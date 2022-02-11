"Я есть хочу. Прошу не пытать защитника", - адвокат Криворучко просит судью объявить перерыв в заседании по делу нардепа Кузьминых. ВИДЕО
Адвокат нардепа Сергея Кузьминых Лариса Криворучко во время заседания суда, избирающего ее подзащитному меру пресечения, потребовала перерыва на обед.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Криворучко ссылалась на несколько норм украинского законодательства, чтобы судья объявил перерыв в заседании. Однако тот был не очень благосклонен к предложению адвоката.
"Ваша честь, обращаю ваше внимание - 12.23. Обед с 12 часов. Я есть хочу. Я прошу не пытать защитника. С точки зрения ЕСПЧ. Я теряю сознание, когда я не ем...", - заявила Криворучко.
"Вы опоздали... Пока я ждал вас, то поел... И, кстати, это (голодание, - ред.) полезно", - ответил ей судья.
Видео PavlovskyNews
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.
По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
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А то какое то жалкое-"Я їсти хочу."
Кстати,а "А можно мы тихонечко с подзащитным в лес уйдем?" уже было?
Але "забувати" код смартфона -- це також свинство та профанація захисту. І адвокат за такий "фінт" у США отримав би попередження.
чи може хтось вірить що цього чергового пройдисвіта засудять і посадять з конфіскацією всієї родини ?
саме слаба, сама прогнивша, сама корумпоавна, зрештою сама державоруйнуюча ланка у всій країні, а зарплати і пенсії самі вищі, пільги, надбавки, накрутки ............ , це ж ненормально.
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Суд обирає народному депутату від Слуг народу Кузьміних запобіжний захід у справі про хабар.
«Всі прокурори САП незаконні - вони набули повноважень у неконституційний спосіб, бо Турчинов у 2014 році захопив владу», каже адвокат Криворучко.
Вона дійшла висновку, що всі підписані Турчиновим закони, включно із законом про НАБУ та прокуратуру, є неконституційними. Відповідно, всі документи від прокурорів незаконні, повідомляють Центр протидії корупції.
Далі теж пряма мова ЦПК: "доктор юридичних наук закликала зобов'язати Службу безпеки України відкрити провадження проти Турчинова про захоплення влади.
... А ще вона хотіла, щоб слідчий суддя ВАКС звернувся до Конституційного суду, щоб той перевірив конституційність відкликання голови парламенту часів Януковича Володимира Рибака".
Жаль, что эта шворка черноротая не попала на нормального:
- Села! Рот закрыла! Тут командую я! Делаю предупреждение за нарушение порядка и .п.