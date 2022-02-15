Монастырский о нападении на съемочную группу Ткача: Все причастные установлены и будут привлечены к ответственности. ВИДЕО

Все лица, причастные к нарушению прав журналистов в аэропорту Днепра, уже установлены и будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом.

Об этом заявил сегодня в видеообращении министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Нападение на журналистов в аэропорту города Днепр. Охранники одного из пользователей частных самолетов, угрожая ножом, заставили журналиста стереть видеозапись... По этому факту следователями начаты два уголовных производства - препятствование профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УК) и угрозы или насилие в отношении журналистов (ст. 345-1 УК)", - отметил Монастырский.

"Все лица, причастные к нарушению прав журналистов, уже установлены и будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом", – добавил он.

Как сообщалось ранее, в Днепре напали на съемочную группу журналиста "УП" Михаила Ткача.