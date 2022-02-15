Монастырский о ДТП с участием авто Ярославского: Попытки фальсифицировать дело продолжаются. Кто-то очень не хочет отвечать за содеянное. ВIДЕО
Дело по ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского все еще пытаются сфальсифицировать.
Об этом заявил сегодня в видеообращении Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
"Второе резонансное дело - смертельное ДТП, совершенное кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Как известно, на следующий день он вылетел частным самолетом в Лондон. Из-за попытки фальсификации... я уволил начальника Харьковской полиции. Но попытки сфальсифицировать дело продолжаются. Вчера стало известно, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека", - отметил Монастырский.
Также, по его словам, вчера полиция по этому факту немедленно провела 11 обысков, возбуждено уголовное производство по статье "Скрытие доказательств".
"Очевидно, что кто-то очень не хочет отвечать за содеянное".
"Возможно, срочный вылет Ярославского никак не связан со смертью человека и не является опасением из-за заявлений о возможной агрессии со стороны РФ, а только отдыхом или частным делом. Но возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов", – добавил министр.
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Монастырский о ДТП с участием авто
ЯрославскогоТрухина: Попытки фальсифицировать дело продолжаются. Кто-то очень не хочет отвечать за содеянное.
особенно, при отсутствии доказательств.
выбить признания в данном случае не получится от слова "совсем"
Это ж нелепо.
а тут.. прыть какая ... уверенность в каждом слове... гнев в каждом звуке)))
гоп-компании? С вас на слезут, пока вы эту труху не посадите..
В Харькове из морга украли вещественные доказательства.
Исчезли вещи, принадлежавшие погибшему мужчине, которого сбил кортеж бизнесмена Александра Ярославского.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
В Харькове из областного бюро судебно-медицинской экспертизы исчезли доказательства по делу о смертельном ДТП с кортежем Александра Ярославского. Неизвестные украли вещи мужчины, которого сбил автомобиль с кортежа бизнесмена.
"Халатное отношение к своим обязанностям работников Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы привело к потере вещественных доказательств в уголовном производстве, открытом в рамках досудебного расследования обстоятельств ДТП, которое произошло 9 февраля на автотрассе в Харьковской области. Следователи СУ ГУН Харьковской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
В настоящее время правоохранители установили перечень сотрудников учреждения, провели обыски и следственные действия в морге, а также по адресам проживания всех работников и в их автомобилях.