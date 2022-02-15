По состоянию на сегодняшний день наступательно-ударных группировок для нападения на Украину армия РФ не сформировала, - Резников. ВИДЕО

Российские военные, расположенные на границах Украины, ни в одном месте не образовали наступательную ударную группировку.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире телеканала 1+1, передает Цензор.НЕТ.

"У военных есть определенные маркеры, по которым оцениваются там органы управления, тыловые, вооружение, количество... По состоянию на сегодня, 14 февраля 2022 года, ни в одном месте, пользуясь данными не только украинской разведки, но и данными от партнеров, не создано наступательно-ударных группировок. Поэтому, чтобы даже в случае принятия решения в Кремле атаковать Украину, им нужно время на формирование такой группировки и мы это увидим", - пояснил Резников.

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