У здания Рады по случаю Дня единства торжественно подняли Государственный флаг Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 февраля, по случаю Дня единства возле здания Верховной Рады состоялось торжественное поднятие Государственного флага Украины.

Об этом сообщает парламентский корреспондент "Цензор.НЕТ".

В присутствии руководства Верховной Рады и народных депутатов у здания парламента состоялось торжественное поднятие государственного флага Украины. Оркестр исполнил Государственный Гимн.

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