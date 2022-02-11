Украинский спортсмен Гераскевич во время олимпийских соревнований в Пекине развернул плакат с надписью "No war in Ukraine". ВИДЕО

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич во время соревнований на Олимпиаде в Пекине развернул плакат с надписью "No war in Ukraine".

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это после заезда Гераскевича на соревнованиях скелетонистов.

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