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Монастырский о нападении на съемочную группу Ткача: Все причастные установлены и будут привлечены к ответственности. ВИДЕО

Все лица, причастные к нарушению прав журналистов в аэропорту Днепра, уже установлены и будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом.

Об этом заявил сегодня в видеообращении министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Нападение на журналистов в аэропорту города Днепр. Охранники одного из пользователей частных самолетов, угрожая ножом, заставили журналиста стереть видеозапись... По этому факту следователями начаты два уголовных производства - препятствование профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УК) и угрозы или насилие в отношении журналистов (ст. 345-1 УК)", - отметил Монастырский.

"Все лица, причастные к нарушению прав журналистов, уже установлены и будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом", – добавил он.

Как сообщалось ранее, в Днепре напали на съемочную группу журналиста "УП" Михаила Ткача.

Автор: 

Днепр (4417) журналистика (3294) Монастырский Денис (335) Ткач Михаил (134)


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Топ комментарии
+16
А заснувшие на посту менты?
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15.02.2022 15:14
+5
Поощрены
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15.02.2022 15:16
+4
АГА КАК ТРУХАНОВ И Т. Д. СЛОВЕСНЫЕ МИНИ ПАРОДИИ УЖЕ НЕ ВЕСЕЛЯТ
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15.02.2022 15:14
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АГА КАК ТРУХАНОВ И Т. Д. СЛОВЕСНЫЕ МИНИ ПАРОДИИ УЖЕ НЕ ВЕСЕЛЯТ
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15.02.2022 15:14 Ответить
Посмотрим, что скажет Михаил Ткач ! Вам 🦠🐲🤢брехунам нельзя верить
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15.02.2022 15:36 Ответить
https://www.facebook.com/mixailotkach https://www.facebook.com/mixailotkach

ткач фейсбук читайте
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15.02.2022 15:48 Ответить
А заснувшие на посту менты?
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15.02.2022 15:14 Ответить
Поощрены
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15.02.2022 15:16 Ответить
они личности запоминали
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15.02.2022 16:07 Ответить
Да, пора вже того Ткача притягнути до відповідальності, а то шось багато винюхує і патякає про нашого Президента і його оточення!
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15.02.2022 15:16 Ответить
будуть притягнуті?
а чому вони ще не за нратами?
мабудь їх шукають ті ж самі мусора які тоді бездіяли і нікого не затримали.
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15.02.2022 15:17 Ответить
Щось воно нікого не цікавить...
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15.02.2022 15:18 Ответить
А Труха, керівник ДПП "пітушиний маршал" Жуков, керівник УПП укурок Зозуля за приховування відео? Ці ні? Може ти давав вказівку приховати?
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15.02.2022 15:25 Ответить
5 месяцев хватит?
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15.02.2022 15:35 Ответить
Через пів року?
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15.02.2022 15:43 Ответить
ничего не будет...там банда
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15.02.2022 15:50 Ответить
Як Труха і Беня? Віримо!!!
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15.02.2022 17:12 Ответить
Мецгер сейчас лопнет от смеха.
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15.02.2022 17:59 Ответить
 
 