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У здания Рады по случаю Дня единства торжественно подняли Государственный флаг Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 февраля, по случаю Дня единства возле здания Верховной Рады состоялось торжественное поднятие Государственного флага Украины.

Об этом сообщает парламентский корреспондент "Цензор.НЕТ".

В присутствии руководства Верховной Рады и народных депутатов у здания парламента состоялось торжественное поднятие государственного флага Украины. Оркестр исполнил Государственный Гимн.

Также читайте: Украинцев объединяет желание жить в мире, - Зеленский

У здания Рады по случаю Дня единства торжественно подняли Государственный флаг Украины 01
У здания Рады по случаю Дня единства торжественно подняли Государственный флаг Украины 02

Автор: 

ВР (29246) флаг (934) День единства (8)


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Топ комментарии
+34
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16.02.2022 10:24
+17
Ты о чем, болезный? Как это связано с приступом дебилизма, во время которого зеленое дерьмо придумало фейкоый праздник для имбицилов?
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16.02.2022 10:36
+16
так он там всегда поднят
зачем опускали?
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16.02.2022 10:21
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так он там всегда поднят
зачем опускали?
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16.02.2022 10:21 Ответить
От тепер вже точнісінько звіздєц мокшам. Та щей депутати гімн проспівали...
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16.02.2022 10:22 Ответить
ну так "шаг назад - шаг вперёд" - ничего не поменялось.
Зато какой ПИАР!
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16.02.2022 10:23 Ответить
Отступать нельзя! Позади ермак Елдак!!!
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16.02.2022 10:37 Ответить
Якась піонерська лінєйка.
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16.02.2022 10:30 Ответить
показуха
с утра по всем каналам эфирным бенефис кабмина и руководства ВР с рассказом как все хорошо с акцентом на то что это все благодаря МЗЧ
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16.02.2022 10:34 Ответить
Напевне планували нині здатися кацапам, які мали вторгнутися. У зв'язку з тим, що вторгнення не відбулося, вирішили знову підняти.
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16.02.2022 10:49 Ответить
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16.02.2022 10:24 Ответить
мені здалося, чи хтось голосив про єднання та припинення політичних чвар на фоні можливого масштабного кацапського вторгнення? мабуть наглючило.
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16.02.2022 10:34 Ответить
Ты о чем, болезный? Как это связано с приступом дебилизма, во время которого зеленое дерьмо придумало фейкоый праздник для имбицилов?
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16.02.2022 10:36 Ответить
фейковый*
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16.02.2022 10:37 Ответить
ви лише підтверджуєте мої слова. і мабуть навіть якщо орда буде штурмувати (не дай Боже) Київ чи Львів, інфантили будуть продовжувати з'ясовувати чий політичний кумир більш правильний.
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16.02.2022 10:40 Ответить
Я так понимаю, что ответа на мой вопрос не будет, так хоть просвети, кто твой кумир...
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16.02.2022 10:43 Ответить
не маю кумирів, а вам раджу не вносити розбрату, якщо дійсно вважаєте себе патріотом.
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16.02.2022 10:47 Ответить
Розбрат это высмеивание придуманного вчера политтехнолохами вислюка "праздника" или что?
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16.02.2022 10:52 Ответить
у наведеному вами прикладі ще не висміювання. завтра те саме можна буде сказати, наприклад, про "не правильну" мобілізацію чи якісь ще дії влади, посилаючись виключно на своє ставлення до персоналій.
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16.02.2022 10:59 Ответить
Словоблюдие твоё всё?)
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16.02.2022 11:02 Ответить
Де саме "словоблудіє"
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16.02.2022 11:03 Ответить
ти порівнюєш мобілізацію з примусовою показухою
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16.02.2022 11:06 Ответить
приклад. показуху можна тихо ігнорувати не кидаючись гімном у і без цього слабку та тупу владу. а якщо будуть принципові косяки то тут вже треба голосно та принципово.
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16.02.2022 11:10 Ответить
ну так стули пельку і не видайся гівном
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16.02.2022 11:14 Ответить
твою ольгінську школу ні з чим не сплутати.
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16.02.2022 11:17 Ответить
ти ж півгодини тому закликав не поділяти українців.

чи тобі можна ?

"Вы не понимаете - это другое" ?
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16.02.2022 11:20 Ответить
перехід на особистості в котре видає тебе. так, на тебе і подібних єднання не може розповсюджуватись. можеш рахувати, що це "другоє".
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16.02.2022 11:23 Ответить
перехід на особистості - це ти про ольгінську школу ?
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16.02.2022 11:27 Ответить
це вже була відповідь на закрити пельку. тобто на прояв немотивованої агресії та хамства.
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16.02.2022 11:31 Ответить
так ти ж сам пропонував "тихо ігнорувати", тобто закрити пельку.

я лише порадив тобі скористатись тобою ж запропонованою методою
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16.02.2022 11:39 Ответить
приказной вывод на дебильный "праздник" подневольных бюджетников формирует у них отвращение к такой власти, а не объединяет их вокруг власти.

Это же элементарно
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16.02.2022 10:47 Ответить
хай тішиться,але це не привід поділяти українців на правильних та ні. фактично підіграючи куйлу.
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16.02.2022 10:49 Ответить
а я вважаю, шо поділяти українців на громадян і на зрадників завжди правильно.

по діям
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16.02.2022 10:53 Ответить
це абсолютно суб'єктивно.
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16.02.2022 11:00 Ответить
С кем?с вами -марзотными зеголосилками???)))нет,я лично помню ваше победобесие в 2019м :"убей порохобота -забери его квартиру!"
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16.02.2022 11:03 Ответить
о, знову "помнящіє", але і "не помнящіє" одночасно.
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16.02.2022 11:06 Ответить
Мою детвору тоже самое просили сделать. Так у меня даже дочь сообразила, что это уже как бы второй такой "праздник" и пошла в обычной одежде! Скоро будут требовать на первомайские демонстрации заставлять выходить.
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16.02.2022 10:55 Ответить
Що, за в біса, день "єднання" ??? Є день Соборності! І він 22 січня! Щось там Шмаркля собі понапридумувала!
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16.02.2022 10:25 Ответить
Это зеля курнул айкос и нюхнувши дорожку придумал новый празнык
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16.02.2022 10:38 Ответить
Зеля це свято придумав не для об'єднання українців, а тупо спасти свій рейтинг і залізти до сердець патріотів, що vjd дивіться? який я патріот, всі виходять у вишиванках і піднімають (вже давно підняті) прапори. Він недавно підігрував малоросам, кричав що в нас в НАТО не беруть, а зараз грає по вухfх реальних українців. Зеля, в нас є це свято і воно 22 січня 2022 року. Пока ти Зеля обсирав українців на сцені в Горлівці і Москві-ми святкували День Соборності, пока ти кричав "какая разница", як називається вулиця і кому тут стоїть пам'ятник, ми позбувалися коміністичного минулого і знімали пам'ятники наших катам. Пока ти, Володя, фінасуєш російськомовні канали "Дом" та інші, ми виховуємо націю поважати свої традиції, культуру і мову. А ти Володя будуєш на землях України малоросію. Не пройде.
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16.02.2022 14:06 Ответить
А шо до цього не піднімали, тільки сьодня підняли?
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16.02.2022 10:27 Ответить
хто не поклав руку на серце - розстріляти без суду та слідства
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16.02.2022 10:27 Ответить
Придется перестрелять 99,9% страны А если серьезно, то верить "слуге" с рукой у сердца - это то же, что верить крокодилу, который плачет. Сначала поплачет, а потом сожрет избыточно доверчивого идиота.
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16.02.2022 10:31 Ответить
Руками надо держать ЗЕ за горло, а не за сердце хвататься по команде малороса.
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16.02.2022 11:43 Ответить
Ми МОЛОДЦІ . Україна - єдина . Якщо кацапів так плющить та коробить , якщо вони з безсилої люті та ненависті так скреготять зубами - значить все ми робимо ПРАВИЛЬНО 🇺🇦😁👍
Великий День Єднання України 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Слава ГЕРОЯМ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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16.02.2022 10:30 Ответить
Идиот, у нормальных людей "Великий День Єднання України"(с) 22 января. И он привязан к конкретной исторической дате, а не к фантазиям наркомана.
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16.02.2022 11:01 Ответить
одна третина вийшла , а інщі вже в Італії чи на Мальоркє ???
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16.02.2022 10:31 Ответить
Отже вийдуть і в Італії і на Мальоркє 💪🤣🇺🇦
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16.02.2022 10:34 Ответить
А Сердючка із зайчиками буде співати? А будуть російськомовні роботяги ротом співати, як колись на Дні Незалежності і побіжить Вован по українському прапору? А "Свати" вже знімають українською? "Квартал" робить передачі українською?
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16.02.2022 10:34 Ответить
и Паш обязательно. с тарелкой на башке и гимном в стиле "рэп"
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16.02.2022 10:37 Ответить
То не тарелка, то шляпа как у Кунг-Лао из морталкомбат

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16.02.2022 10:41 Ответить
А ха ха ха ха
Точно!
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16.02.2022 10:42 Ответить
Єднання за зеленським
він и никого. єднається

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16.02.2022 10:41 Ответить
кстати, в Борисполе тоже вначале спустили флаг а потом торжественно подняли когда сморчок приехал

ПС
он теперь всегда будет ходить в куртке старшего брата с подвлечниками?
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16.02.2022 10:42 Ответить
Бронепамперс
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16.02.2022 10:52 Ответить
Ермак ему дал поносить.
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16.02.2022 11:47 Ответить
А чета зеленских возъеднается или он дальше будет изминять ленке с Елдаком и говорить, что он не видит своих детей?
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16.02.2022 10:42 Ответить
Такий великий празднік, а виходного нєт...
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16.02.2022 11:28 Ответить
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16.02.2022 11:32 Ответить
А что -- до сих пор украинский флаг на здании Парламента не был поднят?
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16.02.2022 11:33 Ответить
Фото точно як при СССР ))) От тільки якби ті , що не віддали честь на гімн чи прапор були би вислані в Гулаг. А-Л-Я СССР )))
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16.02.2022 11:33 Ответить
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16.02.2022 11:34 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27994659.html Ненавиджу совкову версію "патріотизму" по команді зверху

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16.02.2022 11:35 Ответить
нещадно плюсую
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16.02.2022 11:40 Ответить
совок ***
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16.02.2022 11:39 Ответить
Це день єднанія з Мокшандієй ? Наступ у них сьогодні ?
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16.02.2022 11:41 Ответить
Фейковый президент придумал фейковый праздник.
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16.02.2022 11:41 Ответить
.. побільше = СВ"ЯТ = .. шоби Нарід НЕ задавав запитань про тарифи компослуги ціни інфляцію .. Порушення Конституційних прав Громадян ..Руйнацію Конституційного ладу України .. Розкрадання СвЗемлі ,стратегічних об"єктів ...природніх ресурсів ..

.. КОЖЕН День Св"ято .. Історично зумовлене - Народне ...і ПРИДУМАНЕ «кимось» зумисне...

.. що це таке = день єднання = ..ЯКИЙ зміст .. до чого приурочено ... Указ Президента ... уряд ..і пішло вниз .. до адміністрацій міст районів ..школи ..дитячі садки . = СВ"ЯТО - по ВКАЗІВЦІ = ..Українці ЩО це ? … це НІВЕЛЮЄ ПРИНИЖУЄ ДУБЛЮЄ Наше національне історичне істинне Св»ято 22 січня День СОБОРНОСТІ …День Собо́рності України - свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 року.

...

... а оце Сьогодні -- 16 лютого - ІНІЦІАТОР " св"ята" ..Бориспіль ... НАГЛЯДНЕ ... ВІн і НІКОГО ...
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16.02.2022 11:42 Ответить
єднатися з тими дурноголовими зеленими фріками? дапашліви.
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16.02.2022 11:53 Ответить
Нас силою, та цими фейковими святами і закликами до єдності заставляють повірити, що ми роз'єднані - ні українці єдині, але ще дуже багато ворогів вільної України в нашій країні і не дай Боже нам об'єднатись с ворогом. Дуже шкода, що під час війни багато українців обговорюють московську технологію "об'єднання"!
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16.02.2022 12:53 Ответить
Сором. Всі школи, підприємства змусили відправляти відео звіт проведення Зебажання. Всі витрати за рахунок й без того бідних громад. Всі канали без винятку змусили показувати цю дурнувату виставу. Одне ху*ло мріє повернути території совка, друге живе совком.
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16.02.2022 13:23 Ответить
От дурное! Вот бы его эбонитовой палочкой!)
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16.02.2022 13:35 Ответить
Про дураков есть поговорка "Без царя в голове" у нашего всё наоборотю. У него в голове только царь...который он сам..

И больше ничего в его голове нету...
Он ничего не знает о стране , в которой живёт и будет мотать срок...
Он не знает какие в стране есть зконы...
Он не знает Конституции этой страны
Он не знает какие в ней есть праздники ...

Как и все дУрни , он поступает так, как будто д0 него ваще ничего и никого не было, потому что он ни х*ра не знеает о том, что было...
Ну и , понятно, что - в результате - он на свадьбах плачет, а на похоронах норовит сплясать... То есть диагностический неадекват.
Мало того, что есть День соборности ..что есть День Флага....с этим понятно ... он про это забыл... или не знал...
Но прикиньте : 50\50 что х**ло могло сегодня полезть.... Это время флажки развешивать и вышиванки праздничные надевать ?!
Просто фантастический дятел...
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16.02.2022 13:53 Ответить
А свято "КАКАЯ РАЗНІЦА" коли буде? Чи так Клоун "возлюбіл власть і трон", що готовий замість косоворотки навіть українську сорочку одягнути?
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16.02.2022 14:32 Ответить
ді6іли. самі якесь свято придумали, самі і відсвяткували.
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16.02.2022 16:24 Ответить
 
 