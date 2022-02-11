Призыв Байдена к гражданам США покинуть Украину не говорит о радикальном изменении ситуации, - Кулеба. ВИДЕО

Призыв Байдена к гражданам США покинуть Украину не говорит о радикальном изменении ситуации.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию Соединенных Штатов, которые уже делали такие заявления, они начали с эвакуации членов семей и сотрудников посольства. Поэтому это заявление не свидетельствует о каком-либо радикальном изменении ситуации", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину.

Посольство США в Киеве также призвало американцев немедленно покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения.

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