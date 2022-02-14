Лучшей гарантией безопасности для Украины был бы немедленный прием страны в НАТО, – МИД. ВИДЕО

На сегодняшний день лучшей гарантией безопасности для Украины был бы немедленный прием нашей страны в НАТО.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил сегодня во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация с безопасностью в Украине на сегодняшний день все еще остается напряженной, но контролируемой.

"Дипломатия продолжает работать в усиленном антикризисном режиме над снижением напряжения и удержанием России от дальнейшей эскалации. Украина сегодня находится в сильной позиции и готова к любому сценарию развития событий. У нас сильная армия и сильная поддержка партнеров и союзников", - отметил спикер МИД.

В то же время, комментируя слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина вроде бы готова отказаться от вступления в НАТО во избежание войны с Россией, Николенко отметил, что эти слова являются неудачной формулировкой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко объяснил свое заявление: "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях"

"Перспектива членства Украины в НАТО закреплена в Конституции и никакие решения не могут приниматься вопреки основному закону. Важно отметить, что Украина пока не является членом НАТО или другого безопасного Альянса, поэтому более широкий вопрос гарантий безопасности является ключевым для нас", - заявил он.

Николенко добавил, что поиск ответов на вопросы гарантий безопасности для Украины является насущной задачей.

"Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс. Но угрозы для Украины существуют здесь и сейчас. Поиск ответов на вопросы гарантий становится фундаментальной и насущной задачей, над которой работает вся система власти", - заявил спикер МИД.

Как сообщалось, ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В МИД Украины заявили, что слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста. Пресс-секретарь Зеленского Никифоров на этот счет заявил, что вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины.

Сам Пристайко позже прокомментировал эти слова: "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях".

Напомним, что в феврале 2019 года Украина включила курс на членство в НАТО и ЕС в Конституцию. В декабре 2021 года Россия параллельно со стягиванием войск к украинским границам официально выдвинула НАТО требование не расширяться за счет стран Восточной Европы. В Альянсе ответили, что не России решать, кому присоединяться или не присоединяться к блоку.