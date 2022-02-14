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Супруги Зеленские записали видео с букетом: "Мы вместе, мы дома, мы в Украине". ВИДЕО

Президент и первая леди записали короткое видео ко Дню влюбленных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео президент обнимает жену, которая держит букет.

"14 февраля 2022 года. Снимаем это видео с женой не просто так. Очень важно сейчас показать всем, что мы вместе, мы дома, мы в Украине", - говорит Владимир Зеленский.

"Поздравляем всех с Днем влюбленных, хотим сказать: любим друг друга. Любим Украину", - добавляет Елена Зеленская.

Автор: 

День Св.Валентина (26) Зеленский Владимир (20348) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+65
Они и правда не понимают,что на это показное лицемерие противно смотреть?
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14.02.2022 22:50
+45
Лучше б вы убежали! Как ваши рожи уже надоели , ваши слова, ваши гримасы, все что с вами связано!!!
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14.02.2022 22:53
+39
А ви б могли зараз описати все що відбувається на кордонах України жодного разу не згадавши росію і путіна? А володька зеленський зміг.
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14.02.2022 22:50
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Придурок не знає різниці між "любити Батьківщину" і "кохати жінку". Нарцис сцикливий. Уже задрав всіх своїми тупими відосіками.
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15.02.2022 00:14 Ответить
циники !!! мы снимаем видосики очень редко, мы дома, мы шизофреники, Наш дом - дурдом !!! Ура путин не нападе, пАтАму что я дАгАвАрился с ним и он нападе пАпозже !!!
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15.02.2022 00:33 Ответить
Ахаха,Януковища с Людмилой,вместо четы Зелёных в ролях этого видосика представил!)
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15.02.2022 00:36 Ответить
И что бы поменялось для рвотного рефлекса?
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15.02.2022 01:16 Ответить
ЗЕ з Лєною на фоні зеленому. Обличчя софітами освітленні а на стінах навіть натяку нема на світло. Телевізор в темній кімнаті з голими стінами.
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15.02.2022 00:55 Ответить
Косоворотки забыли одеть?
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15.02.2022 01:14 Ответить
Воно поспіхом викликало Лєнку з Італії, щоб надати народу "докази" її присутності в Україні у вигляді цього лицемірного ролика. А після коротенької зйомки перша лядь знову сяде у літак.
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15.02.2022 03:18 Ответить
Метою відео мало б бути заспокоєння українців,та рішучість разом з народом боронити землю,але кварталівські сценаристи вирішили нам показати Вову-романтіка....
Досі про рейтинги думають ? А цільова аудиторія яка ? Постклімаксичні дами й упертюхи,переконані,що "Вова хочєт,но єму нє дают" ?
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15.02.2022 03:57 Ответить
В рамках программы визита в Израиль «Блазень» посетил «Стену плача». Изобразил молитву (так как ни иврита, ни «идиш», не знает). А потом засунул в щель между камнями записочку-просьбу… Уехал. Любопытные евреи решили проверить, чего же такого захотел от Яхве «поедатель гойской свинины», криворожский маланец»… Достали записку, читают просьбу на «абщепанятнам»: «Всемагущий, верни меня обратно в 95-й квартал! Я привык насмехаться с людей, и получать за это деньги, а теперь смеются с меня и денег не дают…».
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15.02.2022 09:20 Ответить
Что это?Тик ток?воваянелох и ленаповосемь,бред.Мы дома,класс ,мы тоже,только без улыбок.
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15.02.2022 05:50 Ответить
Актеров бывших не бывает. Даже в любви он продолжает играть роль влюбленного....Но как всегда фальщиво. Как сказал бы Станиславский - Не верю!
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15.02.2022 06:14 Ответить
Затащила поклонница знаменитую "кинозвезду" в постель Легла ноги раздвинула а он всё вертится и места себе не найдёт Баба спрашивает:
- Что-то не так:
"звезда" отвечает:
- Да мне кажется освещение неправильно выставлено!
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15.02.2022 09:23 Ответить
фотошоооп, вы всё врётиии, зрадаааа ыыы,
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15.02.2022 07:28 Ответить
гнусавый задолбал никчемными видосиками со скумбрией по 8 грн...
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15.02.2022 07:28 Ответить
и зрада не пролезла ... и пальцы зря все стёрли . Нафталинового Тарасика , позор своего рода , послушали .
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15.02.2022 07:44 Ответить
однозначно зрада
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15.02.2022 07:52 Ответить
Гидота!
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15.02.2022 07:58 Ответить
сняли видосик и на кому. и тыкие веселые лица, как будто давно не виделись
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15.02.2022 08:17 Ответить
Зеленский сдал Украину. Уже 2 еврочиновника поблагодарили его за "готовность віполнять "минские соглашения " в "рассійскам варіанте" . макрон и шольц.
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15.02.2022 08:21 Ответить
та кожен адекватнийй Українець бажає, щоб воно якнайшвидше стало історією!
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15.02.2022 08:24 Ответить
А чого це ці малороси косоворотки не одягли
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15.02.2022 09:10 Ответить
Чита зиленских, прости госпади
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15.02.2022 09:17 Ответить
Это каким же нужно быть зашкваренным, что приходится записывать пруфы для собственного народа, что оно не свалило...
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15.02.2022 09:26 Ответить
Видосики.... видосики.... На большее писюнист не способен...
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15.02.2022 10:00 Ответить
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15.02.2022 13:01 Ответить
Впевнений що зелебовська сім*я в Україні. Він небоїться тому що путін своїх завербованих не знищує тим більше що він робить все що потрібно московії і на знищення України.
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15.02.2022 13:20 Ответить
И где на видео видна дата? Таких видосиков можно и заранее наклепать. На 23.02. на 08.03.......
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15.02.2022 13:37 Ответить
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