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"Народ России готов отказаться не только от 13-й зарплаты", - депутат-коммунист Тайсаев перед голосованием в Госдуме РФ за признание террористов "ЛДНР". ВИДЕО

Российский депутат-коммунист Казбек Тайсаев заявил о готовности россиян отказаться "не только от 13 зарплаты" ради признания государственности террористов "ЛДНР" на оккупированных украинских территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Тайсаев сказал в ходе обсуждения вопроса признания "ЛДНР" на заседании Госдумы.

"Я уверен, что народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты", – заявил Тайсаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких официальных решений о признании "Л/ДНР" пока не принималось, - Песков

Автор: 

Госдума (1261) россия (95515) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+44
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15.02.2022 13:22
+37
Нарот рассейи аплодирует стоя..
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15.02.2022 13:12
+35
И от двенадцатой тоже
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15.02.2022 13:12
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Кончита комуняцкая... А от своих отпрысков, которые с Украины пойдут в гробах шматками, они тоже откажуться??? Так это - ГУД, ЗРОБИМО посилочки мамашкам расеи!
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15.02.2022 13:55 Ответить
А я іноді захожу на кацапсячі сайти почитати шо вата пише про ***** та його банду. Пишуть шо вже кінці з кінцями ледь зводять, а ***** їх статистикою годує шо всьо зашибісь і кацапи живуть багато і ШЧасліво
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15.02.2022 14:00 Ответить
будєм сідєть в жопе- но шоб нас баяліся
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15.02.2022 14:03 Ответить
Народ готов! А совковый ублюдок тайсаев, категорически нет. Будет жрать пуще прежнего!
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15.02.2022 14:04 Ответить
Русские по своему характеру - это одновременно воры и разбойники. Вороватость делает их алчными и трусливыми, когда они слабы, то, если им предоставляется такая возможность, занимаются воровством, а когда что-то своруют, то в страхе, что ворованное потребуют вернуть, всеми силами стремятся ликвидировать признаки, указывающие на то, что вещь когда-то принадлежала законному владельцу. Разбойничья же сторона их натуры делает русских злобными и преклоняющимися перед насилием.

Русские по натуре лживы, коварны и жестоки, это хорошо известно всему миру. Эта нация, у которой алчность стала второй натурой, не выплёвывает с легкостью кусок мяса, который попал ей в рот.

«Величие» русской нации на 30% состоит из воровства и на 70% - из бандитизма».

«Пронизывая взглядом Россию» - китайцы о русских https://eksperimenty.blogspot.com/2015/09/Chinese-Russian.html
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15.02.2022 14:09 Ответить
Китай - это кошка, которая гуляет сама по себе вот уже несколько тысячелетий, самодостаточная держава, никакими комплексами, в отличие от российской политической "элиты", не страдающая, и ни в каком стратегическом партнерстве с Россией не нуждающаяся.
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15.02.2022 14:18 Ответить
Крим тоже люто плюсує за відмову від 13-ї )))))))))))))))))))))))
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15.02.2022 14:12 Ответить
а еще готов лопухом зад подтирать, хлебать щи из лаптей, лишь бы как в их песне " жила бы страна БОЛЬШАЯ ( родная) и нету других забот"
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15.02.2022 14:19 Ответить
Чудова новина
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15.02.2022 14:19 Ответить
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15.02.2022 14:22 Ответить
Мне на эти олимпийские игрища до лампочки в самом прямом смысле слова, но история примечательная.
Особенно развлекает упор российских пропагандистов на тот момент, что мало очень вещества нашли.
Про то, как лихо данный препарат усваивается в огранизме (а усвоенный препарат не выводится с мочой, и содержаие в пробе, естественно, низкое), почему-то молчат.
Видать, не в курсе.

Собственно, мало интересно,
До сих "мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена"(С)
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15.02.2022 14:37 Ответить
Украинские дети едят гречку и https://www.youtube.com/watch?v=hSUoNq9fbNc вот такую большую котлету! ГДЕ ЭТО ВИДАНО! Украли у нас !
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15.02.2022 14:24 Ответить
Боже-боже, у нас люди есть тупые, но это вобще овца
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15.02.2022 20:40 Ответить
-Как Вы собираетесь распорядиться своей пенсией?
-Накопительную часть передам на поддержку Новоотсосии, а социальную часть на поддержание благосостояние власть имущих.
-Странный выбор!
-А меня никто и не спрашивал!
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15.02.2022 14:27 Ответить
Так а что они там делают эти 600 тыс. человек россиян? на каких законных основаниях они там оказались? пусть едут в свою страну.

Или может быть быть еще признать Нью-Йорк или Лондон республиками раз там россияне обитают
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15.02.2022 14:31 Ответить
"Российский депутат-коммунист Казбек Тайсаев" Источник:

Стремление советских (ныне российских) коммунистов сокращать население, убивая его голодом - это традиция такая.
Убивают население голодом не раздумывая, чем больше умрет - тем карьера успешнее.
И это не только ужасы Голодомора.
Я сейчас про блокаду Ленинграда, того самого города, откуда вышел всем известный Кооператив Озеро.

Как известно, массовые смерти от голода в Ленинграде начались с начала декабря 1941, и не прекращались до тех пор, пока по Дороге Жизни через Ладожское озеро не пошли конвои с продовольствием, то есть до тех пор, пока американцы не начали поставлять продукты питания по Лендлизу (который, как утверждают сейчас российские пропагандисты, вообще был совершенно не нужен).
Так, выдающийся художник 20 века, Павел Филонов (интересно, все его картины из запасников Русского Музея нынешняя российская власть загнала за рубеж или еще не все успела?) умер в самом начале декабря 1941 и ему даже нашли доски для гроба (у Филонова были ученики). Это из известных. Рядовых не считали, и хоронили их, если очень сильно повезет, в шкафах для вещей, шифоньерах.

При любом обсуждении блокады Лениграда утверждают, что фашисты продвигались так быстро, ну так быстро, что отразали город и потому не было поставок продовольствия, а людей вывезти не успели.
Задать надо два вопроса:ах
- почему ВСЕ продовольственные запасы Лениграда терроториально хранились только на одних складах, Бадаевских складах? Лишь только хозяин города, Жданов, прокрякал по радио, что "продовольствия в городе хватит на 5 лет" - так склады и разбомбили?
- Почему после того, как немцы захватили Кингисепп (100 км от Питера), в город не пошли массовые поставки продовольствия? В августе месяце в стране вообще не было еды на неоккупированных территориях? Но ведь норма хлеба по продовольственным карточкам, которые были введены в Лениграде в июле 1941, составляла почти 1 кг хлеба в день на человека!

Я (и не только одна я) давно подозревала, что целью рябого Йоси было уничтожение культурного населения Питера, которое Йося, будучи уголовником, классово ненавидел.
Смотрела вчера документальный фильм о балете(!) в блокадном(!) Ленинграде, а там кадры хроники блокадные со Ждановым и у него отъевшаяся, жирная (!) харя.
И еще доказательство: Жданов по результатам блокады был Йосей обласкан, хотя за меньшие преступления расстреливали.

Вывод: коммунисты любят голодом население морить, а коммунисты постсоветского пространства любят морить население голодом особенносильно.
Потому что это у них традиция такая, и верный путь карьерного роста.

P.S. О Кингисеппе из Википедия "Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Великой Отечественной войны 1941-1945 годов город был оккупирован 14 августа 1941 года войсками https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85) 18-й армии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%C2%BB группы армий «Север» .э"

Википедия: "Самым известным является введение хлебных карточек во время https://wikipedia.tel/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0 блокады Ленинграда . Карточки были введены ещё до начала блокады, 18 июля https://wikipedia.tel/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1941 года , норма составляла 800 граммов хлеба.
Всего имело место пять снижений норм, последняя - рабочим 250 граммов, всем остальным - 125 - выдавалась с 20 ноября по 25 декабря https://wikipedia.tel/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1941 года и привела к резкому скачку смертности от голода - за декабрь https://wikipedia.tel/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1941 года умерло около 50 тысяч человек"

Дорога Жизни "доставлено грузов (тыс. т)
ноябрь, декабрь 1941 16,5
январь 1941 53
февраль 1942 86
(Википедия)

За ноябрь и декабрь ВМЕСТЕ доставили 16,5 тонн грузов (это общий тоннаж ВСЕХ грузов, а не только продовольствия), то есть по 8,25 тысяч тонн в месяц, а в январе месяце в 8(!) раз больше.
Откуда же те грузы взялись, как не от американцев и британцев?
Вот доказательство:
"Размер помощи Советскому Союзу со стороны Соединённых Штатов в рамках ленд-лиза по годам достиг следующих размеров (в млн долларов):
1941 все продукты 29,5
1942 1363,3" (Википедия)

По запросу "Бадаевские склады Ленинград" Гугль выдает примечательное:
"Рассекречено дело о пожаре на Бадаевских складах
https://topspb.tv/news/2011/09/8/rassekrecheno-delo-o-pozhare-na-badaevskih-skladah/

А почему это дело было засекречено?
Нам же рассказывали еще в школе, что немцы склады разбомбили и потому сгорели они.
Неужто их подожгли по поручению Йоси простые советские люди, чтобы уморить голодом таких же простых советских людей, только шибко сильно отличающихся от коммунистических уголовников?
Такого же не может быть, верно?
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15.02.2022 14:32 Ответить
В Нюрнберге в суде рассматривалась версия блокады немцами после чего заявили что блокады со стороны немцев не было.Эту блокаду искусственно создали сами коммуняки.
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15.02.2022 15:47 Ответить
Вот насчет полной невинности немцев я совершенно не уверена, но тот факт, что дело о пожаре Бадаевских складов было засекречено, говорит сам за себя.
Само-собой, дело это было давным-давно подчищено и подправлено, и ничего в официальных материалах дела не найдешь, но БЫЛИ ЖИВЫ СВИДЕТЕЛИ, и вот этих людей и можно было расспросить (не допросить, потому что никакого официального расследования , конечно, не могло быть и не может). Сейчас все свидетели метрвы - дело можно и открыть для публики, потому что вопросы задать больше некому.
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15.02.2022 23:07 Ответить
Вторым мужем Светланы Аллилуйевой был сын Жданова (папа за него Светлане замуж выйити велел).
Если этот - не высшая нагда Жданову Сталиным, то я уж и не знаю, а какакя тогда награда высшая.
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15.02.2022 23:11 Ответить
Комуняки це такі придурки, які ухитрились зробити голод в житниці Україні, заморозити Київ серед лісів ( привіт придурку Корчагину), що їм один Петроград ...
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15.02.2022 15:48 Ответить
Проблема у тому, що комсомолу в Україні уже нема, але справа його усі 30 років незалежності живе і процвітає, добре хоч у менших масштабах.
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15.02.2022 16:43 Ответить
Вы заблуждаетесь, они вовсе не придурки.
Они преступники, это заранее спланированные престуления.
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15.02.2022 23:04 Ответить
"Я (и не только одна я) давно подозревала, что целью рябого Йоси было уничтожение культурного населения Питера, которое Йося, будучи уголовником, классово ненавидел" - Іван Лютий зі схожих причин вирізав все населення Новгорода.
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16.02.2022 00:29 Ответить
Могут и пол зарплаты забрать рабы ничего не скажут, главное чтоб боярышник был.
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15.02.2022 14:33 Ответить
Та нах им вообще зарплата. Утром сухари с киселём и на работу хай создают. Вечером макароны с кампотом
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15.02.2022 17:00 Ответить
Шакали козломорді !
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15.02.2022 14:40 Ответить
а ты свиное рыло,готов?
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15.02.2022 14:41 Ответить
Отлично. Казбек от имени кацапского народа отказался им от 13й зряплаты .
Если так дальше пойдёт, то будут за пайку на стройках коммунизма работать...
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15.02.2022 14:42 Ответить
Так уже.
Суседи еще в прошлом годы зэков собирались на строиках задействовать, вместо саксаульных трудовых мигрантов.
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15.02.2022 23:12 Ответить
Посмотрите на эти рожи - ну хоть бы искорка интеллекта ,мозги залитые цементом пропаганды , паралогическая ,, любовь , к ,, украсть,, ,, немного убить, и скощённые к переносице глаза от постоянного вранья в которое они уже верят ..Вырожденцы - обезьяны.
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15.02.2022 14:54 Ответить
"ну хоть бы искорка интеллекта"

Вы издеваетесь?
Туда отбирают по иным критериям.

Впрочем, давайте посмотрим на интеллектуальное лицо Кивы.
И зададим вопрос: а почему у этого сбежавшего в Испанию нардепа Рады не отобрали мандат, ведь Кива заявил, что в Украину он не собирается возвращаться и воевать не собирается, ибо это не его война?

Чем занят Баканов?
Чертей по стенам кабинета гоняет (чертиков, по слухам, ловят в белой лихорадке)?
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15.02.2022 23:15 Ответить
Вы правы. Наши идиоты ( и Зе и не Зе ) не далеко ушли. Кива - не превзойдённый и уникальный имбецил
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16.02.2022 06:50 Ответить
Патологическая
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15.02.2022 14:57 Ответить
С таким рылом тебе не нужная вообще зарплата.
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15.02.2022 15:19 Ответить
Я тут дещо про парашку роздобув з "ехо москви":

В деревне Бежецкого района Тверской области лежачего больного доставили до кареты скорой помощи в ковше трактора, поскольку машина не смогла проехать из-за нерасчищенных дорог от снега. Автор видео утверждает, что СМП нужны более проходимые автомобили.

Также предположительно водитель указал, что его машина 2011 года: «Моей машине 11 лет. Машина должна 7 лет работать». Однако согласно официальному положению порядка оказания медицинской помощи, срок эксплуатации автомобиля не превышать 5 лет.

В областной прокуратуре начали проверку по данному факту.
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15.02.2022 15:23 Ответить
Казбек- какое трогательно-роментичное типично расеянское собачье имя.
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15.02.2022 15:33 Ответить
... и вдобавок запретить населению московии пользоваться туалетной бумагой ,пусть занимаются выращиванием лопухов.
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15.02.2022 15:40 Ответить
Чомусь всі задуми комуняк завжди зводяться до відмови від чогось простих людей.
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15.02.2022 15:43 Ответить
"Ми какадін умрьом в барьбє за ето!", - це вони не про себе пісеньки складали. Фабрікі - рабочім, зємля - крєстьянам, камунізм - камуністам.
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15.02.2022 23:44 Ответить
Да готовы траву жрать, только бы присоединить.
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15.02.2022 16:06 Ответить
Та позбирайте вже по усьому світі всяке гівно, та й назвіть їх "гражданамі расійскай фєдєрациі". А рускі нехай взагалі від зарплати відмовляться. Переводьте на пайку.
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15.02.2022 16:10 Ответить
Да, да, так их!
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15.02.2022 16:28 Ответить
Судя по этим сказочным харям, народ раиси, готов отдать последнее, кроме водки и иконы плешивого.
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15.02.2022 16:36 Ответить
с такой репой 13 зарплаты не надо.
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15.02.2022 16:59 Ответить
денег нет и НЕ БУДЕТ, но вы держитесь.. здоровья, счастья, терпилы-кацапы
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15.02.2022 19:02 Ответить
народу росіі не звикати залишатися без з/пі утримувати мавп з гранатами та без мізків.
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15.02.2022 20:29 Ответить
Народ росіі перейшов від аплодисментів к бурним авациям
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15.02.2022 20:36 Ответить
угу, население Мордора отказалось уже от многого, но за водяру оно готово горло грызть кому угодно
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15.02.2022 23:26 Ответить
Многие страны приобретали и теряли территории.

Не всегда, когда они приобретали территории, они выигрывали и не всегда, когда они теряли территории, они проигрывали.
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16.02.2022 00:14 Ответить
Скинем удавку Минских конченных протоколов.
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16.02.2022 00:15 Ответить
ПроМОВА козломордого кумуняки в держДУПI:
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16.02.2022 01:28 Ответить
скорее бы вы все на кацапии передохли... козломордое мудачье вонючее...
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16.02.2022 06:55 Ответить
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