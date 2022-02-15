МВД – надежный тыл для ВСУ. Ситуация на улицах украинских городов стабильна и контролируема, - Монастырский. ВIДЕО

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский записал видеообращение к украинцам, в котором заверил, что Министерство внутренних дел – надежный тыл Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Ситуация на улицах украинских городов и сел является стабильной и контролируемой. За прошедшие сутки в Украине не зафиксировано ни одного существенного нарушения общественного порядка. Транспортная инфраструктура, энергетика, коммунальное хозяйство работают в обычном режиме. С 14 по 19 февраля личный состав Нацполиции переведен на усиленный режим службы, под охрану взяты важные объекты критической инфраструктуры связи и транспорта", - отметил он.

По словам Монастырского, такой усиленный режим – не повод для паники, а свидетельство того, что государство готово к любым вызовам.

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"МВД является надежным тылом для Вооруженных сил Украины", - добавил министр.