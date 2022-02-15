В Киеве сотрудник "Новой почты" бросился в горящую квартиру и спас пожилую женщину. ВИДЕО
В Киеве сотрудник "Новой почты" бросился в горящую квартиру и спас пожилую женщину
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись героического поступка мужчины опубликована в социальных сетях. Пожар произошел на улице Кирилловской 126/2.
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+49 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий15.02.2022 16:16
+42 Владимир Кукленко
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+41 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий15.02.2022 16:16
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Якби ніхто не знімав, то ми б не побачили дії цього героя. А, повірте, наявність такого відео є стимулом і для цього хлопця, і для таких як він, які в майбутньому в подібній ситуації теж виконають свій громадянський обов'язок.
Можливо, знімала людина, від якої мало користі були б на пожежі.
Кожен в будь-якій складній ситуації має робити те, що може саме він.
Не всім сидіти в окопах. І не всім стрибати в палаючу будівлю.
Повинні бути і ті, хто в окоп їсти принесе, і хто зніме чийсь подвиг.
Действительно пропустил. А что это меняет в принципе?
Прийшов, наклав купу в коментах, а коли вказали на твою ж помилку, ще й "занудами" всіх обізвав. Ти, раптом, не в російській дипломатичній школі освіту отримував? )
Ты просто зануда, или читать не умеешь?
В кроссовках, без снаряги мочили кацапов и сепаров !
Короче, "Новая почта" одна отстоит Киев !!!