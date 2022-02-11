"Я есть хочу. Прошу не пытать защитника", - адвокат Криворучко просит судью объявить перерыв в заседании по делу нардепа Кузьминых. ВИДЕО

Адвокат нардепа Сергея Кузьминых Лариса Криворучко во время заседания суда, избирающего ее подзащитному меру пресечения, потребовала перерыва на обед.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Криворучко ссылалась на несколько норм украинского законодательства, чтобы судья объявил перерыв в заседании. Однако тот был не очень благосклонен к предложению адвоката.

"Ваша честь, обращаю ваше внимание - 12.23. Обед с 12 часов. Я есть хочу. Я прошу не пытать защитника. С точки зрения ЕСПЧ. Я теряю сознание, когда я не ем...", - заявила Криворучко.

"Вы опоздали... Пока я ждал вас, то поел... И, кстати, это (голодание, - ред.) полезно", - ответил ей судья.

Видео PavlovskyNews

Читайте также: "Слугу народа" Кузьминых защищает адвокат Криворучко, которая заявила, что все прокуроры САП незаконны, - ЦПК

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.