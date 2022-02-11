"Здесь собрались люди, занимающиеся всеми этими провокациями", - глава террористов "ДНР" Пушилин собрал пресс-конференцию. ВИДЕО

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин собрал пресс-конференцию и назвал всех присутствующих "людьми, занимающимися провокациями".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в числе провокаторов Пушилин назвал оккупационных функционеров разных подразделений.

"На сегодняшней пресс-конференции присутствуют люди Донбасса - занимающиеся всеми этими провокациями и возглавляющие экстренные службы: министр, омбудсмен, депутаты, профсоюзы образовательные", - заявил террорист.

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