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Массовая военная подготовка резервистов и сил теробороны начнется с марта, - Залужный. ВИДЕО

Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный заявил, что с марта начнётся массовая военная подготовка с резервистами и силами теробороны.

Об этом он сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей Украины в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если достигнем условий – получим фонды, заложим оружие и боеприпасы, наберем личный состав, мы начнем массовую военную подготовку с резервистами и военнообязанными сил теробороны. И с привлечением граждан по административно-территориальному принципу", – отметил Залужный.

Также спланировано проведение мероприятий с председателями областных государственных администраций со 2 марта.

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"В ближайшее время мы введём подготовку резервистов с помощью платформы дистанционного обучения", – добавил он.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в пятницу начал двухдневную рабочую поездку в Харьковскую и Херсонскую области.

В Харькове пройдет выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Автор: 

Залужный Валерий (657) тероборона (340)


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Топ комментарии
+27
Це потрібно було робити ще позавчора...
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11.02.2022 16:57
+22
Аж в березні ?!! Вже зараз треба, щоб в уразливих містах: Бердянську, Маріуполі, Херсоні, Генічеську, Одесі, Харькові тренувались не тільки резервисти, а й військові. Необхідно розсередитись, щоб не накрило першим авіа-ракетним ударом. Щоб вояки знали, де склади зброї, набоїв, як можна переміщатись від точки до точки, відпрацьовувати стратегію тощо. Як недолуго, що Україна не готується до атаки рашистів!
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11.02.2022 17:01
+11
Это нужно было делать начиная как минимум с 2015 года.., ну в крайней мере с 2016.
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11.02.2022 18:57
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Правила форума Совет форумчан
Це потрібно було робити ще позавчора...
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11.02.2022 16:57 Ответить
Аж в березні ?!! Вже зараз треба, щоб в уразливих містах: Бердянську, Маріуполі, Херсоні, Генічеську, Одесі, Харькові тренувались не тільки резервисти, а й військові. Необхідно розсередитись, щоб не накрило першим авіа-ракетним ударом. Щоб вояки знали, де склади зброї, набоїв, як можна переміщатись від точки до точки, відпрацьовувати стратегію тощо. Як недолуго, що Україна не готується до атаки рашистів!
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11.02.2022 17:01 Ответить
надо шоб таки одел пейсы я и узи или галил и шол с ним на шее у атб.. на правах кашерного армейца обороны не израиля...
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11.02.2022 19:45 Ответить
как без твоих мудрых советов до сих пор воюем, яеу.
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11.02.2022 20:32 Ответить
Все понятно,только нахя тут кацапских вояк постить?
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11.02.2022 21:23 Ответить
вчора
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11.02.2022 23:14 Ответить
На фото кацапня
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12.02.2022 00:22 Ответить
МИ ВСІ ТАКІ на Цензорі гумні : як розповімо вами про бойове планування: Головне, щоб ЗРАДИ не було.
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11.02.2022 17:05 Ответить
з Путіним домовились ?
нє нападьот ?
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11.02.2022 19:16 Ответить
Про массовую подготовку резервистов наиболее цинично звучит от преза-четырежды уклониста и созерцателя мира в глазах бункерфюрера.
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11.02.2022 19:27 Ответить
+ 100 !

79 разів Верховний писар (по військовому квитку)
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11.02.2022 19:32 Ответить
Алекс Мышкевич?тебя забанили?
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11.02.2022 21:30 Ответить
Гораздо интересней и непонятней это:

В ближайшее время мы введём подготовку резервистов с помощью платформы дистанционного обучения

Источник:
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11.02.2022 19:22 Ответить
Почему нет?На Ютубе например,есть видос по разборке пулемета от сержанта Савельева.для того чтобы что то рубить в теме уже не плохо,потом можно переходить и к практическим занятиям.
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11.02.2022 21:27 Ответить
Дія-військо?
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11.02.2022 22:46 Ответить
К херам ту дию.а на дистанционке дети учатся уже второй год и взрослых можно обучать,не тупее детей и не обязательно классы забивать людьми. Но потом должны быть обязательные практические занятия со сборами,палатками и прочими прелестями жизни в полевых условиях.
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12.02.2022 00:49 Ответить
Да,кстати.тут на форуме половина не служили и тем не менее все рубят в военных делах лучше чем профессиональные военные, начитавшись профильных сайтов и насмотревшись Ютуба
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12.02.2022 00:53 Ответить
Если что,сарказм
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12.02.2022 00:54 Ответить
перед нами сложный противник !!!!!!!!!!!

45-ти летний москвич выпрыгнул из окна 13 этажа с криком «За ВДВ!»

По словам жены прыгуна, накануне инцидента, вечером 10 февраля, она пришла с работы и приготовила мужу ужин. Конфликт между супругами произошел ближе к ночи из-за пристрастия мужчины к алкоголю. Напоследок женщина добавила, что хочет развестись и пошла в комнату, чтобы собрать вещи мужа, который остался на кухне.

Спустя несколько минут она услышала громкий крик «За ВДВ!» и последовавший за ним глухой удар. Прибежав на кухню и не обнаружив мужа, женщина выглянула в распахнутое настежь окно, где в сугробе и обнаружила супруга. Выбежав на улицу, она увидела мужчину сидящим на асфальте, он был в сознании и жаловался на боль в ноге.
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11.02.2022 19:42 Ответить
Если кацапы будут трезвые то мы их победим.
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11.02.2022 21:31 Ответить
І ведеться навчання так, ніби-то в України є ще 2-3 роки до початку ординського наступу!

То смердючий гній, а не керівники...

З таким керівництвом... як держави, так і міністра оборони , нач. Генштабу спасти Україну може лише самопожертва українських патріотів озброєних НАТОвською зброєю...
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11.02.2022 20:15 Ответить
Залужний втирає Зенелоху ! А той радий !
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11.02.2022 16:58 Ответить
Скоро услышим вой диванных вояк, которым повестки прийдут
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11.02.2022 17:03 Ответить
потрібно попросити путіна що б почекав з вторгненням - Залужний не поспішає, і йому не потрібно.
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11.02.2022 17:08 Ответить
А МОЖНО БІЛЬШ КОНКРЕТНО ЩО І ЯК ТАМ БУДЕ ВІДБУВАТИСЯ?
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11.02.2022 17:08 Ответить
та хай як завгодно, але зберуть докупи особовий склад !!!
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11.02.2022 19:34 Ответить
Да ладно уж. С 2024 года когда всё начинается у шмаркли.
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11.02.2022 17:15 Ответить
депутанов надо привлекать к обороне, может хоть там толк будет..
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11.02.2022 18:56 Ответить
Так нинішні депутати першими ж викинуть білий прапор і зустрічатимуть війська Пуйла з хлібом-сіллю...
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11.02.2022 20:18 Ответить
зажопажз , слуги урода, майбах, оп -ермак, татаров, демченко , мАндель, №1, батькивщина №2, вакарчук уже будет в Варшаве с песней -"я не сдамся без боя"
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11.02.2022 20:47 Ответить
резервистам зарплату платить будут, или это будет набор рекрутов? у всех семьи..
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11.02.2022 18:57 Ответить
Предприятия,откуда резервист будут платить среднюю зп
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11.02.2022 21:33 Ответить
ну в 14 мобилизованные были в этом плане приравнены к контрактникам и получали зарплату контрактника (может чуть меньше ) плюс зарплату с предприятия
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11.02.2022 21:44 Ответить
Это нужно было делать начиная как минимум с 2015 года.., ну в крайней мере с 2016.
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11.02.2022 18:57 Ответить
А давайте, лучше, с июня.
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11.02.2022 19:00 Ответить
Так, это что получается - шашлыков может и не быть?!😱
Найвэлычниший опять наврал?
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11.02.2022 19:28 Ответить
Ему что коломойский полшестого вставил чо он такую херню несет
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11.02.2022 19:38 Ответить
Ключевое первое предложение: если получим, заложим, наберём... Враг у ворот, а мы только начинаем. То есть ни в 2019, ни в 2020, ни весной 2021, когда уже войска бункерного были стянуты к границам, никто задницей и не шевелил, всё вечный праздник и решение своих финансовых вопросов, а теперь вот забегали. Дурни мы дурни, и не лечимся
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11.02.2022 19:43 Ответить
и подготовка будет проходить для тех кто выжил в Закарпатской области !? . хм.. эта подготовка должна уже была пройти поза-поза-поза вчера - а не 3 марта!!!! пдрсы зеленые
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11.02.2022 19:52 Ответить
А пуйло будет ждать до марта? Идиоты,это надо было делать ещё летом.
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11.02.2022 19:54 Ответить
Российские танки тонут в грязи рядом с Украиной, в сети смеются

https://t.me/a_shtirlitz/15075

Россияне разрушили популярный миф о том, что "танки грязи не боятся" ))))))
их боевая техника благополучно увязла в рыхлой почве на полигоне под Ростовом.
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11.02.2022 19:56 Ответить
Их как и ваша только старее! Радость?
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11.02.2022 20:37 Ответить
Наша техніка буде в містах. Стрілятиме по полях та дорогах на якій застрягне якщо що російська. Саме тому в Україні всі переконані що в росії шансів немає.
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12.02.2022 17:19 Ответить
Депутатов вперед....
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11.02.2022 20:12 Ответить
А почему не сейчас?....???....что мешает готовить остальных 70%?
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11.02.2022 20:28 Ответить
Прикольно. Оружие разрешили судьям и приблеженным. Они записались? Остальные врага будут как при жукове останавливать кирпичами?
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11.02.2022 21:13 Ответить
Главное чтоб война раньше не началась.
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12.02.2022 15:52 Ответить
Читайте, що воно пробельмесило: "... якщо досягнемо умов, отримаємо фонди , закладемо зброю і **********, наберемо особовий склад ... - ми почнемо вишколи".
"Найближчим часом ми запровадимо підготовку резервістів за допомогою ... дистанційного навчання!!!..."

Дорогі брати і сестри! Україна не готова до війни. Після перших же ракетних ударів буде капітуляція на умовах москалів.
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12.02.2022 16:14 Ответить
Бл.дь ще одна консерва вскрилась
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12.02.2022 16:37 Ответить
Супер. Напевне і я попробую записатись.

Надіюсь система навчання буде розвиватись до рівня як в Швейцарії.
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12.02.2022 17:18 Ответить
Читай Сергія Кривоноса (кілька хвилин тому): "У Харкові було підтверджено провал тероборони".
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12.02.2022 18:33 Ответить
Ось як тільки путін нападе так і почнем набирати тероборону і навчати! До чого ж гнила, брехлива й боягузлива влада. Думаєте вони не набирають бо грошей немає? Ні, вони бояться власного народу більше ніж агресора, тому що навчені стріляти й боротись люди то бійці й вони будь якої миті виступлять проти олігархату й злодійської влади!!!
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12.02.2022 20:18 Ответить
кацап попре 16 -го лютого
а тренуватися будемо у ... березні (якого року?)
... це мабуть такий черговий жарт
достойний "кварталу"

ото ми ...готові !
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13.02.2022 00:01 Ответить
А ЕЛЕНУ КРАВЕЦ УЖЕ В СЛАВУТИЧЕ ОБРАБОТАЛИ !?)
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13.02.2022 00:09 Ответить
ВЕЧЕРОМ ДЕНЬГИ - УТРОМ СТУЛЬЯ !!! А МОЖНО НАОБОРОТ !?) МОЖНО, НО ДЕНЬГИ ВПЕРЕД !!!
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13.02.2022 00:12 Ответить
КАЖДОМУ ВОЕННОМУ МИЛЛИОН ГРИВЕН ВПЕРЕД !!!
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13.02.2022 00:14 Ответить
ХТО ТОРМОЗ !?)
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13.02.2022 01:39 Ответить
В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ !)
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13.02.2022 10:52 Ответить
 
 