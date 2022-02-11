Концерт памяти соучредителя легендарной группы "Мертвий півень" Миська Барбары состоится 17 февраля. ВИДЕО

17 февраля в Киеве состоится концерт памяти легендарного украинского музыканта и актера, соучредителя группы "Мертвий півень" Миська Барбары.

Как сообщает Цензор.НЕТ, концерт состоится в Доме звукозаписи Украинского радио, событие будет транслировать фейсбук-страница UA: КУЛЬТУРА.

Из-за карантинных ограничений на концерт допускают только журналистов.

15 известных украинских групп и исполнителей споют каверы на песни Миська Барбары и группы "Мертвий півень" ,соучредителем и вокалистом которой был Барбара. Концерт организован по инициативе Светланы Олешко в партнерстве с Украинским радио.

Ведущие мероприятия: Галина Бабий и Юрий Андрухович.

В концерте, в частности, примут участие Святослав Вакарчук, Тарас Чубай, "ТНМК", Каша Сальцова, "ТЕЛЬНЮК: Сестры", Мирослав Кувалдин, Юрий Ефремов, Галина Бреславец, Христина Соловий, "СонСовы", Юрий Андрухович, "Bud'more" , "Вий", "Мандры", Евгений Константинич. Андрей Середа и Сергей Жадан будут читать поэзию. Вход на концерт – по приглашениям. Трансляция концерта состоится на фейсбук-страницах Радио Проминь, Радио Культура, Накипело, PEN Ukraine. Запись концерта можно будет послушать в эфире Радио Проминь, Радио Культура и посмотреть в эфире UA:КУЛЬТУРА весной.

"Это должен был быть юбилейный концерт Миська, на котором он должен был быть в футболке с надписью "Еще по 50". Но будет концерт для Миська. Я очень благодарна всем, кто помогает мне этот концерт организовывать, кто будет на нем выступать, и тем, кто будет это смотреть и слушать", - отметила режиссер Светлана Олешко.

Мисько Барбара (полное имя Михаил Ярославич Барбара) — украинский певец и актер, соучредитель и бывший вокалист легендарной рок-группы "Мертвий Півень". 1998 переехал в Харьков, где стал лидером местного театра "Арабески". Его жизнь внезапно оборвалась 11 октября 2021 в Харькове. Мисько Барбара всего месяц не дожил до своего 50-летия.