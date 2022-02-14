"Ты хоть не про#бал то, что я тебе давал?.. Отними 10% моей комиссии", - НАБУ опубликовало материалы по делу депутата "Слуги народа" в Киевсовете Трубицына. ВИДЕО

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало оперативное видео переговоров участников по делу по подозрению депутата Киевского горсовета от фракции "Слуга народа" Владислава Трубицына и еще пятерых фигурантов, разоблаченных на получении неправомерной выгоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в НАБУ отметили, что собранные материалы являются частью доказательной базы, и показывают "вне кулис" организации торговли в столице.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал пяти фигурантам дела меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога. В частности, для депутата определили залог в 14,8 млн гривен. Относительно шестого участника вопрос еще решается, сообщили в НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трем сообщникам депутата Киевсовета Трубицына, подозреваемого во взяточничестве, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, - САП

Напомним, 9 февраля главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что "слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермаку, задержали на взятке.

НАБУ сообщило, что депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн.

В то же время партия "Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицыну, которого на взятке задержало НАБУ.