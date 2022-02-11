Массовая военная подготовка резервистов и сил теробороны начнется с марта, - Залужный. ВИДЕО
Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный заявил, что с марта начнётся массовая военная подготовка с резервистами и силами теробороны.
Об этом он сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей Украины в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если достигнем условий – получим фонды, заложим оружие и боеприпасы, наберем личный состав, мы начнем массовую военную подготовку с резервистами и военнообязанными сил теробороны. И с привлечением граждан по административно-территориальному принципу", – отметил Залужный.
Также спланировано проведение мероприятий с председателями областных государственных администраций со 2 марта.
"В ближайшее время мы введём подготовку резервистов с помощью платформы дистанционного обучения", – добавил он.
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в пятницу начал двухдневную рабочую поездку в Харьковскую и Херсонскую области.
В Харькове пройдет выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны.
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В ближайшее время мы введём подготовку резервистов с помощью платформы дистанционного обучения
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45-ти летний москвич выпрыгнул из окна 13 этажа с криком «За ВДВ!»
По словам жены прыгуна, накануне инцидента, вечером 10 февраля, она пришла с работы и приготовила мужу ужин. Конфликт между супругами произошел ближе к ночи из-за пристрастия мужчины к алкоголю. Напоследок женщина добавила, что хочет развестись и пошла в комнату, чтобы собрать вещи мужа, который остался на кухне.
Спустя несколько минут она услышала громкий крик «За ВДВ!» и последовавший за ним глухой удар. Прибежав на кухню и не обнаружив мужа, женщина выглянула в распахнутое настежь окно, где в сугробе и обнаружила супруга. Выбежав на улицу, она увидела мужчину сидящим на асфальте, он был в сознании и жаловался на боль в ноге.
То смердючий гній, а не керівники...
З таким керівництвом... як держави, так і міністра оборони , нач. Генштабу спасти Україну може лише самопожертва українських патріотів озброєних НАТОвською зброєю...
Найвэлычниший опять наврал?
https://t.me/a_shtirlitz/15075
Россияне разрушили популярный миф о том, что "танки грязи не боятся" ))))))
их боевая техника благополучно увязла в рыхлой почве на полигоне под Ростовом.
"Найближчим часом ми запровадимо підготовку резервістів за допомогою ... дистанційного навчання!!!..."
Дорогі брати і сестри! Україна не готова до війни. Після перших же ракетних ударів буде капітуляція на умовах москалів.
Надіюсь система навчання буде розвиватись до рівня як в Швейцарії.
а тренуватися будемо у ... березні (якого року?)
... це мабуть такий черговий жарт
достойний "кварталу"
ото ми ...готові !