Зеленский пообещал, что ТКГ начнет обсуждение законопроектов о статусе Донбасса и изменении Конституции, - Шольц. ВИДЕО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент Владимир Зеленский пообещал, что ТКГ начнет обсуждение законопроектов об особом статусе Донбасса и выборах на неподконтрольных территориях.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом РФ Путиным, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Нормандский формат и переговоры между США и РФ являются важнейшими форматами по разрешению конфликта.

"Здесь необходимы сдвиги и прогресс. Хорошо, что президент Зеленский вчера твердо пообещал, что в рамках ТКГ, работающей в рамках Минского процесса, очень быстро все законопроекты о статусе Донбасса будут обсуждаться, об изменении Конституции и подготовке выборов. Это хороший сдвиг", - сказал Шольц.

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