"Если какой-то Гиркин попытается захватить админздания, то он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения", - Монастырский. ВИДЕО

В МВД не допустят никаких сепаратистских проявлений, как весной 2014 года.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые украинцы! 300 тыс. полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей каждый день несут свою службу на защите внутренней безопасности Украины. Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны РФ никто не паникует и не боится. Каждый просто выполняет свою работу ради спокойствия украинцев Мы верим в наши вооруженные силы Они вместе с дипломатами и разведчиками обеспечивают внешнюю безопасность Украины, а мы, в МВД, не допустим никаких сепаратистских проявлений, как весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке. Повторения Славянска мы тоже не допустим.

Если какой-нибудь Гиркин попытается захватить админздания, то он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и никаких колебаний", - подчеркнул глава МВД.

Монастырский призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать.

"Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее. Каждый на своем месте должен выполнять работу, которую он выполняет каждый день. Для того чтобы работали школы, больницы, детсады и предприятия. Уважаемые граждане, Украина сильна и едина! Все будет хорошо. Слава Украине!" – подытожил глава МВД.