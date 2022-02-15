Обращение президента США Байдена по поводу ситуации вокруг Украины (на английском языке). ВИДЕО (обновлено)

Президент США Джо Байден выступил с обращением по поводу ситуации вокруг границ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что возможности дипломатии еще не исчерпаны - так же, как и не прошла угроза российского вторжения в Украину.

Байден напомнил, что у украинских границ расположено около 150 тыс. войск РФ и, несмотря на заявления Москвы об их отводе, они пока не вернулись в места постоянной дислокации.

Байден напомнил России, что любая страна имеет право на самоопределение. И подчеркнул, что США и НАТО, а также Украина не представляют угрозы для РФ.

Он также пообещал, что в случае вторжения в Украину Россию будут ожидать серьезные последствия - в частности, газопровод "Северный поток-2" в таком случае не заработает.