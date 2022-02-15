В Киеве сотрудник "Новой почты" бросился в горящую квартиру и спас пожилую женщину. ВИДЕО

В Киеве сотрудник "Новой почты" бросился в горящую квартиру и спас пожилую женщину

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись героического поступка мужчины опубликована в социальных сетях. Пожар произошел на улице Кирилловской 126/2.

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