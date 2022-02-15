Нардеп ОПЗЖ Кива не собирается возвращаться из Испании: "Я дважды контужен. Это не моя война". ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива не намерен возвращаться в Украину из Испании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кива заявил в специальном видеообращении, которое он записал как реакцию на выступление президента Украины Владимира Зеленского. По словам Кивы, главная причина отказа от возвращения в Украину это преследование со стороны властей, и правоохранительных органов в частности, за то, что "у тебя другая позиция и за то, что ты обличаешь и критикуешь власть".

"Не буду я тебя защищать, Зеленский. И не буду я за тебя, гниду, отдавать свою жизнь. Тогда когда в 2014-м у меня было две контузии, ты, в это время х#ем по роялю шаркал. За деньги", – подытожил свое обращение нардеп.

Напомним, что по данным СМИ, Кива и еще 11 депутатов ОПЗЖ находятся за границей. Кива, в частности, еще 30 января уехал в испанский Аликанте.

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