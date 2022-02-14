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Новости Видео Война
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Стрим с Юрием Бутусовым: о Шольце, Зеленском, особом статусе на 16 февраля. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в 21:00 на канале "Бутусов Плюс" можно узнать, что ожидает Украину 16 февраля и есть ли угроза начала большой войны.

В прямом эфире главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов будет говорить о следующем:

  • Президент Владимир Зеленский после долгой паузы записал обращение к народу и объявил предполагаемый день нападения на Украину 16 февраля Днем Единства.

  • Канцлер ФРГ Шольц прибыл в Киев и заявил, что Зеленский представит законопроект об особом статусе Донбасса.

  • Карта обстановки вокруг границ Украины – каким украинским городам угрожают российские группировки и какова численность этих группировок?

  • ВСУ на Донбассе получили Джавелины, NLAW, M141, Стугны и Корсары.

  • Есть ли угроза начала войны 16 февраля?

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Бутусов Юрий (4358) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+7
Будуть врарювати нам ту ж саму капітуляцію, тільки повільну.
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14.02.2022 21:13
+6
Можливо. Але не тому що хутін не хотів чи не планував.
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14.02.2022 21:12
+6
При згоді на особливий статус Україні як незалежній державі гаплик.
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14.02.2022 21:18
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Вот увидите, ни 16-го, ни 17-го, ни 18-го ....
Не будет ничего страшного.
Будут обычные солнечные и тёплые дни.
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14.02.2022 21:06 Ответить
Где? В Париже? Или в Риме? А может в Мадриде? Это ты оттуда вещаешь?Я в этом нисколько не сомневаюсь. А на счёт Украины - путлеру верить это себя не уважать!
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14.02.2022 21:12 Ответить
У нас в Украине на большей части территории солнечно и плюсовая погода днём.
Для середины февраля это очень тепло.
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14.02.2022 21:22 Ответить
Можливо. Але не тому що хутін не хотів чи не планував.
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14.02.2022 21:12 Ответить
Ти якийсь дивний. Де ти бачив що я істерію?
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14.02.2022 21:20 Ответить
он сам истерит,причем не хило )
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14.02.2022 21:34 Ответить
п.с. З України масово вилетіли всі замовники корпоративів 95 кварталу.

* * *
Киев в осаде, все живут в подвалах, нет связи, воды, еды, топлива, электричества. В подвал влетает голубь, на шее записка на пергаменте: "ПриватБанк. Ваш обязательный платеж по использованию кредита в этом месяце составляет...."

* * *
Агов, расіянці, ви ото з нападом не затягуйте, бо нам ще картоплю саджати. Бо якщо хтось з вас потім по саджаному проїде, то вам точно п*зда.

* * *
Следом за сроками "за терроризм в Майнкрафте" в России собираются выписывать штрафы за плохое вождение в GTA.

* * *
Нравится, не нравится - джавелины справятся.

* * *
В этой ситуации больше всего офигевают граждане Афганистана, эвакуированые в Украину в 2021 году.
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14.02.2022 21:30 Ответить
Після візиту Шольцп з'явилась впевненість, що вторгнення не буде. Принаймні в найближчі кілька місяців. Точніше, до нових путлерівських "хотілок". На моменті всі отримали, що хотіли:
пуйло - заяву від Шольцп , що українська влада внесе план врегулювання по Донбасу (читай - розробить дорожню карту капітуляції)
З

Шольц - відсотки за користування кредитом

Зеленський - піар і кілька відсотків до рейтингу, нібито не допустив вторгнення у найкритичніший момент.

Знову фарс. Вся світова політика - це і є фарс і блеф...
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14.02.2022 21:39 Ответить
По прогнозу погоды, дождь и потепление. Спокойно собираюсь что сойдет лед и будем мирно ходить на рыбалку.
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14.02.2022 22:33 Ответить
Підпише особливий статус щоб відчепились і на тому все закінчиться до наступних навчань раші.
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14.02.2022 21:11 Ответить
Ты с гопниками когда нибудь сталкивался? Они когда нибудь в своём шантаже останавливались? Вот тоже самое и куйло. После особливого статуса они места в ВР потребуют и своего премьера… не лучше ли стену и ров крокодилами
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14.02.2022 21:15 Ответить
Я не пишу що я хочу, що я б зробив або що правильно зробити, я пишу що зробить зебіл. Нажаль мені вся ця ситуація зараз нагадує кінець авганістану, там також керівництво розказувало про бородьбу, а потім втекло, захів казав про підтримку, давав зброю і втік. Ситуація один в один, але нам протистоять не моджахеди з ак47.
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14.02.2022 21:18 Ответить
При згоді на особливий статус Україні як незалежній державі гаплик.
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14.02.2022 21:18 Ответить
Ви подивіться що зараз захід робить, вони могли б нас захистити без слів, ввести санкції або перекинути пару тисяч солдат і не було б військових дій на 100%, замість цього Саліван говорить що нас будуть бомбити сотнями балістичних ракет і авіацією. Моя думка - нас здали і хочуть за наш рахунок миритися з росією. Про інформаційну війну проти нас і говорити не хочу (знов таки захід зараз нам в останні дні завдав шкоди в 10 разів більше росіян). Уявіть що ми сьогодні скажемо що Молдову завтра або післязавтра буде бомбити рашка, підкинемо ім трохи протитанкових гранатометів і наш міністр оборони буде розказувати як молдову балістичними ракетами рознесуть, це буде з нашого боку дружній жест?
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14.02.2022 21:24 Ответить
Окрім Салівана (проросійське крило) , в конгресі є ще й інші представники .
Спробуйте не здаватись а пручатись про-російському лобі ... та лийте грязюку на тих хто озброює Україну повним ходом .
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14.02.2022 21:34 Ответить
Ну от ви скажіть чим нам допоможуть птрк та стінгери проти балістичних ракет? Саліван це військова влада США, так там є конгресмени які хочуть допомогти по справжньому, але нажаль більшості важливіші туалети на 3 статі ніж світові проблеми. А реакцію британців які вже готові нашу фінляндізацію підтримати бачили? Це моя думка, військових дій не буде, але шалений тиск на Україну продовжуватиметься доки зе не піда на поступки (а він уже пішов, сьогодні вже було і за позаблоковість і про особливий статус).
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14.02.2022 21:40 Ответить
Скільки ви не кричіть -"захід зрадив " , реальні події все-рівно десь по середині , в балансі сил.
Можете задирати лапки , та так думають не усі ...
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14.02.2022 21:51 Ответить
А чем помогут баллистические ракеты пуйлу? Из же не миллионы, вряд-ли тысячи. Гитлер сбросил на Англию сотни тысяч бомб и ракет, а не добился ничего.
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14.02.2022 22:00 Ответить
Вони можуть дистанційно завдавати високоточних ударів по будьякій точці нашої держави, по інфраструктурі, електростанції тощо, можуть за годину зробити нам енергетичний та інформаційний колапс і збивати нам їх нічим. Знов таки я думаю що цього не буде й це просто тиск на нашу державу з усіх боків.
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14.02.2022 22:12 Ответить
Відповідь вам дасть Ердоган , на прикладі війни супроти російського озброєння в Карабасі ...
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14.02.2022 22:45 Ответить
Не преувеличивает лапотные возможности. Амерам потребовалось только по одному аэродрому в Иране запустить 70 томагавков. И то смогли вывести его из строя на неделю. А высокоточность кацапских ракет вещь в себе.
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14.02.2022 23:21 Ответить
Будуть врарювати нам ту ж саму капітуляцію, тільки повільну.
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14.02.2022 21:13 Ответить
день нападу настільки "непередбачуваний", що про нього ЗНАЄ АЖ ВЕСЬ СВІТ!!! ХАХАХАХААХ!!! На яких лошар ця брехня про 16-е лютого розрахована??
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14.02.2022 21:17 Ответить
Швидше за все ти і є лошара...
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14.02.2022 21:20 Ответить
ну залишилось всього два дні, тоді і подивимось, хто - лошара, а хто - я?.. Відлік пішов!
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14.02.2022 21:23 Ответить
пиваса сходи ще банку відкрий.

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14.02.2022 21:40 Ответить
літаками США практично не моніториться східний берег Азовського моря. Там можуть непомітно накопичитись, а потім на десентних катерах вдертися орчі орди щоб блокувати і забрати Марік
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14.02.2022 21:25 Ответить
Щоб нарватися на санкції? Просто будуть давити рашка разом з заходом поки зе все не підпише, ви подивіться, німці всі лише про мінські домовленості говорять при чому в російському трактуванні, франція також (ті взагалі хочуть нас фінляндізувати), серйозно підтримати нашу економіку ніхто не береться, короче Україна потрібна лише Українцям.
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14.02.2022 21:34 Ответить
А что может сделать несколько залпов РСЗО по тем десантным шаландам?
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14.02.2022 22:01 Ответить
РСЗО совковое, оно тоже может быть не особо точным)
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15.02.2022 10:01 Ответить
А там большой точности не нужно. Накрывай по площадям и раки будут очень упитанными в этом сезоне.
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15.02.2022 11:38 Ответить
Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
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14.02.2022 21:40 Ответить
там ще присутній був хУ..ло . Може не замітили ...
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14.02.2022 21:42 Ответить
не, он появился уже с президентом Франции лишь на подписание и договоренность. Писали именно Меркель и Сивочолий предатель.
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14.02.2022 21:48 Ответить
- бачу зі слів , свічку тримали ви ...
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14.02.2022 21:52 Ответить
сам гетьман это говорил, ты не веришь святому петру? Ты шо зелебобик?
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14.02.2022 22:03 Ответить
- запоребрик , то є проблема для українців , у вигляді хУ....ла на сьогодні. Решту можемо вирішити пізніше ...
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14.02.2022 22:09 Ответить
Подякуємо штатам за гори необхідного озброєння що літаками ввозять в Україну . Надіюсь що найближчим часом потреби не буде .
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14.02.2022 21:41 Ответить
чому ніхто не ставить Бутусову лайки. Прямо під відосом можна клацнуть.
все одно ж дивитесь. Значіть клацніть. Вам неважко , а людині приємно.
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14.02.2022 21:46 Ответить
Подивимось , як Зе викрутиться з своєї ситуації ...
- краще-б не лізти було в ярмо заради беніного прикола .
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14.02.2022 21:55 Ответить
Зеленому чму устроили удобный повод чтобы сдаться, и он им воспользовался. Все остальное - это просто болтовня, как блестящая обертка, в которую завернута эта конфетка из говна
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14.02.2022 23:57 Ответить
Як Росія купує німців? Чому Берлін не дає зброю Україні? Як це змінити? Відверті відповіді.

Німецький пацифізм котрий ми зараз бачимо - це пацифізм вже третього покоління без війни і третього покоління під захистом НАТО. Він вже перетворився на щось дуже цинічне і фарисейське, і це самозакоханість. Тобто, це коли ви йдете біля бійки і ви бачите що людину вбивають, ви говорите, що я настільки крута людина, настільки моральна, що я не втручаюсь, тому що я не хочу збільшувати кількість насильства в світі, і ви бачите як цю людину вбивають остаточно. Але ви така закохана в себе людина, що ви не втручались і ви не перейшли цей кордон насильства. Це позиція більшості німецького суспільства.

https://www.youtube.com/watch?v=lUBy1DUNfM4
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15.02.2022 00:00 Ответить
Как уже надоел этот сцикливый Зеленский что уже хочеться Вова залезь туда откуда ты зеленая гнида взялась на нашу голову!!теперь кажлый день как огне нет решительных действий мамкин полководец как ты уже задрочил народ мой своей трусостью !!ты б уже у Путина попроси убежище так на всякий случай!!!
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15.02.2022 01:55 Ответить
Юрію, звертаю Вашу увагу.
Вчора мій товариш ходив записуватись до тероборони у воєнкомат. Загальний висновок - той самий бардак, що і в 2014. Вісім років "реформ" коту під хвіст.
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15.02.2022 09:32 Ответить
 
 