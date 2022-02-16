Киевский форум безопасности: "Россия против Запада и Украины: что дальше?". ВИДЕО
Онлайн-дискуссия Киевского форума безопасности с участием всемирно известных дипломатов, политиков и экспертов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
- Какие главные выводы следует сделать Западу и Украине касательно очередной волны агрессии России?
– Насколько эффективно Запад помог защитить Украину от возможного российского вторжения?
– Как сохранить и усилить солидарность Запада и Украины в новых условиях?
- Как Украине избежать роли "серой зоны" между Россией и Западом и стать полноправной частью евроатлантической коллективной системы безопасности?
– Что ожидать дальше? Каковы наиболее вероятные сценарии после острой фазы кризиса, организованного Россией?
Эти вопросы обсудят дипломаты, политики и эксперты:
Кристоф Гойсген, новоизбранный Председатель Мюнхенской Конференции Безопасности, Постоянный представитель Германии при ООН в 2017-2021 годах, дипломатический советник Федерального канцлера Германии в 2005-2017 годах.
Фиона Гилл, старшая научная сотрудница Института Брукингс, специальный советник Президента США по делам России и Европы в 2017-2019 годах.
Радослав Сикорский, депутат Европейского парламента, Министр иностранных дел Польши в 2007-2014 годах.
Арсений Яценюк, Председатель Киевского Форума безопасности, Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах.
Данило Лубкивский, директор Киевского Форума безопасности.
Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.
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партія Притули перегнала партію Смсєшка
ну і звичайно вова перемагає в першому турі 3 24 відсотками у Пороха 16, а от бачити вову не хочуть в президетах 33 зі 100 а Пороха 45 зі 100
Перше місце посідає партія "Слуга народу" (18,3% серед тих, хто визначився), а друге - "Європейська солідарність" (17,1%). Різниця між партіями перебуває в межах статистичної похибки.
Третє і четверте місця займають "ВО "Батьківщина" (10,8%) і Опозиційна платформа - За життя (9,7%).
Далі, приблизно співмірні рейтинги в межах 5% мають такі політсили: "Партія Дмитра Разумкова" (5,9%), партія "Наші" Євгенія Мураєва (5,5%), партія Сергія Притули "24 серпня" (5,3%) і "Сила і честь" Ігоря Смєшко (5,2%).
Крім того, бар'єр у 5% можуть подолати Радикальна партія Олега Ляшка (4,7%) та "Українська стратегія Володимира Гройсмана" (4,0%).