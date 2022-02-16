Больницы Киева готовы к работе в условиях возможного вторжения в РФ, - КГГА. ВИДЕО

Учреждения здравоохранения работают в режиме чрезвычайной ситуации уже 2 года – с начала пандемии коронавируса. Поэтому сегодня наши медики готовы к любым вызовам и ситуациям в условиях возможного вторжения РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн пресс-брифинга сообщила заместитель председателя КГГА по вопросам здравоохранения Анна Старостенко.

"В настоящее время все медицинские учреждения работают в усиленном режиме и готовы к любым чрезвычайным ситуациям в городе", - отметила Анна Старостенко.

По ее словам, все учреждения здравоохранения готовы к возможному отключению энергообеспечения и в случае таких ситуаций будут пользоваться собственными ресурсами, чтобы медицинская помощь пациентам оказывалась бесперебойно и в полном объеме.

"Для обеспечения устойчивого функционирования в тех учреждениях здравоохранения, в которых есть операционные, реанимационные и другие отделения, требующие постоянного электроснабжения, установлены автономные источники питания – генераторы. Кроме того, столичные больницы имеют резерв профильных коек для помощи разным пациентам, а также необходимый запас лекарственных средств, изделий медицинского назначения, донорской крови и горюче-смазочных материалов", – проинформировала заместитель председателя КГГА.

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Анна Старостенко также напомнила, что в Киеве работает единая система экстренной медицинской помощи, объединяющая Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, приемные отделения городских клинических больниц, а также специализированные кабинеты неотложной медицинской помощи в других медучреждениях.

"В Киеве работает одна из лучших систем экстренной медицинской помощи. Киев готов к чрезвычайным ситуациям. Наш Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф обеспечен резервом лекарств и изделий медицинского назначения как минимум на месяц, а отдел медицины катастроф - на 2 месяца, резервом компонентов крови - на неделю", - добавила она и призвала сохранять спокойствие, а также заботиться о собственном здоровье и здоровье своих родных.