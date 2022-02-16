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Больницы Киева готовы к работе в условиях возможного вторжения в РФ, - КГГА. ВИДЕО

Учреждения здравоохранения работают в режиме чрезвычайной ситуации уже 2 года – с начала пандемии коронавируса. Поэтому сегодня наши медики готовы к любым вызовам и ситуациям в условиях возможного вторжения РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн пресс-брифинга сообщила заместитель председателя КГГА по вопросам здравоохранения Анна Старостенко.

"В настоящее время все медицинские учреждения работают в усиленном режиме и готовы к любым чрезвычайным ситуациям в городе", - отметила Анна Старостенко.

По ее словам, все учреждения здравоохранения готовы к возможному отключению энергообеспечения и в случае таких ситуаций будут пользоваться собственными ресурсами, чтобы медицинская помощь пациентам оказывалась бесперебойно и в полном объеме.

"Для обеспечения устойчивого функционирования в тех учреждениях здравоохранения, в которых есть операционные, реанимационные и другие отделения, требующие постоянного электроснабжения, установлены автономные источники питания – генераторы. Кроме того, столичные больницы имеют резерв профильных коек для помощи разным пациентам, а также необходимый запас лекарственных средств, изделий медицинского назначения, донорской крови и горюче-смазочных материалов", – проинформировала заместитель председателя КГГА.

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Анна Старостенко также напомнила, что в Киеве работает единая система экстренной медицинской помощи, объединяющая Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, приемные отделения городских клинических больниц, а также специализированные кабинеты неотложной медицинской помощи в других медучреждениях.

"В Киеве работает одна из лучших систем экстренной медицинской помощи. Киев готов к чрезвычайным ситуациям. Наш Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф обеспечен резервом лекарств и изделий медицинского назначения как минимум на месяц, а отдел медицины катастроф - на 2 месяца, резервом компонентов крови - на неделю", - добавила она и призвала сохранять спокойствие, а также заботиться о собственном здоровье и здоровье своих родных.

Автор: 

больница (1439) вторжение (508) КГГА (2982) россия (95526)


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Топ комментарии
+2
То "нападе" переноситься на яке число?
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16.02.2022 13:04
+2
Серьёзно? "Готовы"?
Так можешь проедешься с журналистами и покажешь дизель-генераторы, запасы топлива, запасы медикаментов и расходных материалов?
Врали, врёте и дальше будете врать! Т.к. знаете, что за это враньё вам ничего не будет.
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16.02.2022 13:18
+1
Тепер - "у будь який час".
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16.02.2022 13:09
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То "нападе" переноситься на яке число?
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16.02.2022 13:04 Ответить
Тепер - "у будь який час".
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16.02.2022 13:09 Ответить
Ну власне так вже восьмий рік. Можна тільки казати про рівень ступеня виродігдності.
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16.02.2022 13:33 Ответить
Для того щоб лікарні могли працювати без енергоживлення, потрібно щоб вони побудували біля себе генераторні підстанції в яких буде стояти по кілька генераторів та сотні кіловат. Генераторів має бути кілька бо один генератор не зможе працювати постійно 24/7, його потрібно буде зупиняти на техобслуговування і щоб він не перегрівся. Тому оптимальна кількість генераторів 3 і більше. Крім генераторних підстанцій електромережа лікарні має мати акумуляторну і систему безперебійного живлення. Фактично має бути 2-3 величезних UPS які працюють паралельно і видають напругу на аварійне освітлення та критичні медичні прилади, які підключені окремою проводкою в яку неможливо включити обігрівачі та побутові електроприлади. Отже має бути по лікарням зроблена окрема безперебійна електропроводка, система безперервного електроживлення, акумуляторна, генераторна підстанція. Мають бути чергові генераторщики, енергетики, електрики, які будуть обслуговувати все це електрогосподарство! Ну і звичайно на все це має бути проектна документація на модернізацію існуючої електромережі лікарні, погоджена з обленерго, пожежними, екологією, мін. охорони здоров'я та іншими структурами. І все переобладнання лікарні має бути зроблено відповідно до проекту і введено в експлуатацію відповідно до законодавства! Тому можна сказати що КМДА робит брехливі заяви, лікарні Києва та всієї України не мають відповідного обладнання і не готові до роботи в умовах бойових дій з постійним відключенням електрики!
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16.02.2022 14:10 Ответить
Ой скільки Ви наговорили. А можна простіше? Наприклад пересувний дизель генератор на 100кВт? Чи більше в разі потреби.
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16.02.2022 14:15 Ответить
Для того щоб підключати потужний генератор до електромережі лікарні потрібно поставити стабілізатор або UPS який буде згладжувати всі гармоніки та всплески напруги та токів і не дасть спалити неймовірно дороге медичне обладнання! А для цього потрібна величезна акумуляторна батарея яка буде буфером для генератора. Безперебійник буде розкладати перемінний струм в постійний подавати його на батарею. а з батареї +220 та -220 буде формувати високостабілізований перемінний струм для обладнання лікарні. А вже цей високостабілізований струм буде з ізольованим нулем, тобто кожен провід буде небезпечний для людини і потрібно переробляти всю проводку, відриваючі нулі від заземлення в щитках та розетках і переобучати персонал роботі з елеткросистемою з ізольованим нулем!!!!!!
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16.02.2022 14:24 Ответить
Серьёзно? "Готовы"?
Так можешь проедешься с журналистами и покажешь дизель-генераторы, запасы топлива, запасы медикаментов и расходных материалов?
Врали, врёте и дальше будете врать! Т.к. знаете, что за это враньё вам ничего не будет.
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16.02.2022 13:18 Ответить
А що не кажіть, та кремлівський коротун таки побачив, що Україна йому вже не слабкий горішок, на який варто лише натиснути, а п'ята колона вже йому не поміч...
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16.02.2022 14:02 Ответить
А резерв медичних працівників мають лікарні? Ще не всіх оптимізували?
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16.02.2022 14:08 Ответить
https://enovosty.com/society/full/1202-kievskie-***************-vremen-xolodnoj-vojny-naxodyatsya-v-uzhasnom-sostoyanii-foto КМДА и Кличко лично врут киевлянам насчет бомбоубежищ !
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16.02.2022 14:41 Ответить
Вторжения в РФ?
Я конечно за оптимистические прогнозы и позитивный настрой, но это уже явный перебор.
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16.02.2022 15:46 Ответить
Що, гої, про барановірус вже забули? Чи вас треба ще чимось налякати?
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16.02.2022 15:55 Ответить
Уже были чемпионами по борьбе с COVID, знаем!!!!
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17.02.2022 09:12 Ответить
 
 