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Годовщина победной операции по освобождению Широкино: как удалось защитить украинскую землю. ВИДЕО

На этой неделе – годовщина победной операции по освобождению Широкиного в феврале 2015 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о том, как это было, говорится в специальном сюжете журналиста Артема Шевченко в программе "Вечер с Николаем Княжицким" на "Эспрессо". В сюжете использованы эпизоды будущего документального фильма "Мариуполь – город непокоренных".

Удар сепаратистов и российской армии "Градами" по мирному Мариуполю 24 января 2015 показал - город незащищенный, у самых его восточных ворот стоит сильный и коварный враг. В то же время на севере Донбасса началось его наступление на Дебальцево. Следовательно, на юге сложились выгодные условия для контрудара украинских сил.

Годовщина победной операции по освобождению Широкино: как удалось защитить украинскую землю 01

"Поэтому я вышел с инициативой на военный кабинет, просил поручить мне организовать наступление под Мариуполем. С одной стороны, надо было отодвинуть фронт, чтобы не было опасности для города, а с другой – привлечь на себя российские войска, растянуть их, чтобы дать возможность вывести наших ребят из-под Дебальцево. Вот такие две задачи. Согласились с моим предложением, поручили мне это организовать. Я вылетел под Мариуполь и там неплохо сработали и ребята из Азова, и военные ВСУ", - отметил Александр Турчинов, секретарь СНБОУ (2014 -2019), экс-председатель Верховной Рады Украины.

Вновь главной ударной силой во время зимнего наступления стал "Азов". В то время он вошел в состав Национальной гвардии, получил бронетехнику, стал фактически полком и насчитывал до двух тысяч уже опытных, мотивированных и хорошо вооруженных бойцов.

"Моральный дух был в этом плане высок, все прекрасно понимали, что этим ударом мы А) обезопасим от обстрелов Мариуполь, Б) Оттянем противника однозначно от Дебальцево в значительной степени и В) однозначно улучшим тактические позиции на востоке страны. Все эти три задачи в итога широкинское наступление выполнило", – поделился Андрей Белецкий, командир добровольческого подразделения "Азов" МВД Украины в 2014-2015 годах.

Холодным утром 10 февраля 2015 года "Азов" пошел в наступление тремя штурмовыми отрядами. Одна рота по главной дороге Мариуполь-Новоазовск вошла и с боем завладела приморским поселком Широкино.

"В начале сентября у нас здесь было сражение, возле этого поселка мы остановили продвижение врага на Мариуполь и сейчас мы освободим этот город, который 4 или больше месяцев страдает от оккупации от банд "ДНР" и российских диверсионных групп, которые здесь ходят. Сейчас идет перестрелка из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов", – рассказывал Андрей Дьяченко, военнослужащий полка "Азов" НГУ.

Другая рота "азовцев" севернее, то есть дальше от моря, в глубине территории на суше несколькими легковыми автомобилями и пешком вошла в поселок Павлополь.

Годовщина победной операции по освобождению Широкино: как удалось защитить украинскую землю 02

Из бронетехники был один бронетранспортер БТР-3. Зимних маскхалатов на всех бойцов тогда просто не хватало.

Годовщина победной операции по освобождению Широкино: как удалось защитить украинскую землю 03

"Были обстреляны окрестности Павлополя из миномета, сейчас террористы получат ответ", - отметил Иван Харьков, военнослужащий полка "Азов".

Уже к вечеру 10 февраля решительное сопротивление боевиков "азовцы" встретили в районе населенного пункта Саханка. За него сражались несколько дней. Тогда в бой по обе стороны пошли уже и танки.

"Вступили в контакт, с той стороны пошла поддержка: "арты", мины, и танки там передвигались, тяжело зафиксировать, они прорабатывали методически буквально метр за метром", – вспоминает Сергей Кутраков, военнослужащий полка "Азов".

"Вечером остановилось наступление, когда встретились в прямом смысле слова с танками. Два танка стояли на Саханке, а между Широкино - голое поле, без высот, без укрытий, и танки изрядно всех прижали", - вспоминает Андрей Белецкий.

Но "азовцам" удалось преодолеть вражеское сопротивление. Движение вперед и освобождение собственной земли вдохновляли почти всех бойцов.

Андрей Белецкий вспоминает: "Было хорошо, на самом деле 10-го было достаточно весело, зашли во все деревни, все положительно, со всех сторон аплодисменты, все говорят, что все прекрасно, генералы тебе аплодируют, генералы из штаба говорят, что образцовая операция и все все такое, у нас фактически без потерь.

Но уже через три дня враг пошел в контратаку. За поселок Широкино в целом стороны бились долгие полгода – весной и летом 2015 года. Но в конце концов его удержали. Хотя сейчас он напоминает поселок-призрак.

"В итоге в Широкино сейчас не осталось ничего. Просто кирпич. В результате разных событий села не осталось. Там нет ни одного здания, в котором есть крыша. Фактически Широкино было перед Мариуполем, а слева, от моря, все было пусто. Теперь там образовалась линия, идущая по периметру Павлополь-Гранитное, повсюду стоят части, однако возможности обстрелять Мариуполь, как это было в январе 2015 года, уже нет. Город живет спокойно", - рассказал Сергей Коротких, командир разведывательной роты добровольческого подразделения "Азов" МВД Украины в 2014–2015.

Небольшой прибрежный, летом курортный поселок на полторы тысячи жителей стал в самый трудный период войны именно тем оборонительным рубежом для защитников Мариуполя, о которой сломал зубы враг. Отсюда от берегов Азова и к северу в Павлополь протянулась оборонительная линия. Она была построена благодаря промышленному потенциалу мощных мариупольских предприятий, самоотверженности жителей города и героизму всех воинов-защитников. В самом тяжелом сентябре 2014 года она удержала противника на подступах к Мариуполю, а в феврале 2015-го после успешной наступательной широкинской операции враг был отброшен дальше на восток. Таким образом, большой стратегически важный город на Азове получил буфер безопасности где-то в 30 километров и возможность мирно развиваться.

"Враг недооценил Мариуполь. Он думал, что он точно контролирует полностью Мариуполь и население точно на его стороне. Он не ожидал, что у нас там найдутся силы и средства под Мариуполем", - подчеркнул Степан Полторак, министр обороны Украины (2014-2019) , экс-командующий НГУ

О спецоперации Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014-2021) сказал: "Для нас это было важно не как символ, а как функция прямого действия операции по Широкино, когда силами НГУ и подразделения "Азов" мы оттащили Мариуполь от линии огня" .

Теперь мирный город на Азове с более чем полумиллионным населением, портом, пляжами и большой развитой промышленностью – второй и единственный украинский город после столицы, где проходит пусть небольшой, но свой военный парад. Его проводят ежегодно 13 июня – в День освобождения Мариуполя, настоящего города непокоренных.

Мариуполь (5712) Антитеррористическая операция (18284) Широкино (486) Шевченко Артем (261)


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Топ комментарии
+15
Та да. Сплошные победы. Особенно когда смылся из Иловайска. А сейчас где? Наши позиции в Золотом уже вернул, как обещал? Или мишки плюшевые и свинки закончились?

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13.02.2022 13:13
+15
Там де Бєлєцкій,-там піар і брехня.
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13.02.2022 13:21
+12
Де Білецький - там перемога. Де Муженко -маємо що маємо.
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13.02.2022 12:39
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Де Білецький - там перемога. Де Муженко -маємо що маємо.
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13.02.2022 12:39 Ответить
Василий, как можно сравнить начальника ЖЭКа с мером города?
Ответ - никак...
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13.02.2022 13:06 Ответить
Та да. Сплошные победы. Особенно когда смылся из Иловайска. А сейчас где? Наши позиции в Золотом уже вернул, как обещал? Или мишки плюшевые и свинки закончились?

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13.02.2022 13:13 Ответить
Я не знаю что ты, человек без имени, сделал для освобождения Мариуполя и харьковского сопротивления, но Мариуполь украинский город, как и села под Мариуполем. Это факт. АБилецкий сделал для этого много.
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13.02.2022 16:19 Ответить
А кроме Белой воши там были еще 80ка, 79ка, Президентский полк, Восточный корпус, Донбасс, Запорожцы, ДУК и еще целая куча бойцов. И никто нимб себе не приделывал. А к ситуации треша, которая сейчас сложилась в стране, Беля имеет самое непосредственное отношение. И пока он привселюдно не повинится за это - будет и такое отношение
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13.02.2022 16:27 Ответить
Отлично- на видео Сергей Коротких дает интервью- бывший российский нацик и фсб-ник, которого в Азов протащил Билецкий и легализовал в Украине вместе с Аваковым. Аваков ему сдклал карьеру и сейчас этот тип руководит охраной стратегических обьектов!
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19.02.2022 11:37 Ответить
Там в окружении Бели и кроме Малюты\Боцмана хватает рашенских агентов - Левкин, Макеев и Михеев
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19.02.2022 12:04 Ответить
Цей Василій просто мерзопакістне і жадне створіння.
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13.02.2022 13:21 Ответить
Там де Бєлєцкій,-там піар і брехня.
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13.02.2022 13:21 Ответить
Вася! ПОРОШЕНКО найкращий президент за всю історію!
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13.02.2022 13:21 Ответить
Да да.. Белый вошдь и все такое.. )) Убогое самовлюбленное чмо..
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13.02.2022 13:42 Ответить
Самовлюбленный нарцисс от макушки до кончиков ногтей на услужении у Бени.
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13.02.2022 14:03 Ответить
Как слащаво. Напоминает телепередачу "Служу советскому союзу" времён СССР. А итог такой.
"У підсумку в Широкине зараз не залишилося нічого. Просто цегла. В результаті різних подій села не залишилося. Там немає жодної будівлі, в якій є дах. Джерело:
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13.02.2022 12:43 Ответить
Взагалі то це про війну розповідь а не відпустку
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13.02.2022 13:06 Ответить
Вы шо не видите , шо быдло изподтишочно настроено против? Кому вы объясняете? По нему IP-шный бан хнычет.
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13.02.2022 13:24 Ответить
Ты скабеиху свою послушай, вот где треш
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13.02.2022 13:08 Ответить
Звідки ви, старі пердуни, лізете!?
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13.02.2022 13:17 Ответить
При чому, формат дуже далекий від совдепівськоі пропаганди.
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13.02.2022 13:19 Ответить
Він правду написав.Операція проведена недбало,з сумнівним результатом,зате піару,-вагон.
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13.02.2022 13:25 Ответить
Ну проведена и проведена. Напишите хотя-бы "Враг отброшен от Мариуполя", но не освобождение Широкино.
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13.02.2022 13:28 Ответить
Навіть цього не можна сказати.На той час зайняті населені пункти були сірою зоною,з нечисленними ворожими ДРГ,які заходили-виходили.
Особливо смішно читати ,що "цим ударом ми А) забезпечимо від обстрілів Маріуполь ". Будь-хто,заглянувши в мапу,переконається,що терористи й досі,за бажання, можуть обстрілювати околиці Маріуполя навіть з бм-21.
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13.02.2022 13:48 Ответить
Слюнтяям и колеблющимся, трындеть - на Волгу.
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13.02.2022 13:21 Ответить
Лучше, если бы это было с Мариуполем?
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13.02.2022 15:23 Ответить
Слава Україні! Героям Слава! Молодці! Ворога потрібно витісняти з нашої землі. Це правильна тактика. А не відвід, в надії на московітські обіцянки. Нема в Історії ні одного договору, який би Московія не порушила.
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13.02.2022 13:18 Ответить
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13.02.2022 13:21 Ответить
Британское медиа показало как украинский снайпер уничтожает боевиков (видео)
Общество / Видео 12-фев, 05:589 4 604 0

За границей продолжают следить за агрессией России против Украины.

Британский таблоид The Sun опубликовал статью об Елене Билозерской и ее опыте в качестве снайпера на войне с Россией.

Также издание продемонстрировало видео с ликвидацией боевиков оккупационных сил РФ.

Как сообщает Милитарный, видео было снято на передовой с помощью тепловизионного прибора ночного видения, который использовал Елена во время своей работы. На кадрах слышны звуки трех выстрелов из снайперской винтовки «Зброяр Z-10», а также видно, как боевики падают в окопы.

«Когда враг подползает к нашей позиции, чтобы убить меня, задумывается ли он, есть ли у меня муж, родители или дети? - конечно, нет», - говорит Билозерская, которая сначала отправилась на фронт добровольцем, а затем присоединилась к рядам Вооруженных Сил Украины.

Отметим, что Елена Билозерская воевала на Донбассе с 2014 года.
https://www.youtube.com/watch?v=RTz1RsoxOco&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=RTz1RsoxOco&t=1s

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13.02.2022 13:24 Ответить
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13.02.2022 13:28 Ответить
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13.02.2022 13:32 Ответить
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13.02.2022 13:39 Ответить
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13.02.2022 13:38 Ответить
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13.02.2022 14:27 Ответить
Рузгие, решившие ехать в Украину, берите с собой целофановые пакеты в свой рост. Чтобы вас в ведрах не хоронили.
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13.02.2022 14:30 Ответить
Отлично- на видео Сергей Коротких дает интервью- бывший российский нацик и фсб-ник, которого в Азов протащил Билецкий и легализовал в Украине вместе с Аваковым. Аваков ему сдклал карьеру и сейчас этот тип руководит охраной стратегических обьектов!
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19.02.2022 11:35 Ответить
 
 