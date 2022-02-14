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"Шкарлет має піти!": студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 февраля, студенты пикетируют Офис Президента в Киеве с требованием отставки министра образования Сергея Шкарлета и назначения вместо него компетентного специалиста.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Студенческое сообщество сегодня, 14 февраля, вышло на митинг под Офис Президента с требованием отставки министра образования Сергея Шкарлета.

"Несмотря на многочисленные письма от органов студенческого самоуправления ведущих украинских университетов к Премьер-министру Украины и Комитету Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, процесс отставки министра-плагиатора не запущен", - заявили организаторы акции.

Также смотрите: Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Шкарлет должен уйти! А Министерство образования и науки должно быть возглавлено компетентным специалистом с безупречной репутацией в академическом сообществе. Превышение полномочий министерством в ситуации с выборами в Могилянке - лишь последняя капля возмущения. Академическое сообщество выступает против министра-плагиатора с самого его назначения на должность", - озвучили митингующие свои требования.

Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 01
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 02
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 03
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 04
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 05
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 06
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 07
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 08
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 09
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 10
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 11
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 12
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 13
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 14
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 15
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 16
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 17
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 18
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 19
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 20
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 21
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 22
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 23
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 24
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 25
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 26
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 27
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 28
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 29
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 30
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 31
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 32
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 33
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 34
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 35
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 36
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 37
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 38
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 39
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 40
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 41
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 42
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 43
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 44
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 45
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 46
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 47
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 48
Шкарлет має піти!: студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования 49

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, экс-министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Позже Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе.

Глава МОН Сергей Шкарлетт заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Будет объявлен повторный конкурс.

4 февраля Минобразования отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента Киево-Могилянской академии.

4 февраля студенты Киево-Могилянской академии пикетировали Кабмин с требованием отставки Шкарлета. На встрече со студентами премьер Денис Шмыгаль заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета.

Автор: 

отставка (3154) пикет (697) Минобразования (1736) студенты (667) Офис Президента (1797) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+14
Студентам-респект...
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14.02.2022 12:11
+6
Студентам-респект... але завтра виходьте з плакатами "Зеленській має піти", бо з нього всі роги ростуть.
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14.02.2022 12:16
+6
Студенти- моя вам повага! Мітинг вогонь і плакати шикарні! Бажаю вам успіху, а шкарлету - копняка під сраку!
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14.02.2022 12:21
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Студентам-респект...
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14.02.2022 12:11 Ответить
А що Шкарпе ще не пішов ? А за що він зачепився ?
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14.02.2022 12:15 Ответить
Ворог у воріт, а займаєтесь пустим.
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14.02.2022 12:16 Ответить
Пуста твоя голова, бо мізків у ній немає зовсім!
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14.02.2022 12:22 Ответить
Життя покаже.
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14.02.2022 12:24 Ответить
Зелені депутани розбіглись по закордонах, а вам студенти не догодили акцією в Києві ....
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14.02.2022 12:23 Ответить
Пуста акція, коли боротьба йде з чиновником від якого нічого не залежить. Як по мені, його попередниці були взагалі трохи навіжені. А депутатів, Алла, ви вибрали самі. І тепер не треба робите вигляд, що це інші дурні, а ви молодець.
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14.02.2022 12:27 Ответить
Я не голосувала ні за зелених ригів, ні за преЗедента, які і призначили плагіатора та злодюжку Шкарлета міністром культури.
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14.02.2022 12:32 Ответить
Я, це остання буква. Ми живемо з вами в цій країні і це наш з вами програш. Усіх нас. А плагіат це взагалі від лукавого. На плагітаті будуть побудовані всі дипломні роботи цих бастуючих студентів. І це аксиома. Віра в те, що вони генії і тільки Шкарлет зло і неук, виглядає смішно. Доречі, я здавав державні іспити, а не писав ту муть, що називають дипломною роботою.
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14.02.2022 12:40 Ответить
Ви з дитячого садка сюди завітали із своїми дитячими знаннями про алфавіт?

Окрім плагіату Шкарлет протизаконно намагався відмінити вибори в Могилянці.
По Харкову, де переміг зелений холуй на виборах ректора вишу, Шкарлет заявив, що міністерство не має повноважень втручатись, а в Могилянці різко такі права собі приписав.
Хоча закони за цей час не змінились.
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14.02.2022 12:49 Ответить
Бла бла бла. Ой накрили могилянку, яке горе у вузі де освіта наскільки дорога, що 99 відсотків випусників шкіл не пріють про неї. З жиру бісєтесь? Почули, що в окопи вас не пошлють? Даремно. Пошлють разом зі Шкарлетом.
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14.02.2022 12:57 Ответить
Бла бла бла це у вас.
З окопу?
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14.02.2022 13:00 Ответить
Шановна, така підтримка Порошенка, як ваша наносить шкоду справі ЄС. Ви тупа і ваші послуги виглядають, як послуги іншому політичному табору від корисного ідіота.
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14.02.2022 13:06 Ответить
Та да. 🙂
Рейтинг Порошенка росте, а вашого Зєлі падає. Завдяки і таким тупим горобцям.
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14.02.2022 13:44 Ответить
Колись на початку 2014 року одна туповата жіночка з пригороду м. Лисичанська писала про деякі свої очікування від наростання тих подій на Донбасі. Моя відповідь, що звільнення міста пройде саме по її вулиці і бій ЗСУ з росіянами буде саме у її дворі тоді визвав приблизно таку ж реакцію, як ваша. Горобці можуть цвірінькати, а ми живемо іншими вимірами. Співпало, що у ліпні 2014 року ЗСУ саме через її вулицю увірвалась у моє рідне місто і звільнило його. Сподіваюсь, що ця латентна сепаратистка пережила той бій і згадала про мій некчемний допис. Зараз бойові дії у містах можуть і будуть ностити інший характер. Тому можете взяти оті дурноваті студенські плакити про Шкарлета з собою у окоп.
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14.02.2022 13:59 Ответить
Горобець сам в окопі?
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14.02.2022 14:01 Ответить
Що до окопу, він скоро може бути у вашому дворі. Готовтесь, прихильниця справедливої дорогої освіти.
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14.02.2022 13:08 Ответить
та й не трохи а взагалі, неначе їх попередник квіт покусав!
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14.02.2022 12:36 Ответить
цьогг електорату зебільного клоуна нажаль не донести!
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14.02.2022 12:34 Ответить
Студентам-респект... але завтра виходьте з плакатами "Зеленській має піти", бо з нього всі роги ростуть.
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14.02.2022 12:16 Ответить
Так цю ригоанальную хвойду ніхто й не вибирав- її назначила гундоса маріонетка
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14.02.2022 12:18 Ответить
Студенти- моя вам повага! Мітинг вогонь і плакати шикарні! Бажаю вам успіху, а шкарлету - копняка під сраку!
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14.02.2022 12:21 Ответить
ku*wa, це ж яким прогнилим має бути ректорський склад ВиШів України, якщо вони взагалі допустили "шкарлета" в міністерське крісло...
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14.02.2022 12:23 Ответить
В тей час коли дистанційне навчання негативно впливає на навчальний процес, студенти повинні саморозвиватись оскільки прямого контакту із викладачем немає, нема кому підказати, не зайдеш на кафедру проконсультуватися нормальні студенти шукають якісь додаткові проурами цікавляться у викладачів щодо літератури, але карантин зробив із деяких студентів, яких і без карантину викладачі до знань тягнули за вуха те що ми бачимо на фото та відео, збрід наркоманського біосміття, більшість з яких відраховані або знаходяться на межі відрахування із закладів вищої освіти такі ж нікчеми як і ті люди які замовили їх накшталтгрищука - клоуна, який побув рік при владі і бідолаха убога думає, що він рівня Вченим та Ректорам, чи псевдонауковець квіт, який після першого року на чолі мону зїхав з катушок остаточно!
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14.02.2022 12:32 Ответить
представників військоматів туди б викликати, був би непоганий улов, скільки клієнтів!
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14.02.2022 12:39 Ответить
Тебя шароватника гнилого чтоб на передовую выкинули. Крыса совдеповская , паразит, тебя наверняка ненавидят стуленты морда кэгэбешная
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14.02.2022 15:44 Ответить
чуєш ти опущ.ений сучи.й виродок, ти як взагалі каца.пське біосміття говориш з Українськими господарями? здохни кінчена тварина разом із своїм родом, щоб не плодилось більше біосміття накшталт тебе на планеті нашій Землі!
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14.02.2022 16:45 Ответить
Ты сколько взяток вщяз за жизнь. Хунта придет лично тебя пристрелю. Паразит!
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15.02.2022 15:45 Ответить
"лічно в мене" ти і твоє оточення можеш на дачі працювати йоршиком, якщо на ваші безмізкі голови звалиться таке щастя! А хабарі я ніколи не брав і не давав принципіально, бо я Українець і чиню по Українському за законом і по совісті!
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15.02.2022 16:43 Ответить
Артемчик ты не украинец , ты написал:. "В тей час" , это не по укранскии. Я краще за тебе знаю мову, я захищав свою країну, а ти корумповане гівно.
Так о студентах мог написаиь только взяточник. Шароватное создание, придет Хунтв я лично таких как ты буду расстреливать
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15.02.2022 17:30 Ответить
ти на міг захищати інтереси виключно <******.а, а то не студенти а бендерлоги, все крапка, і ти дуже палишня пі.даросійська скотина :
1. "ты не украинец" - говориш суржиком тому скоріш за все представник луг.андонії
2. "Шароватное" - так називають своїх Господарів, черед усвідомлення своєї малозначущості та озленості на в рази кращий рівень життя Українців а також рівень розвитку населення й іноді просто від заздрощів що Ми Українці а вони каца.пи раби з сусідської піда.росії!
3. запамятай таким як ти ніколи не спілкуватись Українською Мовою, бо Вона для інтелектуалів а ти лишньохромосомий та ніколи не говори своїм Господарям, що їм робити, почитай основи Римського права можливо тобі дійде, що в такому разі з рабами буває!
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16.02.2022 08:44 Ответить
Нашим весёлым студентам военную подготовку не помешало бы пройти. А то может так получиться, что скоро не до этих ходилок-бродилок-манифестаций с сердечками-цветочками-приколюшечками будет.Их бы энтузиазм в нужное русло, а то что-то многовато в армии и резервистах людей за 40, а то и 60
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14.02.2022 12:51 Ответить
не делайте шмарклету нервы, он не причина, а всего лишь следствие.
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14.02.2022 13:17 Ответить
Шкаплет - это пропутинская креатура комуняки зе, и было бы правильно вместе с шкарлетом убрать и зе.
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14.02.2022 13:27 Ответить
Это таки уже - "хоть поржем", али ишо не?
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14.02.2022 14:09 Ответить
Чудова молодь... З малого народжується - велике..... Ви - майбутнє України....
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14.02.2022 14:30 Ответить
Немає слів! Студенти - ви супер!!!
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14.02.2022 15:11 Ответить
Студенти Могiлянки - це краще що має Україна, я навіть не хочу вивчати цей конфлікт, по любому правда за студентами
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14.02.2022 15:46 Ответить
Всё, что нужно знать про Шкарпеткина - его учёная диссертация - разработка локальной сети в провинциальном ВУЗе, причём явно не им самим.
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14.02.2022 16:39 Ответить
шкарпетку - нахєр!
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14.02.2022 18:01 Ответить
Скільки можна тримати на посаді міністра цього фальшиводисертатника?
Коли його нарешті позбавлять ступеня доктора економічних наук?
Коли він поверне державі гроші, які незаконно отримав як надбавку за вчений ступінь?
Коли нарешті суд розгляне питання шахрайства під час захисту докторської дисертації, коли дані з чужої російської дисертації цей плагіатор видав за свої?
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14.02.2022 18:52 Ответить
 
 