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Пятеро человек погибли вследствие ДТП в Николаевской области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 13 февраля недалеко от села Куриные Лозы на Николаевщине произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области, столкнулись Toyota и MAN.

"По предварительной информации, вследствие столкновения транспортных средств водитель легковушки и четверо его пассажиров, в том числе ребенок около 7-8 лет, погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.

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По указанному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят очевидцев сообщить обстоятельства ДТП или предоставить записи видеорегистраторов.

Пятеро человек погибли вследствие ДТП в Николаевской области, - полиция 01
Пятеро человек погибли вследствие ДТП в Николаевской области, - полиция 02
Пятеро человек погибли вследствие ДТП в Николаевской области, - полиция 03

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Автор: 

ДТП (7673) Николаевская область (2123) Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) смерть (9222)


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Топ комментарии
+21
Який ЖАХ ! Люди не спішіть на дорозі(особливо незнайомій) ! Краще бути в 11-ть дома чим пів 10-го в морзі....
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13.02.2022 23:27
+8
я не рублюсь... в машине везешь 5 человек, куда ты летиш кууддааа?
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13.02.2022 23:48
+7
Никто... Тоета заехала под прицеп судя по ситуевине
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13.02.2022 23:48
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Який ЖАХ ! Люди не спішіть на дорозі(особливо незнайомій) ! Краще бути в 11-ть дома чим пів 10-го в морзі....
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13.02.2022 23:27 Ответить
"об 11-тій дома ніж о пів на 10-ту в морзі"
Цілком згоден.
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13.02.2022 23:40 Ответить
Kто из них вышел на встречку ?
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13.02.2022 23:42 Ответить
Никто... Тоета заехала под прицеп судя по ситуевине
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13.02.2022 23:48 Ответить
похоже залетел под прицеп
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13.02.2022 23:51 Ответить
ну явно не грузовик. Ему-то зачем.
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13.02.2022 23:48 Ответить
Ха. Якось їхав з півдня - назустріч колона машин - і один розумник (здоровезна дура от типу МАНа цього вирішує піти на обгін. Мені прийшлося на обочину зїзжати і гальмувати там. Серед цих водіїв вантажівок теж іпанутих валом.
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14.02.2022 00:50 Ответить
я не рублюсь... в машине везешь 5 человек, куда ты летиш кууддааа?
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13.02.2022 23:48 Ответить
Не виключено, що винен водій вантажівки, який стояв на обочині в темну пору без розпізнавальних знаків
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14.02.2022 01:21 Ответить
А шо тогда делал водитель тойоты на встречной обочине?
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14.02.2022 06:27 Ответить
Ясновидящий?может его туда выбросило после столкновения?
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14.02.2022 07:54 Ответить
А шо за назва "куринные лозы"?
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14.02.2022 06:34 Ответить
Быстро едешь - медленно понесут...
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14.02.2022 07:18 Ответить
Там розвязка, https://www.google.com/maps/@48.0837892,30.2973534,3a,75y,258.53h,96.06t/data=!3m6!1e1!3m4!1sC2tAh2lB-fELV2uPqIdjyg!2e0!7i13312!8i6656 Курячі Лози , можливо хтось порушив правила проїзду перехресть, або надто вірив у те, що хтось ніколи не порушить.
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14.02.2022 10:55 Ответить
Предварительные причины ДТП очевидны для специалистов через 10-15 мин. после прибытия на место ДТП. Но МВС их умалчивает. А знаете почему? Потому, что 90% всех ДТП в Украине происходит НЕ по причине превышения скорости. И если МВС будет это озвучивать, то тогда и дуракам станет понятно, что все эти "камеры автоматической фиксации скорости" не более чем баблокосилка и никакого отношения к предотвращению ДТП не имеют.
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14.02.2022 12:07 Ответить
1) Є тільки одна причина ДТП - порушення ПДР.
2) "по причине превышения скорости." - це всього один з пунктів ПДР
3) "тогда и дуракам станет понятно" - ні дурням ніколи нічого не стане зрозуміло.
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14.02.2022 12:33 Ответить
Вероятней всего причина в охреневших дальнобоях, которые паркуют фуры как попало и зачастую без какой либо сигнализации. Есть места, где этот скот скапливается целыми группами. И полиции просто пох. Не так давно чуть не залетел ночью под фуру, ехавшую в попутном направлении и у которой просто не горели задние габариты.
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14.02.2022 13:05 Ответить
 
 