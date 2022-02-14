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Украина в ОБСЕ представит свое видение угроз военных учений в Беларуси, - МИД. ВИДЕО

Украина на консультациях в ОБСЕ представит свое видение угроз совместных российско-белорусских военных учений.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках украинской недели в ОБСЕ сегодня состоятся консультации в рамках Венского документа по ситуации в Беларуси по инициативе Литвы, Латвии и Эстонии. Ключевая тема – проведение учений на территории Беларуси с участием российских военных. Украина представит свое видение угроз от этих учений и общей ситуации", - сообщил спикер министерства.

Ранее сообщалось, что в Сенат США был внесен законопроект о введении санкций против Беларуси в случае агрессии России против Украины.

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Автор: 

Беларусь (7891) МИД (6949) Николенко Олег (301)


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а перекрытие черного моря и присутствие новых старых шести железяк десантных ни разу не волнует?только беларусь?
а на границе вокруг ордило?
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14.02.2022 13:01 Ответить
Слуги народа еще бедные, катерами и яхтами обзавестись не успели.
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14.02.2022 14:09 Ответить
коцапам нужен вменяемый повод, а его нет... повод вторгаться к нам из-за претензий к нато - это значит иметь репутацию агрессора на века и этим их будут тыкать пока не затыкают насмерть
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14.02.2022 13:47 Ответить
К бабке гадалке ходить не нужно, что бы догадаться, что в будет этом "видении":
- русские братья
- адин народ
- рассия не враг
- мир, дружба, жвачка, колбаса по 2:20...
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14.02.2022 14:08 Ответить
 
 