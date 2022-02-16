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Тактическая авиация ВСУ во время учений "Заметіль-2022" отрабатывает удары по танковым колоннам условного противника. ВИДЕО

Тактическая авиация Воздушных Сил ВСУ во время учений "Заметіль-2022" отработала нанесение ракетно-бомбовых ударов по танковым колоннам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Командование Воздушных Сил ВС Украины.

"На авиационном полигоне Повурск в Волынской области в рамках командно-штабных учений Вооруженных Сил Украины "Заметіль-2022" продолжаются практические действия тактической авиации Воздушных Сил. Истребители Су-27 и МиГ-29 и бомбардировщики Су-24М одновременно, как минимум с трех аеродромов, наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской бронетехники и живой силе противника", - говорится в сообщении.

"Используются авиационные средства поражения разных калибров: от неуправляемых авиационных ракет – до боеприпасов весом 500 кг", - добавили в Командовании.

Смотрите: Зеленский проверил ход военных учений в Ривненской области. ФОТОрепортаж

"Командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук положительно отмечает работу военных летчиков, ведь все цели – уничтожены!" – указывается в сообщении.

Автор: 

авиация (2826) военные учения (3457) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+65
ЗСУ-шана та повага...
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16.02.2022 16:49
+22
да, но сейчас им противостоит регулярная Украинская Армия, которая тоже имеет тяжелое вооружение
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16.02.2022 17:08
+18
кацапская салдатня в количестве 150 тысяч рыл 2 месяца штурмовала Джохар, который защищали жители! В Ичкерии даже не было регулярной армии
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16.02.2022 16:58
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москва будет разрушена.
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16.02.2022 17:53 Ответить
Видели на 3:18? Между взрывами бурятская душа условно и на халяву получила контромарку на концерт Кобзона и понеслась в русский рай с колбасой по 2.20.
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16.02.2022 17:59 Ответить
А где су-25? Они вроде более приспособлены шмалять по танкам + их у Украины было некоторое количество.
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16.02.2022 18:00 Ответить
Нормально отбомбились. Блин, берегите летчиков - это штучный товар. И зарплаты им повысьте наконец-то!
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16.02.2022 18:09 Ответить
уже повысили. Лучшей деморализации армии не было никогда.
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16.02.2022 22:42 Ответить
Походу, без высокоточного оружия, наша авиация это просто летающие мишени.
У кацапов танковые колоны прикрывают множество ЗРК: атаковать подобную цель пушками, НУРсами и свободнопадающими бомбами, это просто безумие и жест отчаяния!
Надо делать акцент на беспилотниках и развивать свою систему ПВО.
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16.02.2022 18:10 Ответить
ФАБами по танкам це не має ніякої прицільності і витратно. Але, маємо те що маємо. В ПС США для цього є спеціальні самонавідні ********** - ракети по танкам. Один літак і всіх танків немає, здається по вісім таких ракет бере F-15.
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16.02.2022 18:17 Ответить
А ще у ВПС США є А-10 "Тандерболти" з високоточними засобами ураження
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17.02.2022 00:35 Ответить
С"ка які нісенітниці! Вони нехай спочатку вистоять проти ворожої авіації яка піде в першу чергу, а для танків є інша зброя! Може потрібно тренуватсь протистояти ворожій авіації? Зе-д"біли й армію знищать!
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16.02.2022 18:21 Ответить
Дуже, ну дужє файно!
А до цих МІгив та Сушок, ще б десятка чотири Ф-15 та по пару десятків Ф-35 та "міражів" і можна було б вже орків до самої границі ростовської погнати...
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16.02.2022 18:22 Ответить
Когда вся страна - в котле, суетно на авиацию уповать. Украина простреливается насквозь с трех сторон.
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16.02.2022 18:30 Ответить
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16.02.2022 18:22 Ответить
До одного места оно конечно. С касапами так летать никто не даст. Десяток байрактаров превратили бы эту всю колону в лом точечными ударами. И дешевле и эффективнее. Современная авиация это классно, но это и неприлично дорого для нас и опять таки в условиях плотной работы, даже совкового пво, очень проблематично. Лучше эти деньги на то же пво потратить, и в беспилотники вкладываться.
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16.02.2022 18:59 Ответить
и не мешало бы подрядчиков "Большого крадивництва" вместе с техникой переместить на аэродромы,на случай ремонта ВПП после касабских бомбежек. оборудование капониров,рытье окопов и проч.
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16.02.2022 21:57 Ответить
Головна мета України, коли ворог почне атаку, це перенесення війни на територію ворога!
Масований обстріл ворожої території + диверсійні групи ! Територія ворога має теж палати !
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16.02.2022 19:16 Ответить
Так сяк. На порядок краще чим було і можна це вважати навіть непоганим результатом, але на даний час це результат так сяк бо ракети які можна наводити із бпла попадатимуть прямо в машину, а не поруч із нею. Тобто бомби показали круту як для армії ссср точність але так собі результат для армії де є байрактари...
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16.02.2022 19:23 Ответить
Колони ворога ефективніше Байрактарами лупити!
Вони супер ефективні на цей час.
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16.02.2022 19:34 Ответить
Ні. Ефективніше їх бомбити дронами камікадзе та ракетами типу Грома (з чим побільшою бойовою частиною) випущеними із землі десь далеко, але наведеними на колону Байрактарами, PD та іншим. Тому що у Байрактарів бк малий. Але ось навести ОТРК чи навіть ракету із тактичним атомним зарядом що анігілює зараз сотні одиниць техніки та відправить у пекло тисячі членів екіпажу - вони легко здатні.

Ось Байрактарами треба вибивати ППО та ПРО що прикриває колону.

І ще б дуже сильно знадобились Гекати, Кольчуги та інше наприклад щось на основі АФАР щоб була можливість знищити чи не допустити прикриття колон росіянами в повітрі. Бо якщо колони будуть прикривати винищувачі, то Байрактарам буде дуже важко знищити ПРО колони. А як наслідок і ОТРК буде проблемно застосувати. Звичайно винищувачі у прикритті колони не всесильні і банально кількістю Байрактарів заходячи з різних сторін можна буде легко знищувати ПРО колони, але не завжди так зайти з різних сторін можливо.
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16.02.2022 19:54 Ответить
В случае полномасштабной войны, никто им не даст подойти к танковой колонне и отбомбиться. А уж каковы будут результаты такой бомбёжки времён ВМВ, если им таки дадут такую возможность, это отдельный разговор.
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16.02.2022 19:28 Ответить
Да, в небе постоянно будут кацапские истребители и самолёты ДРЛО. Шансы сушек, мигов, байрактаров приблизиться к колоннам будут исчезающе малы.
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16.02.2022 19:55 Ответить
В України є дрони аналоги байрактарів що здатні підніматись в повітря із чистого поля чи навіть по серед лісу. За допомогою них, навіть без подавлення ворожої авіації нашими ппо, всеодно буде можна навести отрк.
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16.02.2022 20:23 Ответить
Неточні удари... Треба визначити вразливі об"єкти інфраструктури на території ворога і краще старатись бити по них. Паніка і війна має прийти на територію ворога, це є основна задача!
Московити і їх шістки бульбаші мають відчути на своїй шкурі війну, якщо вони нападуть на Україну!
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16.02.2022 19:30 Ответить
А если вдруг лётчик заболеет, тактическая авиация ВСУ отменится или состоится?
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16.02.2022 19:57 Ответить
Ольгинец штоле? Напоминаю - водкі нєт.
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16.02.2022 21:10 Ответить
У наших літунів можливо найскладніше завдання, враховуючи кількість ординської авіації.
Бережи вас Боже.
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16.02.2022 20:04 Ответить
найскладніше завдання, враховуючи кількість ординської авіації, це у протиповітряної оборони
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16.02.2022 20:30 Ответить
до речі в Солоніна був відосік про авіацію проти танків у ВВ2...пошукайте на ютубі кому цікаво. Авіація і бомбометання не ефективні проти танків.
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16.02.2022 20:11 Ответить
Вот тема. Из самолетов АН, переоборудовать их, сделать из них бомбордировщики же можно.
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16.02.2022 20:19 Ответить
Слабенько, нет прицельного огня управляемыми противотанковыми ракетами. НУРС и бомбы не лучшее оружие против танков
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16.02.2022 20:28 Ответить
Я вроде там видел байрактар на видео. Когда байрактары уничтожат ПВО вокруг колоны танков и машин. Как раз кассетные боеприпасы само то они бьют по большой площади и от них не скрыться. Не пулять же высокоточными ракетами по живой силе
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16.02.2022 20:48 Ответить
Для живой силы есть системы залпового огня типо град, ураган, смерч, которые отстреляются издалека по площадям и уйдут без потерь в отличие от самолетов.
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17.02.2022 01:47 Ответить
А потом прилетит пара-тройка Байрактаров и подобивает выживших и обосравшихся. ПВО к тому времени будет уже или разбито градами или обосрано и сбежавшее
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17.02.2022 01:52 Ответить
Все зависит от ситуации. Если надо быстро. То самолеты лучше. Ведь системы залпового огня нужно перебросить еще в нужную точку. А враг тоже не стоит на месте. И можно использовать инфу того же байрактара и вывести самолеты на точку, где они отработают. Что избежать потерь от ПВО, по им может отработать байрактар и кроме того они могут идти на цель на небольшой высоте. Где их ПВО не обнаружит. 100-150 м. Так делает Израиль против кацапских ПВО. Пример тому как был уничтожен реактор в Иране. Истребители вышли на цель на высоте 100 м. Их было 5 шт. Отработали и так же ушли.
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17.02.2022 06:18 Ответить
Слава ЗСУ!
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16.02.2022 20:30 Ответить
- Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались…
- А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села…
- Э, нет! А воздух? Другой. А небо - голубее. И земля зеленее!
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16.02.2022 20:42 Ответить
Запрещённые фильмы....😍
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16.02.2022 21:20 Ответить
Молодцы хлопцы. Глаз радуется.
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16.02.2022 21:08 Ответить
по верховній зраді трошки відпрацюйте ... будемо дуже вдячні! Слава ВСУ!
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16.02.2022 21:40 Ответить
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