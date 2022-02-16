Депутат Одесского облсовета от ОПЗЖ Шкаровский назвал отряды теробороны "бандформированиями". ВИДЕО

В Одессе депутат областного совета во время внеочередной сессии отметился циничным высказыванием о гражданах, готовых защищать свою Родину в случае военного вторжения России, назвав территориальную оборону "бандформированием".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 15 февраля сообщает местное издание "048.ua".

Такое выражение прозвучало из уст депутата от ОПЗЖ Вадима Шкаровского во время заседания, на котором облсовет одобрил выделение 19 миллионов гривен из бюджета на организацию и оборудование в регионе подразделений теробороны.

Также местные власти на сессии 45 голосами "за" поддержали передачу ряда зданий в области для расположения там военных подразделений теробороны. В частности, для дислоцирования штаба был определен особняк Пташниковой (Канатная улица).

Впрочем, нашлись депутаты, выступившие против такой инициативы. Представительница партии Шария Яна Фрейман озвучила мнение, что скопление войск России у границ Украины и вероятность подготовки к вторжению являются "фейковыми угрозами и хайпом", а депутат от ОПЗЖ Шкаровский возмущался, что под тероборону отдаются объекты, не приспособленные для размещения воинских частей. В качестве альтернативы он предложил отдать здание на Думской, 1, где находится горсовет.

Также скандальный депутат отрицательно высказался о теробороне, подготовке к обороне в случае нападения, и украинцах, которые в начале российской агрессии против нашей страны остановили попытки врага захватить еще больше территории государства.

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"Вчера выступает президент и министр обороны, что нет никакой войны, что это все нагнетание ситуации. Сегодня минобороны РФ заявляет, что военные части закончили свои плановые учения. А мы снова создаем какие-то объединения. Мы уже проходили это в 14-15 году: они бегали по улицам и отжимали у кого-то бизнес и сами определяли, кто у них внутренний враг. Это бандформирования. По-другому я их не могу назвать", – заявил Шкаровский.

Такие слова возмутили других депутатов Одесского облсовета.

Представитель ВО "Батькивщина" Андрей Бабенко ответил коллеге, что "благодаря этому бандформированию мы остановили "русскую весну", и пригрозил проучить его за подобные грубые высказывания о защитниках Украины".

"Каждый, кто будет говорить о них, будет знаком с моим кулаком. Не надо оскорблять патриотов Украины, положивших свою жизнь за независимость нашего государства!" - предупредил депутат.

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Его коллега по фракции Сергей Митрофанский сказал, что следует добавить обращение к РФ, чтобы они вернули оккупированные территории. А депутат Гриневецкий пригласил народных избранников к участию в праздновании Дня единства и поднятии флага утром 16 февраля возле Одесского аэропорта.