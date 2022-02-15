МВД – надежный тыл для ВСУ. Ситуация на улицах украинских городов стабильна и контролируема, - Монастырский. ВIДЕО
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский записал видеообращение к украинцам, в котором заверил, что Министерство внутренних дел – надежный тыл Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
"Ситуация на улицах украинских городов и сел является стабильной и контролируемой. За прошедшие сутки в Украине не зафиксировано ни одного существенного нарушения общественного порядка. Транспортная инфраструктура, энергетика, коммунальное хозяйство работают в обычном режиме. С 14 по 19 февраля личный состав Нацполиции переведен на усиленный режим службы, под охрану взяты важные объекты критической инфраструктуры связи и транспорта", - отметил он.
По словам Монастырского, такой усиленный режим – не повод для паники, а свидетельство того, что государство готово к любым вызовам.
"МВД является надежным тылом для Вооруженных сил Украины", - добавил министр.
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Неизвестные украли из морга вещи мужчины, сбитого машиной из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Об этом, ссылаясь на источники, https://inforesist.org/goto/https://incident.obozrevatel.com/crime/iz-morga-pohitili-veschi-muzhchinyi-sbitogo-nasmert-kortezhem-biznesmena-yaroslavskogo-eksklyuziv.htm сообщает OBOZREVATEL.
Важные улики, которые должны были пройти экспертизу, пропали в период с 12 февраля. Об инциденте в Чугуевское районное управление полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области сообщил заведующий отделением судмедэкспертизы.
Известно, что взлома не было. Кто именно украл вещи и как, будут устанавливать правоохранители.
Как отмечает издание, данный инцидент напоминает действия организованных преступных групп, особенно на фоне того, что изначально были попытки выкупить номера автомобилей, потом в полицию пришел «сдаваться» человек, которого не было на месте ДТП, а теперь произошла кража улик.
Головне управління національної поліції в місті Києві. Стенд «керівництво держави». Замість фото президента Зеленського - фото Василя Голобородька із серіалу «Слуга народу»
..і ще укЛаніста прихопи з шоблою !
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Глава МВД Денис Монастырский заявил, что пропала одежда из дела с ДТП с кортежем Ярославского. По факту, исчезли вещественные доказательства из уголовного дела.
Похоже, что это сериал не закончится никогда. Но теперь это уже не фарс, а трагикомедия. Интересно, из дела Трухина ничего не пропало? А может уже исчез лес, в который планировал тихонько уйти бухой нардеп из "Слуг народа"?