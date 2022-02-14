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Активно отслеживаем возможные провокации со стороны РФ и ОРДЛО – Залужный. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины следят за тем, чтобы не допустить возможных провокаций со стороны России или незаконных вооруженных формирований на территории оккупированного Донбасса.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

Генерала спросили, ожидаются ли провокации со стороны ОРДЛО и какой casus belli (формальный повод для объявления войны. – Ред.) может использовать Россия со стороны оккупированного Донбасса.

"У противника всегда в запасе множество поводов, которые могут стать casus belli. Могу сказать, что мы в ожидании этих провокаций уже около восьми лет. Самое главное – нам не допустить этих провокаций", – сказал Залужный.

Он напомнил о попытке провокации 12 февраля, когда российские СМИ начали распространять фейки об обстреле украинскими военными Донецка.

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"Мы тогда очень быстро отреагировали, сделали несколько очень важных заявлений, что подобные обвинения в сторону Вооруженных сил недопустимы. Мы не можем этого допустить сегодня", - объяснил главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что одной из задач украинских военных является отслеживание и быстрый анализ происходящих событий, в том числе и в информационном пространстве.

Залужный подчеркнул, что важным моментом является следить за тем, чтобы ВСУ не были спровоцированы и не допустили подобного военного инцидента.

Автор: 

Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+9
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14.02.2022 22:53
+2
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14.02.2022 22:51
+2
Из выступающих от власти,Залужный единственный,которому доверяет население
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14.02.2022 22:52
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14.02.2022 22:51 Ответить
Залужний не авторитеті. Та й що він там знає. А от агенство ОБС...
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14.02.2022 22:55 Ответить
напружує, що він у шоу бере участь, валентинки показує, хоча повинен займатися обороною день і ніч
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14.02.2022 23:07 Ответить
Из выступающих от власти,Залужный единственный,которому доверяет население
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14.02.2022 22:52 Ответить
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14.02.2022 22:53 Ответить
Для русских провокация как боярышник и втереться Рукавом. они могут и без провокации. Берегите Солдат они Украинцы , а что бы уберечь меньше смотрите в Глаза , а всегда в Прицел.
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14.02.2022 23:00 Ответить
значить рашисти будуть безкарно як у тирі розстрілювати українських воїнів кілька днів - проходили це вже багато разів.

Залужний наголосив, що важливим моментом є слідкування за тим, щоб ЗСУ не були спровоковані і не допустили подібного військового інциденту. Джерело:
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14.02.2022 23:02 Ответить
если все подконтролем, какого уя зеля побежал с особым статусом в руке к немцу. это же план куйла, или наивный зелох надеется про отвод и выборы по украинским законам, когда куйло не отвел? лох лох лох
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14.02.2022 23:10 Ответить
Тут следи, не следи-если кацапне припекло, то они вторгнутся. Следить нужно,чтобы кацапня сдыхала в быстром темпе.
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14.02.2022 23:12 Ответить
Прийдёт час и будем отслеживать периметр кремля....
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14.02.2022 23:13 Ответить
Це вони з вишки на кордоні спостерігають? чи може Шойгу їх інформує? бо ж більше нікому не вірять і їм ніхто не довіряє. *** запустили 1 сопутник і той не працює.
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14.02.2022 23:20 Ответить
Залужного кстати Ярош хвалил в своем интервью недавно, может и нормальный чувак
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14.02.2022 23:27 Ответить
Дякую !
Будьте напоготові і бережіть себе.
Ми віримо у наші Збройні Сили !
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15.02.2022 00:29 Ответить
 
 