Киевский форум безопасности: "Россия против Запада и Украины: что дальше?". ВИДЕО

Онлайн-дискуссия Киевского форума безопасности с участием всемирно известных дипломатов, политиков и экспертов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

- Какие главные выводы следует сделать Западу и Украине касательно очередной волны агрессии России?

– Насколько эффективно Запад помог защитить Украину от возможного российского вторжения?

– Как сохранить и усилить солидарность Запада и Украины в новых условиях?

- Как Украине избежать роли "серой зоны" между Россией и Западом и стать полноправной частью евроатлантической коллективной системы безопасности?

– Что ожидать дальше? Каковы наиболее вероятные сценарии после острой фазы кризиса, организованного Россией?

Эти вопросы обсудят дипломаты, политики и эксперты:

Кристоф Гойсген, новоизбранный Председатель Мюнхенской Конференции Безопасности, Постоянный представитель Германии при ООН в 2017-2021 годах, дипломатический советник Федерального канцлера Германии в 2005-2017 годах.

Фиона Гилл, старшая научная сотрудница Института Брукингс, специальный советник Президента США по делам России и Европы в 2017-2019 годах.

Радослав Сикорский, депутат Европейского парламента, Министр иностранных дел Польши в 2007-2014 годах.

Арсений Яценюк, Председатель Киевского Форума безопасности, Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах.

Данило Лубкивский, директор Киевского Форума безопасности.

Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.