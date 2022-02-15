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Подразделения Западного и Южного военных округов РФ возвращаются на базы после "учений", - Минобороны РФ. ВИДЕО

Подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начинают возвращение из "военных учений" в пункты базирования железной дорогой и автомобильным транспортом.

Об этом сообщил сегодня журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Ряд мероприятий боевой подготовки, включая и учения, выполнены в соответствии с планом. По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дисклокации", - подчеркнул он.

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Конашенков добавил, что российские военные продолжают учения на ряде направлений. "В Вооруженных Силах РФ продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ", - отметил он.

По его словам, войска Восточного военного округа и ВДВ, участвующие в учении "Союзная решимость", во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции.

"В оперативно-важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России, проводится серия военно-морских учений, в которых задействованы надводные корабли, подводные лодки и морская авиация", - сказал Конашенков.

Автор: 

армия РФ (19210) военные учения (3457) Минобороны рф (929)


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Топ комментарии
+65
А до чого тут зе? Я тобі відкрию страшну таємницю, але Україна це не зе, Україна для багатьох українців - Батьківщина, друга матір, вона була є і буде, а зе-шобла сьогодні є, а завтра буде перегорнутою сторінкою української історії і далеко не найкращої.
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15.02.2022 10:49
+34
все нормально, это была долгая игра Байдена с Джонсом, пока 2:0
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15.02.2022 10:43
+27
Кацапы никогда правду не говорят. А брехню свою, называют военной хитростью
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15.02.2022 11:11
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Ага, не явились, сотни трупов на долбайте оставили))) да кто вас там свинособак считает
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15.02.2022 14:17 Ответить
Это ж тот дурачок, которые то демонстрировал 2 истребителя, сбивающие МН17, то доказывал, что такого не говорил)

Русский=балабол
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15.02.2022 12:41 Ответить
Пуйло всрався. Захід і особливо США на всі його вимоги показали
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15.02.2022 13:10 Ответить
це малоросам в вуха. . .. а українці незабуватимуть ніколи ваших росіянських - погроз - брехні - вбивств і каліцтв громадян України і ворогів путінізму-русізму. я не вірю двум типам людиноподібних - тим хто красиво говорить і росіянам.
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15.02.2022 13:12 Ответить
Не приписуйте кацапов до русизму!!!
РоССизму пишіть.
Русь- Україна, кацапи до Русі відношення не мають.
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15.02.2022 13:25 Ответить
йди ***** зі словом "рускій". це слово прокляте. тому українці і відмовились від цього слова - слова як наклеп. а мої пращури ліповани - українські ліповани. вони теж відмовились називатись словом - покидьок. . . т.т. рускій. . . .
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15.02.2022 13:46 Ответить
Ідіот русскій до Русі відношення немає. Ти дурко якесь чи кацап-провокатор.
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15.02.2022 13:59 Ответить
за слово кацап по відношеню до ігнат-козаків - запорожцям пики били (війна на Дунаї між нашими пращурами і росіянськими запроданцями - запоріжськими козаками) в Османській імперії 1752-1756 р.р .
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15.02.2022 14:59 Ответить
за слово кацап по відношеню до ігнат-козаків - запорожцям пики били (війна на Дунаї між нашими пращурами і росіянськими запроданцями - запоріжськими козаками) в Османській імперії 1752-1756 р.р . Почитай літописця задунайської січі - Нестора.
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16.02.2022 08:15 Ответить
єврей !! - йди покидьок підступний *****. радієш що наших стає менше а ваші всі цілі ?
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15.02.2022 13:48 Ответить
Цей спектакль знадобився Путіну і Зеленському для того щоб проштовхнути в Зеленій Раді закон про антисемітизм, що може призвести до непередбачених наслідків.
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15.02.2022 14:03 Ответить
Все что пока точно из этого следует - это то что они начали грузиться в вагоны и на технику
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15.02.2022 15:34 Ответить
Это не пресса, это желтушный таблоид что в основном пишет о светских львицах и гламурной жизни.
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15.02.2022 16:05 Ответить
Не Байден, а Politico со ссылкой на "официальные лица США". Пентагон от этого открестился.
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15.02.2022 18:06 Ответить
В любом случае "может" - это такое понятие, от которого легко потом отмазаться миллионом способов. Не зря он добавил: Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина еще есть время сделать шаг назад.
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15.02.2022 18:45 Ответить
Я, конечно, рада если у путина хватит разума только мускулами поиграть. Но не нужно расслабляться, он врёт как дышит и сам верит своему вранью.
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15.02.2022 15:50 Ответить
Для начала ты у ***** поинтересуйся, а потом и нам расскажешь
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15.02.2022 17:24 Ответить
Віри цим виродкам немає, вони можуть для прикриття відвести якісь сили, а тим часом спокійно підводити інші... Коротше, треба чекати на розвіддані НАТО
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15.02.2022 16:41 Ответить
"Что тьі, фраер, сдал назад?
Не по масти я тебе?
Пасматри в маи глаза

Брось трепаться о судьбе..."

кацапський блатняк, добре зрозумілий *****
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15.02.2022 21:58 Ответить
Якщо москаль каже, що відступає, то треба особливо пильно бути готовим до нападу!!!! Там ще й біден зібрався виступати перед американцями.... І ще й банки і сайт зсу впали.... Короче наступні 24 години будуть критичними!!!
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15.02.2022 22:12 Ответить
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