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Бойцы в зоне операции Объединенных сил готовы к любым сценариям, обстановка контролируемая, - Павлюк. ВИДЕО

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что обстановка на Донбассе остается контролируемой, а военные в районе проведения ООС готовы к всяческим сценариям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Обстановка в районе проведения ООС надежно контролируется нашими защитниками. Мы полностью обладаем обстановкой и реально оцениваем ситуацию, просчитываем все возможные сценарии ситуации и готовы к ним. В настоящее время ситуация стабильна без существенных изменений", - заявил Павлюк.

Он подчеркнул, что российские оккупанты продолжают пренебрегать режимом прекращения огня и обстреливают украинские позиции. Также противник сосредотачивает военную технику вне района отвода.

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Командующий Объединенными силами заявил, что подразделения ОС при необходимости отвечают на провокации оккупантов и подчеркнул, что военные готовы немедленно реагировать на любые угрозы со стороны российских наемников.

Напомним, 12 февраля вблизи Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи населенного пункта Лопаскино российские наемники дважды задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17. Украинские защитники открывали ответный огонь. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+26
Бережи Боже наших захисників.
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13.02.2022 00:55
+19
Хлопці, ми з вами!
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13.02.2022 01:01
+18
Молимося за Вас , дорогі наші захисники 🙁❤️🙏🏼
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13.02.2022 00:57
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Бережи Боже наших захисників.
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13.02.2022 00:55 Ответить
Молимося за Вас , дорогі наші захисники 🙁❤️🙏🏼
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13.02.2022 00:57 Ответить
Героям слава !!
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13.02.2022 00:59 Ответить
Хлопці, ми з вами!
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13.02.2022 01:01 Ответить
Я не пойму одного - Путлер нарисовал красные линии по атаке на ДыНыРы и ЛыНыРы! Почему мы не рисуем красные линии, что если с завтрашнего дня хоть один наш боец погибнет от минометного или снайперского огня, то это означает автоматическое уничтожение всеми возможными средствами (в том числе Байрактарами) вражеской позиции! нравится не нравится - Байрактары справятся!
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13.02.2022 01:07 Ответить
Ну этот кабыздох бункерный может себе эти красные линии во весь ботокс на табле нарисовать... Или ты, кацап, думаешь что сдесь идиоты?
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13.02.2022 05:21 Ответить
Эти рососиянцы сейчас из шкуры вон лезут и пытаются малейший повод изобрести, представляешь какой им будет подарок - если, как ты напечатал, "уничтожить всеми средствами" туда, от куда и так стабильно прилетает нон стопом который год...
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13.02.2022 05:54 Ответить
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13.02.2022 10:04 Ответить
А сколько их стоит сейчас по периметру всей Украины в такой холод и почти всю зиму ХОЛОД -300 - 200
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13.02.2022 10:13 Ответить
ну,не все стоят...многие по окрестным деревням брагу воруют
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13.02.2022 10:16 Ответить
Імперія зла має зникнути назавжди!!!
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13.02.2022 01:55 Ответить
А для цього мав би бути другий Рейган...
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13.02.2022 06:00 Ответить
та ничо...дуэт байден-хуйло работают над этим...и пока справляются.и справятся
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13.02.2022 09:59 Ответить
Только в Киеве ничего не делается для обороны. Дороги фугасами не минируются. Путь открыт. Велкам рашисты.
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13.02.2022 07:25 Ответить
Yes!
А не обрали б Зелю (чисто поржать) - не злили б Вагнерівців, не повіддавали б Цемахів і ко, ПП носився б з цим по ООНам, самітам НАТО, безпековим конференціям тощо, вибивав би подальші санкції для Росії, розвивав ЗСУ, і мабуть, все було б зараз по-іншому. Але так захотів нарід
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13.02.2022 08:38 Ответить
Перемирие и прекращение огня нам поможет. Главное, не стрелять в бурятов, и Путин не нападет. Точняк! Ну или нападет. Ему наш военный пацифизм до одного места. Политико-дипломатический многолетний путь военных и дипломатов Украины привел к тому, что мы сейчас имеем на границах.
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13.02.2022 09:42 Ответить
Политико-дипломатический многолетний путь военных и дипломатов Украины привел к тому ,что мы до сих пор не в тайожном саюзе и не приняты в раиську по отдельным областям....и до сих пор в кремле считают нас могильщиками вяликой раиськи .
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13.02.2022 10:07 Ответить
К каким это всяческим сценариям готовы ...и сдаться тоже?Дубовая роща...
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13.02.2022 09:48 Ответить
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13.02.2022 09:49 Ответить
И для чего такие заявления? Я тоже могу прочитать по написанному (и глазом не моргнуть), но это никого не воодущевит, не успокоит или не вселит надежду! Если бы от сказал СВОИМИ СЛОВАМИ (что действительно думает), то наверное, его бы сразу сняли с должности и разжаловали.
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13.02.2022 09:51 Ответить
желаешь залезть в голову другого,пацака?
у тебя уже давно ***** в голове хозяйничает.
ото не зарься на чужое,бо свое отдашь
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13.02.2022 10:09 Ответить
Нет, дело не том, что и кто думает, а том, что когда говорить честно и искренне , то это сразу видно и вселяет доверие, а когда казенымым языком отбрехиваешься, то тошнит!
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13.02.2022 10:16 Ответить
откуда вам знать,когда честно,а когда нечестно?
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13.02.2022 10:17 Ответить
Да большинство людей от природы (инстинктивно) видят и понимают, когда говорят правду, а когда нет
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13.02.2022 10:19 Ответить
ага...большинство кацаплян считает что результат 146% поддержки *****-приемлимый результат
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13.02.2022 10:20 Ответить
нет, люди такие твари, верят не тому, что видят, а в то, что ХОТЯТ ВЕРИТЬ (и приводить доводы и факты бесполесно)!
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13.02.2022 10:27 Ответить
вот ты сам себе и противоречишь .подсказать в чем,или сам разберешься?
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13.02.2022 10:33 Ответить
нет никаких противоречий
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13.02.2022 10:40 Ответить
а когда вы вообще предупреждали о своих пакостях?
все изподтишка,все вероломно...
но кажись сейчас зарвались .не с бункерным чюдом на каблуках с лифтом вам ждать успехов
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13.02.2022 10:11 Ответить
бред.что значит к любым?а если они своими искандерами зафигнячат.Одна ракета поражение как два футбольных поля.А у них таких ракет и еще разных шо говна.Мы готовы к той войне что была раньше.А с воздуха у нас ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ!!!
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13.02.2022 10:04 Ответить
кацапа,не хвастай...хотя с тем,что у вас провал-поддержу
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13.02.2022 10:12 Ответить
Умственно недоразвитый ты лучше скажи куда ты сбежал с Украины?
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13.02.2022 10:17 Ответить
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13.02.2022 10:19 Ответить
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13.02.2022 10:06 Ответить
Не секрет что Расеей управляет не кремлёвский Фюрер, а Коллегия ФСБ
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13.02.2022 10:52 Ответить
В 45км от Харькова танковая армия с гаубицами. Это вне зоны оос. А там то как?
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14.02.2022 08:12 Ответить
 
 