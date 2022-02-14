РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10351 посетитель онлайн
Новости Видео
26 072 94

Путин и Лавров на расстоянии в несколько десятков метров обсудили ответы НАТО и США на предложения РФ по "гарантиям безопасности". ВИДЕО

Президент России Владимир Путин во время обсуждения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ответов на гарантии безопасности назвал "бесконечным и очень опасным" расширение НАТО на восток за счет постсоветских республик, включая Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы договаривались с Вами сегодня о том, что МИД России представит свои соображения относительно ответов, которые мы получили на наши предложения, направленные американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель по организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе, и ответы на наши беспокойства, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток. Теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза, включая Украину", - сказал президент страны-агрессора.

В свою очередь, Лавров предложил продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности.

Также читайте: Путин сегодня встретится с Лавровым и Шойгу, - Песков

Автор: 

Лавров Сергей (2295) путин владимир (31260)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+47
Вот же сцыкливая мадовошка...
показать весь комментарий
14.02.2022 15:08
+28
Ага щоб носами друг другу очі не повибивали 🙂
показать весь комментарий
14.02.2022 15:10
+19
Щось казка про Пінокіо згадалась.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось казка про Пінокіо згадалась.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:08 Ответить
Ага щоб носами друг другу очі не повибивали 🙂
показать весь комментарий
14.02.2022 15:10 Ответить
А мне Поездка в Америку с Эди Мерфи)
показать весь комментарий
14.02.2022 15:31 Ответить
я Піноккіо ще під час переговорів з Макроном пригадав - там носи обидвом хотілось домалювати, щоб ці брехуни потерлись
показать весь комментарий
14.02.2022 15:55 Ответить
The ·3 ч

Российские чиновники, приближенные к Путину, должны несколько раз в неделю сдавать кал из-за «повышенных мер безопасности» - Baza.

Среди работников Администрации есть люди, которые провели более 150 дней прошлого года в одиночных номерах.
показать весь комментарий
14.02.2022 17:14 Ответить
Вот же сцыкливая мадовошка...
показать весь комментарий
14.02.2022 15:08 Ответить
На світлині зверху лаковані дошки - дуже підходять під домовину.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:18 Ответить
все что нужно знать о супутнике
показать весь комментарий
14.02.2022 15:56 Ответить
Все продумано, ведь конь может и лягнуть.
показать весь комментарий
14.02.2022 17:07 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2022 15:09 Ответить
Ото плєшиве сцить!
показать весь комментарий
14.02.2022 15:09 Ответить
В ***** ботокс тече, здалеку не видно, а всі думають, що він корони боїться))
показать весь комментарий
14.02.2022 15:09 Ответить
З нього по старості вже скрізь тече та ще і смердить
показать весь комментарий
14.02.2022 15:12 Ответить
то він мироточить...
показать весь комментарий
14.02.2022 15:18 Ответить
...лайном
показать весь комментарий
14.02.2022 15:23 Ответить
Ну то кому чим дано...
показать весь комментарий
14.02.2022 15:28 Ответить
а кожухетычь у хйла под столом ?
показать весь комментарий
14.02.2022 15:10 Ответить
Пуйло дуууже боїться захворіти. Бо якщо він попаде у лікарню, живим вже звідти не вийде. Надто багато людей хочуть його смерті.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:10 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2022 15:32 Ответить
там у чудика по ходу уже реальная паранойя... это некарашо...
показать весь комментарий
14.02.2022 15:11 Ответить
а яка різниця на якій відстані вони обговорювали?
хай би, як Горбатій горі вони дихали один одному в потилицю ззаду, важливо про , що договорились
показать весь комментарий
14.02.2022 15:11 Ответить
Она там орут,наверное,чтобы услышать друг друга.Дебилы мокшанские.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:12 Ответить
)) диды так завещали
"В приемной директора большого уральского завода сидит зарубежная
делегация. Из кабинета директора доносится крик. Иностранцы
спрашивают:
- Что он так кричит?
- С Москвой разговаривает!
- А что, по телефону нельзя?"
показать весь комментарий
14.02.2022 15:33 Ответить
Не так! -А зачем он телефонную трубку у уха держит?..
показать весь комментарий
14.02.2022 15:47 Ответить
да, есть и другие варианты )
показать весь комментарий
14.02.2022 16:02 Ответить
продлят учения еще на пару месяцев, типа пусть ситуация еще поварится может запад чего повкуснее предложат
показать весь комментарий
14.02.2022 15:12 Ответить
Ото цирк.Пуйло навіль свого коняку боїться.У старого окурка явно шизофренія.
Кацапи,ваш сцарь кукухою поїхав
показать весь комментарий
14.02.2022 15:14 Ответить
Походу кукухи з усієї Наросії полетіли у вирій, одні дятли залишились.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:16 Ответить
Або взагалі кукухой вже поїхав і боїться отруєння , або замінили недавно на "нового Путіна"
показать весь комментарий
14.02.2022 15:14 Ответить
Я же говорю, шо пыня - лежачий. Статую сфотали с расстояния в надцать метров. Там и не вдуплишь, шо это статуя. А шойгу - тоже лежачий. Но ему статуи не положены.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:15 Ответить
столы становятся все длиннее и длиннее, к чему бы это
показать весь комментарий
14.02.2022 15:16 Ответить
Скоро будет всеобщий БЭМ-ц под си-бемоль минор. Трауриг скоро.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:21 Ответить
Йо***тая выжившая из ума чмошная полутораметровая моль
показать весь комментарий
14.02.2022 15:17 Ответить
Мордой лошадиной - да по плешаку! Можно и наоборот...
показать весь комментарий
14.02.2022 15:18 Ответить
Как будто это поможет при короне?)))) Или пуйло боится что лошадь его на перо посадит?)) Грёбаные шизофреники.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:18 Ответить
Все это напоминает фильм "Шоу Трумена", когда все вокруг актеры играют роли по утвержденному сценарию, а в роли Трумена выступает слишком распояшевшийся в своих свободах украинский народ, которого разводят на "Минск" или "ниНато", только чтобы вернуть в стойло. Причем в сговоре все - и рф и зе и запад.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:21 Ответить
Ну прямо как отец из сином в фильме ,,Поезка в Америку,,
показать весь комментарий
14.02.2022 15:22 Ответить
Под предлогом военных действий (мнимых, или натуральных) можно оправдать и списать что угодно. И это волынку можно тянуть до бесконечности, (лаптногим) на свой народ насрать в принципе, так они еще и пол европы будут за яйца тягать.. Ток одно НО, европа ждать может и мес. и два и год!!! А нам каждый день, каждый месяц такой ситуации (подвешенной за ребро) выливается в большие неудобства мягко говоря... Нам кроме самих нас никто не поможет наше говно разгрести..
показать весь комментарий
14.02.2022 15:22 Ответить
ахренеть авианосец))
показать весь комментарий
14.02.2022 15:23 Ответить
Еще и установка бактерицидная посредине.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:23 Ответить
Стопудово кварцуют на постое.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:24 Ответить
ахах).. если бы Ларов случайно чихнул во время встречи его тут же бы и пристрелили!
показать весь комментарий
14.02.2022 15:23 Ответить
Значит кто-то заразный.)
показать весь комментарий
14.02.2022 15:24 Ответить
да пусть уже напялят на него костюм космонавта и будет ему гарантия от короновируса....хахахаха такой он смешной как за жизнь вцепился....))
показать весь комментарий
14.02.2022 15:25 Ответить
Плешивенький дрябложопышь даже этого своего юродивого г@вноеда боится...)))
показать весь комментарий
14.02.2022 15:26 Ответить
***** не хочет к жирику в гости, на ИВЛ. очень не хочет.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:26 Ответить
А говорят он ща лежачий, шо жирик.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:28 Ответить
сцыт ***** новичка. очень сцыт
показать весь комментарий
14.02.2022 15:26 Ответить
зачем врать, примерно 1м одна светлая пластина, таких пластинна столе 8шт, и где десятки метров? просто в следующий раз не поверишь этому контенту
показать весь комментарий
14.02.2022 15:26 Ответить
метров 8 точно есть - это нисколько не уменьшает того факта что ********, изначально пропогандирующее что все умрут а они сразу на небеса так как МП места вымолил - врет и себе и окружающим... а если человек врет даже себе, то у него не просто проблемы, у него болезнь
показать весь комментарий
14.02.2022 15:37 Ответить
Та проще всё. Кокаин сыпется с коня всё время. Как перхоть. Оно ещё высокое. Как бы унизительно тому кто рядом трётся. А так вроде все на одной линии горизонта.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:29 Ответить
Падло кремлевское сцыт подцепить насморк зато на войну на убой посылает сотни тысяч рузкоговорящих солдат.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:30 Ответить
рускоглазых солдат
показать весь комментарий
14.02.2022 15:41 Ответить
А де *****? А... Помітив.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:31 Ответить
ПТН ПНХ.............................
показать весь комментарий
14.02.2022 15:32 Ответить
щодо безпеки, якщо вже так, то совок (расіся тіпа прєємніца) просрав совок, країни Варшавського договору, та тільки на Україні схаменувся? та ви вже ВСЕ просрали, дебіли косорилі
показать весь комментарий
14.02.2022 15:32 Ответить
Flightradar: Forte12 Global Yawk тримає їх усіх за самісінці яйця. І вже давно, згіно маршрутизатору.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:33 Ответить
я говорю в сааааад!
показать весь комментарий
14.02.2022 15:33 Ответить
Зцить маразматик.
Лавров запропонував продовжувати та нарощувати переговори - іншими словами треба ще танків нагнати під кордон.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:34 Ответить
Конченные
показать весь комментарий
14.02.2022 15:36 Ответить
путін кінського ящура боїться
показать весь комментарий
14.02.2022 15:36 Ответить
Нравится, не нравится, ботокс начал плавится.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:37 Ответить
Так он же почти проговорился! Он же хотел спросить, есть ли шанс решить … решить эту проблему ….

хотел сказать , можно ли решить мирным путём
показать весь комментарий
14.02.2022 15:43 Ответить
Так в дипломатии так и говорят. Хотя здесь звучало более прямолинейно: бомбить или ещё побазарим?
показать весь комментарий
14.02.2022 15:59 Ответить
Мені здаєтся нова партія дипломатичної пошти прийшла з Аргентини
показать весь комментарий
14.02.2022 15:46 Ответить
Путлер уже где-то в бункере
показать весь комментарий
14.02.2022 15:47 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2022 15:47 Ответить
- Куме, ви чули, що ***** та Лавров на відстані у кілька десятків метрів обговорили відповіді НАТО та США на пропозиції РФ щодо "гарантій безпеки? Чому така велика відстань?
- Це ж елементарно! ***** боялося підчепити конячий грип!
показать весь комментарий
14.02.2022 15:53 Ответить
Ну я услышал, что они и дальше бряцать оружием продолжат, но пока нападать не будут. Будут ждать и торговаться. А с такими заявлениями как Пристайко сделал - можно торговаться, ведь ситуация по сути матовая - если Пристайко не отзовут и не уволят, позиция президента будет очень грустной: ведь эту идею будут и далее развивать и навязывать...
показать весь комментарий
14.02.2022 15:57 Ответить
Как жить эта тварь хочет !
показать весь комментарий
14.02.2022 16:04 Ответить
И этот ссыкун хочет воевать с Украиной? Пфф...
показать весь комментарий
14.02.2022 16:07 Ответить
А "унылая лошадь" прилично напугана, сказала впопыхах "Байден госсекретарь США". Госсекретарь США - Блинкен, лошара!!!
показать весь комментарий
14.02.2022 16:08 Ответить
Яке кончене!
https://www.youtube.com/watch?v=aBLTfggn1B8
показать весь комментарий
14.02.2022 16:09 Ответить
Судя по коняке, она бы не прочь за горло ***** подержаться...
показать весь комментарий
14.02.2022 16:12 Ответить
кацапы, а у вас отчаянно смелоЕ мачо..
где хочешь, говорит это царственное чмо, найду и замочу в сортире.. а вы, лохи, и уши развесили..
показать весь комментарий
14.02.2022 16:18 Ответить
а охоронці пукіна також охороняють його "на відстані у кілька десятків метрів"?
показать весь комментарий
14.02.2022 16:20 Ответить
https://shapito.d3.ru/vstrecha-putina-i-lavrova-v-moskve-2255221/?sorting=rating столь очевидного ссыкливого неадеквата в истории ещё не было
показать весь комментарий
14.02.2022 16:33 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2022 16:34 Ответить
The ·3 ч

Российские чиновники, приближенные к Путину, должны несколько раз в неделю сдавать кал из-за «повышенных мер безопасности» - Baza.

Среди работников Администрации есть люди, которые провели более 150 дней прошлого года в одиночных номерах.
показать весь комментарий
14.02.2022 17:31 Ответить
Коня даже пуйло уже боится.Овес хмельной попался,буянить еще начнет,брыкатся,орать про биндер и ната))
показать весь комментарий
14.02.2022 16:47 Ответить
На Жирика посмотрели и пуще прежнего бояться стали.
показать весь комментарий
14.02.2022 16:52 Ответить
Як же це плєшиве уйоби..е хоче жити? Не вірте, що нападе. Він уже всрався...
показать весь комментарий
14.02.2022 17:00 Ответить
напевно кінь без підков прискакав, от хЄрло і засцяло )))
показать весь комментарий
14.02.2022 17:03 Ответить
Дурдом.
показать весь комментарий
14.02.2022 17:10 Ответить
І скільки ще цей дурдом буде нервувати решту світу?

Лєх Валенса правильно сказав. - Після першої рекети, яка впаде на українську землю, москву треба зрівняти з землею.
Кремль у першу чергу.
Засранців, які виживуть, повісити вниз головою.
показать весь комментарий
14.02.2022 17:26 Ответить
ну этот с бубном шаман ладно ему вообще платят что бы оно своей единственной извилиной не шевелило да и губами тоже.... но эти две старые клячи ... песок с тварей сыпится.. плешивой клоун .. тварь возомнившая себя наполеоном даже для половины каЦАПОВ ясно что она оказалась иван сусаниным... и вторая кляча .. корчит с себя путинского Буцефала .. с этого вообще лет десять назад надо было подковы содрать и на шкуродерю тварь .. все мошну набивает.. быстрее бы вся эта мудотень кони двинула.. в том же шайтанате уйма желающих помочиться на то место где эту шалупень зароют
показать весь комментарий
14.02.2022 17:35 Ответить
вяличие реализует
показать весь комментарий
14.02.2022 20:35 Ответить
"Тепер уже і за рахунок колишніх республік Радянського союзу, включаючи Україну "
а вы каким х*ом к бывшим????
показать весь комментарий
14.02.2022 23:01 Ответить
Согласно исследованию, мужчины с размером члена меньше среднего чаще покупают автомобили, размеры которых тоже больше среднего, в качестве своего рода компенсации. Предположительно, эти мужчины рассматривают свой автомобиль как возможность "увеличить свою мужественность" сверх пределов того, чем наградила их природа. Может и со столами та же петрушка?
показать весь комментарий
15.02.2022 00:08 Ответить
Через скло і з трубкою в руках - пора звикати...
показать весь комментарий
15.02.2022 09:32 Ответить
 
 