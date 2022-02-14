Супруги Зеленские записали видео с букетом: "Мы вместе, мы дома, мы в Украине". ВИДЕО
Президент и первая леди записали короткое видео ко Дню влюбленных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На видео президент обнимает жену, которая держит букет.
"14 февраля 2022 года. Снимаем это видео с женой не просто так. Очень важно сейчас показать всем, что мы вместе, мы дома, мы в Украине", - говорит Владимир Зеленский.
"Поздравляем всех с Днем влюбленных, хотим сказать: любим друг друга. Любим Украину", - добавляет Елена Зеленская.
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Досі про рейтинги думають ? А цільова аудиторія яка ? Постклімаксичні дами й упертюхи,переконані,що "Вова хочєт,но єму нє дают" ?
- Что-то не так:
"звезда" отвечает:
- Да мне кажется освещение неправильно выставлено!
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