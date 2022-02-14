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Отключение от SWIFT не является частью санкционного пакета против РФ, - Кулеба. ВИДЕО
В пакет потенциальных санкций Запада против России не входит отключение РФ от банковской системы SWIFT.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД сообщил в эфире ТСН.
"SWIFT по состоянию на сегодняшний день действительно не является частью санкционного пакета. Но это не результат давления России. Это результат внутренних процессов в Европейском Союзе, когда некоторые страны не были готовы уступить свои интересы в связи с потенциальным отключением SWIFT", - пояснил Кулеба.
По словам Кулебы, будь в этом пакете SWIFT, это была бы атомная бомба.
"Но даже без SWIFT санкционный список остается очень мощной бомбой экономического влияния на РФ", – добавил министр.
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+20 Tychus Findlay
показать весь комментарий14.02.2022 14:35
+11 Valter Valter
показать весь комментарий14.02.2022 14:37
+5 Андерсен #450397
показать весь комментарий14.02.2022 15:15
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россиян ,чтоб санкции заставили их выйти на улицы с протестами
против агрессивной политики россии по отношению к Украине .
Ну не Байден жеж вам обрав ГРУшну агентуру на найвищі керівні держпосади.
И на принятие решений в кремле повлияет мало.
А вот арест активов в Европе и Америке до подтверждения законности -
это быстро и оперативно. Было ваше, стало наше.
Если кремль без правил, то и Запад может посмотреть на всё по-другому.
"Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. .....", - отметил Резников.
Остальное спокойно обходится слева.
Обосрались бы все на расеюшке.
Тут не на фінаси требо впливати , а на цілі напрямки в технологіях . ********* деградували в політичному сенсі до 16-17 століття ?!
Требо йще технологічно їх в теж століття опустити .
Заборонити продаж їм ІТ продукції . Заборонити постачання елементної бази . Зібрати усі світові корпорації автопрому й ввести податки на продаж їх продукції в РФії . А йще на запчастини ввести податки такі , щоб компенсувати збитки від зменьшення об"ємів продажу .