторив, що запоребрік ні на кого взагалі не нападає, то на них нападають.
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11.02.2022 15:12 Ответить
Я бы так не сказал...
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11.02.2022 14:45 Ответить
"Неожиданное" вторжение в Крым в 2014 ( когда даже обычные обыватели знали точную дату начала), дает право населению сомневаются и в нынешних "успокоительных пассажах" власти. Уж слишком сейчас круто закрутилось.
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11.02.2022 14:51 Ответить
Байден уже понял куда переговоры Ермака зайдут. В таких случаях другого результата не бывает.
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11.02.2022 14:52 Ответить
Мы идём по стопам Афганистана.
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11.02.2022 14:54 Ответить
Если граждане других стран получают официальные уведомления об эвакуации из Украины, значит руководство этих стран серьёзно рассматривает угрозу полномасштабной войны. Вроде бы всё очевидно. И только наши Хиниралисимусы полу-министры и гавно-депутаты на вечном приколе, тусах и нарко-фестивалях продолжают, вместо подготовки страны к возможной войне, юродствовать и всячески делать вид, что ничего не происходит, а также умничать о "всего лишь шантаже". Может лучше готовым быть заранее, а не потом во время войны судорожно метаться?
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11.02.2022 14:55 Ответить
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11.02.2022 14:57 Ответить
Навряд, а от Европа точно
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11.02.2022 17:43 Ответить
А может все гораздо проще, ведь идет игра в покер по-крупному, и каждый (США и Раша) старается блефануть как по-настоящему - одни перебрасывают воска аж с Дальнего Востока, другие типа верят и вывозят семьи дипломатов. Обычная карточная торговля за прикуп.
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11.02.2022 14:59 Ответить
Всё проще, правительство Зеленского сборище дебилоидов.
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11.02.2022 15:01 Ответить
А шо, токо одни америкосы свалюют?
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11.02.2022 15:07 Ответить
Еще как говорит. Это Афганистан-2 практически.
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11.02.2022 15:36 Ответить
кулеба ты граждан Украины в ответку посоветуй покинуть США , наркоман обдолбаный
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11.02.2022 16:53 Ответить
 
 