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Отключение от SWIFT не является частью санкционного пакета против РФ, - Кулеба. ВИДЕО

В пакет потенциальных санкций Запада против России не входит отключение РФ от банковской системы SWIFT.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД сообщил в эфире ТСН.

"SWIFT по состоянию на сегодняшний день действительно не является частью санкционного пакета. Но это не результат давления России. Это результат внутренних процессов в Европейском Союзе, когда некоторые страны не были готовы уступить свои интересы в связи с потенциальным отключением SWIFT", - пояснил Кулеба.

По словам Кулебы, будь в этом пакете SWIFT, это была бы атомная бомба.

"Но даже без SWIFT санкционный список остается очень мощной бомбой экономического влияния на РФ", – добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые члены ЕС против отключения России от SWIFT, – Bloomberg

Автор: 

россия (95515) санкции (11289) SWIFT (85) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+20
Відключення від Свіфт та ембарго на енергоносії - те, що необхідно. Все інше - популізм.
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14.02.2022 14:35
+11
Типо бомбардировка Киева тысячи жертв и окупация Украины еще не повод отключать Рашку от цивилизованного мира? В етом вся прелесть европейских ценностей? Педикам нельзя запрещать парады а выкашивать бомбами и ракетами миллионы людей можно
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14.02.2022 14:37
+5
Запад так все время грозился отключением РФ от платежной системы.. что в итоге жидко обос--ся. Украина будет платить кровью, а они боятся даже финансовых, попутных " издержек".
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14.02.2022 15:15
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Правила форума Совет форумчан
да отключите уже этот зеблофон
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14.02.2022 14:31 Ответить
превентивно надо
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14.02.2022 14:31 Ответить
Відключення від Свіфт та ембарго на енергоносії - те, що необхідно. Все інше - популізм.
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14.02.2022 14:35 Ответить
Самое значимое - это чтобы санкции коснулись миллионов простых
россиян ,чтоб санкции заставили их выйти на улицы с протестами
против агрессивной политики россии по отношению к Украине .
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14.02.2022 15:13 Ответить
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14.02.2022 14:35 Ответить
Это он не красиво выразился хоть и понятно. Где их обучают? Вот ПТН ПНХ это вещь. Дещица не даст соврать.
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14.02.2022 14:56 Ответить
некрасиво
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14.02.2022 17:12 Ответить
Австрия, Германия и Угорщина...
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14.02.2022 14:36 Ответить
Типо бомбардировка Киева тысячи жертв и окупация Украины еще не повод отключать Рашку от цивилизованного мира? В етом вся прелесть европейских ценностей? Педикам нельзя запрещать парады а выкашивать бомбами и ракетами миллионы людей можно
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14.02.2022 14:37 Ответить
Ласкаво просимо до нового, лівацького світу.
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14.02.2022 14:38 Ответить
В америці частина конгресменів (в основному республіканців) намагаються ввести частину санкцій проти росії вже зараз але Байден з демократами проти й замість того давлять на нас, ідіотизм.
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14.02.2022 14:37 Ответить
" Байден з демократами проти й замість того давлять на нас"

Ну не Байден жеж вам обрав ГРУшну агентуру на найвищі керівні держпосади.
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14.02.2022 14:44 Ответить
Вы хоть понимаете , что там миллиарды инвестиций. И инвесторы будут выводить свое бабло через Swift. Отключат ,когда все выведут.
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14.02.2022 14:41 Ответить
СВИФТ оставили на потом,если Путин бросит на Киев атомную бомбу,видимо считают этот вариант реальным
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14.02.2022 14:41 Ответить
На Варшаву, Таллин, Ригу или Вильнюс. Если на Киев, то не.
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14.02.2022 14:59 Ответить
Краще б прокоментував понос свого матьолка в Англіїї.
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14.02.2022 14:44 Ответить
Де та кулєба, а де той SWIFT?
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14.02.2022 14:47 Ответить
Путина и его банду SWIFT вообще не тронет. У них тонны налички, золота, других активов, а при феодальной путинской экономике в масштабе страны это начнёт срабатывать через год, а может, и позже.
И на принятие решений в кремле повлияет мало.
А вот арест активов в Европе и Америке до подтверждения законности -
это быстро и оперативно. Было ваше, стало наше.
Если кремль без правил, то и Запад может посмотреть на всё по-другому.
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14.02.2022 14:48 Ответить
Это им по экономике так ******, что мама не горюй. А чем хуже экономике тем сложнее играть в войнушки. Но, похоже, с ними собираются торговать даже после открытия открытого фронта... иначе зачем им надо было оставлять тот свифт?
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14.02.2022 14:52 Ответить
Американцы сначала предложили включить в "атомные" санкции отключение России от SWIFT но ЕС сказал, что это может обрушить всю мировую финансовую систему и вопрос отпал.
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14.02.2022 14:58 Ответить
Козляндия отключение переживёт: перейдут на телексы, деньги будут идти пару дней, но всю экономику это не обрушит. В Московии нет экономики - есть гебистский хозрасчёт.
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14.02.2022 15:02 Ответить
Внутри страны автоматом включат свой аналог. А для международных расчётов, подключат Китайскую (если уж не смогут договориться подключиться всем желающим к своей)
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15.02.2022 02:14 Ответить
У РФ около 800 млрд $ внешнеторгового оборота. За ТАКИЕ деньги, найдётся очень много тех кто будет против отключения.
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15.02.2022 02:13 Ответить
Они скорее нас отключат
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14.02.2022 15:00 Ответить
Якщо буде війна і буде багато загиблих, то там все повимикають.
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14.02.2022 15:04 Ответить
Резников провел переговоры с белорусским коллегой

"Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. .....", - отметил Резников.
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14.02.2022 15:05 Ответить
Запад так все время грозился отключением РФ от платежной системы.. что в итоге жидко обос--ся. Украина будет платить кровью, а они боятся даже финансовых, попутных " издержек".
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14.02.2022 15:15 Ответить
Единственно действенные санкции: отключение от SWIFT и запрет на импорт энергоносителей!
Остальное спокойно обходится слева.
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14.02.2022 15:37 Ответить
Вместо того, чтобы быть в курсе заявлений со стороны агрессора, наши дипломаты продуцируют какую-то хр...ь. В россии заявили, что пакет санкций несоизмерим со значимостью Украины, а значит нужно претендовать (читай напасть) на всю восточную Европу. И это заявление Украине надо было б использовать по максимуму для достижения своих целей в защите от агрессии. Но наши дипломаты позволяют себе заявлять, что нам в НАТО не критично. А на...я мы это все терпим 8 лет? Зачем все эти потери? Что за клоуны....ах да, такие же, как и их венценосный придур.
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14.02.2022 16:41 Ответить
некритично
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14.02.2022 17:14 Ответить
Отключать ******** надо было еще в 2014... на недельку.

Обосрались бы все на расеюшке.
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14.02.2022 20:25 Ответить
Навіть "swift" не зовсім не ядерна фінансова зброя . А так "крилата ракета" . Шкоди буде багато . Але олігархам й "Газпрому" . Для військових -- нуль значення .

Тут не на фінаси требо впливати , а на цілі напрямки в технологіях . ********* деградували в політичному сенсі до 16-17 століття ?!
Требо йще технологічно їх в теж століття опустити .
Заборонити продаж їм ІТ продукції . Заборонити постачання елементної бази . Зібрати усі світові корпорації автопрому й ввести податки на продаж їх продукції в РФії . А йще на запчастини ввести податки такі , щоб компенсувати збитки від зменьшення об"ємів продажу .
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15.02.2022 01:42 Ответить
 
 