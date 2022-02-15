Подразделения Западного и Южного военных округов РФ возвращаются на базы после "учений", - Минобороны РФ. ВИДЕО

Подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начинают возвращение из "военных учений" в пункты базирования железной дорогой и автомобильным транспортом.

Об этом сообщил сегодня журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Ряд мероприятий боевой подготовки, включая и учения, выполнены в соответствии с планом. По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дисклокации", - подчеркнул он.

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Конашенков добавил, что российские военные продолжают учения на ряде направлений. "В Вооруженных Силах РФ продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ", - отметил он.

По его словам, войска Восточного военного округа и ВДВ, участвующие в учении "Союзная решимость", во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции.

"В оперативно-важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России, проводится серия военно-морских учений, в которых задействованы надводные корабли, подводные лодки и морская авиация", - сказал Конашенков.