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Украинский спортсмен Гераскевич во время олимпийских соревнований в Пекине развернул плакат с надписью "No war in Ukraine". ВИДЕО

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич во время соревнований на Олимпиаде в Пекине развернул плакат с надписью "No war in Ukraine".

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это после заезда Гераскевича на соревнованиях скелетонистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может вторгнуться в Украину в любой момент, даже во время Олимпиады-2022, - Блинкен

Автор: 

вторжение (508) Олимпиада (1136) россия (95502)


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Топ комментарии
+51
Гераскевичу-респект...
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11.02.2022 15:33
+27
Да пох на место. Хоть что-то сделал полезное, молодец. Я вообще удивляюсь, что в нынешней тяжёлой ситуации кто-то смотрит у нас Олимпиаду.
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11.02.2022 15:51
+21
лучше бы он там написал на разных языках ПУТИН *****
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11.02.2022 15:38
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Гераскевичу-респект...
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11.02.2022 15:33 Ответить
будем надеяться, что все поняли это как "нет войне", а не "нет войны"
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11.02.2022 15:46 Ответить
Так,але Google перекладає- "в Україні немає війни".🤔
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11.02.2022 15:51 Ответить
Це властне і означає «ні війні». There is no war означає «немає війни».
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11.02.2022 16:01 Ответить
а як тоді сказати "нет войне" на англ?
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11.02.2022 16:09 Ответить
"No War" або навіть «Say NO to war". Ви перекладаєте так тому, що «нєт войнє» і « нєт войни» подібні в російській мові, в англійській, «NO WAR" означає «ні війні». "There is no war in Ukraine" означало б «в Україні немає війни».
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11.02.2022 16:14 Ответить
то він все вірно написав тоді
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11.02.2022 16:15 Ответить
Так.
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11.02.2022 16:17 Ответить
Нажаль не всі,такі як я наприклад, володіють англійською мовою.А Google "викаблучується".🥺
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11.02.2022 16:16 Ответить
Тільки що перевірив- ви або тупо брешете, або у вас інший ніж у мене Гугл.
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11.02.2022 16:19 Ответить
Мабуть гуглив в яндексі.
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11.02.2022 16:27 Ответить
За весь час яндеком ніколи не користувався.
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11.02.2022 16:38 Ответить
З якого дива я б брехав.Программа Google перекладач так мені перекладає.Аби в мене була можливість,знав як,я зробив би скрін і виклав.А щодо війни то я не вата кацапська і дуже добре розумію що війна в Україні йде вже не перший рік.І я проти всякої пУтлеровської нечисті.
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11.02.2022 16:36 Ответить
Та і можу сказати що я добре володію тільки Арабською мовою.Правда в тому Що Араби Не розуміють,зато наші з першого ж речення.
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11.02.2022 16:41 Ответить
Ось як переводить Гугл - так написано у заголовку на цензорі і на плакаті:
No war in Ukraine - В Україні немає війни
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11.02.2022 17:06 Ответить
Так і я про теж саме.
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11.02.2022 18:34 Ответить
Это типа те же яйца ,только в профиль.
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11.02.2022 19:09 Ответить
лучше бы он там написал на разных языках ПУТИН *****
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11.02.2022 15:38 Ответить
Так так!Даже Google правильно б зрозумів!🤓
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11.02.2022 16:19 Ответить
Ні, не краще.
Ви помиляєтесь й ті хто поставив лайк вашому коменту.
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11.02.2022 18:24 Ответить
Молодец. Но могут наказать.
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11.02.2022 15:39 Ответить
Лучше бы порадовали медалями. Найдется ли свой Беленюк на этой Олимпиаде.
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11.02.2022 15:44 Ответить
Красунчик! Дякую!
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11.02.2022 15:44 Ответить
Вот вроде и достойный, вызывающий уважение поступок ... Но с 16-м местом только и остается, что плакаты патриотические демонстрировать.
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11.02.2022 15:47 Ответить
Да пох на место. Хоть что-то сделал полезное, молодец. Я вообще удивляюсь, что в нынешней тяжёлой ситуации кто-то смотрит у нас Олимпиаду.
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11.02.2022 15:51 Ответить
Тоже верно. А учитывая то, что зимние виды спорта - самые дорогие виды спорта ... т.е. в Украине - без шансов.
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11.02.2022 15:52 Ответить
Relax рускій. Плакат не «патріотичний», а антивоєнний.
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11.02.2022 16:02 Ответить
Ты пытаешься меня убедить, что он не патриот, а пацифист? Это у вас так в ФСБшных методичках написано?
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11.02.2022 16:13 Ответить
Я тебе ні в чому не хочу «пєрєубєдіть», рускій. Плакат не «патріотичний», а «антивоєнний». Засунь свої фсбешні мрії в свою кацапську дупу. Я тут під властним ім'ям і прапором своєї країни вже сім років. В мене немає причини ховатись під проксі або ніком.
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11.02.2022 16:17 Ответить
Ти, рускій, хотів би щоб це був «патріотичний» плакат, щоб українського атлета дискваліфікували.
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11.02.2022 16:20 Ответить
Свои дишманские отмазки: "под своим именем", "7 лет" и пр. засунь себе в дупу. Насрать и не интересно.
Твоя ФСБшная сущность сказана твоими словами "антивоенный". Догадываюсь, что это был обычный твой обычный, неуместный выссер - "поумничать", но ты на нём спалился.
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11.02.2022 16:23 Ответить
Та срав я на тебе. ПШНХЙ, кацап.
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11.02.2022 16:26 Ответить
Инструкция для ваты:
1. Если вас загнали под лавку - заканчивайте диалог и сразу переходите на личные оскорбления
2. Сообщения, высвечивающие вашу тупость, сразу отправляйте в спам
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11.02.2022 16:34 Ответить
Вот туда и отправляйся лаптеногое
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11.02.2022 16:54 Ответить
от чесно нічого не зрозумів: або ви з Мирославом обидва працюєте на ФСБ, або обидва патріоти. Якщо патріоти, треба трішки притримувати "коней"
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11.02.2022 17:43 Ответить
Не путайте понятия "патриот" и "урапатриот". Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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11.02.2022 17:51 Ответить
Якщо дивитися на реакцію Цензорської спільноти, то вона не на вашій стороні. Почалося з вашої зневажливої оцінки поступку спортсмена, з прив'язкою до зайнятого місця. Було б краще, якби він зайняв перше місце і обнімався з рашистом чи як Усик з Ломаченко били поклони в РПЦ за "братський народ"?
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11.02.2022 19:52 Ответить
На счет "Цензорської спільноти" это отдельный разговор.
Т.е. мои слова " ... достойный, вызывающий уважение поступок" - вы удобненько "не заметили"? Это "зневажлива оцінка"?
Вы никогда не замечали, как отъявленные негодяи, коррупционеры, бездельники и лузеры прикрываются урапатриотическими лозунгами, вышиванками, мовой и т.п.? И я не хочу сказать, что Гераскевич из них. Но механика - та же. Дымовая завеса, смещение акцента, перевод стрелок - называйте как угодно.
Возможно Гераскевич поступил также заняв призовое место. И тогда у меня не было бы не малейших вопросов. Но я не Ванга, я оцениваю то, что вижу.

И ваши манипуляции "Було б краще, якби він зайняв перше місце і обнімався з рашистом ..." совершенно не уместны. Тут вы уподобляетесь упоротым порохоботам, которые почему-то не сравнивают президентство Порошенко с лучшими мировыми реформаторами (Ли Куан Ю, Тетчер, да тот же Саакашвили), а сравнивают с клоуном -Зеленским. Удобненько ... но смешно.
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12.02.2022 09:44 Ответить
Рускій! Воткі нєт!
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11.02.2022 21:41 Ответить
Мельдониевая Аленьпиада, ну как же, помним
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11.02.2022 16:53 Ответить
Норвегии прочат 20 золотых медалей. Помните как весь Запад взбесился когда РФ выиграла на домашней Олимпиаде 9 золотых медалей. А 20 для маленькой Норвегии это нормально.
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11.02.2022 16:06 Ответить
«Запад взбесился»))) why are you here russian?
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11.02.2022 16:10 Ответить
Ні то клятий Google не правильно перевів🤓
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11.02.2022 16:22 Ответить
Дурак дурак?
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11.02.2022 16:26 Ответить
Идешь против Запада отвечай. И не надо тут распускать сопли. Они владеют всеми спортивными конторами. Они владеют всем миром.
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11.02.2022 16:18 Ответить
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11.02.2022 17:45 Ответить
Этот атлет на почетном 21 последнем месте как скелетонист.. Как спортсмен - олимпиец он конечно неудаха, но героя Украины за отпор путену достоин. 100500% после Олимпиады он пойдет с оружием в руках освобождать Крым и Донецк с Луганском.
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11.02.2022 16:26 Ответить
Ухаді, рускій дурак-водкі нєт.
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11.02.2022 16:27 Ответить
Парень старался. Даже сам Дукурс грубо провалил попытку.
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11.02.2022 16:32 Ответить
Молодець! Всяким "спорт поза політикою" не читати цю новину - не зрозуміють...
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11.02.2022 16:32 Ответить
"No war - Ukraine"?
Плохо не знать английский.
За попытку - спасибо, конечно.
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11.02.2022 16:45 Ответить
ви "in" пропустили!!!!!!!!!
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11.02.2022 17:08 Ответить
Есть там in, жёлтым цветом. Но проблема плаката не в этом... Мой комментарий ниже.
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11.02.2022 17:12 Ответить
Ок. "No war in Ukraine" переводится как "Нет войнЫ в Украине".
Т.е. смысл такой, что никакой войны нет, всё отлично.
Если он хотел написать "Нет войнЕ в Украине", то надо было написать "No TO war in Ukraine".
Казнить нельзя помиловать, ага.
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11.02.2022 19:09 Ответить
Відкіля ти взялось тупе створіння ?
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11.02.2022 19:54 Ответить
Тут тільки твоя тупість всіх смішить.
Не можеш навіть зробити елементарну річ - скопіювати фразу "нет войнЫ в Украине" і вставити в Гугл транслейт і подивитися. Ми знаєш, що "нет войнЕ в Украине" він перекладає неправильно, так само літера в літеру.
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11.02.2022 20:09 Ответить
Вообще-то если быть точным, то плакат неоднозначен. Я так понимаю что он хотел сказать "нет войне". Для этого надо было написать "No To War in Ukraine!". "No War in Ukraine" буквально означает "В Украине войны нет". Т.е. можно понять что никакой войны в Украине нет и нечего Западу кипиш распускать, пытаясь Украину защитить.
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11.02.2022 17:11 Ответить
Так в тому той діло!!!!!
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11.02.2022 17:15 Ответить
ти точно англійську мову знаєш чи тобі так подобається?
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11.02.2022 17:33 Ответить
Ты точно интересуешься моим знанием английского чи просто хочеш тут пукнути?
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11.02.2022 18:31 Ответить
точно цікавлюся твоїми знаннями англійської. Бо там вище ти пукнув своїми знаннями.
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11.02.2022 19:34 Ответить
вже це з кілька разів розбірали, там щось було з прикловом про В'єтнам. прийшли до того, що можливе таке використання, типу як народне, чи щось таке, там ще про пісню якусь шлося. я б пошукав, та з телефону незручно гуглити.
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11.02.2022 17:41 Ответить
Гугл перекладач :

Нет войне в Украине !
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11.02.2022 18:51 Ответить
Гугл переводчик стал экспертом в английском языке?
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11.02.2022 19:14 Ответить
Та вже розумніше дебілів з Лахти.
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11.02.2022 19:17 Ответить
Може він і розумніший за лахту, але ти недалеко від неї пішов.
А ну переклади гугл транслейтом "нет войны в Украине" на англійську?
І сюди відпиши, як твій експертний гугл переклав цю фразу.
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11.02.2022 19:42 Ответить
Я тебе мав на увазі, тримай - для таких прип***яних як ти -

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11.02.2022 19:52 Ответить
Ти ще тупіший за лахту, здається.

Я тебе просив викласти, як гугл перекладає фразу "нет войнЫ в Украине", а не "нет войнЕ в Украине". Будешь дуже здивований.

Ти не здатний навіть просто скопіювати та вставити?
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11.02.2022 20:01 Ответить
Люди все зрозуміють , заспокойтесь.
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11.02.2022 22:29 Ответить
Дебіл, спортсмен всьому світу каже що Україні не потрібна війна.
Які в тебе з цим особисті озабочєні проблеми ?
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11.02.2022 23:07 Ответить
Він написав всьому світу, що в Україні немає війни.
А дебіл - це ти, який з піною в роті доводить щось за допомогою гугла перекладча.
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12.02.2022 03:14 Ответить
Дебіл ти Лахтинський.
Він написав що Україні не потрібна війна, тому Лахта накати бояри і здохни.
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12.02.2022 19:40 Ответить
Ждем жалоб в олимпийский комитет от росии,о русофобских ущемлениях мальчиков и девочек в трусиках.
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11.02.2022 17:13 Ответить
Не то что Усик
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11.02.2022 17:28 Ответить
Так усик простая вата. Шо говорить
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11.02.2022 19:27 Ответить
Молодець, тільки може постраждати: олімпійський комітет політику не схвалює
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11.02.2022 17:31 Ответить
уважение!
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11.02.2022 18:08 Ответить
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11.02.2022 18:49 Ответить
Ви праві з точки граматики, але хлопець скоротив напис
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11.02.2022 21:00 Ответить
Дело не только в том что "скоротив напис", так как у него написано означает "в Украине нет войны". А это очевидно неправда. Хорошо если читают персонажи вроде некоторых дебилов на этом форуме, которые не знают английского. А те кто знают могут понять не так.
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11.02.2022 23:01 Ответить
Молодец парень. Может и неправильно написал, зато от всей души.
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12.02.2022 12:17 Ответить
Молодчина парень, у кацапоидов на ветке истерика.
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13.02.2022 09:52 Ответить
 
 