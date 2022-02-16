Тактическая авиация ВСУ во время учений "Заметіль-2022" отрабатывает удары по танковым колоннам условного противника. ВИДЕО
Тактическая авиация Воздушных Сил ВСУ во время учений "Заметіль-2022" отработала нанесение ракетно-бомбовых ударов по танковым колоннам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Командование Воздушных Сил ВС Украины.
"На авиационном полигоне Повурск в Волынской области в рамках командно-штабных учений Вооруженных Сил Украины "Заметіль-2022" продолжаются практические действия тактической авиации Воздушных Сил. Истребители Су-27 и МиГ-29 и бомбардировщики Су-24М одновременно, как минимум с трех аеродромов, наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской бронетехники и живой силе противника", - говорится в сообщении.
"Используются авиационные средства поражения разных калибров: от неуправляемых авиационных ракет – до боеприпасов весом 500 кг", - добавили в Командовании.
"Командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук положительно отмечает работу военных летчиков, ведь все цели – уничтожены!" – указывается в сообщении.
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У кацапов танковые колоны прикрывают множество ЗРК: атаковать подобную цель пушками, НУРсами и свободнопадающими бомбами, это просто безумие и жест отчаяния!
Надо делать акцент на беспилотниках и развивать свою систему ПВО.
А до цих МІгив та Сушок, ще б десятка чотири Ф-15 та по пару десятків Ф-35 та "міражів" і можна було б вже орків до самої границі ростовської погнати...
Масований обстріл ворожої території + диверсійні групи ! Територія ворога має теж палати !
Вони супер ефективні на цей час.
Ось Байрактарами треба вибивати ППО та ПРО що прикриває колону.
І ще б дуже сильно знадобились Гекати, Кольчуги та інше наприклад щось на основі АФАР щоб була можливість знищити чи не допустити прикриття колон росіянами в повітрі. Бо якщо колони будуть прикривати винищувачі, то Байрактарам буде дуже важко знищити ПРО колони. А як наслідок і ОТРК буде проблемно застосувати. Звичайно винищувачі у прикритті колони не всесильні і банально кількістю Байрактарів заходячи з різних сторін можна буде легко знищувати ПРО колони, але не завжди так зайти з різних сторін можливо.
Московити і їх шістки бульбаші мають відчути на своїй шкурі війну, якщо вони нападуть на Україну!
Бережи вас Боже.
- А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села…
- Э, нет! А воздух? Другой. А небо - голубее. И земля зеленее!