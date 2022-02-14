Если завтра Пристайко еще будет в Лондоне, значит отказ от НАТО - это позиция Зеленского, - Порошенко. ВИДЕО

Петр Порошенко во время согласительного совета призвал Зеленского немедленно отозвать и уволить посла в Великобритании Вадима Пристайко из-за его заявления о возможном отказе от членства Украины в НАТО.

"Сегодня утром мы были шокированы новостью, что посол Зеленского в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, якобы чтобы предотвратить войну. Я хочу напомнить всем, что война с Россией длится уже восемь лет, и в свое время никакой внеблоковый статус не уберег Украину от нападения России", - заметил Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Впервые со времен Революции Достоинства официальный представитель Украины на международной арене делает заявление об отказе от НАТО. И этим украинский посол показал, что шантаж и запугивание Путина Украины работает. Мы должны продемонстрировать абсолютно обратное", - убежден Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко объяснил свое заявление: "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях"

Он напомнил, что Вадим Пристайко – не просто посол, а бывший министр иностранных дел, бывший вице-премьер в правительстве Зеленского, ответственный за евроатлантическую интеграцию.

"После возмущения общества простого опровержения уже мало. Мы подчеркиваем, что единственный способ доказать, что позиция Пристайко не является позицией украинской власти и Зеленского – немедленно отозвать посла из Лондона и уволить его с работы", – сказал пятый Президент.

"Ибо если Пристайко предлагает Украине отказаться от НАТО – лучше Украине предложить Зеленскому отказаться от такого посла. Потому что командующий ВМС Германии подал в отставку после заявлений о Крыме, глава комитета парламента Финляндии ушел в отставку после твита о том, что Украину не возьмут в НАТО. И если завтра Пристайко еще будет в Лондоне, значит, он озвучил не свою позицию, а позицию Зеленского", – резюмирует Порошенко.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В МИД Украины заявили, что слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста. Пресс-секретарь Зеленского Никифоров на этот счет заявил, что вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины.

Сам Пристайко позже прокомментировал эти слова: "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях".

Напомним, что в феврале 2019 года Украина включила курс на членство в НАТО и ЕС в Конституцию. В декабре 2021 года Россия параллельно со стягиванием войск к украинским границам официально выдвинула НАТО требование не расширяться за счет стран Восточной Европы. В Альянсе ответили, что не России решать, кому присоединяться или не присоединяться к блоку.