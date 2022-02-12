Проект "Без цензуры": Как Украина и ее союзники побеждают Путина в гибридной войне? ВИДЕО
Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду – 16 февраля.
Издание The Guardian сообщило, что президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней. Атака вроде бы может начаться с воздушных ударов.
Богдан Буткевич в успокаивающем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, зачем власти США намеренно создают удручающее настроение в медиа и официальных заявлениях вокруг российского вторжения в Украину, а также в очередной раз объясняет, что Путин не нападет.
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"В 2020 году Россия потратила на военные нужды 61,7 млрд долларов"
_Никак (не побеждают). И гибридна эта война не более, чем все предыдущие войны в истории человечества, а лишь потому, что Запад отказывается называть вещи своими именами!
Мабуть в тебе інше "прізваніє" -критикувати проукраїнських журналістів,патріотів !?
Но, цуко, рило своє, в калашний ряд суне