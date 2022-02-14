Украина в ОБСЕ представит свое видение угроз военных учений в Беларуси, - МИД. ВИДЕО
Украина на консультациях в ОБСЕ представит свое видение угроз совместных российско-белорусских военных учений.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"В рамках украинской недели в ОБСЕ сегодня состоятся консультации в рамках Венского документа по ситуации в Беларуси по инициативе Литвы, Латвии и Эстонии. Ключевая тема – проведение учений на территории Беларуси с участием российских военных. Украина представит свое видение угроз от этих учений и общей ситуации", - сообщил спикер министерства.
Ранее сообщалось, что в Сенат США был внесен законопроект о введении санкций против Беларуси в случае агрессии России против Украины.
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