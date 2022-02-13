Пятеро человек погибли вследствие ДТП в Николаевской области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вечером 13 февраля недалеко от села Куриные Лозы на Николаевщине произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области, столкнулись Toyota и MAN.
"По предварительной информации, вследствие столкновения транспортных средств водитель легковушки и четверо его пассажиров, в том числе ребенок около 7-8 лет, погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.
По указанному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.
Правоохранители просят очевидцев сообщить обстоятельства ДТП или предоставить записи видеорегистраторов.
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2) "по причине превышения скорости." - це всього один з пунктів ПДР
3) "тогда и дуракам станет понятно" - ні дурням ніколи нічого не стане зрозуміло.