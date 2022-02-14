Стрим с Юрием Бутусовым: о Шольце, Зеленском, особом статусе на 16 февраля. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Сегодня в 21:00 на канале "Бутусов Плюс" можно узнать, что ожидает Украину 16 февраля и есть ли угроза начала большой войны.
В прямом эфире главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов будет говорить о следующем:
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Президент Владимир Зеленский после долгой паузы записал обращение к народу и объявил предполагаемый день нападения на Украину 16 февраля Днем Единства.
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Канцлер ФРГ Шольц прибыл в Киев и заявил, что Зеленский представит законопроект об особом статусе Донбасса.
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Карта обстановки вокруг границ Украины – каким украинским городам угрожают российские группировки и какова численность этих группировок?
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ВСУ на Донбассе получили Джавелины, NLAW, M141, Стугны и Корсары.
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Есть ли угроза начала войны 16 февраля?
Топ комментарии
+7 Ksenia VB
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Не будет ничего страшного.
Будут обычные солнечные и тёплые дни.
Для середины февраля это очень тепло.
* * *
Киев в осаде, все живут в подвалах, нет связи, воды, еды, топлива, электричества. В подвал влетает голубь, на шее записка на пергаменте: "ПриватБанк. Ваш обязательный платеж по использованию кредита в этом месяце составляет...."
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Агов, расіянці, ви ото з нападом не затягуйте, бо нам ще картоплю саджати. Бо якщо хтось з вас потім по саджаному проїде, то вам точно п*зда.
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Следом за сроками "за терроризм в Майнкрафте" в России собираются выписывать штрафы за плохое вождение в GTA.
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Нравится, не нравится - джавелины справятся.
* * *
В этой ситуации больше всего офигевают граждане Афганистана, эвакуированые в Украину в 2021 году.
пуйло - заяву від Шольцп , що українська влада внесе план врегулювання по Донбасу (читай - розробить дорожню карту капітуляції)
З
Шольц - відсотки за користування кредитом
Зеленський - піар і кілька відсотків до рейтингу, нібито не допустив вторгнення у найкритичніший момент.
Знову фарс. Вся світова політика - це і є фарс і блеф...
Спробуйте не здаватись а пручатись про-російському лобі ... та лийте грязюку на тих хто озброює Україну повним ходом .
Можете задирати лапки , та так думають не усі ...
все одно ж дивитесь. Значіть клацніть. Вам неважко , а людині приємно.
- краще-б не лізти було в ярмо заради беніного прикола .
Німецький пацифізм котрий ми зараз бачимо - це пацифізм вже третього покоління без війни і третього покоління під захистом НАТО. Він вже перетворився на щось дуже цинічне і фарисейське, і це самозакоханість. Тобто, це коли ви йдете біля бійки і ви бачите що людину вбивають, ви говорите, що я настільки крута людина, настільки моральна, що я не втручаюсь, тому що я не хочу збільшувати кількість насильства в світі, і ви бачите як цю людину вбивають остаточно. Але ви така закохана в себе людина, що ви не втручались і ви не перейшли цей кордон насильства. Це позиція більшості німецького суспільства.
https://www.youtube.com/watch?v=lUBy1DUNfM4
Вчора мій товариш ходив записуватись до тероборони у воєнкомат. Загальний висновок - той самий бардак, що і в 2014. Вісім років "реформ" коту під хвіст.