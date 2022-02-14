"Шкарлет має піти!": студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 14 февраля, студенты пикетируют Офис Президента в Киеве с требованием отставки министра образования Сергея Шкарлета и назначения вместо него компетентного специалиста.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.
Студенческое сообщество сегодня, 14 февраля, вышло на митинг под Офис Президента с требованием отставки министра образования Сергея Шкарлета.
"Несмотря на многочисленные письма от органов студенческого самоуправления ведущих украинских университетов к Премьер-министру Украины и Комитету Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, процесс отставки министра-плагиатора не запущен", - заявили организаторы акции.
"Шкарлет должен уйти! А Министерство образования и науки должно быть возглавлено компетентным специалистом с безупречной репутацией в академическом сообществе. Превышение полномочий министерством в ситуации с выборами в Могилянке - лишь последняя капля возмущения. Академическое сообщество выступает против министра-плагиатора с самого его назначения на должность", - озвучили митингующие свои требования.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, экс-министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Позже Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе.
Глава МОН Сергей Шкарлетт заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Будет объявлен повторный конкурс.
4 февраля Минобразования отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента Киево-Могилянской академии.
4 февраля студенты Киево-Могилянской академии пикетировали Кабмин с требованием отставки Шкарлета. На встрече со студентами премьер Денис Шмыгаль заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета.
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Окрім плагіату Шкарлет протизаконно намагався відмінити вибори в Могилянці.
По Харкову, де переміг зелений холуй на виборах ректора вишу, Шкарлет заявив, що міністерство не має повноважень втручатись, а в Могилянці різко такі права собі приписав.
Хоча закони за цей час не змінились.
З окопу?
Рейтинг Порошенка росте, а вашого Зєлі падає. Завдяки і таким тупим горобцям.
Так о студентах мог написаиь только взяточник. Шароватное создание, придет Хунтв я лично таких как ты буду расстреливать
1. "ты не украинец" - говориш суржиком тому скоріш за все представник луг.андонії
2. "Шароватное" - так називають своїх Господарів, черед усвідомлення своєї малозначущості та озленості на в рази кращий рівень життя Українців а також рівень розвитку населення й іноді просто від заздрощів що Ми Українці а вони каца.пи раби з сусідської
піда.росії!
3. запамятай таким як ти ніколи не спілкуватись Українською Мовою, бо Вона для інтелектуалів а ти
лишньохромосомийта ніколи не говори своїм Господарям, що їм робити, почитай основи Римського права можливо тобі дійде, що в такому разі з рабами буває!
Коли його нарешті позбавлять ступеня доктора економічних наук?
Коли він поверне державі гроші, які незаконно отримав як надбавку за вчений ступінь?
Коли нарешті суд розгляне питання шахрайства під час захисту докторської дисертації, коли дані з чужої російської дисертації цей плагіатор видав за свої?