Тактическая авиация ВСУ во время учений "Заметіль-2022" отрабатывает удары по танковым колоннам условного противника. ВИДЕО

Тактическая авиация Воздушных Сил ВСУ во время учений "Заметіль-2022" отработала нанесение ракетно-бомбовых ударов по танковым колоннам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Командование Воздушных Сил ВС Украины.

"На авиационном полигоне Повурск в Волынской области в рамках командно-штабных учений Вооруженных Сил Украины "Заметіль-2022" продолжаются практические действия тактической авиации Воздушных Сил. Истребители Су-27 и МиГ-29 и бомбардировщики Су-24М одновременно, как минимум с трех аеродромов, наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской бронетехники и живой силе противника", - говорится в сообщении.

"Используются авиационные средства поражения разных калибров: от неуправляемых авиационных ракет – до боеприпасов весом 500 кг", - добавили в Командовании.

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"Командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук положительно отмечает работу военных летчиков, ведь все цели – уничтожены!" – указывается в сообщении.