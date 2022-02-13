Бойцы в зоне операции Объединенных сил готовы к любым сценариям, обстановка контролируемая, - Павлюк. ВИДЕО
Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что обстановка на Донбассе остается контролируемой, а военные в районе проведения ООС готовы к всяческим сценариям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Обстановка в районе проведения ООС надежно контролируется нашими защитниками. Мы полностью обладаем обстановкой и реально оцениваем ситуацию, просчитываем все возможные сценарии ситуации и готовы к ним. В настоящее время ситуация стабильна без существенных изменений", - заявил Павлюк.
Он подчеркнул, что российские оккупанты продолжают пренебрегать режимом прекращения огня и обстреливают украинские позиции. Также противник сосредотачивает военную технику вне района отвода.
Командующий Объединенными силами заявил, что подразделения ОС при необходимости отвечают на провокации оккупантов и подчеркнул, что военные готовы немедленно реагировать на любые угрозы со стороны российских наемников.
Напомним, 12 февраля вблизи Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи населенного пункта Лопаскино российские наемники дважды задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17. Украинские защитники открывали ответный огонь. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
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А не обрали б Зелю (чисто поржать) - не злили б Вагнерівців, не повіддавали б Цемахів і ко, ПП носився б з цим по ООНам, самітам НАТО, безпековим конференціям тощо, вибивав би подальші санкції для Росії, розвивав ЗСУ, і мабуть, все було б зараз по-іншому. Але так захотів нарід
у тебя уже давно ***** в голове хозяйничает.
ото не зарься на чужое,бо свое отдашь
все изподтишка,все вероломно...
но кажись сейчас зарвались .не с бункерным чюдом на каблуках с лифтом вам ждать успехов