Бойцы в зоне операции Объединенных сил готовы к любым сценариям, обстановка контролируемая, - Павлюк. ВИДЕО

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что обстановка на Донбассе остается контролируемой, а военные в районе проведения ООС готовы к всяческим сценариям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Обстановка в районе проведения ООС надежно контролируется нашими защитниками. Мы полностью обладаем обстановкой и реально оцениваем ситуацию, просчитываем все возможные сценарии ситуации и готовы к ним. В настоящее время ситуация стабильна без существенных изменений", - заявил Павлюк.

Он подчеркнул, что российские оккупанты продолжают пренебрегать режимом прекращения огня и обстреливают украинские позиции. Также противник сосредотачивает военную технику вне района отвода.

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Командующий Объединенными силами заявил, что подразделения ОС при необходимости отвечают на провокации оккупантов и подчеркнул, что военные готовы немедленно реагировать на любые угрозы со стороны российских наемников.

Напомним, 12 февраля вблизи Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи населенного пункта Лопаскино российские наемники дважды задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17. Украинские защитники открывали ответный огонь. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.