"Шкарлет має піти!": студенты пикетируют ОП с требованием отставки министра образования. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 февраля, студенты пикетируют Офис Президента в Киеве с требованием отставки министра образования Сергея Шкарлета и назначения вместо него компетентного специалиста.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Студенческое сообщество сегодня, 14 февраля, вышло на митинг под Офис Президента с требованием отставки министра образования Сергея Шкарлета.

"Несмотря на многочисленные письма от органов студенческого самоуправления ведущих украинских университетов к Премьер-министру Украины и Комитету Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, процесс отставки министра-плагиатора не запущен", - заявили организаторы акции.

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"Шкарлет должен уйти! А Министерство образования и науки должно быть возглавлено компетентным специалистом с безупречной репутацией в академическом сообществе. Превышение полномочий министерством в ситуации с выборами в Могилянке - лишь последняя капля возмущения. Академическое сообщество выступает против министра-плагиатора с самого его назначения на должность", - озвучили митингующие свои требования.



































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, экс-министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Позже Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе.

Глава МОН Сергей Шкарлетт заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Будет объявлен повторный конкурс.

4 февраля Минобразования отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента Киево-Могилянской академии.

4 февраля студенты Киево-Могилянской академии пикетировали Кабмин с требованием отставки Шкарлета. На встрече со студентами премьер Денис Шмыгаль заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета.