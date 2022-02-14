Зеленский ответил, где находится сегодня его семья: "Всегда со мной, всегда с Украиной". ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что его семья находится всегда с ним, "всегда с Украиной".
Так он ответил на вопрос журналистки о том, находится ли его семья сегодня в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.
"Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной. И это без пафоса. Я президент. Моя жена – не просто жена, она – первая леди, и должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи. Это не обязательно обо всех других, о ком вы сказали... Но это, я считаю, принципиальная вещь... Очень важно для государства, для общества, поддерживать Украину, потому что ты украинец... Гражданин не тот - у кого есть паспорт, а тот, кто сегодня в Украине. Я считаю, в большое время живем...", - отметил Зеленский.
Как сообщалось, только в воскресенье, 13 февраля, из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. Так, среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину 13 февраля – борта Рината Ахметова и Бориса Колесникова.
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дубликатом бесценного груза...." ))
- Путин Бубочку #бет, хочет познакомиться
Джерело:
АКАКАЯРАЗНИЦА тут не прокатить !!!!
он - юрист и не отдупляет разниці между "В" и "НА"
Тоже з Україною?
Про це Шольц заявив під час спільного брифінгу з українським лідером, коментуючи переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/osobliviy-status-donbasu-ukrajina-pidgotuye-zakonoproyekt-zayaviv-olaf-sholc-novini-ukrajini-50216552.html
А сімью міг би і показати, а не словесами заливатися, -дуже хітроговорливий
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3747194.html Що ви знаєте про тортури? Катування гундосим голосом ЗЕбіла - ось тортури)
Этот голос он себе искусственно поставил в 2015-2016 годах
и называется он "Вкрадливе пердіння ротом"
"Мысленно с вами. Люблю, целую, привет из Италии'.
Якраз зараз такий відосік був би доречним.
А то тільки так :
Доречі! Їхня вілла знаходиться поряд з віллами расєйських олігархів: дериєбаски, абрамовича та інших наближених до «імператора». Янелох там у них клован за викликом, коли стане сумно то можна концерти замовити сусіду.
Грьобаний встид! І ось це ви обрали преЗЕдентом!
Про це повідомили співрозмовники https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323957/ УП в правоохоронних органах
Зокрема, йдеться про таких народних обранців:
Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
Устінова Олександра ("Голос"), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
Железняк Роман ("Голос"), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
Нагорняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.
: http://argumentua.com/stati/vadim-novinskii-****-pravoslavnaya-amstor-tambovskaya-pg-i-fsb Вадим Новинский, «**** православная»: «Амстор», Тамбовская ПГ и ФСБ
У МОНТЕ КАРЛО У ЛЬОСІ СИДЯТЬ,
БОЯТЬСЯ РАСЄЙСЬКИХ БОМБАРДУВАНЬ
Первой лядью-да, но первой леди- нет.