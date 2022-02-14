РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11296 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
11 310 44

Лучшей гарантией безопасности для Украины был бы немедленный прием страны в НАТО, – МИД. ВИДЕО

На сегодняшний день лучшей гарантией безопасности для Украины был бы немедленный прием нашей страны в НАТО.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил сегодня во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация с безопасностью в Украине на сегодняшний день все еще остается напряженной, но контролируемой.

"Дипломатия продолжает работать в усиленном антикризисном режиме над снижением напряжения и удержанием России от дальнейшей эскалации. Украина сегодня находится в сильной позиции и готова к любому сценарию развития событий. У нас сильная армия и сильная поддержка партнеров и союзников", - отметил спикер МИД.

В то же время, комментируя слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина вроде бы готова отказаться от вступления в НАТО во избежание войны с Россией, Николенко отметил, что эти слова являются неудачной формулировкой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко объяснил свое заявление: "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях"

"Перспектива членства Украины в НАТО закреплена в Конституции и никакие решения не могут приниматься вопреки основному закону. Важно отметить, что Украина пока не является членом НАТО или другого безопасного Альянса, поэтому более широкий вопрос гарантий безопасности является ключевым для нас", - заявил он.

Николенко добавил, что поиск ответов на вопросы гарантий безопасности для Украины является насущной задачей.

"Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс. Но угрозы для Украины существуют здесь и сейчас. Поиск ответов на вопросы гарантий становится фундаментальной и насущной задачей, над которой работает вся система власти", - заявил спикер МИД.

Как сообщалось, ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В МИД Украины заявили, что слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста. Пресс-секретарь Зеленского Никифоров на этот счет заявил, что вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины.

Сам Пристайко позже прокомментировал эти слова: "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях".

Напомним, что в феврале 2019 года Украина включила курс на членство в НАТО и ЕС в Конституцию. В декабре 2021 года Россия параллельно со стягиванием войск к украинским границам официально выдвинула НАТО требование не расширяться за счет стран Восточной Европы. В Альянсе ответили, что не России решать, кому присоединяться или не присоединяться к блоку.

Автор: 

МИД (6949) НАТО (9980) Украина (44941) Николенко Олег (301)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+51
Найкращою реакцією МЗС було б негайне відкликання Пристайка з Лондона
показать весь комментарий
14.02.2022 12:21
+33
Нарешті проснулись.
Туреччину так само за один день прийняли перед загрозою зі сторони совка.
показать весь комментарий
14.02.2022 12:22
+17
а пристайка в курсе? с ним согласовано? а то он как бы главный и решает что и как по нато
показать весь комментарий
14.02.2022 12:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найкращою реакцією МЗС було б негайне відкликання Пристайка з Лондона
показать весь комментарий
14.02.2022 12:21 Ответить
Якщо це справді позиція МЗС, а не дешева локшина
показать весь комментарий
14.02.2022 12:26 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2022 12:31 Ответить
поздно пить боржоми, - перспектива НАТО уже приставилась.
показать весь комментарий
14.02.2022 12:22 Ответить
Нарешті проснулись.
Туреччину так само за один день прийняли перед загрозою зі сторони совка.
показать весь комментарий
14.02.2022 12:22 Ответить
Українці бачать як дипломатія працює,найкраще у Лондоні.
показать весь комментарий
14.02.2022 12:22 Ответить
Провести позачергове засідання Ради і прийняти рішення, яке дозволить ввести війська Заходу в Україну для стабілізації ситуації, що унеможливить напад наРосії на Україну.
показать весь комментарий
14.02.2022 12:22 Ответить
нікому там таке рішення приймати - зеслуги не для цього там засіли, а ще й не факт, що повернулись з-за кордону на свої робочц місця
показать весь комментарий
14.02.2022 12:25 Ответить
а пристайка в курсе? с ним согласовано? а то он как бы главный и решает что и как по нато
показать весь комментарий
14.02.2022 12:23 Ответить
Так посол України у Великій Британії Містер Дристайко сказав те саме ! Що ви там у МЗС один за другим одне й те саме кажете?
показать весь комментарий
14.02.2022 12:23 Ответить
Це тому, що в них один дилер.
показать весь комментарий
14.02.2022 12:26 Ответить
Пристайка до відповідальності за інформаційну диверсію,16 мільйярдів на оборону ане на коридор для втечі-цим не бажають зайнятися "державні органи"?!
показать весь комментарий
14.02.2022 12:25 Ответить
"Скоро только кошки... " ©
Ну вы знаете...
показать весь комментарий
14.02.2022 12:26 Ответить
Нажаль наразі це не можливо,але є іньші дуже не погані варіанти від окреми та притомних членів НАТО...
показать весь комментарий
14.02.2022 12:26 Ответить
Ерунда,если Путин сбросит атомную бомбу на Вильнюс,Америка запустит свои ракеты на Москву?Ой сильно сомневаюсь.
показать весь комментарий
14.02.2022 12:26 Ответить
Не сбросит... Результат этого сброса сам прилетит и в Беларусь, и в Россию. Много своих погибнет...
показать весь комментарий
14.02.2022 12:39 Ответить
"пристайки-єрмаки"-НІХТО !
показать весь комментарий
14.02.2022 12:32 Ответить
А ще відзвив посла-довб...а з Британії
показать весь комментарий
14.02.2022 12:33 Ответить
...ну тоді Приставку Зелі Тріпломата стопудово треба звільняти, інакше -це все чергове бла-бла для вумного наріду та ненаївного вже Заходу..
показать весь комментарий
14.02.2022 12:33 Ответить
Кандидат в члены НАТО по саммиту 1999 г должен:отменить обязательную армию, разрешать международные и территориальные споры мирным путем, все члены НАТО должны быть ЗА(сейчас ПРОТИВГермания, Сербия, Италия, Венгрия). Нужно искать альтернативу-союзников с большим количеством населения, а не мечтать
показать весь комментарий
14.02.2022 12:33 Ответить
Разве сербы в НАТО?
показать весь комментарий
14.02.2022 13:06 Ответить
Не популярное решение проблемы что бы взяли есть. В обмен на отказ от Крыма и донбалласта----юридически конечно и предварительно обговорив с Западом. Либо востановление тактического ЯО, под гарантии всё тех же. Тут сложнее---братаны северные не согласятся. А тянуть нам нельзя уже. Скорее первый вариант. Не терявши---не находят.
показать весь комментарий
14.02.2022 14:45 Ответить
Дело не в приближении НАТО к Москве (время подлёта ракет из Прибалтики меньше). Просто, если Украина вступит в НАТО, воскрешения Союза точно не будет, а кремлевцы всё страдают по империи...
Отсюда вся эта истерика...
показать весь комментарий
14.02.2022 12:34 Ответить
Недовольство России от вступления Прибалтийских стран в НАТО было чисто протокольным. На прошлонедельную заяву, что граничащая с Россией Финляндия может вступить в НАТО, Кремль ответил, что Финляндия сама имеет право решать, в какие союзы ей вступать, и Россия воспримет это спокойно. Но вступление в НАТО Украины бьёт по базовым скрепам и мечтам...
показать весь комментарий
14.02.2022 12:51 Ответить
Воскрешенія союза не буде в будь якому випадку . Ну це ж повна дурня , яку навіть обговорювати соромно ( бо здраві люди вважатимуть за ідіота ) .. Хоч вступить Україна в НАТО , хоч ні , мрець вже не воскресне . .
Кацапи пробують зліпити Франкенштейна .
показать весь комментарий
14.02.2022 13:34 Ответить
Да, дурня, но вся история России показывает, что территориальные претензии побеждают разум. А здесь всё это многократно усиливается под лозунгами "братские народы", "Киев - мать городов русских", и всё такое..., т.е. цель - Украина должна стать частью России.
И отличный пример Беларусь. Ведь в официальноозвученных планах звучит и единый парламент, и единая валюта, и единая армия. Естественно, как минимум из-за размеров, рулить всем будет Россия. И это объединение называют "союзным государством". Останется только референдум о вхождении Беларуси в состав России в виде федерального округа, чего достигнуть будет не так уж сложно...
показать весь комментарий
14.02.2022 13:54 Ответить
Когда путлер напал на Украину,и оккупировал Крым и Донбасс, мы вообще были внеблоковой страной,путлеру нужна вся Украина,а вступление в НАТО это лишь повод начать полномасштабную войну,видать он хочет одним махом закончить с противостоянием Украины,и правление идиота и труса просто подарок судьбы для оккупанта,если на следующий срок выберут Пороха- путлер войну за Украину проиграет навсегда,у кремлевкого упыря не так уж много времени осталось,рейтинги его голобородька стремительно падают,но актеришка не оправдал его надежд, ему никто не позволит сдать Украину мирным путем,значит-война.
А НАТО уже давно расположилось вокруг кацапии,имея такие мощности,что за пару минут может очень больно надрать зад мокшам, даже без участия Украины, поэтому членство в НАТО, это лишь возможность сделать из нападения -самозащиту,якобы это угрожает безопасности кацапии,но это же очевидная чушь собочья.
Я одного не понимаю, зачем наши дипломаты и власти манипулируют этим членством в НАТО?!
показать весь комментарий
14.02.2022 12:45 Ответить
Найкращим підтвердженням цих слів було б зввльнення Дристайки з посади.
показать весь комментарий
14.02.2022 13:01 Ответить
И зробити послом Дещицю
показать весь комментарий
14.02.2022 13:20 Ответить
Неувязочка,ще нема офіційної заяви ЗЕ та його реакції на висер Пристайка.Вже майже є реакція всіх країн членів НАТО а ЗЕ мовчить.
показать весь комментарий
14.02.2022 13:04 Ответить
Окей! Нехай буде "невдале формулювання"! Тоді це вказує на повну ппоінепридатність Ппистайка, як дипломата. Тому нехай працеалаштовується там, де професійні вимоги не забороняють бути ідіотом. Тобто виганяти треба!
показать весь комментарий
14.02.2022 13:07 Ответить
Негайний прийом в НАТО на умовах Німеччини та Угорщини?
показать весь комментарий
14.02.2022 13:08 Ответить
А чому просто не створити оборонний союз Україна-Польша-країни Балтики-Великобританії та США?Адже мокшандыя такий союз створила це було видно в Казахстані.Тут згоду країн членів НАТО не потрібно та і ***** нічого небуде сказати адже для нього Україна і НАТО не сумісні.
показать весь комментарий
14.02.2022 13:15 Ответить
Пристайкі треба голову відірвати і сказати що так і було.

показать весь комментарий
14.02.2022 13:12 Ответить
+
показать весь комментарий
14.02.2022 13:38 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2022 13:13 Ответить
Немедленный прие́м ? У нас в МИДе бараны сидят. Неужели не понятно что Венгрия не даст согласия? И найдутся ещё страны НАТО, которые не хотят воевать с кацапами.
показать весь комментарий
14.02.2022 13:23 Ответить
На сьогодні найкращою гарантією безпеки для України був би негайний прийом нашої країни до НАТО. - говорить про саме найкраще .що моглоб бути для України і її народу.та і всієї світової спільноти
показать весь комментарий
14.02.2022 13:24 Ответить
саме так!
показать весь комментарий
14.02.2022 13:30 Ответить
Поздно, батенька! Твою при-Срайку уже срисовали. слово - не воробей, а перДнешь - не вынюхаешь!
показать весь комментарий
14.02.2022 13:36 Ответить
Нініні - пристайка у відставку, тоді ще можна про щось говорити.
показать весь комментарий
14.02.2022 22:06 Ответить
 
 