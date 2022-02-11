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"Я есть хочу. Прошу не пытать защитника", - адвокат Криворучко просит судью объявить перерыв в заседании по делу нардепа Кузьминых. ВИДЕО

Адвокат нардепа Сергея Кузьминых Лариса Криворучко во время заседания суда, избирающего ее подзащитному меру пресечения, потребовала перерыва на обед.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Криворучко ссылалась на несколько норм украинского законодательства, чтобы судья объявил перерыв в заседании. Однако тот был не очень благосклонен к предложению адвоката.

"Ваша честь, обращаю ваше внимание - 12.23. Обед с 12 часов. Я есть хочу. Я прошу не пытать защитника. С точки зрения ЕСПЧ. Я теряю сознание, когда я не ем...", - заявила Криворучко.

"Вы опоздали... Пока я ждал вас, то поел... И, кстати, это (голодание, - ред.) полезно", - ответил ей судья.

Видео PavlovskyNews

Читайте также: "Слугу народа" Кузьминых защищает адвокат Криворучко, которая заявила, что все прокуроры САП незаконны, - ЦПК

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Автор: 

адвокат (1431) суд (25092) Кузьминых Сергей (38)


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Топ комментарии
+22
Фільм жахів - Закатована.
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11.02.2022 15:20
+19
Судді-респект...
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11.02.2022 15:19
+11
адвокатша - КЛОУНША!!!!
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11.02.2022 15:32
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Судді-респект...
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11.02.2022 15:19 Ответить
адвокатша - КЛОУНША!!!!
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11.02.2022 15:32 Ответить
так там від приЗе!дента усі такі
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11.02.2022 17:03 Ответить
Фільм жахів - Закатована.
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11.02.2022 15:20 Ответить
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11.02.2022 15:34 Ответить
Та ніякий кат стільки не вип*є, щоб "закатувати"!
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11.02.2022 16:22 Ответить
Вона хоче їсти...
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11.02.2022 15:21 Ответить
ну а после еды с анала нужно снять табу
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11.02.2022 15:36 Ответить
Адвокатша какая то мямля,нет резкозти и напора,падай в обморок,вызывай скорую,кричи и истери,вот это будет знатная защита.
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11.02.2022 15:23 Ответить
Главное чтобы её прямо с зала суда в дурку не отправили.
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11.02.2022 15:25 Ответить
Её,судя по всему,оттуда на суд и привезли.
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11.02.2022 15:42 Ответить
Ха...Совершенно с Вами согласен.Защита должна быть напористой и агресивной, и не боятся эксперементировать.Адвокат могла бы ,например, закрыться в клетке для подсудимых и оттуда бросаться своими экскрементами в судью и прокурора,выражая свой протест этому судилищу.
А то какое то жалкое-"Я їсти хочу."
Кстати,а "А можно мы тихонечко с подзащитным в лес уйдем?" уже было?
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11.02.2022 15:41 Ответить
"Накормите" ее прям в суде
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11.02.2022 15:23 Ответить
Ха-ха-ха поставил шоблу в стойло. А эта kurva с очень интересной биографией. Клейма негде ставить .
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11.02.2022 15:23 Ответить
"...З цим цирком треба щось робити..." (підслухано з розмови київських ліхтарів)
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11.02.2022 15:24 Ответить
а чому коли інформували про ремонт тієї лікарні, так під керівництвом "Великого Будівництва", а як пов`язали так вроді все кузьмін сам будував?
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11.02.2022 15:26 Ответить
С таким адвокатом и прокурор не нужен
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11.02.2022 15:28 Ответить
ну скажу так вопрос с защитой или представителями потерпевших истцов и ответчиков и 3 лиц вообще не урегулирован.. реально обычные физиологические потребности как попить воду, принять лекарство, покушать схродить в туалет все зависит от судьи и его человеческих качеств.. захочу дозволю не захочу не дозволю и реально это пытка.. как отработавший 25 лет адвокатом скажу так попадались реально идиоты судьи и садисты которые больше издевались над защитой чем его клиентом.... чем вызвано.... да просто мордой не понравился или раньше показал судье в ином процессе что он дурак или взяточник..отменил ему решение приговор проданный им... же вот и пользуется судья своим правом абсолюта... а в законе нет четко выписаных критериев и обязанностей суда и судьи.... в этом аспекте.. тут судья мягко говоря ЗАРАБОТАЛ ОСНВОАНИЕ ДЛЯ ОТВОДА ТАК КАК РЕАЛЬНО ИЗ0ДЕВАЕТСЯ НАД ЗАЩИТНИКОМ.. ЕГО СЛОВА Я УСПЕЛ ПОКУШАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ --ЧТО СКАЗАЛ ПУТИН ЗЕЛЕНСКОМУ ПРО ТЕРПИЛУ.... разницы никакой уверяю вас...
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11.02.2022 15:30 Ответить
Судді, звісно, покидьки. Але вони мабуть добре вивчили всі викрутаси "адвокатів". Чи підозрюваних, що "забувають" код до смартфона. Мабуть в США його кинули б до буцегарні на 72 години. Щоб згадав. А адвокату вліпили б неповагу до суду. Тому ліпше Вам мовчати.
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11.02.2022 15:36 Ответить
ну ну попадете к такому судье флаг вам в руки и ОТ ТЮРЬМЫ И СУМЫ НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН и не зарекайтесь....И когда ваше право на туалет будет заканчиваться воспалением почек или мочевого пузыря обмороком приступом инсультом... а обезвоживание организма может привести к отказу почек ОПН...и да попутно ваше адвоката как половичек для ног будут использовать... вот тогда вы как придурок будете орать ...хвала Закону.... который порвали как промокашку... нельзхя ЗАКОН ДОБИВАТЬСЯ БЕЗЗАКОНИЕМ ТОРТУРАМИ И САДИЗМОМ..... ЭТО ЕСТЬ ПРОФАНАЦИЯ СУТИ БУКВЫ И ДУХА ЗАКОНА...
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11.02.2022 16:26 Ответить
Якщо припече, то можна і в залі суду.

Але "забувати" код смартфона -- це також свинство та профанація захисту. І адвокат за такий "фінт" у США отримав би попередження.
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11.02.2022 16:31 Ответить
во первых в 47 штатах смартфоны вообще запрещены к проносу в суд здание суда... зал заседаний.. во вторых про какой код вы торочите да забыл человек свой код и что я также забываю пароли коды и что... какое тут неуважение к суду.. и причем тут смартфоны зачем судье код моего смартфона какое и к какому делу это относистя суд у нас проверяет все доказательства в том числе если смартфон и был признан таким в стадии досудебного следствия редко когда в стадии судебного следствия добавляются доказательства... биллеберду не пишите речь идет о ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА А ВЫ КУЙНЮ ПИШИТЕ ПРО КАКИЕ ТО КОДЫ СМАРТФОНА ГЕТЬ УМОМ ПОЕХАЛИ ПУТАЕТЕ ПРАВЕДНОЕ С ГРЕШНЫМ???!!!
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11.02.2022 16:36 Ответить
Ви все прекрасно зрозуміли стосовно "забув_код". І не вдавайте, що хтось за Вас дурніший. Тому я за те, щоб тим, хто приходить до судку за викликом без документів, що підтверджують особу, мовляв, на "дії" покажу, а потім "код_забув", то хитру дупу має бути ґвинт з лівою нарізкою. Бо я, як платник податків, оплачую цей цирк. І цирк з "катуванням" цієї "адвокатесси", що не з'являється вчасно. Я на свої податки не хочу оплачувати адвокатські циркові номери. Бувайте.
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11.02.2022 16:41 Ответить
а потом какать захочет и писять.... то заявила писали что все следователи и набу чи кто там разследует нелегетимны..хахахах разошлась адвакатишка права качать и капризничать....))
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11.02.2022 15:30 Ответить
КАКИЕ ЖЕ ОНИ - ******* !
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11.02.2022 15:31 Ответить
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11.02.2022 15:34 Ответить
вся країна вже переповнена цим лайном яке у нас низивають судочинством настільки що коли це не змінити то скоро усіх суддів без розбору почнуть виловлювати по всій країні і тут же лінчувати, іншого способу навести бодай якийсь лад у цій країні неможливо від слова взагалі.
чи може хтось вірить що цього чергового пройдисвіта засудять і посадять з конфіскацією всієї родини ?
саме слаба, сама прогнивша, сама корумпоавна, зрештою сама державоруйнуюча ланка у всій країні, а зарплати і пенсії самі вищі, пільги, надбавки, накрутки ............ , це ж ненормально.
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11.02.2022 15:37 Ответить
Яка чудова адвокат!

https://www.facebook.com/DeadLawyers/?__cft__[0]=AZUCX4qq_fsRelpO4Y6CiKV86QnQzw28aSHp-iERLkHelghwvX_iznGbq_KFCWsLc-**************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Dead Lawyers Society

Суд обирає народному депутату від Слуг народу Кузьміних запобіжний захід у справі про хабар.

«Всі прокурори САП незаконні - вони набули повноважень у неконституційний спосіб, бо Турчинов у 2014 році захопив владу», каже адвокат Криворучко.

​​Вона дійшла висновку, що всі підписані Турчиновим закони, включно із законом про НАБУ та прокуратуру, є неконституційними. Відповідно, всі документи від прокурорів незаконні, повідомляють Центр протидії корупції.

Далі теж пряма мова ЦПК: "доктор юридичних наук закликала зобов'язати Службу безпеки України відкрити провадження проти Турчинова про захоплення влади.

... А ще вона хотіла, щоб слідчий суддя ВАКС звернувся до Конституційного суду, щоб той перевірив конституційність відкликання голови парламенту часів Януковича Володимира Рибака".
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11.02.2022 15:37 Ответить
Шо то судья слишком мягкий, как для борца с коррупцией!
Жаль, что эта шворка черноротая не попала на нормального:
- Села! Рот закрыла! Тут командую я! Делаю предупреждение за нарушение порядка и .п.
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11.02.2022 15:38 Ответить
Это такая игра:судья отшивает адвоката по всем ходатайствам,но принимает главное решение в пользу обвиняемого...
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11.02.2022 16:09 Ответить
А що не знайшлося скумбрії по 8 грн. за 1 кг. чи не "задовільнилася"?
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11.02.2022 16:21 Ответить
Попробовала б эта ****** так поговорить с каким-нибудь судьей в США. Месяц в клетке обеспечила себе точно. Как минимум.
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11.02.2022 16:54 Ответить
Нужно просто меньше жрать
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11.02.2022 17:18 Ответить
Як казав мій покійний батько ще з голоду ніхто не всрався і воно б не всралось.
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11.02.2022 17:49 Ответить
"Ваша честь, звертає вашу увагу - 12.23. Обід з 12-ї години. Я їсти хочу. Я прошу не катувати захисника. З точки зору ЄСПЧ. Я втрачаю свідомість, коли я не їм...", - заявила Криворучко. Джерело:
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11.02.2022 18:54 Ответить
 
 