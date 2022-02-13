Годовщина победной операции по освобождению Широкино: как удалось защитить украинскую землю. ВИДЕО

На этой неделе – годовщина победной операции по освобождению Широкиного в феврале 2015 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о том, как это было, говорится в специальном сюжете журналиста Артема Шевченко в программе "Вечер с Николаем Княжицким" на "Эспрессо". В сюжете использованы эпизоды будущего документального фильма "Мариуполь – город непокоренных".

Удар сепаратистов и российской армии "Градами" по мирному Мариуполю 24 января 2015 показал - город незащищенный, у самых его восточных ворот стоит сильный и коварный враг. В то же время на севере Донбасса началось его наступление на Дебальцево. Следовательно, на юге сложились выгодные условия для контрудара украинских сил.







"Поэтому я вышел с инициативой на военный кабинет, просил поручить мне организовать наступление под Мариуполем. С одной стороны, надо было отодвинуть фронт, чтобы не было опасности для города, а с другой – привлечь на себя российские войска, растянуть их, чтобы дать возможность вывести наших ребят из-под Дебальцево. Вот такие две задачи. Согласились с моим предложением, поручили мне это организовать. Я вылетел под Мариуполь и там неплохо сработали и ребята из Азова, и военные ВСУ", - отметил Александр Турчинов, секретарь СНБОУ (2014 -2019), экс-председатель Верховной Рады Украины.

Вновь главной ударной силой во время зимнего наступления стал "Азов". В то время он вошел в состав Национальной гвардии, получил бронетехнику, стал фактически полком и насчитывал до двух тысяч уже опытных, мотивированных и хорошо вооруженных бойцов.

"Моральный дух был в этом плане высок, все прекрасно понимали, что этим ударом мы А) обезопасим от обстрелов Мариуполь, Б) Оттянем противника однозначно от Дебальцево в значительной степени и В) однозначно улучшим тактические позиции на востоке страны. Все эти три задачи в итога широкинское наступление выполнило", – поделился Андрей Белецкий, командир добровольческого подразделения "Азов" МВД Украины в 2014-2015 годах.

Холодным утром 10 февраля 2015 года "Азов" пошел в наступление тремя штурмовыми отрядами. Одна рота по главной дороге Мариуполь-Новоазовск вошла и с боем завладела приморским поселком Широкино.

"В начале сентября у нас здесь было сражение, возле этого поселка мы остановили продвижение врага на Мариуполь и сейчас мы освободим этот город, который 4 или больше месяцев страдает от оккупации от банд "ДНР" и российских диверсионных групп, которые здесь ходят. Сейчас идет перестрелка из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов", – рассказывал Андрей Дьяченко, военнослужащий полка "Азов" НГУ.

Другая рота "азовцев" севернее, то есть дальше от моря, в глубине территории на суше несколькими легковыми автомобилями и пешком вошла в поселок Павлополь.

Из бронетехники был один бронетранспортер БТР-3. Зимних маскхалатов на всех бойцов тогда просто не хватало.

"Были обстреляны окрестности Павлополя из миномета, сейчас террористы получат ответ", - отметил Иван Харьков, военнослужащий полка "Азов".

Уже к вечеру 10 февраля решительное сопротивление боевиков "азовцы" встретили в районе населенного пункта Саханка. За него сражались несколько дней. Тогда в бой по обе стороны пошли уже и танки.

"Вступили в контакт, с той стороны пошла поддержка: "арты", мины, и танки там передвигались, тяжело зафиксировать, они прорабатывали методически буквально метр за метром", – вспоминает Сергей Кутраков, военнослужащий полка "Азов".

"Вечером остановилось наступление, когда встретились в прямом смысле слова с танками. Два танка стояли на Саханке, а между Широкино - голое поле, без высот, без укрытий, и танки изрядно всех прижали", - вспоминает Андрей Белецкий.

Но "азовцам" удалось преодолеть вражеское сопротивление. Движение вперед и освобождение собственной земли вдохновляли почти всех бойцов.

Андрей Белецкий вспоминает: "Было хорошо, на самом деле 10-го было достаточно весело, зашли во все деревни, все положительно, со всех сторон аплодисменты, все говорят, что все прекрасно, генералы тебе аплодируют, генералы из штаба говорят, что образцовая операция и все все такое, у нас фактически без потерь.

Но уже через три дня враг пошел в контратаку. За поселок Широкино в целом стороны бились долгие полгода – весной и летом 2015 года. Но в конце концов его удержали. Хотя сейчас он напоминает поселок-призрак.

"В итоге в Широкино сейчас не осталось ничего. Просто кирпич. В результате разных событий села не осталось. Там нет ни одного здания, в котором есть крыша. Фактически Широкино было перед Мариуполем, а слева, от моря, все было пусто. Теперь там образовалась линия, идущая по периметру Павлополь-Гранитное, повсюду стоят части, однако возможности обстрелять Мариуполь, как это было в январе 2015 года, уже нет. Город живет спокойно", - рассказал Сергей Коротких, командир разведывательной роты добровольческого подразделения "Азов" МВД Украины в 2014–2015.

Небольшой прибрежный, летом курортный поселок на полторы тысячи жителей стал в самый трудный период войны именно тем оборонительным рубежом для защитников Мариуполя, о которой сломал зубы враг. Отсюда от берегов Азова и к северу в Павлополь протянулась оборонительная линия. Она была построена благодаря промышленному потенциалу мощных мариупольских предприятий, самоотверженности жителей города и героизму всех воинов-защитников. В самом тяжелом сентябре 2014 года она удержала противника на подступах к Мариуполю, а в феврале 2015-го после успешной наступательной широкинской операции враг был отброшен дальше на восток. Таким образом, большой стратегически важный город на Азове получил буфер безопасности где-то в 30 километров и возможность мирно развиваться.

"Враг недооценил Мариуполь. Он думал, что он точно контролирует полностью Мариуполь и население точно на его стороне. Он не ожидал, что у нас там найдутся силы и средства под Мариуполем", - подчеркнул Степан Полторак, министр обороны Украины (2014-2019) , экс-командующий НГУ

О спецоперации Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014-2021) сказал: "Для нас это было важно не как символ, а как функция прямого действия операции по Широкино, когда силами НГУ и подразделения "Азов" мы оттащили Мариуполь от линии огня" .

Теперь мирный город на Азове с более чем полумиллионным населением, портом, пляжами и большой развитой промышленностью – второй и единственный украинский город после столицы, где проходит пусть небольшой, но свой военный парад. Его проводят ежегодно 13 июня – в День освобождения Мариуполя, настоящего города непокоренных.