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"Ты хоть не про#бал то, что я тебе давал?.. Отними 10% моей комиссии", - НАБУ опубликовало материалы по делу депутата "Слуги народа" в Киевсовете Трубицына. ВИДЕО

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало оперативное видео переговоров участников по делу по подозрению депутата Киевского горсовета от фракции "Слуга народа" Владислава Трубицына и еще пятерых фигурантов, разоблаченных на получении неправомерной выгоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в НАБУ отметили, что собранные материалы являются частью доказательной базы, и показывают "вне кулис" организации торговли в столице.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал пяти фигурантам дела меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога. В частности, для депутата определили залог в 14,8 млн гривен. Относительно шестого участника вопрос еще решается, сообщили в НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трем сообщникам депутата Киевсовета Трубицына, подозреваемого во взяточничестве, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, - САП

Напомним, 9 февраля главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что "слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермаку, задержали на взятке.

НАБУ сообщило, что депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн.

В то же время партия "Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицыну, которого на взятке задержало НАБУ.

Автор: 

НАБУ (4221) взятка (6158) Трубицын Владислав (35)


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Топ комментарии
+24
Вы все не так поняли!
Это "старые политики" Порошенко в КиевРаде ЗАСТАВИЛИ его брать взятки!
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14.02.2022 15:59
+14
там всі такі - мільйонери з трущоб.
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14.02.2022 15:59
+11
на медоборудовании 30 процентов требовали. И шо сидит слуга? Много там умерло? За каждый КТ, МРТ. За всё 30 процентов мародёры?
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14.02.2022 16:10
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Правила форума Совет форумчан
Вы все не так поняли!
Это "старые политики" Порошенко в КиевРаде ЗАСТАВИЛИ его брать взятки!
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14.02.2022 15:59 Ответить
правильно, потому , как соратники парашенки- свинярчуки, грановские, каноненки никогда взяток не брали и парашенка тоже, миллиарды- это наследство
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14.02.2022 16:37 Ответить
А шо ж тихсвинарчуків не посадили??? Не має складу злочину? А ви все вірите в чесного янелоха...
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14.02.2022 16:46 Ответить
так i трухiн нe сидить. хоча доказiв навалом.
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14.02.2022 21:11 Ответить
там всі такі - мільйонери з трущоб.
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14.02.2022 15:59 Ответить
)) десятина. это издревле святое.
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14.02.2022 16:06 Ответить
Нє убєдітєльно, опять "вирвалі із контєкста".
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14.02.2022 16:08 Ответить
Треба підчинити НАБУ Зеленському, як усі інші інші служби, а то не тих ловлять, ловити треба Порошенка!
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14.02.2022 16:08 Ответить
$$ рятує...
Навіть "відмиває" до "білого та пухнастого"!
😷
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14.02.2022 16:13 Ответить
А ЯКІ резонансні справи за 31-н рік закінчилися гучними "посадками", малята??!
Пукача (вбивство Гонгадзе)??!
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14.02.2022 16:10 Ответить
Посадили Юлю і Югу...
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14.02.2022 16:12 Ответить
У Юльки все закінчилося реабілітацією та 150 лямів компенсацією-рішення суду
США...
Геніатальний плокулор -питання часу,
проти Байдена пісяв..
🤔
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14.02.2022 16:18 Ответить
на медоборудовании 30 процентов требовали. И шо сидит слуга? Много там умерло? За каждый КТ, МРТ. За всё 30 процентов мародёры?
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14.02.2022 16:10 Ответить
"Рафик не увинаватый"....
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14.02.2022 16:11 Ответить
Це вирвано з контексту - "Нівянаватая она"
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14.02.2022 16:12 Ответить
Ты хоть не про...ал....И по тихому в лес ушел......
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14.02.2022 16:12 Ответить
Друган Коли Котлеты-Митбола Тищенко.....
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14.02.2022 16:14 Ответить
Зелёные мародёры хуже банды януковоща!😡
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14.02.2022 16:18 Ответить
Ахренеть. На кол их!
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14.02.2022 16:21 Ответить
СБУ, офіс, МВС все парешаєм...Зе бариги у дії, усім зрозуміло звідки ноги!!!🤬
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14.02.2022 16:38 Ответить
тут приборохлиться для внуков хватит
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14.02.2022 16:55 Ответить
ну ясно что не вопрос о самороспуске решать будут
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14.02.2022 17:04 Ответить
а это только одна мелочевская схемка, а таких схемок да по-всем городам куева тележка...., а наріду чешут про налоги, касcовые аппараты, растаможку авто и прочие декларации по-налогам
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14.02.2022 17:11 Ответить
Тварюки у корита...
А чого морди та призвища відсутні, це шо тіпа шантажа для некоторих лічностей? Возбуждаться наше фанерное око не планує?
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14.02.2022 18:08 Ответить
Та то порох виноватый!
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14.02.2022 18:29 Ответить
а ви лохи платiть налоги з шабашок. i шоб нi копiйки нe проскользнуло!
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14.02.2022 21:17 Ответить
 
 