"Здесь собрались люди, занимающиеся всеми этими провокациями", - глава террористов "ДНР" Пушилин собрал пресс-конференцию. ВИДЕО
Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин собрал пресс-конференцию и назвал всех присутствующих "людьми, занимающимися провокациями".
Как сообщает Цензор.НЕТ, в числе провокаторов Пушилин назвал оккупационных функционеров разных подразделений.
"На сегодняшней пресс-конференции присутствуют люди Донбасса - занимающиеся всеми этими провокациями и возглавляющие экстренные службы: министр, омбудсмен, депутаты, профсоюзы образовательные", - заявил террорист.
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росії приготуватися...
Це вам не Мавроді.
пеТушилин, скорА и к тебе лифт подкатит...) не изволь, гнида, сумневаться.))