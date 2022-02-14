Путин и Лавров на расстоянии в несколько десятков метров обсудили ответы НАТО и США на предложения РФ по "гарантиям безопасности". ВИДЕО
Президент России Владимир Путин во время обсуждения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ответов на гарантии безопасности назвал "бесконечным и очень опасным" расширение НАТО на восток за счет постсоветских республик, включая Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы договаривались с Вами сегодня о том, что МИД России представит свои соображения относительно ответов, которые мы получили на наши предложения, направленные американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель по организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе, и ответы на наши беспокойства, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток. Теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза, включая Украину", - сказал президент страны-агрессора.
В свою очередь, Лавров предложил продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности.
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Российские чиновники, приближенные к Путину, должны несколько раз в неделю сдавать кал из-за «повышенных мер безопасности» - Baza.
Среди работников Администрации есть люди, которые провели более 150 дней прошлого года в одиночных номерах.
хай би, як Горбатій горі вони дихали один одному в потилицю ззаду, важливо про , що договорились
"В приемной директора большого уральского завода сидит зарубежная
делегация. Из кабинета директора доносится крик. Иностранцы
спрашивают:
- Что он так кричит?
- С Москвой разговаривает!
- А что, по телефону нельзя?"
Кацапи,ваш сцарь кукухою поїхав
Лавров запропонував продовжувати та нарощувати переговори - іншими словами треба ще танків нагнати під кордон.
хотел сказать , можно ли решить мирным путём
- Це ж елементарно! ***** боялося підчепити конячий грип!
https://www.youtube.com/watch?v=aBLTfggn1B8
где хочешь, говорит это царственное чмо, найду и замочу в сортире.. а вы, лохи, и уши развесили..
Российские чиновники, приближенные к Путину, должны несколько раз в неделю сдавать кал из-за «повышенных мер безопасности» - Baza.
Среди работников Администрации есть люди, которые провели более 150 дней прошлого года в одиночных номерах.
Лєх Валенса правильно сказав. - Після першої рекети, яка впаде на українську землю, москву треба зрівняти з землею.
Кремль у першу чергу.
Засранців, які виживуть, повісити вниз головою.
а вы каким х*ом к бывшим????