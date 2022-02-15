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Обращение президента США Байдена по поводу ситуации вокруг Украины (на английском языке). ВИДЕО (обновлено)

Президент США Джо Байден выступил с обращением по поводу ситуации вокруг границ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что возможности дипломатии еще не исчерпаны - так же, как и не прошла угроза российского вторжения в Украину.

Байден напомнил, что у украинских границ расположено около 150 тыс. войск РФ и, несмотря на заявления Москвы об их отводе, они пока не вернулись в места постоянной дислокации.

Байден напомнил России, что любая страна имеет право на самоопределение. И подчеркнул, что США и НАТО, а также Украина не представляют угрозы для РФ.

Он также пообещал, что в случае вторжения в Украину Россию будут ожидать серьезные последствия - в частности, газопровод "Северный поток-2" в таком случае не заработает.

Автор: 

Байден Джо (2790) США (26652)


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Топ комментарии
+69
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15.02.2022 22:32
+59
той випадок, коли промову Президента іншої країни ждеш ,ніби свого
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15.02.2022 22:43
+55
Voice of Ukraine@newstop_us·1 ч

Байден нам більший Президент, чим це зелене непорозуміння!
Америка захищає нас більше, ніж цей зелений балаган Коломйського...
Америка, Велика Британія, Литва, Латвія, Естонія, Польша та Канада фактично переозброїли розкрадену "коломойськими" українську армію
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15.02.2022 22:45
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Спасибо Господин Президент....!!!!
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15.02.2022 22:57 Ответить
Якщо коротко : х"ло знову отримало сцяними шматками по пиці.
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15.02.2022 22:58 Ответить
Значит все норм, иду спать😁
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15.02.2022 23:00 Ответить
Global: ************@Global_Mil_Info·
According to U.S. officials to CBS, the U.S. is currently seeing Russian forces leaving assembly areas & heading towards the Ukrainian border.

Как сообщили американские официальные лица телеканалу CBS, в настоящее время США наблюдают, как российские войска покидают места сбора и направляются к украинской границе.
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15.02.2022 23:00 Ответить
Принципи демократії, вони не порушні для США.
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15.02.2022 23:01 Ответить
а наш мудрий нарид голосував за дешевий газ, и поэтому получил .... две платежки за газ
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15.02.2022 23:08 Ответить
Orwell was right@GeogeOrwellLive·15 мин
Такого серйозного і різкого діда Байди, я давно не бачив.
А фінал взагалі вразив: мовчки різко повернувся і пішов, не зважаючи на запитання.
Хай мені тепер хтось розкаже, що то все був блеф.
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15.02.2022 23:04 Ответить
упоротые зе-длббы ща начнут кукарекать...
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15.02.2022 23:31 Ответить
тут тільки ти - пєтушара
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16.02.2022 08:52 Ответить
пєрвий пошьол...
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16.02.2022 09:06 Ответить
не разбуди бубу, гребешок
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16.02.2022 09:55 Ответить
Цей спіч яскраво показує що таке НАТО, завдяки цьому країни блоку можуть спати спокійно, нам же в найближчі роки чим би все не закінчилося потрібно не на дороги, а на армію в рази збільшувати фінансування.
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15.02.2022 23:06 Ответить
Вот это "видосик" здорового человека.
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15.02.2022 23:09 Ответить
США - це ДРУЗІ ! Кацапи - це вічні вороги!
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15.02.2022 23:14 Ответить
Дуже хороша і чітка англійська.
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15.02.2022 23:17 Ответить
Ох, хорошо дед высказался...
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15.02.2022 23:18 Ответить
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15.02.2022 23:21 Ответить
Не поширюйте це, він такого не казав, він сказав що "наші" народи разом бились щоб завершити найгіршу війну в історії і то була вимушена війна, а якщо росія нападе на Україну то буде війна по вибору і без цілі.
Наші змі хочуть щоб Байдена почали питати про спростування чи що? Чи може важко запис послухати й перевірити? За що їм гроші платять?
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15.02.2022 23:30 Ответить
так. саме так і було сказано.
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15.02.2022 23:41 Ответить
Зараз у всіх змі вже перекручені цитати Байдена, деякі просто вигадка, потім ще й будуть перепитувати в США, скрізь одні зебіли.
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15.02.2022 23:44 Ответить
Нэ то де...#іл
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16.02.2022 01:17 Ответить
ну там м'яко кажучи все-таки прикрашено Байденом, адже СССР, будучи союзником нацистів, розпочав разом з ними Другу Світову Війну - для кцп і тоді це все було "по вибору" - і вони з радістю ломанулись заливати світ кров'ю. Як і купа наших зрадників, які були в красной арміі, на жаль.
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16.02.2022 01:18 Ответить
Будь- які перемовини з москалем- шкідливі, обіцянки його облудливі. Не намагайтеся йому колись щось доводити. Даремно то. Єдиний ефективно діючий аргумент для нього- то куля. Отже, озброюємось на всіх рівнях. будьмо надійною підтримкою для наших Збройних Сил. А ЗЕлене болото підлягає масштабній меліорації. За словами Пояркова- за нами не заіржавіє.
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15.02.2022 23:21 Ответить
такой борзый. ну пойди убей путина. не забудь про его ядерный чемоданчик.
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16.02.2022 00:11 Ответить
Этот чемоданчик пусть оно засунет себе сам знаешь куда, как будто ты думаешь, что ***** позволят в наше время просто запустить эти ракеты
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16.02.2022 06:47 Ответить
Нет чтобы просто снять туфлю и постучать по трибуне.
До кремля сразу бы дошло.
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15.02.2022 23:27 Ответить
жестко предупредил куйла. сказал что штаты не будут вводить войска в Украину, но окажут и оказывают всяческую поддержку в т.ч. и оружием и разведдаными. предупредил куйла, чтобы не вздумало задеть членов НАТО - там они впишутся по-полной, согласно ст.5. кстати, упомянул про кибератаки, что за это тоже накажут. интересно как они отреагируют на сегодняшний фортель.
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15.02.2022 23:39 Ответить
Мне только про общие историко-культурно-семейные связи не понравилось, нет у нас со свинособаками ничего общего.
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15.02.2022 23:42 Ответить
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15.02.2022 23:43 Ответить
Понравилось- гомо чернозёмус
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16.02.2022 06:49 Ответить
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15.02.2022 23:45 Ответить
Боже, храни Америку!
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15.02.2022 23:47 Ответить
NATO -
в кожну
українську
ХАТУ !
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15.02.2022 23:58 Ответить
мда, на цього діда уся надія...
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16.02.2022 00:35 Ответить
Напомним, что Украина обратилась в НАТО за международной помощью.
Украина, в частности, просит:

Инженерную технику (бульдозеры, краны, грузовики);
Транспорт (внедорожники);
Более 30 машин радиационной и химической разведки;
Миноискатели и средства для разминирования;
Оборудование для фильтрации воды, электрогенераторы;
Более 70 тыс. костюмов химзащиты, более 30 тыс. дозиметров.
Радиохимическая (радиационная и химическая) разведка - это проверка, в том числе уровня радиации.
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16.02.2022 01:02 Ответить
Зеля мовчить про санкції на депутатів Дури московської за визнання окупованих територій України мацковськими!!!
А може за ніч напише Указ про це….., бо воно ж хєрант Конституції України, але ж…
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16.02.2022 01:10 Ответить
пуйла і навіть коня лаврова згадав І жодної згадки про Клована Найвеличнішого.. Оце так ганьба.. Дороги , смартфон.. Байден ненавидить клована. Джо шутити не любить.
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16.02.2022 01:24 Ответить
Байден попередив путіна. Х@йло погрожувало захистом рускоязичєскіх в Україні. Тепер Байден попередив х@йла, якщо від його атаки постраждають американці в Україні, окурку буде не з медом.

Якщо Росія націлиться на американців в Україні, ми відповімо рішуче. - If Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. -

Якщо Росія атакує Сполучені Штати або союзників (Україна союзник США) асиметричними засобами, наприклад, руйнівними кібератаками проти наших компаній або критичної інфраструктури, ми готові відповісти. - If Russia attacks the United States or allies through asymmetric means, like disruptive cyberattacks against our companies or critical infrastructure, we're prepared to respond.

Американський народ розуміє, що захист демократії та свободи ніколи не буває без втрат. - American people understand that defending democracy and liberty is never without cost.

https://edition.cnn.com/2022/02/15/politics/joe-biden-ukraine-speech/index.html

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16.02.2022 02:12 Ответить
Встань с бутылки, порохобот!
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16.02.2022 02:42 Ответить
Шо, ссытся твоё *****?
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16.02.2022 06:50 Ответить
а ты не вставай. ты же русский
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16.02.2022 09:56 Ответить
А тим часом в Україні український президент підпилює опори державних інституцій,топорно ламає через коліно процедури та закони.САП,наглядова рада Нафтогазу,рятування Татарова.Байден будує,зе-ламає.Квартал переважує 45 млн громадян України.
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16.02.2022 02:17 Ответить
Накормить врага: как США спасали русских от голода

Отъевшись, россияне всегда «вставали с колен» и начинали ненавидеть вчерашних благодетелей.

10 февраля 1992 года началась первая фаза доставки гуманитарной помощи в бывший СССР, впавший в лютую нищету и голод от последствий Великой Победы и достижений развитОго социализма, пишет Сергей Ильченко на сайте https://www.dsnews.ua/world/provide-hope-itogi-i-vyvody-kak-ot-golodaniya-ot-uspehov-privesti-russkiy-narod-k-uspeshnomu-golodaniyu-11022022-451074 ДС .

Чтобы бывшие граждане сгинувшего от всеобщего счастья "первого в мире государства рабочих и крестьян" не передохли от голода, 12 транспортных самолётов ВВС США только за один день доставили 500 тонн продовольствия и медикаментов в 12 городов

Отъевшись, обитатели РФ вернулись к привычным занятиям:

к подготовке аннексий, к, собственно, аннексиям территорий соседних с ними государств; к локальным и гибридным войнам по всему миру - и к сопутствующим им военным преступлениям, чтобы было чем развеяться от тягот войны с вооруженным противником; к ликвидации политических оппонентов Кремля за пределами России; к шпионажу и коррумпированию западных политиков, и, наконец, к пропаганде ненависти ко всему, что Кремль не может поставить под свой контроль. Включая, среди прочего, и рассуждения о том, что, пора бы, мол, закрыть уже проклятую Америку, превратив ее ответным, в ответ на гуманитарную помощь, ударом в радиоактивный пепел

Сегодня Россия воюет с соседями, отрывая от них куски территории. Россия угрожает всему миру ядерной войной. Подсадив Европу на свои газовые поставки (эта история, связанная с прямым коррумпированием европейских элит - отдельная тема), Россия шантажирует ее перекрытием газа. При этом, Россия люто ненавидит НАТО и США, а также Украину, Грузию, Молдову и все другие страны бывшего СССР, не желающие быть Россией, и широко вкладывает деньги в очередное чудо-оружие. Вся электроника для таких чудес, выпускаемых под общей маркой "Аналоговнет", закупается на Западе, но и это отдельная тема.

Россия приближается к концу очередного цикла, поскольку, как справедливо заметил Джо Байден, "мечты о российском величии всегда заканчиваются карточками на хлеб". Причем, тут надо уточнить, что дело даже не в карточках, а в том, что наличие карточек еще не предполагает наличия хлеба.

Словом, время, когда нищие, чумазые и голодные россияне побегут просить у США чего-нибудь поесть, неумолимо приближается. А с его приближением встает принципиальный вопрос: кормить или не кормить?

Простая гуманность говорит "кормить" - но опыт предыдущих кормлений восстает против этого. Экспериментально уже установлено, что избыток белков, жиров и углеводов приводит Россию к агрессивному газовыделению и пробуждает в ее обитателях завоевательские инстинкты. Кремлевские власти, лучше знающие своих подданных, не только не кормят их слишком сытно, но и постоянно давят излишки еды бульдозерами.

Очевидно, что кормить россиян следует строго дозированно, так, чтобы они вставали от гуманитарного стола с легким чувством голода. Неплохо также привязать размер порции к усвоению правил приличного поведения, и четких географических знаний: воевать с соседями - нехорошо, отжимать у них территории - нехорошо, подливать "Новичка" или стронция в чей-то стакан - нехорошо. Крым и Донбасс - это Украина, граждане России должны жить именно в России, а живя в других странах твердо помнить, что они в гостях, и вести себя как гости. Либо, если у них есть гражданство этих страны - как граждане этих стран, не вынимая на свет российский паспорт, даже если он у них вдруг есть, и не зовя на помощь Путина, который, естественно, Х…ло.

Весь этот набор истин русские, получающие в очередной раз американскую помощь, должны громко и отчетливо проговаривать до и после гуманитарного приема пищи, вплоть до полного запоминания. Без этого кормить их ни в коем случае не нужно.

Было бы просто замечательно, если бы гуманные и человеколюбивые американцы взяли такой подход на вооружение. В конечном итоге, это пошло бы на пользу и самим россиянам

https://crime-ua.com/node/29471
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16.02.2022 02:49 Ответить
Поставить в один ряд Куйла с Гитлером это хорошо
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16.02.2022 02:50 Ответить
https://www.facebook.com/golosameriki/videos/542409930175780 https://www.facebook.com/golosameriki/videos/542409930175780

Переклад....
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16.02.2022 05:04 Ответить
Там экран на целую стену. Читает так что даже головой боится двинуть.
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16.02.2022 07:07 Ответить
***** хоч знаэ що вбивши 14 000 тисяч украінців ніяких добрих відносин з нами не буде напевно ніколи
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16.02.2022 07:53 Ответить
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