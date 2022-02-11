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"Здесь собрались люди, занимающиеся всеми этими провокациями", - глава террористов "ДНР" Пушилин собрал пресс-конференцию. ВИДЕО

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин собрал пресс-конференцию и назвал всех присутствующих "людьми, занимающимися провокациями".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в числе провокаторов Пушилин назвал оккупационных функционеров разных подразделений.

"На сегодняшней пресс-конференции присутствуют люди Донбасса - занимающиеся всеми этими провокациями и возглавляющие экстренные службы: министр, омбудсмен, депутаты, профсоюзы образовательные", - заявил террорист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главарь "ДНР" Пушилин заявил, что Украина может "напасть" на оккупированный Донбасс в любой момент

Автор: 

Донецьк (6322) оккупация (10135) россия (95502) Пушилин Денис (134)


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Топ комментарии
+73
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11.02.2022 20:33
+53
пушилин наверное впервые в жизни правду сказал
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11.02.2022 20:35
+37
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11.02.2022 20:48
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11.02.2022 20:33 Ответить
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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11.02.2022 20:48 Ответить
відспівають її українці
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11.02.2022 22:14 Ответить
Пенис Душилин агент СБУ!
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11.02.2022 20:34 Ответить
пушилин наверное впервые в жизни правду сказал
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11.02.2022 20:35 Ответить
Кукуха съехала основательно. Знает , шо хутину - кранты.
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11.02.2022 20:43 Ответить
Да не, оговорился дурик, наверное
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11.02.2022 20:44 Ответить
Та да, мозги совсем жиром заплыли...
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11.02.2022 20:47 Ответить
Огворка по Фрейду!) Или после кокса( не угля)! Или с бухлом намешал...
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11.02.2022 21:21 Ответить
или он просто забыл выпить таблетки,что доктор приписал от шизофрении
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12.02.2022 03:09 Ответить
ГЛАВНОЕ ЧТО УКРАИНА ИМЕЕТ ПОЛНОЕ ПРАВО НА ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ И НЕ ТОЛЬКО !)
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11.02.2022 20:37 Ответить
Ірак виплатив Кувейту компенсації за вторгнення 1990 року 52,4 млрд доларів!

росії приготуватися...
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11.02.2022 20:43 Ответить
виплатити Україні мінімум в десяток разів більше...
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11.02.2022 20:49 Ответить
НАМ КСТАТИ ЕЩЁ ИРАН ДОЛЖЕН !!!
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12.02.2022 04:14 Ответить
По Фрейда,так?))))
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11.02.2022 20:37 Ответить
Не.ну наш в сравнении с этим то проффесор😂😂😂
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11.02.2022 20:37 Ответить
На подвал предателя!😁
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11.02.2022 20:37 Ответить
Як треба ненавидіти властних дітей, щоб маючи призвище Пушилін, назвати сина Дєніс.
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11.02.2022 20:37 Ответить
какой такой Пэнис?
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11.02.2022 21:11 Ответить
І оце лайно хочуть запхати назад в Україну і посадить на наші голови!!
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11.02.2022 20:39 Ответить
не судьба, лапотник)
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11.02.2022 22:12 Ответить
Пьяный житель Москвы, уроженец Курской области, устроил показательный «прыжок десантника» из окна кухни после ссоры с женой. С криком «За ВДВ!» 45-летний мужчина полетел с 13 этажа в сугроб. У мужчины множественные ссадины, переломы, а также закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение.
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11.02.2022 20:42 Ответить
Не понял, 200-й или 300-й?
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11.02.2022 20:45 Ответить
русскій
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11.02.2022 20:48 Ответить
Он и при жизни ментально 200-й. Вот такие вояки будут против н ас воевать, если война будет полномасштабная. А все боеспособное путлер уже стянул к нашим границам
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11.02.2022 20:48 Ответить
Згоден, бо рождаются априори лаптями вперед.
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11.02.2022 20:53 Ответить
с лаптями даже после свободного падения со стратосферы мало зазнають ушкоджень.
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12.02.2022 08:11 Ответить
Гибрид татарина и монгола, ему место на тибетской помойке, за юртой.
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11.02.2022 20:47 Ответить
Пенис Душилин идиот кацапский
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11.02.2022 20:48 Ответить
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11.02.2022 20:48 Ответить
Убогие хвастаются своими диагнозами...
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11.02.2022 20:51 Ответить
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11.02.2022 20:54 Ответить
Ето етих что ле документы Украина хочет признавать в том числе *атестаты* о завершении школы юных террористов и сепаратистов имени Гиркина?
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11.02.2022 20:58 Ответить
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11.02.2022 20:58 Ответить
МММщик видать крепко розхвилювався раз правду сказав.
Це вам не Мавроді.
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11.02.2022 21:05 Ответить
и это удачливый представитель этноса) представьте, что из себя представляют рядовые представители)
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11.02.2022 21:05 Ответить
Зігмунд Фройд таємничо виблискує окулярами
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11.02.2022 21:13 Ответить
Тупе кацапсяче ЧМО
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11.02.2022 21:17 Ответить
прыщавый и мордатый мошенник МММ-щик пЕТушилин: "тавариСчи, здеся сабралися коллаборанты, манкурты, террористы и просто провакатары. Ура,тавариСчи! "
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11.02.2022 21:19 Ответить

пеТушилин, скорА и к тебе лифт подкатит...) не изволь, гнида, сумневаться.))
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11.02.2022 21:21 Ответить
Дядьку Фрeйд ну нашо так вiдкрито?
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11.02.2022 21:22 Ответить
Для зачистки Донбасса нужно создать войска химическо-психиатрической защиты )
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11.02.2022 21:44 Ответить
Це хто взагалі?
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11.02.2022 21:47 Ответить
Людина з російським паспортом, громадянин РФ, депутат від російської партії "єдина росія" виступає як керівник якогось формування на території України ,ще й чогось вимагає...Цього в мінських домовленостях НЕ прописано! І це означає що РФ з них вийшла... причому одразу і добровільно!
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11.02.2022 21:50 Ответить
Где продают МММ?
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11.02.2022 21:55 Ответить
Ja pod stalom...
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11.02.2022 21:55 Ответить
Прощай пушило.
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11.02.2022 22:18 Ответить
зачем тут постят этого петушка???
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11.02.2022 22:55 Ответить
Юрій Швець говорив, что з 5 лютого біля Пушиліна вертиться поварьонок Путіна, а вагнерівців стягнули зі всієї африки в Донецьк. Видно, оголосили підвищений ступінь готовності, недаром мокшанець так перехвилювався. Там вже і педофіл Володін, теж клейменній мокшанець, щось про зброю торочив. Видно хочуть бути напоготові.
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11.02.2022 23:10 Ответить
Говорящая обезьянка.
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12.02.2022 07:34 Ответить
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12.02.2022 11:06 Ответить
Щось здається його приберуть.. і здається він це відчуває.....
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12.02.2022 12:31 Ответить
Щось дуже вже зажилась на цьому світі ця гнида кацапська.
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12.02.2022 14:43 Ответить
 
 