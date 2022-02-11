Призыв Байдена к гражданам США покинуть Украину не говорит о радикальном изменении ситуации, - Кулеба. ВИДЕО
Призыв Байдена к гражданам США покинуть Украину не говорит о радикальном изменении ситуации.
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию Соединенных Штатов, которые уже делали такие заявления, они начали с эвакуации членов семей и сотрудников посольства. Поэтому это заявление не свидетельствует о каком-либо радикальном изменении ситуации", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, ранее Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину.
Посольство США в Киеве также призвало американцев немедленно покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения.
Топ комментарии
+7 Василь Довганенко #437088
показать весь комментарий11.02.2022 14:20
+7 A San
показать весь комментарий11.02.2022 14:22
+4 Игорь Васечкин #488879
показать весь комментарий11.02.2022 14:21
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Василь Довганенко #437088
показать весь комментарий11.02.2022 14:20 Ответить Мне нравится 7
Mark Anderson
показать весь комментарий11.02.2022 17:37 Ответить Мне нравится 0
Игорь Васечкин #488879
показать весь комментарий11.02.2022 14:21 Ответить Мне нравится 4
A San
показать весь комментарий11.02.2022 14:22 Ответить Мне нравится 7
IgorYakovlevich
показать весь комментарий11.02.2022 15:12 Ответить Мне нравится 0
Игорь Бех
показать весь комментарий11.02.2022 14:45 Ответить Мне нравится 1
Андерсен #450397
показать весь комментарий11.02.2022 14:51 Ответить Мне нравится 3
Vladimir Soukhov
показать весь комментарий11.02.2022 14:52 Ответить Мне нравится 1
Vladimir Soukhov
показать весь комментарий11.02.2022 14:54 Ответить Мне нравится 1
дмитрий иванов #379098
показать весь комментарий11.02.2022 14:55 Ответить Мне нравится 2
denis robb
показать весь комментарий11.02.2022 14:57 Ответить Мне нравится 2
Mark Anderson
показать весь комментарий11.02.2022 17:43 Ответить Мне нравится 0
житель юговостока
показать весь комментарий11.02.2022 14:59 Ответить Мне нравится 0
Valery Rusu #502834
показать весь комментарий11.02.2022 15:01 Ответить Мне нравится 0
Николай Тесля #421235
показать весь комментарий11.02.2022 15:07 Ответить Мне нравится 1
Mihail Pristayko
показать весь комментарий11.02.2022 15:36 Ответить Мне нравится 1
максон1982
показать весь комментарий11.02.2022 16:53 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль