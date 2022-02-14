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Зеленский ответил, где находится сегодня его семья: "Всегда со мной, всегда с Украиной". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что его семья находится всегда с ним, "всегда с Украиной".

Так он ответил на вопрос журналистки о том, находится ли его семья сегодня в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной. И это без пафоса. Я президент. Моя жена – не просто жена, она – первая леди, и должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи. Это не обязательно обо всех других, о ком вы сказали... Но это, я считаю, принципиальная вещь... Очень важно для государства, для общества, поддерживать Украину, потому что ты украинец... Гражданин не тот - у кого есть паспорт, а тот, кто сегодня в Украине. Я считаю, в большое время живем...", - отметил Зеленский.

Как сообщалось, только в воскресенье, 13 февраля, из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. Так, среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину 13 февраля – борта Рината Ахметова и Бориса Колесникова.

Автор: 

агрессия (1704) Зеленский Владимир (20348) россия (95515) чартер (35)


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Топ комментарии
+43
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14.02.2022 16:58
+42
она сегодня учит итальянцев по телеку, как вкусна и нежна пицца со скубрией по 8 )
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14.02.2022 16:55
+37
"Разом з Україною" та "в Україні" - це зовсім різні речі ))
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14.02.2022 16:56
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она сегодня учит итальянцев по телеку, как вкусна и нежна пицца со скубрией по 8 )
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14.02.2022 16:55 Ответить
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14.02.2022 17:37 Ответить
коммон, їх родини вже роки поза Україною живуть. Їм що в Україну всіх перевозити через можливість нападу ?
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14.02.2022 17:48 Ответить
"І це без пафосу. Я *********"
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14.02.2022 21:03 Ответить
А детишки Порошенка, ходят по Лондону, в футболках вцвете российского флага и двухглавым орлом.
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14.02.2022 17:43 Ответить
А ти сам бачив чи кума сказала? Дурне ти створіння
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14.02.2022 17:59 Ответить
Если нет телевизора, хоть изредка ходи до соседей, новости смотреть, ато одичаеш.
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14.02.2022 19:21 Ответить
не все, знаешь ли, любят черпать говно из рашистских пропогандистских аналов и жрать его причмокивая, как ты
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14.02.2022 21:19 Ответить
очередной русский, укушенный в голову телеящиком
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14.02.2022 22:18 Ответить
Вася, якщо тєлєк для тебе основне джерело інформації, то діскусію припиняємо - ми з тобою у різних інтелектуальних вагових категоріях.
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15.02.2022 11:22 Ответить
Давно з Лондона?
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14.02.2022 18:02 Ответить
А вам еще не надоело говорить о Порошенко? Это уже заезженная пластинка. Выучите,наконец, имя вашего президента. Это Зеленский. И хватит вбрасывать всякую ерунду в информационное пространство. Просто противно это читать. Такое впечатление что в Украине очень много дебилов.
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14.02.2022 19:23 Ответить
Сколько бы не говорил Зеленский о семье, войне, о Украине, здешнее большинство будет рассказывать фейки и с пеной у рта кричать "а баба Яга против"
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14.02.2022 21:58 Ответить
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14.02.2022 19:23 Ответить
"она достаёт из широких трусов
дубликатом бесценного груза...." ))
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14.02.2022 19:27 Ответить
На горе сирень растет, того глядишь обломится
- Путин Бубочку #бет, хочет познакомиться

Джерело:
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14.02.2022 16:55 Ответить
але литадло вже заправлене коломойшой
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14.02.2022 16:55 Ответить
а лепидло вже намазано на лапшу для ушей народа ))
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14.02.2022 17:10 Ответить
а для українців -- дивидло від блаЗЄнського
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14.02.2022 17:28 Ответить
ага, а физически на Сейшелах
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14.02.2022 16:55 Ответить
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14.02.2022 16:58 Ответить
да уж, ильич не сромничал - Цюрих, Мюнхен, Лозанна, Финляндия, Зимний в Петрограде...страшно скандальный карлик натянул всю империю....и надюху, по слухам
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14.02.2022 17:03 Ответить
ЗЕленин тоже не особо скромничает
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14.02.2022 17:20 Ответить
Не З КИМ, а ДЕ !!??
АКАКАЯРАЗНИЦА тут не прокатить !!!!
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14.02.2022 16:55 Ответить
Віру, віру... але не дуже.
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14.02.2022 16:55 Ответить
Стариков интересно хоть пожалел своих?
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14.02.2022 16:59 Ответить
"свидетель из криворожья" ))
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14.02.2022 17:03 Ответить
"Разом з Україною" та "в Україні" - це зовсім різні речі ))
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14.02.2022 16:56 Ответить
Ой, не приставайте,

он - юрист и не отдупляет разниці между "В" и "НА"
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14.02.2022 17:23 Ответить
Идиота кусок
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14.02.2022 16:56 Ответить
А как апартаменты в Лондоне и Ялте?
Тоже з Україною?
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14.02.2022 16:56 Ответить
норм съехал..
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14.02.2022 16:56 Ответить
...на Форте-деї-Мармі
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14.02.2022 16:57 Ответить
Зеленський запевнив канцлера Німеччини https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/olaf-sholc-v-ukrajini-cherez-zagrozu-vtorgnennya-rf-16-lyutogo-onlayn-novini-ukrajini-50215987.html Олафа Шольца , що Україна надасть законопроєкти про особливий статус Донбасу та місцеві вибори на сході України для дискусії.

Про це Шольц заявив під час спільного брифінгу з українським лідером, коментуючи переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/osobliviy-status-donbasu-ukrajina-pidgotuye-zakonoproyekt-zayaviv-olaf-sholc-novini-ukrajini-50216552.html
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14.02.2022 16:57 Ответить
Зе -язва на тлі України, як і всі сепари, і вже і мокша радіє озвученню послом рішень зе. Сподіваюсь, що парламент не дасть цій зраді ходу.
А сімью міг би і показати, а не словесами заливатися, -дуже хітроговорливий
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14.02.2022 19:37 Ответить
Актуальное сегодня

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3747194.html Що ви знаєте про тортури? Катування гундосим голосом ЗЕбіла - ось тортури)
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14.02.2022 16:57 Ответить
Если быть точнее, то голос у него не гундосый.

Этот голос он себе искусственно поставил в 2015-2016 годах

и называется он "Вкрадливе пердіння ротом"
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14.02.2022 17:27 Ответить
Зепердорот? ПердоротоЗе? РотопердоЗЕ? А впрочем какая разница...
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14.02.2022 18:09 Ответить
Лживый подонок.
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14.02.2022 16:59 Ответить
"З скумбрією в серці"...😁
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14.02.2022 17:03 Ответить
Ждём видосика с участием жены и детей с Майдана.
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14.02.2022 17:01 Ответить
Ага, з майдану Сан-Мартино-ди-Венеції.
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14.02.2022 17:10 Ответить
Ага.
"Мысленно с вами. Люблю, целую, привет из Италии'.
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14.02.2022 17:01 Ответить
І чому б Олені Володимирівні не записати звернення до українців,разом з чоловіком і дітьми, серед київських краєвидів ?
Якраз зараз такий відосік був би доречним.
А то тільки так :
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14.02.2022 17:02 Ответить
Зебіли! А ви теж всі в Італію повтікали, як перша лєдя?

Доречі! Їхня вілла знаходиться поряд з віллами расєйських олігархів: дериєбаски, абрамовича та інших наближених до «імператора». Янелох там у них клован за викликом, коли стане сумно то можна концерти замовити сусіду.
Грьобаний встид! І ось це ви обрали преЗЕдентом!
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14.02.2022 17:06 Ответить
Отак майже кожен прикольнувся."Аби не Порох" і вибрали Зєлю.А наступні вибори "аби не Зєля" - і виберем Пороха.Отакі приколи...
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14.02.2022 17:20 Ответить
Як би його родина знаходилася в Україні, він би відповів прямо:" тут в Україні", замість цього "Моя родина завжди зі мною, завжди з Україною. ", тоб -то подумки, завжди у сердці і т.п.
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14.02.2022 17:07 Ответить
Моя родина завжди зі мною - то в Омане, то на Сейшелах, то...
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14.02.2022 17:18 Ответить
Его родина - Иудея
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14.02.2022 17:35 Ответить
його батьківщина - смітник!
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14.02.2022 17:51 Ответить
Саме так, а не блукав би словами, та Україной прикривався...
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14.02.2022 19:40 Ответить
Ну так гундосік запиляй з Лєнкою на паруі доведи що вона тут.
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14.02.2022 17:15 Ответить
Погранслужба Украины официально заявила 186 депутатов ВР покинули Украину.
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14.02.2022 17:16 Ответить
Оце так!
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14.02.2022 19:41 Ответить
Ну, з Україною ти сам ніколи не був. Відповідно і скумбрія твоя не з нею.
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14.02.2022 17:20 Ответить
Не буду удивлен, если "скумбрия" уже в бассейне итальянской виллы плавает
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14.02.2022 17:41 Ответить
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14.02.2022 19:26 Ответить
Можно и в Киеве быть, когда Порох обновил систему ПВО за свои деньги.
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14.02.2022 17:20 Ответить
Від ваших коментарів тут нічого не зміниться. Треба діяти, тобто виходити на протест, бо в іншому випадку скоро в нас в парламенті будуть сидіти Пушиліни і Бородаї, ви зі своїх податків будете утримувати вбивць і збоченців, а ваших дітей можуть на вулиці вбити/побити/згвалтувати представники так званої "народної міліції" і все це безкарно як кадировці у рашці.
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14.02.2022 17:29 Ответить
Между "с" и "в" большая разница. Белоэмигранты тоже умирали с Россией в сердце... но в Париже
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14.02.2022 17:33 Ответить
Да-да, с Украиной в Италии.
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14.02.2022 17:40 Ответить
Станом на 12 годину дня 14 лютого в Україні немає 23 народних депутатів.

Про це повідомили співрозмовники https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323957/ УП в правоохоронних органах

Зокрема, йдеться про таких народних обранців:

Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
Устінова Олександра ("Голос"), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
Железняк Роман ("Голос"), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
Нагорняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.
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14.02.2022 17:45 Ответить
Доха - это Катар, а не ОАЕ.
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14.02.2022 19:42 Ответить
На фото гнида, що змилась...

: http://argumentua.com/stati/vadim-novinskii-****-pravoslavnaya-amstor-tambovskaya-pg-i-fsb Вадим Новинский, «**** православная»: «Амстор», Тамбовская ПГ и ФСБ

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14.02.2022 17:46 Ответить
Головне, що Порошенко та Турчинов із сім'ями в Києві. Що нам від того Зе та його дружини? Вона у 14 році у ФБ призивала вказувати розташування украінських сил. То хай летить до Італія.
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14.02.2022 17:45 Ответить
Вона давно в Італії.
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14.02.2022 18:24 Ответить
Покажи.
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14.02.2022 17:45 Ответить
???????
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14.02.2022 17:46 Ответить
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14.02.2022 18:11 Ответить
Та перша леді жодног разу у військовому шпиталі не була.
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14.02.2022 17:47 Ответить
я не вірю зеленому кловуну,
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14.02.2022 17:59 Ответить
Перша ледя розробляе меню на випадок окупації!
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14.02.2022 18:08 Ответить
Бреше і навіть не моргне. Це як свою дачу він віддав сиротам...
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14.02.2022 18:22 Ответить
Так где всё-таки твоя семья бубочка? Я ни яух не понял. Ты как Свирид Голохвастов из «За двома зайцями» - « …..то есть по содержанию, по хворее вин конечно тоже человек, но по уму… ну так зачем же…»? Где ледя де мама с папой де изя валерьевич? Колись..
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14.02.2022 18:23 Ответить
краще один раз побачити, ніж сто разів послухати клоуна
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14.02.2022 18:57 Ответить
Чого ти либишся, гундосику? Весело? А мені ні
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14.02.2022 19:01 Ответить
А шо це він так посміхається??? тут нікому не смішно, бо вже й гривня на тлі цих новин обвалюється, а йому смішно...
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14.02.2022 19:38 Ответить
Так где она плеать находится таки?
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14.02.2022 19:39 Ответить
Лучше скажи сколько у тебя заграничных паспортов!!3-4 или десяток!! Куда сбежишь?? В сраный Израиль или в родимую РОССИЮ??
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14.02.2022 20:38 Ответить
Зеленський відповів, де знаходиться сьогодні його родина: "Завжди зі мною, завжди з Україною" Джерело:

У МОНТЕ КАРЛО У ЛЬОСІ СИДЯТЬ,
БОЯТЬСЯ РАСЄЙСЬКИХ БОМБАРДУВАНЬ

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14.02.2022 20:42 Ответить
Фууууууууу, блевотина......артистке из немецких фильмов для взрослых, готовой принять сколько угодно и с любой стороны, никогда не стать первой леди.)))
Первой лядью-да, но первой леди- нет.
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14.02.2022 21:48 Ответить
первая бледи
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15.02.2022 00:45 Ответить
А відосік з цього приводу де?
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14.02.2022 22:14 Ответить
"Я президент!" - ваще без пафосу.
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15.02.2022 00:45 Ответить
ЗЕ постоянно пытается всех в этом убедить. Это не пафос, а зависть и страх.
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15.02.2022 09:08 Ответить
Ой не завжди Скумбія з Україною.
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15.02.2022 09:06 Ответить
они тоже как Зеля в Омане очутился? Вот поехали в Житомир, а внезапно как то очутились на Сейшелах
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15.02.2022 11:08 Ответить
 
 