Обращение президента США Байдена по поводу ситуации вокруг Украины (на английском языке). ВИДЕО (обновлено)
Президент США Джо Байден выступил с обращением по поводу ситуации вокруг границ Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что возможности дипломатии еще не исчерпаны - так же, как и не прошла угроза российского вторжения в Украину.
Байден напомнил, что у украинских границ расположено около 150 тыс. войск РФ и, несмотря на заявления Москвы об их отводе, они пока не вернулись в места постоянной дислокации.
Байден напомнил России, что любая страна имеет право на самоопределение. И подчеркнул, что США и НАТО, а также Украина не представляют угрозы для РФ.
Он также пообещал, что в случае вторжения в Украину Россию будут ожидать серьезные последствия - в частности, газопровод "Северный поток-2" в таком случае не заработает.
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According to U.S. officials to CBS, the U.S. is currently seeing Russian forces leaving assembly areas & heading towards the Ukrainian border.
Как сообщили американские официальные лица телеканалу CBS, в настоящее время США наблюдают, как российские войска покидают места сбора и направляются к украинской границе.
Такого серйозного і різкого діда Байди, я давно не бачив.
А фінал взагалі вразив: мовчки різко повернувся і пішов, не зважаючи на запитання.
Хай мені тепер хтось розкаже, що то все був блеф.
Наші змі хочуть щоб Байдена почали питати про спростування чи що? Чи може важко запис послухати й перевірити? За що їм гроші платять?
До кремля сразу бы дошло.
в кожну
українську
ХАТУ !
Украина, в частности, просит:
Инженерную технику (бульдозеры, краны, грузовики);
Транспорт (внедорожники);
Более 30 машин радиационной и химической разведки;
Миноискатели и средства для разминирования;
Оборудование для фильтрации воды, электрогенераторы;
Более 70 тыс. костюмов химзащиты, более 30 тыс. дозиметров.
Радиохимическая (радиационная и химическая) разведка - это проверка, в том числе уровня радиации.
А може за ніч напише Указ про це….., бо воно ж хєрант Конституції України, але ж…
Якщо Росія націлиться на американців в Україні, ми відповімо рішуче. - If Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. -
Якщо Росія атакує Сполучені Штати або союзників (Україна союзник США) асиметричними засобами, наприклад, руйнівними кібератаками проти наших компаній або критичної інфраструктури, ми готові відповісти. - If Russia attacks the United States or allies through asymmetric means, like disruptive cyberattacks against our companies or critical infrastructure, we're prepared to respond.
Американський народ розуміє, що захист демократії та свободи ніколи не буває без втрат. - American people understand that defending democracy and liberty is never without cost.
https://edition.cnn.com/2022/02/15/politics/joe-biden-ukraine-speech/index.html
Отъевшись, россияне всегда «вставали с колен» и начинали ненавидеть вчерашних благодетелей.
10 февраля 1992 года началась первая фаза доставки гуманитарной помощи в бывший СССР, впавший в лютую нищету и голод от последствий Великой Победы и достижений развитОго социализма, пишет Сергей Ильченко на сайте https://www.dsnews.ua/world/provide-hope-itogi-i-vyvody-kak-ot-golodaniya-ot-uspehov-privesti-russkiy-narod-k-uspeshnomu-golodaniyu-11022022-451074 ДС .
Чтобы бывшие граждане сгинувшего от всеобщего счастья "первого в мире государства рабочих и крестьян" не передохли от голода, 12 транспортных самолётов ВВС США только за один день доставили 500 тонн продовольствия и медикаментов в 12 городов
Отъевшись, обитатели РФ вернулись к привычным занятиям:
к подготовке аннексий, к, собственно, аннексиям территорий соседних с ними государств; к локальным и гибридным войнам по всему миру - и к сопутствующим им военным преступлениям, чтобы было чем развеяться от тягот войны с вооруженным противником; к ликвидации политических оппонентов Кремля за пределами России; к шпионажу и коррумпированию западных политиков, и, наконец, к пропаганде ненависти ко всему, что Кремль не может поставить под свой контроль. Включая, среди прочего, и рассуждения о том, что, пора бы, мол, закрыть уже проклятую Америку, превратив ее ответным, в ответ на гуманитарную помощь, ударом в радиоактивный пепел
Сегодня Россия воюет с соседями, отрывая от них куски территории. Россия угрожает всему миру ядерной войной. Подсадив Европу на свои газовые поставки (эта история, связанная с прямым коррумпированием европейских элит - отдельная тема), Россия шантажирует ее перекрытием газа. При этом, Россия люто ненавидит НАТО и США, а также Украину, Грузию, Молдову и все другие страны бывшего СССР, не желающие быть Россией, и широко вкладывает деньги в очередное чудо-оружие. Вся электроника для таких чудес, выпускаемых под общей маркой "Аналоговнет", закупается на Западе, но и это отдельная тема.
Россия приближается к концу очередного цикла, поскольку, как справедливо заметил Джо Байден, "мечты о российском величии всегда заканчиваются карточками на хлеб". Причем, тут надо уточнить, что дело даже не в карточках, а в том, что наличие карточек еще не предполагает наличия хлеба.
Словом, время, когда нищие, чумазые и голодные россияне побегут просить у США чего-нибудь поесть, неумолимо приближается. А с его приближением встает принципиальный вопрос: кормить или не кормить?
Простая гуманность говорит "кормить" - но опыт предыдущих кормлений восстает против этого. Экспериментально уже установлено, что избыток белков, жиров и углеводов приводит Россию к агрессивному газовыделению и пробуждает в ее обитателях завоевательские инстинкты. Кремлевские власти, лучше знающие своих подданных, не только не кормят их слишком сытно, но и постоянно давят излишки еды бульдозерами.
Очевидно, что кормить россиян следует строго дозированно, так, чтобы они вставали от гуманитарного стола с легким чувством голода. Неплохо также привязать размер порции к усвоению правил приличного поведения, и четких географических знаний: воевать с соседями - нехорошо, отжимать у них территории - нехорошо, подливать "Новичка" или стронция в чей-то стакан - нехорошо. Крым и Донбасс - это Украина, граждане России должны жить именно в России, а живя в других странах твердо помнить, что они в гостях, и вести себя как гости. Либо, если у них есть гражданство этих страны - как граждане этих стран, не вынимая на свет российский паспорт, даже если он у них вдруг есть, и не зовя на помощь Путина, который, естественно, Х…ло.
Весь этот набор истин русские, получающие в очередной раз американскую помощь, должны громко и отчетливо проговаривать до и после гуманитарного приема пищи, вплоть до полного запоминания. Без этого кормить их ни в коем случае не нужно.
Было бы просто замечательно, если бы гуманные и человеколюбивые американцы взяли такой подход на вооружение. В конечном итоге, это пошло бы на пользу и самим россиянам
https://crime-ua.com/node/29471
Переклад....