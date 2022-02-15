С вероятностью 99,9% 16 февраля вторжения РФ в Украину не будет. Российских сил на границе недостаточно для наступления, - Арахамия. ВИДЕО

Глава фракции партии "Слуга народа Давид Арахамия заявил, что 16 февраля вторжения России не будет с вероятностью 99,9%.

Об этом лидер президентской фракции рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ZN.ua".

Дата российского вторжения "намеченная" западными медиа на 16 февраля, привела в состояние паники в первую очередь украинских олигархов и промосковских политиков одной из фракций в Верховной раде, которые массово начали покидать Украину чартерными рейсами.

По словам Арахамии, на сегодняшний момент у России на украинских границах нет необходимого количества техники и военных для широкомасштабного наступления.

"Во время эскалации весной 2021 года вокруг границ Украины было сконцентрировано 220 тысяч российских солдат и техники — этого теоретически достаточно для большого нападения. Сейчас Россия стянула к украинским границам 123 тысячи, что почти в два раза меньше. С военной точки зрения, как нам объяснили военные, полномасштабное нападение невозможно. По координационным действиям наша разведка не видит, что россияне непосредственно готовятся. 99,9% что послезавтра ничего не будет. Они могут собрать через месяц-два необходимое количество, но это точно не завтра. Кроме того, десятки российских танков в ходе проводимых учений увязли в болотах и сейчас у них очень большие проблемы, каким образом эту технику доставать", — заявил Арахамия.

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