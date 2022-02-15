РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12583 посетителя онлайн
Новости Видео
89 504 411

Нардеп ОПЗЖ Кива не собирается возвращаться из Испании: "Я дважды контужен. Это не моя война". ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива не намерен возвращаться в Украину из Испании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кива заявил в специальном видеообращении, которое он записал как реакцию на выступление президента Украины Владимира Зеленского. По словам Кивы, главная причина отказа от возвращения в Украину это преследование со стороны властей, и правоохранительных органов в частности, за то, что "у тебя другая позиция и за то, что ты обличаешь и критикуешь власть".

"Не буду я тебя защищать, Зеленский. И не буду я за тебя, гниду, отдавать свою жизнь. Тогда когда в 2014-м у меня было две контузии, ты, в это время х#ем по роялю шаркал. За деньги", – подытожил свое обращение нардеп.

Напомним, что по данным СМИ, Кива и еще 11 депутатов ОПЗЖ находятся за границей. Кива, в частности, еще 30 января уехал в испанский Аликанте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "ОПЗЖ" Кива: Правительство Зеленского готовится к "резне русского населения"

Автор: 

депутат (3315) Кива Илья (398) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+82
Ківа має бути арештований за свої антиукраїнські зрадницькі заяви і запроторений до в'язниці з конфіскацією майна як ворог!
показать весь комментарий
15.02.2022 14:43
+64
показать весь комментарий
15.02.2022 14:43
+44
Нахріна він там, на Заході? Чому не в любій мокшандії?
показать весь комментарий
15.02.2022 14:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
Може його купила клиника для обстежень якась?
показать весь комментарий
16.02.2022 14:51 Ответить
По-моему оно дважды контуженое от рождения
показать весь комментарий
16.02.2022 16:44 Ответить
Ківа - ця істота гірка помилка природи, давно контужено на всю голову. Демократія то добре, але істоти типу "ківи" повинні сидіти в тюрмі або, принаймі, безстроково перебувати в закритій палаті психлікарні.
показать весь комментарий
23.02.2022 14:45 Ответить
Страница 5 из 5
 
 