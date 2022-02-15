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Наши "Байрактары" отслеживают все вражеские дислокации и перемещение вооружения, - Резников. ВИДЕО

Расположение вооружения и живой силы незаконных вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях полностью отслеживают находящиеся на постоянном дежурстве украинские беспилотники "Байрактар".

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія.Інформ.

"Наша разведка отслеживает все 24/7 и сравнивает все с данными наших партнеров, которые получают информацию своими путями, включая спутниковое наблюдение. К тому же хочу напомнить, что у нас в воздухе на постоянном дежурстве находятся украинские "Байрактары", от глаз которых скрыть практически ничего нельзя", - отметил Резников.

"Мы знаем точно все места расположения вооружения, даже того, что завозится сегодня для нужд 1-го и 2-го АК, являющихся составной частью ВС РФ. По нашим данным, две тысячи кадровых офицеров ВС РФ находятся на территории ОРДЛО, управляя наемниками".

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Он добавил, что сегодня есть четкое понимание не только их численности, но и степени их готовности.

"Наша группировка ВС Украины, которая находится в ООС, абсолютно готова к отпору. Мы четко знаем, как будем реагировать, используя статью 51 Устава ООН "Право на самозащиту". Повторяю, мы готовы и полностью оцениваем наш потенциал. Поэтому держим руку на пульсе ", – глава Минобороны.

Автор: 

Минобороны (9327) разведка (4174) Резников Алексей (1170) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+39
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15.02.2022 12:15
+15
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15.02.2022 12:19
+14
Турция , спасибо .
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15.02.2022 12:14
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Турция , спасибо .
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15.02.2022 12:14 Ответить
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15.02.2022 12:32 Ответить
Большое спасибо!
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15.02.2022 13:57 Ответить
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15.02.2022 12:15 Ответить
Сподіваюся якщо вони підуть в наступ то це все має бути знищено моментально.
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15.02.2022 12:17 Ответить
Байрактары будут уничтожены быстро. Но на земле надеюсь сможем их задержать.
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15.02.2022 12:42 Ответить
Шо то в Карабахе не сильно они их уничтожали не смотрите рос пропоганду они всех на бумаге уничтожали
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15.02.2022 12:51 Ответить
Зачем мне смотреть на армян, которые вообще не использовали свою истребительную авиацию?
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15.02.2022 12:54 Ответить
Дурачок мордовский, ты даже швабру вытащить не можешь, на колчаковских фронтах тяжко пораненный
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15.02.2022 13:58 Ответить
а истрибительную авиацию нельзя сбивать?
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15.02.2022 14:58 Ответить
На войне всё можно сбивать. Неуязвимого оружия не бывает.
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15.02.2022 15:13 Ответить
Пішла стара кацапська пісня: "Мы армяшкам дали прекрасное оружие а эти "шаурмятники" им воспользоваться не смогли!"
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15.02.2022 23:12 Ответить
Авиация не применялась...

тут ситуация такая...если ***** заихтамнетит то авиации не будет...если пойдет открыто, то авиацию применит...
мы не знаем возможности истребителей, и возможность защиты истребителей от байрактаров, есть ли на байрактрах средства борьбы с авиацией..скорее всего нет...
Короче не занимайся шапкозакидательством...
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15.02.2022 15:23 Ответить
Конечно же они очень уязвимы для авиации и тех же вертолетов даже.Но они могут действовать под прикрытием своей ПВО не пересекая линию соприкосновения.Читал они примерно с 15 км от цели могут пустить ракету или баражирующий боеприпас и поразить цель а его оптика всё видит на 20 км отличный разведчик .Он не заменяет авиацию а дополняет её
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15.02.2022 17:07 Ответить
Попроси у куратора новую методичку Кацапские уши даже за проксей не спрячешь
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15.02.2022 13:04 Ответить
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15.02.2022 12:19 Ответить
Маленька неточність. Насправді отак:
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15.02.2022 13:17 Ответить
Трепло, всю территорию они просто не могут контролировать не залетая через линию соприкосновения.
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15.02.2022 12:39 Ответить
А нафіга глубінку моніторити ?
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15.02.2022 12:45 Ответить
Ну он же говорит что с беспилотника отслеживается ВСЯ территория.
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15.02.2022 12:47 Ответить
Байрактар смотрит на глубину 30 км..
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15.02.2022 13:39 Ответить
На 80 км, є можливість здійснювати розвідку, і на 20 км робити цілевказання.
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16.02.2022 10:52 Ответить
Якщо радари їх не можуть відстежити, то залітають.
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15.02.2022 13:01 Ответить
Ещё одно чмо недоразвитое))
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15.02.2022 13:59 Ответить
Для цього є Р-135 і американські стратеги-безпілотники А вони з кордонів України не вилазять цілодобово Практично "патруль" від стику україно-польсько-білоруського кордону і до Криму
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15.02.2022 23:16 Ответить
Це краще ніж дзвонити Хреніну-Ох@еніну
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15.02.2022 13:02 Ответить
Эта статья (51) не о праве на самозащиту .А о Праве на Коллективную защиту территории. В вашем случае, это заменяет НАТО на срок отражения врага.
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15.02.2022 13:02 Ответить
А может, прежде чем рассуждать, прочтете эту статью?)))
"Даний Статут жодним чином не зачіпає
невід'ємного права на індивідуальну або
колективну самооборону, якщо відбудеться
збройний напад на Члена Організації, доти,
поки Рада Безпеки не вдасться до заходів, необхідних для підтримки міжнародного миру
й безпеки.
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15.02.2022 19:12 Ответить
..дай то Боже!!!!
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15.02.2022 15:57 Ответить
Если Байрактары не турецкие, то может они и не Байрактары?
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15.02.2022 17:01 Ответить
Стакато, любиш точність?Турція вже один раз заявила,не називати Байрактари турецькими, коли їх використовує чи Україна,чи Азербайджан. Турція не охороняє наші кордони і не веде розвідку,щоб наз.дрони турецькими.Так що "Байрактари",які, можливо, були виготовлені в Турції. Та тепер в любому Воєнторзі можна купити і Джавелін,і Стінгер, і Байрактар...
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16.02.2022 14:29 Ответить
Разве у ВСУ отсутствуют другие средства авиаразведки как использовать ресурсы дорогущих боевых ударных Байрактаров?Разведка в чистом виде это не их"конек",на то полно профильных БПЛА
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15.02.2022 17:08 Ответить
Д-дальность, Р-Радиус
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15.02.2022 19:03 Ответить
І багато вас таких розумних у *****?
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15.02.2022 22:15 Ответить
 
 