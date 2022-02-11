"Мы не боимся этого. Мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски": Зеленский призвал Терехова не стесняться говорить по-русски. ВИДЕО

Во время выступления на Конгрессе местных властей Харьковский городской голова Игорь Терехов меньше минуты говорил по-украински и перешел на русский. Президент Украины Владимир Зеленский за это его похвалил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Хочу вас заверить, что Харьков всегда был, есть и будет форпостом нашей страны в вопросах развития, сохранения и защиты Украинской государственности… С вашего разрешения я перейду на русский язык, потому что мне так удобнее", - сказал Терехов.

Зеленский в ответ тоже заговорил по-русски.

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"Я думаю, что мы неслучайно сегодня собрались в вашем прекрасном городе – в городе Харьков. И вы, господин Терехов, не стесняйтесь, вы так стеснялись перейти на русский язык. Мы этого не боимся. Мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски, но все думают по-украински и очень проукраински. И это верно. И в 2014 году никто не сдал Харьков оккупантам", – сказал Зеленский.

Он выразил уверенность, что харьковчане "достойно будут защищать свой город и свои принципы", "а мы все вместе будем защищать принципы нашего государства".