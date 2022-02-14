Супруги Зеленские записали видео с букетом: "Мы вместе, мы дома, мы в Украине". ВИДЕО

Президент и первая леди записали короткое видео ко Дню влюбленных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео президент обнимает жену, которая держит букет.

"14 февраля 2022 года. Снимаем это видео с женой не просто так. Очень важно сейчас показать всем, что мы вместе, мы дома, мы в Украине", - говорит Владимир Зеленский.

"Поздравляем всех с Днем влюбленных, хотим сказать: любим друг друга. Любим Украину", - добавляет Елена Зеленская.