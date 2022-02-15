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С вероятностью 99,9% 16 февраля вторжения РФ в Украину не будет. Российских сил на границе недостаточно для наступления, - Арахамия. ВИДЕО

Глава фракции партии "Слуга народа Давид Арахамия заявил, что 16 февраля вторжения России не будет с вероятностью 99,9%.

Об этом лидер президентской фракции рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ZN.ua".

Дата российского вторжения "намеченная" западными медиа на 16 февраля, привела в состояние паники в первую очередь украинских олигархов и промосковских политиков одной из фракций в Верховной раде, которые массово начали покидать Украину чартерными рейсами.

По словам Арахамии, на сегодняшний момент у России на украинских границах нет необходимого количества техники и военных для широкомасштабного наступления.

"Во время эскалации весной 2021 года вокруг границ Украины было сконцентрировано 220 тысяч российских солдат и техники — этого теоретически достаточно для большого нападения. Сейчас Россия стянула к украинским границам 123 тысячи, что почти в два раза меньше. С военной точки зрения, как нам объяснили военные, полномасштабное нападение невозможно. По координационным действиям наша разведка не видит, что россияне непосредственно готовятся. 99,9% что послезавтра ничего не будет. Они могут собрать через месяц-два необходимое количество, но это точно не завтра. Кроме того, десятки российских танков в ходе проводимых учений увязли в болотах и сейчас у них очень большие проблемы, каким образом эту технику доставать", — заявил Арахамия.

Также читайте: Россия не будет вторгаться в Украину, если нас на это не спровоцируют, – постпред РФ при ЕС Чижов

Автор: 

армия РФ (19210) вторжение (508) граница (5269) россия (95515) Арахамия Давид (989)


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Топ комментарии
+51
Это говорит тот,который воду в Крым собирался дать. Грёбаный цирк!
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15.02.2022 09:47
+46
лучше бы ты сбежал с ахметовыми
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15.02.2022 09:47
+35
США и Великобритания с ЕС загнали крысу в угол.
А Арахимия и Зеленский спасают репутацию куйлу. Все, что нужно знать о слуге урода и Верховноглавнокомандуйщем.
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15.02.2022 09:48
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Страница 2 из 2
Вата тупа,якщо будете нападати,то зараз,пока городи не посадили! Потім,по копаному,ніхто вас,пітушню,не пустить....
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15.02.2022 11:30 Ответить
Ми Московію хрестили,ми її і відспіваемо!
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15.02.2022 11:32 Ответить
опять лупатый орахамчик затявкал всякий бред! Скорее бы пуйло ушло от границ, и будет возможность подумать об адекватности ЗЕленой швали у власти!
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15.02.2022 11:51 Ответить
С трудом верится,что эта макака разбирается в военной стратегии и тактике?
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15.02.2022 12:01 Ответить
Беги хламидия, беги !!!!
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15.02.2022 12:16 Ответить
ну значит можно всем беженцам-олигархам-депутатнам и их святым семействам вертаться в Украину и продолжать грабить зарабатывать?
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15.02.2022 12:28 Ответить
тепер кожна зелемразь разом із головним зеленим гндоном буде піаритись як він "переміг путіна" та "ми би і біз етава запада пабіділі би". І це погано, бо ці, в нормальному суспільстві відходи, будуть і далі грабувати Україну, впарювати ****** замість того аби з потроєною швидкістю реформувати судову систему, пришвидшувати антикорупційні заходи, переозброювати та реформувати армію, знищувати монополії. Цього знову не буде, і ця зелепошесть ще й буде тикати що всьо пучком, вони і так все знають, вони великі стратеги.
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15.02.2022 12:33 Ответить
Ипать, стратег, да ежу было понятно, что его, по крайне мере 16, точно не буде.
Подарите ему безкозырку, для съемок очередных серий "деревня дураков"
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15.02.2022 13:11 Ответить
я думаю это не 99 а 73%
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15.02.2022 14:10 Ответить
Краще б заткнувся,стратег буїв...
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15.02.2022 14:24 Ответить
Західні медіа.... Ти у.бок малороський, а те що західні партнери безперібійно присилають зброю для боротьби з "братьямі", ти не забув?
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15.02.2022 20:07 Ответить
ХОТЕЛ БЫ Я УВИДЕТЬ АРАХАМИЮ В ПОЛНОМ ОБМУНДИРОВАНИИ )))
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16.02.2022 09:43 Ответить
27.02.2022. і як тепер ***** паганим торгувать.
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27.02.2022 17:36 Ответить
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