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По состоянию на сегодняшний день наступательно-ударных группировок для нападения на Украину армия РФ не сформировала, - Резников. ВИДЕО

Российские военные, расположенные на границах Украины, ни в одном месте не образовали наступательную ударную группировку.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире телеканала 1+1, передает Цензор.НЕТ.

"У военных есть определенные маркеры, по которым оцениваются там органы управления, тыловые, вооружение, количество... По состоянию на сегодня, 14 февраля 2022 года, ни в одном месте, пользуясь данными не только украинской разведки, но и данными от партнеров, не создано наступательно-ударных группировок. Поэтому, чтобы даже в случае принятия решения в Кремле атаковать Украину, им нужно время на формирование такой группировки и мы это увидим", - пояснил Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Имеющимися силами армии РФ провести блицкриг невозможно, более вероятна локальная операция на Донбассе, - Бутусов

Автор: 

армия РФ (19210) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+19
Ти реально #бнутий?
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15.02.2022 00:07
+8
Це диверсія проти України, постійно робити вкиди не пов'язані з реальністю! Щур кацапський...
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15.02.2022 00:10
+6
Йому хтось протер в вуха що потрібні ударні угрупування. Можливо. його молодуха чита йому ввечері книжки Другої Світової.
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15.02.2022 00:25
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Ти реально #бнутий?
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15.02.2022 00:07 Ответить
у нього все ж не такі можливості які є у вас та вашої розвідки , то ж будьте толерантні .
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15.02.2022 08:25 Ответить
Та може для Рєзнікова слово "готові" значить, шо в чистом поле с флагами, пестнями и командиром на коне во главе колонны юристов ?

В Иловайске и Дебальцево не было никакой воинской части кацапов.

Была солянка из множества частей.

Война гибридная
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15.02.2022 08:46 Ответить
Он не читает подборку выше - обзора новостей. Своей жизнью живет
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15.02.2022 09:02 Ответить
Дивно якось, а жабоїди кажуть, що козловиродків все вже готово.
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15.02.2022 00:07 Ответить
жабоїди для них "таварищи па революции"
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15.02.2022 00:09 Ответить
Так вони везли з Дального Востока і зібрали пошти усіх бурятів бігали по тундрі хто ще заховався , армія блін стакан випить не можуть без Дрожі .
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15.02.2022 00:10 Ответить
Це диверсія проти України, постійно робити вкиди не пов'язані з реальністю! Щур кацапський...
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15.02.2022 00:10 Ответить
кацапи будуть "хоровод водити " коло кордону
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15.02.2022 00:11 Ответить
Маркери у мокшанів будуть? Може це як в тебе, Резніков, коли ти був токарем, коли від тебе перегаром несло? Чи може як в школі лакмусова стрічка?
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15.02.2022 00:13 Ответить
Резников вобще хоть шо-то в военном деле понимает?
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15.02.2022 00:17 Ответить
В пилянні військового бюджету він профі.
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15.02.2022 03:59 Ответить
Н🤢ль , он на побегушках у д'Ерьмака и прикрытие типа "мужик хороший " ,
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15.02.2022 08:31 Ответить
Резніков має великий досвід у військовій справі. Служив у ВДВ, дослужився до єфрейтора. Освіта - юрист. Це приблизно так, як в Жириновського - " мать русская , отеец - юрист". Одним слвом -все, як у всіх жидів.
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15.02.2022 10:07 Ответить
Их там ***** собрало шашлыков на природе пожрать,ну.
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15.02.2022 00:17 Ответить
нам сьогодні радіти воєн сцяний? а взавтра ?
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15.02.2022 00:18 Ответить
Війни не буде. Зеля зуб дає.
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15.02.2022 00:43 Ответить
Лучше пусть всю челюсть отдаёт, бо за один зуб никто чму неповерит
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15.02.2022 10:14 Ответить
Артисти)
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15.02.2022 00:19 Ответить
Кто знает ответьте: в теробороне выдают реальное оружие или только деревяные автоматики?
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15.02.2022 00:20 Ответить
тероборона - це резерв другої черги. Там йде повноцінна підготовка з реальною зброєю, захистом і т.д. При мобілізації, ви будете повноцінним солдатом зі всіма правами і можливостями.
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15.02.2022 00:22 Ответить
А вгадайте, скільки євреів з тих депутатів і товстосумів -олігархів, яких собі обрав нарІд, виіхали з Украіни 13-14 лютого ? А дурний украінський народ ім свою державу вручив для правління.
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15.02.2022 10:13 Ответить
ото в нього буде розрив шаблонів, коли кацапи без ударних угрупувань вдарять...
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15.02.2022 00:21 Ответить
Йому хтось протер в вуха що потрібні ударні угрупування. Можливо. його молодуха чита йому ввечері книжки Другої Світової.
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15.02.2022 00:25 Ответить
так перед 22 червням теж не було "ударних угрупувань") Стояла піхота, потім танки підвалили, потім поки до Сраліна дійшло шось, вилетіли літаки...
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15.02.2022 00:28 Ответить
Сформированные батальонно-тактические группы - это уже есть отдельное самодостаточное подразделение, которое готово приступать к выполнению задачи мгновенно.
Но такая группа будет жизненно нуждаться при ведении боев в постоянном обеспечении топливом, боеприпасами, питанием и медицинским сопровождением.
При продвижении на 100 км, время для заправки и пополнения боеприпасов домтигает примерно 2-3 часов. Сучётом разброса позиций и удаления базовых складов время может быть и значительно больше.
Для любого успешного наступления нужна очень мощная группа обеспечения, которую можно рассчитать по имеющимся топливовозам и грузовикам.
Фантастики тут быть не может.
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15.02.2022 00:41 Ответить
По большому счёту там должна находиться целая армадв грузовиков, число которых должно в разы превышать количество грузовиков в мирное время. Именно для этой цели все грузовые авто ставятся на учёт в военкомате.
Профессиональный военный сопоставляя количество боевой и вспомогательной техники может рассчитать предполагаемые планы противника с достаточно высокой точностью. Информация о складах боеприпасов и топливных баз может улучшить понимание картины и увидеть слабые места в планах противника.
Но при всём этом нужна мощнейшая мотивация для военных, идущих на смерть. Если для обороняющейся стороны всё ясно как белый день, то наступающую сторону надо обрабатывать достаточно долгое время. И здесь "царь сказал" не пройдёт.
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15.02.2022 01:13 Ответить
Можешь это же самое объяснить на примере Иловайска и Дебальцево ?
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15.02.2022 08:49 Ответить
Это две военные операции, которые отличаются друг от друга по назначению, но объединяет их локальный характер.
Илловайск с военной точки - это абсолютно бессмысленная военная операция. А с учётом уже имевшего опыта Зеленополья - эта операция была изначально самоубийством.
Ещё тысячи лет до нашей эры военные знали, что в бою надо держать линию. И в обороне, и в наступлении.
И Дебальцево, и тем более Илловайск грубо противоречили всему военному опыту собранному за тысячелетия.
Вообще военная компания по освобождению Донбасса выглядела как абсурд.
Вместо линии фронта использовалась абсурднвя тактика окружения, которая многократно увеличивает и размывает линию фронта. При этом требует увеличения вооруженных сил и значительно усложняет логистику.
Если бы использовали классику, то Донецк и Луганск были бы освобождены и ни каких дыр не было бы по умолчанию. А ихтамнетам пришлось бы в открытую пересекать границу и спешить оркам на помощь.
После каждой атаки на Дебальцево необходимо было бы вносить корректировки в усиление обороны плацдарма. А у нас была статика, которая в комфортных условиях позволила противнику подбирать ключики к достижению цели. Это по факту была игра в поддавки. Логистика в Дебальцево позволяла выполнять любые задачи. А усилив фланги и постоянно усиливая оборону можно было бы перемалывать огромное количество сил противника. Но этого не было.
По сути из двух выигрышных положений умудрились проиграть и получить многолетний гемор
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15.02.2022 13:07 Ответить
реальний розклад ..
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15.02.2022 00:24 Ответить
В тім то і справа. Не почне Кацапія з танків. Будуть удари ракетами, дальньою артилерією. По об'єктах інфраструктури та ПВО. Коли знищать ПВО, включиться авіація. Танки підуть потім. Може через декілька днів. І саме хренове, що вдарити по їхнім вогневим точкам за порєбріком ми не вдаримо.
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15.02.2022 00:25 Ответить
Ти думаєш? Так вони можуть і не заходити.
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15.02.2022 00:30 Ответить
наш міністр це не так собі уявляє
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15.02.2022 00:32 Ответить
Старый расклад ; 1) Артподготовка, подавление 1-й полосы обороны ,
2)Прорыв мотострелками и танками
неподсредственной поддержки пехоты, уничтожение
противотанковых средств.
3)Ввод танков 2-го эшелона для дальнейшего развития
наступления.
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15.02.2022 00:41 Ответить
а потім заслпи смерчів і точок У і трупи мокалів прийдеться відкопувати ..
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15.02.2022 00:46 Ответить
Це тактика часів Другої Світової. Тепер будуть гасити ракетами. Ду-уже здалеку. Дронами, і ударами з літаків не залітаючи на нашу територію. По командним пунктам, по дислокації військ, по ГСМ, по артскладах. Відключення електрики з Білорусі, кібер атаки. Диверсійні групи будуть підривати все що можна. Саботаж агентами ***** при владі. Нема в кацапів стільки військ, щоб зачищати великі території і контролювати їх. Тому основна ціль розвалити інфраструктуру і державність.
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15.02.2022 12:10 Ответить
щоб запускати ракети - їх треба розвертати і готувати .. а тим білтше артилерію .. якщо ракети це години .. то для арти треба дні ..і ми по арті не програємо - абсолютно.. можливо і перевага за нами
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15.02.2022 00:44 Ответить
В городе " Б" , в Европе был расклад для танковой части -
" Тревога" и 28 минут -- война .
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15.02.2022 00:33 Ответить
Приблизно так і є. коли СССР ввів війська в Чехословаччину, наш полк підняли по тривозі і танки за півгодини вже грузились снарядами і цинками з патронами.на артсклаладах. Але то була радянська армія. А що в нас ? Досвід 2014 року показує, що не дуже.
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15.02.2022 10:18 Ответить
Последняя новость. В добавок к сотне БТГ Россия перекидывает еще 14. Итого это будет уже около 2/3 всех русских БТГ
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15.02.2022 00:47 Ответить
Люди уже на полном серьезе говорят, что Россия собрала столько сил, что это заставляет поверить, что США переоценили мощь каждого подразделения. А у Резникова всё мало.
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15.02.2022 00:50 Ответить
А ты уже остыла, альонушка? 😁
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15.02.2022 00:59 Ответить
знаю, одне -
наші онуки поважатимуть нас, за те, що ми не відправляли їх захоплювати інші країни,
та пишатимуться тим, що ми захистили свою країну для них !
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15.02.2022 00:58 Ответить
Если наша армия за последние два месяца не готовилась, то нас застанут со спущенными штанами. Вот так мы и войдем в историю. Как те кто профукали блицкриг.
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15.02.2022 01:01 Ответить
Так нема кому готувати ? Що тямить наш ніби -то міністр оборони, в якого звання єфрейтор, а освіта юриста , чи гімнокомандуючий, що дня в арміі не служив.? Одне іх єднає - обидва юристи.
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15.02.2022 10:21 Ответить
Армия у нас есть. Тут вопрос в том какие у нас там сейчас генералы и офицеры. Если адекватные, то всё будет если не хорошо, то нормально.
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15.02.2022 10:24 Ответить

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15.02.2022 01:01 Ответить
Добре.
Хай і не формує далі.
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15.02.2022 01:17 Ответить
Россия уже готова к вторжению дня четыре. Тут вопрос исключительно чтобы Топаз дал команду.
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15.02.2022 01:21 Ответить
Россия не будет вторгаться пока идут переговоры. Это 99.9%. А там как повезет.
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15.02.2022 01:24 Ответить
Я довіряю українській розвідці , українській армії , польському та китайському посольствам .
Смерть панікерам і мародерам
Слава Україні 🇺🇦😎👍
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15.02.2022 03:52 Ответить
Россия начала выдвижение на огневые позиции вблизи границ Украины дальнобойную артиллерию и ракетные установки.CBC news-https://www.cbsnews.com/news/russia-ukraine-attack-by-end-week/
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15.02.2022 08:11 Ответить
Разыгрывается какое-то мерзкое шоу, по сговору между всеми участниками.
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15.02.2022 08:12 Ответить
Русское вторжение назначено на завтра, что черезвычайно точно установлено американцами, а это значит, что НАТО несколькими тысячами и парой кораблей зайдут в Украину уже сегодня. Естественно для предотвращения агрессии РФ. Вполне возможно по просьбе РНБО.
(из фантстического расказа )
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15.02.2022 09:16 Ответить
Вам бы не рассказы, а романы писать.
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15.02.2022 09:24 Ответить
Только включил комп. А шо перенос был, или на завтра так и осталось?
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15.02.2022 08:16 Ответить
Подождём
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15.02.2022 10:19 Ответить
 
 