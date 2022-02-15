"Народ России готов отказаться не только от 13-й зарплаты", - депутат-коммунист Тайсаев перед голосованием в Госдуме РФ за признание террористов "ЛДНР". ВИДЕО

Российский депутат-коммунист Казбек Тайсаев заявил о готовности россиян отказаться "не только от 13 зарплаты" ради признания государственности террористов "ЛДНР" на оккупированных украинских территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Тайсаев сказал в ходе обсуждения вопроса признания "ЛДНР" на заседании Госдумы.

"Я уверен, что народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты", – заявил Тайсаев.

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