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"Мы не боимся этого. Мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски": Зеленский призвал Терехова не стесняться говорить по-русски. ВИДЕО

Во время выступления на Конгрессе местных властей Харьковский городской голова Игорь Терехов меньше минуты говорил по-украински и перешел на русский. Президент Украины Владимир Зеленский за это его похвалил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Хочу вас заверить, что Харьков всегда был, есть и будет форпостом нашей страны в вопросах развития, сохранения и защиты Украинской государственности… С вашего разрешения я перейду на русский язык, потому что мне так удобнее", - сказал Терехов.

Зеленский в ответ тоже заговорил по-русски.

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"Я думаю, что мы неслучайно сегодня собрались в вашем прекрасном городе – в городе Харьков. И вы, господин Терехов, не стесняйтесь, вы так стеснялись перейти на русский язык. Мы этого не боимся. Мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски, но все думают по-украински и очень проукраински. И это верно. И в 2014 году никто не сдал Харьков оккупантам", – сказал Зеленский.

Он выразил уверенность, что харьковчане "достойно будут защищать свой город и свои принципы", "а мы все вместе будем защищать принципы нашего государства".

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) украинский язык (1189) Харьков (7475) русский язык (572) Терехов Игорь (255)


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Топ комментарии
+79
Зеленский не прав.Чиновники на государственной службе говорить на государственном языке обязаны.
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11.02.2022 18:59
+68
Що тут сказати МАЛОРОС
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11.02.2022 18:58
+63
ПреЗЕдент сам нарушает закон и поощряет это делать других....Это дно...
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11.02.2022 19:10
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Якщо вживати скумбрію по 8, то надходження фосфору до мізку не відбувається, а з іншого боку - нахріна фосфор мозку, що обрав скумбрія по 8???
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12.02.2022 20:31 Ответить
У кожного народу той уряд, на який він заслуговує - все закономірно.
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12.02.2022 21:55 Ответить
РОССИЯНЕ НЕ РУССКИЕ !!!
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13.02.2022 00:15 Ответить
РОССИЯНЕ НЕ РУССКИЕ !!!
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13.02.2022 00:16 Ответить
а зачем ..ушли.. авакова который разогнал и положил мордой в асфальт колорадскую шоблу в харькове в 14 году и поставили монастырского и теперь полгода дружбана и кошелька зелейского . обдолбаного с мешком бобла в багажнике отмазывают на всех уровнях --- вова может ты скажеш народу был за рулем трухин или не был . откуда и куда этот зеленый ***** вез бобло и куда оно делось --- ты так красиво про ..барыгу.. порошенка втирал . а вот про трухина хотелось бы твою песенку услышать
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13.02.2022 06:47 Ответить
Попустило пацана, чи навпаки-торкнуло...Та напишіть вже йому сценарій, нехай говорить по-писаному, то як від себе...
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13.02.2022 07:36 Ответить
Боже, за що ти так наказав Украiну таким iдiотом? Щоб воно не робило, щоб воно не казало -все робить навпаки i як мога гiрше. Чому воно не розумiэ навiть базових та пропiсних iстин? Воно взагалi y школi навчалось?
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13.02.2022 08:25 Ответить
Микки Маус наказал, а Зевса - нет!
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13.02.2022 12:03 Ответить
Шоу повинно продовжуватись...
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13.02.2022 10:58 Ответить
Мразота малоросійська... "Какая разніца"...
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26.03.2022 15:57 Ответить
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