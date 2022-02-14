Путин и Лавров на расстоянии в несколько десятков метров обсудили ответы НАТО и США на предложения РФ по "гарантиям безопасности". ВИДЕО

Президент России Владимир Путин во время обсуждения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ответов на гарантии безопасности назвал "бесконечным и очень опасным" расширение НАТО на восток за счет постсоветских республик, включая Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы договаривались с Вами сегодня о том, что МИД России представит свои соображения относительно ответов, которые мы получили на наши предложения, направленные американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель по организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе, и ответы на наши беспокойства, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток. Теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза, включая Украину", - сказал президент страны-агрессора.

В свою очередь, Лавров предложил продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности.

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