Наши "Байрактары" отслеживают все вражеские дислокации и перемещение вооружения, - Резников. ВИДЕО

Расположение вооружения и живой силы незаконных вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях полностью отслеживают находящиеся на постоянном дежурстве украинские беспилотники "Байрактар".

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія.Інформ.

"Наша разведка отслеживает все 24/7 и сравнивает все с данными наших партнеров, которые получают информацию своими путями, включая спутниковое наблюдение. К тому же хочу напомнить, что у нас в воздухе на постоянном дежурстве находятся украинские "Байрактары", от глаз которых скрыть практически ничего нельзя", - отметил Резников.

"Мы знаем точно все места расположения вооружения, даже того, что завозится сегодня для нужд 1-го и 2-го АК, являющихся составной частью ВС РФ. По нашим данным, две тысячи кадровых офицеров ВС РФ находятся на территории ОРДЛО, управляя наемниками".

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Он добавил, что сегодня есть четкое понимание не только их численности, но и степени их готовности.

"Наша группировка ВС Украины, которая находится в ООС, абсолютно готова к отпору. Мы четко знаем, как будем реагировать, используя статью 51 Устава ООН "Право на самозащиту". Повторяю, мы готовы и полностью оцениваем наш потенциал. Поэтому держим руку на пульсе ", – глава Минобороны.