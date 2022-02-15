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Зеленский пообещал, что ТКГ начнет обсуждение законопроектов о статусе Донбасса и изменении Конституции, - Шольц. ВИДЕО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент Владимир Зеленский пообещал, что ТКГ начнет обсуждение законопроектов об особом статусе Донбасса и выборах на неподконтрольных территориях.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом РФ Путиным, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Нормандский формат и переговоры между США и РФ являются важнейшими форматами по разрешению конфликта.

"Здесь необходимы сдвиги и прогресс. Хорошо, что президент Зеленский вчера твердо пообещал, что в рамках ТКГ, работающей в рамках Минского процесса, очень быстро все законопроекты о статусе Донбасса будут обсуждаться, об изменении Конституции и подготовке выборов. Это хороший сдвиг", - сказал Шольц.

Також читайте: Вирішувати проблеми Донбасу потрібно, виходячи з Мінських угод, - Путін

Автор: 

Германия (6953) Зеленский Владимир (20362) Донбасс (26956) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+148
Намалювався сусід Овоща в Ростові. Вова, навіть і не думай про це.
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15.02.2022 17:24
+117
шольц слил договорняк зеЛоха та фуйла
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15.02.2022 17:25
+61
"в рамках ТКГ, яка працює в рамках Мінського процесу, дуже швидко всі законопроєкти щодо статусу Донбасу, щодо зміни Конституції та підготовки виборів. "

криворожий урист-вова не знає, що законодавством України не передбачено ніякої "ткг", тим паче в неї нема повноважень по зміні Конституції України..

Більш того, зеЛох "пообіцяв", що якість террористи з ордло будуть "міняти Конституцію України"?
Якщо так - то це чергова держзрада зеленського
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15.02.2022 17:28
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Страница 3 из 3
Виглядає так, що справджуються найгірші для країни підозри.
Настає час "Ч", коли засланий казачок-малорос має здійснити один з найважливіших пунктів з плану *****.

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15.02.2022 18:29 Ответить
Він виконав усе, що обіцяв в Омані.
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15.02.2022 18:37 Ответить
В такому разі Вова навіть не встигне до аеропорту добігти! І він це добре розуміє!
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15.02.2022 18:30 Ответить
По ходу немец не понял, что Путлер перевёл прицел с Украины на ЕС.
Сегодня Путлер показал, что не готов или ещё не готов к войне с Украиной.
Вместе с тем он открыто атакует европейцев.
Ведь по выдвинутым сегодня прямо в лицо Шольца требованиям не включения Украины в НАТО и возврату к конфигурации 1997 года ответ должен дать только и только запад.
Акценты с Украины сместились на ЕС.
В мордоре уже готовы признать дыры и забыть о мынске в случае уступок запада кремлю.
А Шольц по прежнему живёт в парадигме Украина-Россия. И наивно думает, что нагнуа без труда Зе можно получить результат, который устроит Путлера.
Это и смешно, и грустно. Но Путлер прекрасно понимает кого он жантажирует. Уже не Украину, а ЕС.
Немцы и французики могут конечно петлять и включать дурачка. Мол, во Зе там чегой то обещал. Но под прицелом Путлера сытый и трусливый запад. Который уже может возвращаться в свои посольства. Кина не будет. По крайней мере пока
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15.02.2022 18:33 Ответить
Тут сам Боррель сегодня заявил, что вводе санкции надо думать не только о том какой ущерб санкции принесут тому, против которого они сводятся, но и об ущербе тому, кто из вводит.
А общем, очко заиграло.
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15.02.2022 18:42 Ответить
Пообіцяв розглянути. Роздрукують на папері, він розгляне і пообіцяє надалі обіцяти. Ніхто нічого приймати з МД не буде, оскільки його самі москалі не виконують.
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15.02.2022 18:33 Ответить
От этого Шольца я ожидаю услышать только одно - СП2 не будет работать, пока Украина не восстановит свою территориальную целостность до 2014 года!
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15.02.2022 18:34 Ответить
А фофа не окуел часом?
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15.02.2022 18:35 Ответить
Одне понапідписувало, а друге ради дати не може
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15.02.2022 18:39 Ответить
Як це соэви не спамлять ??
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15.02.2022 21:33 Ответить
Службу валять. Чи пайку врізали.
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15.02.2022 21:47 Ответить
Зміни до конституції приймає ВР і треба 300 голосів, стільки антиукраїців знайти не можливо на існуючих реаліях, бо буде майдан, тому мирного рішення по ордло на сьогодні не існує, тому путін і стягнув війська до кордонів України. Це розуміють вже і на заході.
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15.02.2022 18:39 Ответить
Непосредственной формальной основой для введения военного положения является соответствующий https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/a-46448121 указ президента Украины , который должна утвердить Верховная рада. Предложения о введении военного положения на рассмотрение президенту Украины подает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
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15.02.2022 18:58 Ответить
А мы в этом и не сомневались.
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15.02.2022 18:40 Ответить
Что несёт шрёдерский выкормыш. Я его не выбирал! Треба вже лубянскую макитру разбить в дребезги!
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15.02.2022 18:47 Ответить
це як про собаку шульца з оперети "литюча миша"
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15.02.2022 18:48 Ответить
Зеля и нам много чего обещал...
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15.02.2022 19:01 Ответить
Это у клоуна получается лучше всего, собсно это единое что у него получается
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15.02.2022 21:35 Ответить
Если это правда - зеле и его слугам надо собирать чемоданы.
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15.02.2022 19:12 Ответить
если это так, то 8 лет борьбы будет слито ваЗЕлиновой шмарклей.
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15.02.2022 19:25 Ответить
Клоун вирішив злити суверенітет.
Час збиратися, виходити на Майдани, нагадати клоуну що є що.
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15.02.2022 19:38 Ответить
Олух Шольц - тупой лох, который сел играть с карточными шулерами. Если его Зельц нахлобучил как девочку, то что с ним Хойло сделает - страшно подумать(((
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15.02.2022 19:39 Ответить
Охерели? Какие змины в Конституции? Шо там зелёный чмошник успел наобещать и наподписывать?
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15.02.2022 19:41 Ответить
Мабуть панє Шольц думає шо на ТКГ шнапс пьють та закусують баварськими сосисками....
НІ, ТКГ всі ці 8 років тіки й робить шо обговорюють "хотелки" кремля які вони хтять пропихнути в Конституцію України в вигляді "особого статусу" недореспублік, і нічого нового Зеленський в цьому процессі йому не пообіцяв - будуть й надалі тикати українську дулю хитрозробленому Гризлову!
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15.02.2022 19:42 Ответить
СУКИ
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15.02.2022 19:42 Ответить
Додавила Германия,франция?
Здача национальных интересов! В угоду агрессору и кремлю. Всю команду Зе на Ростов готовьтесь. Не зря с Верховной-раде отозвали закон о переходном периоде ... где все четко было написано и расставлялось все на свои места. Зеленский тебе крышка будет от самого народа...
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15.02.2022 19:42 Ответить
все більше ясності чому ВАЗелін такий спокійний і задирає хвіст проти наших союзників: уже домовився з кацапами як буде зливати Україну під паРашку
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15.02.2022 19:59 Ответить
Та обговорюйте між собою,без макак дерешних хоч до скону, головне нічого не робить до повного повернення захопленого
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15.02.2022 20:02 Ответить
Зеленський пообіцяв, що ТКГ почне обговорення законопроєктів про статус Донбасу та щодо зміни Конституції, - Шольц Джерело:

ТА ПІШОВ ТИ РАЗОМ ЗІ СВОЇМ Зе КЛОУНОМ У ТЕ СЕПАРСЬКЕ ГЕТТО. НАФІГА УКРАЇНІ НАКРИВАТИ СЕБЕ МІДНИМ ТАЗОМ ?
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15.02.2022 20:04 Ответить
Зеленський пообіцяв, що ТКГ почне обговорення законопроєктів про статус Донбасу та щодо зміни Конституції Джерело:

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15.02.2022 20:09 Ответить
Є два виходи, або лугандон з росією або з україною, з україною +мільйони російськомовних ватників -мільйони україномовних, два шляхи або буде україна або перетворення на малоросію, з малоросією україномовним не дорозі.
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15.02.2022 20:12 Ответить
какой нах "статус" Донбасса ?..
теріторії Донецької та Луганскої областей - належать державі Україна !
подивіться хоча б у Конституцію Україні, довбні , мля !
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15.02.2022 20:19 Ответить
У партії Макрона вважають, що Україна може вийти з Мінських угод

Голова парламентської групи дружби Франція-Україна Валерія Фор-Мунтян та депутатка партії "Вперед, республіко!" Еммануеля Макрона у Національній асамблеї вважає, що Україна може вийти з Мінських угод, якщо вони її не влаштовують.
"Тягти, продовжувати цю ситуацію - ні до чого хорошого це не приведе. Та й Путін звик ховатися за цим. Війна на Донбасі дозволяє Росії військові дії на кордоні із вами практично безкарно", - вважає депутатка."Але зараз ми всі просто витрачаємо час. Так, Україна погано виглядає на міжнародній сцені, заявляючи зараз, що Мінські угоди не пасують. Адже Зеленський як новий президент міг одразу після обрання заявити, що хоче розірвати "Мінськ" та підписати щось нове. Наприклад, тому що країна змінилася за цей час.Але ні, він два роки працював у Нормандському форматі над Мінськими угодами. Який був сенс цього? А зараз ми чуємо, що Україна не хоче їх виконувати. Як наслідок, імідж України та довіра до України постраждають", - сказала депутатка.
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15.02.2022 20:57 Ответить
Дура эта Валерка Мунтянша....Минские договоренности это ПОЛИТИЧЕСКИЕ договоренности. Международно-правового статуса они вообще никогда не имели, не имеют и иметь не будут. Смотрите сами, рассуждаем логически: Стоят подписи: 1. Кучмы (сбитого летчика) от Украины 2. Зурабова (сбитого летчика) от России. 3. Мадам Гайди Тальявини от ОБСЕ 4. Террориста Захарченко 5. Террориста Плотницкого. Что имеем: Россия (Зурабов) категорически не признают себя стороной конфликта. Тальявини - наблюдатель от ОБСЕ, вообще не при делах и жует попкорн, как наблюдатель и представитель ОБСЕ. Украина никогда не примет статус ЛЫДЫНЫРЫ, как статус независимых государственных образований. Т.е подписи остальных двух сепаров-террористов Украиной никогда не будут рассматриваться. Так как ОРДЛО - ЧАСТЬ УКРАИНЫ, хоть и окупированная. Итого: ДВЕ страны, ДВА государства..подписали соглашение по факту, одно из которых КАТЕГОРИЧЕСКИ отрицает любую роль в этой войне! И это Россия! Так с кем же ЮРИДИЧЕСКИ Украина подписала эту БУМАЖКУ? А НИ С КЕМ по факту! Поэтому этих "минских договоренностей" никогда не было, нет и не будет в перечни международных, межгосударственных договоров ООН. Валерія Фор-Мунтян не в курсе? Это же элементарно. Главное просто ПОДУМАТЬ.
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15.02.2022 22:07 Ответить
Ганс в очередной раз тянет нас в эту глупую минскую чепуху.По-моему даже самому тупому уже должно быть ясно что рашка никогда не отдаст ордло под контроль Украины.Ни для этого они вбахали туда столько денег и терпели столько лет санкционную порку.Сегодня госдура запустила механизм признания и скорее всего аннексии этих огрызков Донбасса и он будет продолжаться не взирая на все попытки зебила впихнуть эти отстойники русского мира обратно в Украину.
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15.02.2022 21:07 Ответить
Коломойський поторгуватися з Путлером, перетерли. Для виду поставили танки на кордоні України щоб тіка полякать..Тепер зебіли будуть протягувати закони через Раду. Пора вже слугам..пакувати валізи.
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15.02.2022 21:19 Ответить
Скорее зюзю зрушат с президентства, чем он изменит Конституцию под ОРДЛО. Петрусь уже пытался изменить, погибли полицейские, охранявшие ВР, и хотела прошла.
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15.02.2022 21:30 Ответить
Для того ху#ло й понасерав уздовж кордону, щоб прикрити своїх агентів з 95цирку.
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15.02.2022 21:51 Ответить
В Конституції ніяке ТКГ не прописане, що б закони писати. Хай їм для Німеччини ІДІЛ закони пише, дибіли мля.
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15.02.2022 22:05 Ответить
Стара ********** Меркель, нашла себе достойную замену
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15.02.2022 22:20 Ответить
Бубочка виконає усі свої обіцянки що він давав в Омані, засуне ОРДЛО до складу України. Пушилін буде у ВР поруч із Бойком та Шуфричем.
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15.02.2022 22:30 Ответить
Він тебе на...бав, бо знає що зроблять з ним українці у разі "лівака"!
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15.02.2022 23:06 Ответить
Поясніть мені: Який статус Донбасу, якщо у населення російські паспорти? Які вибори, якщо більша половина їздила голосувати в росдуму? Вибори кого? Громадянина РФ в Верховну Раду? Якась шиза.
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15.02.2022 23:33 Ответить
Агенты путина такие как Шольц, работают не покладая рук.
Оружие нет, северный поток да, Путин да.
Германия будет мусульманской, нет там арийцев, всё.
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15.02.2022 23:36 Ответить
террористам нужно дать возможность влиять на законодательство и конституцию Германии.
потомки фашистов, сами их кормите и восстанавливайте разграбленную территорию.
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16.02.2022 00:05 Ответить
обещал не значит жениться
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16.02.2022 00:13 Ответить
Зеля уже готов стать соседом Яныка.
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16.02.2022 00:22 Ответить
Предлагаю выполнить требования России и внести особый статус Донбасса в конституцию. Статья должна быть сформулирована таким образом

Все области Украины имеют равные права , но Донбасс имеет особый статус - он равнее всех!

Хотели особый статус - получите!
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16.02.2022 01:01 Ответить
Ніяких особливих статусів! Якщо прийняти умови німців, то нащо ми втратили стільки життів? Особливий статус = програна війна і підкорена Україна.
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16.02.2022 01:39 Ответить
проститутка Шольц подстилка путинская идет на три веселых буквы вместе с путиным...
и слюнтяя Зеленского ту да же если это правда. Пусть засунут свои формулы штайнмаера себе в очко и особые статусы.
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16.02.2022 03:26 Ответить
ну а що ви очікували,це шульц був бухгалтером в уряді фрау штазі меркель.
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16.02.2022 09:01 Ответить
Железный Бундес-Херр Олаф Герхардович, равно как и предшественница Железная Бундес-Фрау Ангела Хорстовна, да и все остальные по списку (кроме Адольфа Алоизовича) - правильные канцлеры. Ведь они же канцлеры Германии, а не кого-то там ещё. Для них главное, чтобы бюргер сытно ел, вдоволь пил, сладко спал и все остальные блага - вволю и сполна, да ещё вдвое сверху. А на всё остальное - НАСРАТЬ !!!
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16.02.2022 03:58 Ответить
"Вам, татарам, один хрен -
что чай пить, что самовар пинать -
лишь бы вспотеть!"©®
Я ожидаю, что Железный Бундес-Херр Олаф Герхардович снимет последнюю рубашку с моих соотечественников, чтобы бюргерам была ветошь "Майбахам" колёса протирать.
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16.02.2022 07:20 Ответить
Початок розмови представниками запорєбріка з окупованих територій це початок їх легалізації, на що останні пару років @уйло і наполягає. На які поступки піде ця влада при наступному загостренні? @уйло ще з 19 року розкусив нашого "найвеличнішого - чим більше тиску, тим більшого від нього можна добитися. Боягузи на чолі, яких консультують зрадники...
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16.02.2022 05:19 Ответить
******! ГНАТЬ К ЧЕРТЯМ СОБАЧЬМ ЭТОГО ЗЕЛЕНОГО КЛОУНА ВМЕСТЕ С ЕГО ТКГ! А НЕМЦЫ-ПУТИНСКИЕ ПОДСТИЛКИ, ПУСТЬ ГОРЯТ В АДУ
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16.02.2022 07:02 Ответить
кого пришлёт ***** в очередной раз? жабоед был, шульц был - на очереди с Италии макаронника выписать! Венгра можно не присылать...
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16.02.2022 07:50 Ответить
надо срочно открыть палату №7... с повышенным комфортом... с улучшенным снабжением пойлом, жратвой, самыми современными синтетическими материалами для улучшения работы головного мозга (если таковой есть) и усиленно питать всем этим позеленевше-охеревше-безмозглых пациентов палатки... иначе эта зелень точно и в срок выполнит задание страны-агрессора по развалу Украины...
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16.02.2022 07:51 Ответить
Чергова говорильня. Жоден парламент УКРАЇНИ не ухвалить змін до Конституції, бо то буде вже маріонетковий парламент Даунбасу, а не України. Особливий статус суперечить іншим положенням Конституції, бо йдеться про зміну державного устрою в цілому, а де-факто, ми розуміємо, про пертворення України на федеральний округ *********.
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16.02.2022 08:24 Ответить
Тихом нишком пропхнути під ковдрою здачу країни,це в стилі сьогоднішньої проросійської влади...бісить що це лайно криворіжське ще й свято єдності запровадило.Гидота малоросійська тьфуу.
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16.02.2022 08:57 Ответить
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