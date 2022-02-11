Массовая военная подготовка резервистов и сил теробороны начнется с марта, - Залужный. ВИДЕО

Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный заявил, что с марта начнётся массовая военная подготовка с резервистами и силами теробороны.

Об этом он сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей Украины в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если достигнем условий – получим фонды, заложим оружие и боеприпасы, наберем личный состав, мы начнем массовую военную подготовку с резервистами и военнообязанными сил теробороны. И с привлечением граждан по административно-территориальному принципу", – отметил Залужный.

Также спланировано проведение мероприятий с председателями областных государственных администраций со 2 марта.

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"В ближайшее время мы введём подготовку резервистов с помощью платформы дистанционного обучения", – добавил он.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в пятницу начал двухдневную рабочую поездку в Харьковскую и Херсонскую области.

В Харькове пройдет выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны.