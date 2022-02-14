Отключение от SWIFT не является частью санкционного пакета против РФ, - Кулеба. ВИДЕО

В пакет потенциальных санкций Запада против России не входит отключение РФ от банковской системы SWIFT.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД сообщил в эфире ТСН.

"SWIFT по состоянию на сегодняшний день действительно не является частью санкционного пакета. Но это не результат давления России. Это результат внутренних процессов в Европейском Союзе, когда некоторые страны не были готовы уступить свои интересы в связи с потенциальным отключением SWIFT", - пояснил Кулеба.

По словам Кулебы, будь в этом пакете SWIFT, это была бы атомная бомба.

"Но даже без SWIFT санкционный список остается очень мощной бомбой экономического влияния на РФ", – добавил министр.

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