Зеленский ответил, где находится сегодня его семья: "Всегда со мной, всегда с Украиной". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что его семья находится всегда с ним, "всегда с Украиной".

Так он ответил на вопрос журналистки о том, находится ли его семья сегодня в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной. И это без пафоса. Я президент. Моя жена – не просто жена, она – первая леди, и должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи. Это не обязательно обо всех других, о ком вы сказали... Но это, я считаю, принципиальная вещь... Очень важно для государства, для общества, поддерживать Украину, потому что ты украинец... Гражданин не тот - у кого есть паспорт, а тот, кто сегодня в Украине. Я считаю, в большое время живем...", - отметил Зеленский.

Как сообщалось, только в воскресенье, 13 февраля, из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. Так, среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину 13 февраля – борта Рината Ахметова и Бориса Колесникова.