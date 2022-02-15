Монастырский о ДТП с участием авто Ярославского: Попытки фальсифицировать дело продолжаются. Кто-то очень не хочет отвечать за содеянное. ВIДЕО

Дело по ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского все еще пытаются сфальсифицировать.

Об этом заявил сегодня в видеообращении Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Второе резонансное дело - смертельное ДТП, совершенное кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Как известно, на следующий день он вылетел частным самолетом в Лондон. Из-за попытки фальсификации... я уволил начальника Харьковской полиции. Но попытки сфальсифицировать дело продолжаются. Вчера стало известно, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека", - отметил Монастырский.

Также, по его словам, вчера полиция по этому факту немедленно провела 11 обысков, возбуждено уголовное производство по статье "Скрытие доказательств".

"Очевидно, что кто-то очень не хочет отвечать за содеянное".

"Возможно, срочный вылет Ярославского никак не связан со смертью человека и не является опасением из-за заявлений о возможной агрессии со стороны РФ, а только отдыхом или частным делом. Но возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов", – добавил министр.