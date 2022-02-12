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Проект "Без цензуры": Как Украина и ее союзники побеждают Путина в гибридной войне? ВИДЕО

Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду – 16 февраля.

Издание The Guardian сообщило, что президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней. Атака вроде бы может начаться с воздушных ударов.

Богдан Буткевич в успокаивающем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, зачем власти США намеренно создают удручающее настроение в медиа и официальных заявлениях вокруг российского вторжения в Украину, а также в очередной раз объясняет, что Путин не нападет.

На нашем канале вы найдете самую интересную и остроумную аналитику украинского ютуба, поэтому подписывайтесь 👉https://cutt.ly/qT3WiU7

Читайте также: Интервью "Без цензуры": Тарас Чмут о том, как Россия может забрать у Украины Черное море и убить экономику. ВИДЕО

Байден Джо (2789) путин владимир (31252) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+8
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12.02.2022 15:58
+3
Як не нападуть, то буду славитись експертом, а нападуть - то яка вже різниця?
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12.02.2022 15:07
+1
всё было очевидно с самого начала - ***** свезёт весь савецкий металлолом к границам Украины!
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12.02.2022 15:20
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Як не нападуть, то буду славитись експертом, а нападуть - то яка вже різниця?
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12.02.2022 15:07 Ответить
всё было очевидно с самого начала - ***** свезёт весь савецкий металлолом к границам Украины!
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12.02.2022 15:20 Ответить
Можна себе, але це вже давно не металлолом і в армії не строковики, як було в Чечні, а контрактники.
"В 2020 году Россия потратила на военные нужды 61,7 млрд долларов"
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12.02.2022 15:54 Ответить
Только их мало
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12.02.2022 16:03 Ответить
Но это всё равно опасный металлолом...и потери будут как у них так и у нас...так что Храбрится конечно надо но и перехваливаться не стоит...будем "Начеку" буквально)
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12.02.2022 16:07 Ответить
Та ещё "аналитика"... да блин разница между Украиной и Израилем в том, что у Украины НЕТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ и ЕСТЬ оголтелая КОРРУПЦИЯ. Мелет языком вот что зря этот рыжий дядька...
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12.02.2022 15:11 Ответить
"Проєкт "Без цензури": Як Україна та її союзники перемагають Путіна у гібридній війні?"

_Никак (не побеждают). И гибридна эта война не более, чем все предыдущие войны в истории человечества, а лишь потому, что Запад отказывается называть вещи своими именами!
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12.02.2022 15:25 Ответить
Цензор досить ганьбитися і випускати таку "аналітику" зі своїм іменем, жініть іх на всі чотири сторони.
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12.02.2022 15:31 Ответить
Гм. "Женіть їх на всі чотири сторони " - що це за фігня ? Я за тобою спостерігаю .
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13.02.2022 16:13 Ответить
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12.02.2022 15:58 Ответить
Да, все правильно он говорит. Не нужно паниковать. Нужно верить в победу и не поворачиваться к РФ задом..
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12.02.2022 16:33 Ответить
Ааа, ты уже паникуешь?
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12.02.2022 17:21 Ответить
Он не говорил в видео, что всем нужно идти в армию
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12.02.2022 17:53 Ответить
Ну а ти хто,взагалі ? Та і чому сам не на війні ?
Мабуть в тебе інше "прізваніє" -критикувати проукраїнських журналістів,патріотів !?
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12.02.2022 18:35 Ответить
А ,може,ти свою НЄ РИЖУ морду в рядах ЗСУ засвітиш ????
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12.02.2022 18:37 Ответить
Поцікався в рудого чи присягав він. Скоріш за все ні.
Но, цуко, рило своє, в калашний ряд суне
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17.02.2022 10:14 Ответить
Все правильно Буткевич говорить. Тільки "Не панікувати !" він сказав разів сімдесят п'ять - це трохи забагато.
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13.02.2022 15:54 Ответить
 
 