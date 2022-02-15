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МВД – надежный тыл для ВСУ. Ситуация на улицах украинских городов стабильна и контролируема, - Монастырский. ВIДЕО

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский записал видеообращение к украинцам, в котором заверил, что Министерство внутренних дел – надежный тыл Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Ситуация на улицах украинских городов и сел является стабильной и контролируемой. За прошедшие сутки в Украине не зафиксировано ни одного существенного нарушения общественного порядка. Транспортная инфраструктура, энергетика, коммунальное хозяйство работают в обычном режиме. С 14 по 19 февраля личный состав Нацполиции переведен на усиленный режим службы, под охрану взяты важные объекты критической инфраструктуры связи и транспорта", - отметил он.

По словам Монастырского, такой усиленный режим – не повод для паники, а свидетельство того, что государство готово к любым вызовам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Присутствие стражей порядка на улицах увеличится, - Монастырский. ВИДЕО

"МВД является надежным тылом для Вооруженных сил Украины", - добавил министр.

Автор: 

МВД (9318) Нацполиция (16459) Монастырский Денис (335) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+7
Оцей хабарник міцний тил ?
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15.02.2022 14:33
+4
Скажіть щось про "трухина". Чи вже забули?
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15.02.2022 14:33
+3
Саме так.Якби це був "надійний тил" ,одразу б загальмували сходняк рпц фсб.
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15.02.2022 14:36
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Оцей хабарник міцний тил ?
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15.02.2022 14:33 Ответить
А чого він не звільнений ? Його підлеглий вчинив масовий розстріл на державному підприємстві.
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15.02.2022 14:34 Ответить
Завтра какой-то хресный ход московской церкви. Посмотрим что там будет.
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15.02.2022 14:33 Ответить
Саме так.Якби це був "надійний тил" ,одразу б загальмували сходняк рпц фсб.
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15.02.2022 14:36 Ответить
Ну там жидів не буде - можна дубасити, обливати лайном і не отримати звинувачень в антисемітизмі. А тепер хором -- ДЯ-КУ-Є-МО
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15.02.2022 14:40 Ответить
Скажіть щось про "трухина". Чи вже забули?
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15.02.2022 14:33 Ответить
СМИ: Из морга украли вещи мужчины, сбитого кортежем Ярославского

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

https://inforesist.org/ua/zmi-z-morgu-vkrali-rechi-cholovika-zbitogo-kortezhem-yaroslavskogo/ Читать материал на украинском



Неизвестные украли из морга вещи мужчины, сбитого машиной из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Об этом, ссылаясь на источники, https://inforesist.org/goto/https://incident.obozrevatel.com/crime/iz-morga-pohitili-veschi-muzhchinyi-sbitogo-nasmert-kortezhem-biznesmena-yaroslavskogo-eksklyuziv.htm сообщает OBOZREVATEL.

Важные улики, которые должны были пройти экспертизу, пропали в период с 12 февраля. Об инциденте в Чугуевское районное управление полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области сообщил заведующий отделением судмедэкспертизы.

Известно, что взлома не было. Кто именно украл вещи и как, будут устанавливать правоохранители.

Как отмечает издание, данный инцидент напоминает действия организованных преступных групп, особенно на фоне того, что изначально были попытки выкупить номера автомобилей, потом в полицию пришел «сдаваться» человек, которого не было на месте ДТП, а теперь произошла кража улик.
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15.02.2022 14:35 Ответить
Монастриський не сміши піхву вона і так смішна...А краще вийди на вулицю і особисто запитай хто довіряє поліції...у водіїв на дорогах...не в урядовому кварталі і в приміщеннях райвідділів а на вулиці, не у родичів му@орів а у пересічних громадян..вони в мирний час здійснюють соціальний терор, беруть хабарі, калічать, катують а при надзвичайному стані буде гірше..я не довіряю національній поліції України в такому вигляді і таким керівництвом яке є на даний час.
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15.02.2022 14:36 Ответить
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15.02.2022 14:37 Ответить
Да... помню как мусора грудью в 2014 году стали на защиту Родины. Мокшанской родины...
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15.02.2022 14:37 Ответить
Особенно в Крыму!!
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15.02.2022 14:39 Ответить
190 000 дармоедов а не поддержка
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15.02.2022 14:38 Ответить
А этот маланчик тут при чем! ???
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15.02.2022 14:38 Ответить
тихо тихо - с сегодняшнего для маланчик - табу
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15.02.2022 14:56 Ответить
Ткач Михайло@Tkach_Mykhailo

Головне управління національної поліції в місті Києві. Стенд «керівництво держави». Замість фото президента Зеленського - фото Василя Голобородька із серіалу «Слуга народу»



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15.02.2022 14:47 Ответить
ха !!! вот как раз то и тыл у Нас - это самое слабое место после крото-руководства страны в обороне !!!
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15.02.2022 14:55 Ответить
Давай на фронт збирайся 😡😡😡 ніхто твоїм побрехенькам не вірить !
..і ще укЛаніста прихопи з шоблою !
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15.02.2022 15:12 Ответить
у мусоров девиз,подальше от фронта,поближе к кухне-защитнички хреновы.
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15.02.2022 16:34 Ответить
Який тил, кого? Вони 90% не знають державної мови, і спілкуються москальською то чий вони тил? Я думаю, що за 8 років і горобці вивчили б якщо з них це вимагали. А так "какая разница" і є тил для малоросів.
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15.02.2022 17:23 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZXvGu16rpwVUOVcHqGh-Fqi37uaGC0iGr74hIY25bB68kEJUJApE5ICzn21JjhPek3jHD0_F_pZ-MHERLy9mkBlX9QpCDomLqxQVd08hGqfl_dnrFLRSzzqARaknkk6AKc&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7764495363576502?__cft__[0]=AZXvGu16rpwVUOVcHqGh-Fqi37uaGC0iGr74hIY25bB68kEJUJApE5ICzn21JjhPek3jHD0_F_pZ-MHERLy9mkBlX9QpCDomLqxQVd08hGqfl_dnrFLRSzzqARaknkk6AKc&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



Глава МВД Денис Монастырский заявил, что пропала одежда из дела с ДТП с кортежем Ярославского. По факту, исчезли вещественные доказательства из уголовного дела.

Похоже, что это сериал не закончится никогда. Но теперь это уже не фарс, а трагикомедия. Интересно, из дела Трухина ничего не пропало? А может уже исчез лес, в который планировал тихонько уйти бухой нардеп из "Слуг народа"?
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15.02.2022 18:33 Ответить
 
 