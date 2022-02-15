Наши "Байрактары" отслеживают все вражеские дислокации и перемещение вооружения, - Резников. ВИДЕО
Расположение вооружения и живой силы незаконных вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях полностью отслеживают находящиеся на постоянном дежурстве украинские беспилотники "Байрактар".
Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія.Інформ.
"Наша разведка отслеживает все 24/7 и сравнивает все с данными наших партнеров, которые получают информацию своими путями, включая спутниковое наблюдение. К тому же хочу напомнить, что у нас в воздухе на постоянном дежурстве находятся украинские "Байрактары", от глаз которых скрыть практически ничего нельзя", - отметил Резников.
"Мы знаем точно все места расположения вооружения, даже того, что завозится сегодня для нужд 1-го и 2-го АК, являющихся составной частью ВС РФ. По нашим данным, две тысячи кадровых офицеров ВС РФ находятся на территории ОРДЛО, управляя наемниками".
Он добавил, что сегодня есть четкое понимание не только их численности, но и степени их готовности.
"Наша группировка ВС Украины, которая находится в ООС, абсолютно готова к отпору. Мы четко знаем, как будем реагировать, используя статью 51 Устава ООН "Право на самозащиту". Повторяю, мы готовы и полностью оцениваем наш потенциал. Поэтому держим руку на пульсе ", – глава Минобороны.
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тут ситуация такая...если ***** заихтамнетит то авиации не будет...если пойдет открыто, то авиацию применит...
мы не знаем возможности истребителей, и возможность защиты истребителей от байрактаров, есть ли на байрактрах средства борьбы с авиацией..скорее всего нет...
Короче не занимайся шапкозакидательством...
"Даний Статут жодним чином не зачіпає
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збройний напад на Члена Організації, доти,
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