"Если какой-то Гиркин попытается захватить админздания, то он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения", - Монастырский. ВИДЕО
В МВД не допустят никаких сепаратистских проявлений, как весной 2014 года.
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые украинцы! 300 тыс. полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей каждый день несут свою службу на защите внутренней безопасности Украины. Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны РФ никто не паникует и не боится. Каждый просто выполняет свою работу ради спокойствия украинцев Мы верим в наши вооруженные силы Они вместе с дипломатами и разведчиками обеспечивают внешнюю безопасность Украины, а мы, в МВД, не допустим никаких сепаратистских проявлений, как весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке. Повторения Славянска мы тоже не допустим.
Если какой-нибудь Гиркин попытается захватить админздания, то он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и никаких колебаний", - подчеркнул глава МВД.
Монастырский призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать.
"Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее. Каждый на своем месте должен выполнять работу, которую он выполняет каждый день. Для того чтобы работали школы, больницы, детсады и предприятия. Уважаемые граждане, Украина сильна и едина! Все будет хорошо. Слава Украине!" – подытожил глава МВД.
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Которые умно заняли оборону на Гаваях и итальянских виллах.
дякую вам, бачу споживачі є.
так от, ані зеленське ані монастирський просто не уявляють, що відбувалося в 2014му. просто тому, що вони були осторонь від усіх процесів, їх не було ані серед тих, хто протистояв зі зброєю в руках на фронті, їх не було серед громадянського суспільства, яке протистояло російським/сепаратистським мітингам та іншим заходам, які влаштовувались на сході та півдні країни.
й зеленське й монастирський всі ці події проспали, їм було не цікаво.
перебуваючи сьогодні на посадах вони не здатні усвідомити того, що таке повномаштабне вторгнення регулярної армії, але оскільки вони щось чули про 2014й, то вони, через свою недолугість, вважають, що регулярна армія це щось типу гіркіна в 2014му.
гіркіних не буде, буде важка техніка, реактивна артилерія, можливо авіація.
дієво протистояти регулярній армії може тільки регулярна армія.
й от виходячи з цього дуже прикро, що країною керують довбні.
єдине на що треба зважати це дії.
дії зеленського я спостерігаю третій рік. рішення зеленського це некомпетентна дурна метушня.
Продовжуйте вести спостереження, мистер Hapon.
Ты правильно написал. Вот это и напрягает, что страной рулит выпердыш Бени КАЛомойского, который - ничтожный трус, откосивший от армии и боящийся ее как огня. Шо там буба криворогий блеял по поводу *****? Этот мелкий дрыщ хочет заглянуть в глаза ***** и вылизать ему анус. А о Моня.стырском я ничего не зная, но вполне достаточно того, что он из этой-же стаи ЗЕбанутых шакалов, и этого уже достаточно, что-бы его оценить. Потерпим еще 2 года с кусочком. Пережили рыгоаналов, переживем и эту ЗЕленую плесень.
Лично мне не нравится
1) Наглой и хамское поведение в эфире у Шустера товарищей из ОПЗЖ!!! Это мерзко и стыдно пускать эту мразь в эфир!
2) С какого перепуга чьи то бородатые обезьяны в присутствие полицейских нападают на журналистов!! Эти быки ведут себя так - как будто, простите - Вы тут на....рано!
3 ) Сейчас по проспекту Слобожанскому проехала колонна самосвалов с Украинскими флагами по обе стороны кузова - смотрелось супер эффектно и патриотично!!! Предлагаю раздать и профинансировать ,пусть из каждого окна дома и машины будет виден флаг Украины и УПА!!! Это поднимет Дух и это круто!!!
Все будет Украина!
это ЭТИМ ментам ты не доверяешь или каким-то другим?
ну так не езди бухой за рулем, нарушай ПДД - не будешь бояться патрульных.
За слова десять балів, за Зе направленість гнилий помідор на голову.
Стріляти пособників російського фашизму на місці без попередження , а не торгуватися з ними . Це ж так логічно .
А вот если, к примеру, какой-то гиркин совершит ДТП ..покалечит шестерых людей - то неужели ты тоже мгновенно - всего за полгода - среагируешь...
Или ,если вокруг админздания не будет видеокамер - как ты узнаешь , что это гиркин ?
Будет жертва ковида.
ответку что зубы не пособираеш.
Конечно было бы неплохо.
Ментярі вірити? - себе не поважати!..
а полная нора кротов на Банковой, вместе с самим случайным президентом, - это не повод для активности зелиных телохранителей правоохоронцев...
А монастирський все ще не зрозумів, що йому до путіних лаврових пескових рєчі толкати тре??..
Бабло пиляв з такими же "патріотами"?
МУСОРАМ МУСОРИСТЫМ, ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ.
Ни при каких условиях. Они сдадут всегда и в любой ситуации.
Опыт от 2014 года, явное подтверждение.
Как же вас, сепаров, легко вычислять, даже когда вы типа на украинском пишете!