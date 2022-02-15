РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12583 посетителя онлайн
Новости Видео
8 926 26

Монастырский о ДТП с участием авто Ярославского: Попытки фальсифицировать дело продолжаются. Кто-то очень не хочет отвечать за содеянное. ВIДЕО

Дело по ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского все еще пытаются сфальсифицировать.

Об этом заявил сегодня в видеообращении Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Второе резонансное дело - смертельное ДТП, совершенное кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Как известно, на следующий день он вылетел частным самолетом в Лондон. Из-за попытки фальсификации... я уволил начальника Харьковской полиции. Но попытки сфальсифицировать дело продолжаются. Вчера стало известно, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека", - отметил Монастырский.

Также, по его словам, вчера полиция по этому факту немедленно провела 11 обысков, возбуждено уголовное производство по статье "Скрытие доказательств".

"Очевидно, что кто-то очень не хочет отвечать за содеянное".

"Возможно, срочный вылет Ярославского никак не связан со смертью человека и не является опасением из-за заявлений о возможной агрессии со стороны РФ, а только отдыхом или частным делом. Но возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов", – добавил министр.

Автор: 

ДТП (7673) Ярославский Александр (182) Монастырский Денис (335)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Так шо там трыхиным, когда сядет?
показать весь комментарий
15.02.2022 14:48
+14
показать весь комментарий
15.02.2022 14:57
+12
А Трухіна , дружка свого вже посадив?
показать весь комментарий
15.02.2022 15:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ярославський хитрий семітохаміт
показать весь комментарий
15.02.2022 14:48 Ответить
Чья-б корова мычала ,Монастырский, Он сам убил человека на дороге и сфальсифицировал все доказы
показать весь комментарий
15.02.2022 15:11 Ответить
Так шо там трыхиным, когда сядет?
показать весь комментарий
15.02.2022 14:48 Ответить
перефразируя ))))
Монастырский о ДТП с участием авто Ярославского Трухина: Попытки фальсифицировать дело продолжаются. Кто-то очень не хочет отвечать за содеянное.
показать весь комментарий
15.02.2022 15:26 Ответить
грозный, пипец какой...
особенно, при отсутствии доказательств.
выбить признания в данном случае не получится от слова "совсем"
показать весь комментарий
15.02.2022 14:54 Ответить
показать весь комментарий
15.02.2022 14:57 Ответить
Хто ж той хто? Може і Трухін теж?
показать весь комментарий
15.02.2022 14:57 Ответить
А нашо їм та одежа, який з неї може бути зиск для слідства.
показать весь комментарий
15.02.2022 15:00 Ответить
остатки краски и прочего.....
показать весь комментарий
15.02.2022 15:10 Ответить
Так уже автомобили даже арестовали. Зачем им остатки краски? Думаете защиту будут строить на недоказанности самого факта?

Это ж нелепо.
показать весь комментарий
15.02.2022 15:29 Ответить
А Трухіна , дружка свого вже посадив?
показать весь комментарий
15.02.2022 15:09 Ответить
Оно по тихому в лес ушло.......
показать весь комментарий
15.02.2022 15:10 Ответить
та там же ж никто не умер, как сказал **********
показать весь комментарий
15.02.2022 15:25 Ответить
Бабло однако! Тем более огромное!
показать весь комментарий
15.02.2022 15:09 Ответить
Теперь на монастырского заведут уголовное дело по свежепринятому закону за антисеметизм.
показать весь комментарий
15.02.2022 15:13 Ответить
Скільки ж той нещасний "водій" на зарплаті, який прийшов з явкою і який в час ДТП був в зовсім іншому місці, доклає зусиль Ну точно він винен А Ярославський точно ні при чому
показать весь комментарий
15.02.2022 15:18 Ответить
И кто же этот "Хтось", а?
показать весь комментарий
15.02.2022 15:20 Ответить
а хтось вже закритий за умисне перешкоджання слідству та покривання злочину
показать весь комментарий
15.02.2022 15:22 Ответить
пол года не могли трухи-на место разглядеть - то ли спал на заднем кресле, сопли размазав, то ли все же кровавые сопли его по подушке безопасности размазались))) очки то искал под подушкой)))
а тут.. прыть какая ... уверенность в каждом слове... гнев в каждом звуке)))
показать весь комментарий
15.02.2022 15:30 Ответить
в каждом пуке гнев,причина проста беня ще в минулому році накинув око на Суху Балку родовище залізної руди яке прихватизував Ярославський.
показать весь комментарий
15.02.2022 16:41 Ответить
Моня.стырский и Беня.диктова проблеяла, что быстренько разберутся с Ярославским. Это ваша работа, вы за это бабло получаете с наших налогов. Тем более, что Ярославский не настолько дебил и идиот, что не вступил в вашу ЗЕленую кучу блевотины, называемой слугой кошерного народа. А что-же вы не проблеяли за Трухина, члена вашей ЗЕбанутой
гоп-компании? С вас на слезут, пока вы эту труху не посадите..
показать весь комментарий
15.02.2022 15:33 Ответить
шо там с Трухиным? и как обстоят дела со своим ДТП, а Монастырский?
показать весь комментарий
15.02.2022 15:36 Ответить
Дуже схоже на підставу для Ярославського. Особливо враховуючи, що він останнім часом вліз в спільний бізнес з Коломойським.
показать весь комментарий
15.02.2022 15:50 Ответить
Так справу забрала Генпрокуровка. Що фальшує? Аяяяй! А як там Труха, з лісу вийшов тихенько, чи ще там?
показать весь комментарий
15.02.2022 17:15 Ответить
///
В Харькове из морга украли вещественные доказательства.
Исчезли вещи, принадлежавшие погибшему мужчине, которого сбил кортеж бизнесмена Александра Ярославского.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

В Харькове из областного бюро судебно-медицинской экспертизы исчезли доказательства по делу о смертельном ДТП с кортежем Александра Ярославского. Неизвестные украли вещи мужчины, которого сбил автомобиль с кортежа бизнесмена.
"Халатное отношение к своим обязанностям работников Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы привело к потере вещественных доказательств в уголовном производстве, открытом в рамках досудебного расследования обстоятельств ДТП, которое произошло 9 февраля на автотрассе в Харьковской области. Следователи СУ ГУН Харьковской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
В настоящее время правоохранители установили перечень сотрудников учреждения, провели обыски и следственные действия в морге, а также по адресам проживания всех работников и в их автомобилях.
показать весь комментарий
15.02.2022 18:39 Ответить
 
 